DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.

TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs (cep telefonu)

-Söndürme çalışmaları

-Olay yerinden aktüel görüntüler

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(aktüel görüntüyle)

2- KILIÇDAROĞLU KARTAL'DA KONUŞTU

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Asgari ücret üzerinden asla vergi almayacağız. Zaten zor bela geçiniyor. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan inanarak güvenerek Muharrem İnce'ye ve millet ittifakına oy vereceksiniz"

"Biz 18 yaşını doldurup çocuk esirgemede yetişen bütün çocuklarımızı ayrım yapmadan devlet memuru yapacağız, sınavsız"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret üzerinden asla vergi almayacağız. Zaten zor bela geçiniyor. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan inanarak güvenerek Muharrem İnce'ye ve millet ittifakına oy vereceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin açılışını yaptı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "hak, hukuk, adalet" sloganlarının atılması üzerine "Hakkı, hukuku, adaleti sağlamak için yapacağınız ilk iş 24 Haziran'da eksiksiz hiçbir gerekçe üretmeden sandığa gitmektir. İkincisi cumhurbaşkanlığı seçiminde birleşik oy pusulasının en başında yer alan sayın Muharrem İnce'ye evet damgasını vurmaktır. Üçüncüsü Millet ittifakı içinde yer alan CHP'ye evet demektir. Göreceksiniz inşallah milletin kararıyla bu söylediklerim gerçekleşir. Öyle 16 yılda 20 yılda değil. 5 yılda Türkiye bölgesinin yıldızı olur. Herkes huzur içinde yaşar. Yeni bir Türkiye'yi demokratik bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu bizim ahdimizdir" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı dinledim. Şunu söyledim belediye başkanlarıma; İki şeye dikkat edeceksiniz. Bir seçildiğiniz andan itibaren bütün belde hakkını kucaklayacaksınız. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Herkese eşit hizmet edeceksiniz. Bu anlayışı sadece belediye başkanlarına yapmıyoruz. Sayın İnce ne dedi? 'Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım'. Yakasına Türk bayrağı rozeti takıldı. Bizim halka bakışımız, görev anlayışımız diğerleriyle bağdaşmaz. Onlar köşeyi dönmek için uğraşırlar. Biz vatandaşın sorunu çözmek için uğraşırız. Onlar kavgadan yana biz barıştan, sevgiden, hoşgörüden yanayız. Onlarla aramızda dağlar kadar fark var. Yine söylediğim harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vergiyi alıyorsunuz yatırım mı yapacaksınız. Şu binayı şu kadara yaptım. Sayın başkanımız da söyledi. 'Bu binayı 44 milyona mal ettik' diye. Bu sorumluluk gerektirir. Zaman zaman CHP'ye haksız eleştiriler yapılıyor. 'Yola köprüye karşı' diye. Hiç karşı değiliz. Ama bir şey öğrenmek istiyoruz arkadaş; sen bu yolu kaça yaptın. Bu köprüyü kaça yaptın. Kendi cebinden yaptıysan vallahi bu soruyu sormayacağım ama vatandaşın vergisiyle yaptıysan bu soruyu sormak benim namus borcumdur" dedi.

"UFKU DOLDU"

"Seçime gidiyoruz Erdoğan hiç ekonomiden söz etmiyor niye?ö diye soran Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeyle söz etmiyor. Bizim hayatımızın bir parçası. Sen nasıl bir Türkiye vadediyorsun, çık anlat. Anlatamıyor, beceremiyor. Ufku doldu. Millet bahçeleri ve kıraathane diyor. Ne diyeceksiniz. Kıraathane yapacakmış. İşsizler var. Sonunda plağı değiştirdi tepki alınca. Efendim kütüphane yapacağız. Kütüphane ayrı kıraathane ayrı. Sen bu farkı bilmiyorsan açarsın sözlüğe bakarsın. Ama bilgi birikimi yoksa kabahat bende değil. Bunu da ifade edeyim. Biz sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz. Bu uygulamalardan biri de bu. Günü gelir yaşlanırız en yakınlarımızı kaybederiz. Ve sosyal devlet o zaman size el uzatır. Yaşıtlarınızla beraber huzur içinde yaşayabileceğiniz mekanlar açar. Yeni bir dostluk köprüsü kurarsınız. Ve hayata yeniden başlarsınız. Ama onlar bu sosyal devleti unutturdular. Bizim belediyelerimiz yapıyor. Her mahalleye mutlaka kreş açın diye. Dolayısıyla sosyal yaşamını unsuru olarak anne güven içinde çocuğunu bırakarak alışverişe çıkmalı. Kenti gezebilmeli, öğrenebilmeli. Bu açıdan kreş önemli bir proje. 14 kreş açtık dedi. 3 açacağız dedi. Diğer belediye başkanlarım da burada. Onların uygulamalarımızı takip ediyoruz zatenö diye konuştu.

"O ÇOCUKLARIN TAMAMINI DEVLET MEMURU YAPACAĞIZ"

Çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocukların sınavsız devlet memurluğuna alınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, " Biz 18 yaşını doldurup çocuk esirgemede yetişen bütün çocuklarımızı ayrım yapmadan devlet memuru yapacağız sınavsız. Onlar 18 yaşındaki çocuğu kapının önüne bırakıyor. Nasıl tutunacak hayatta. Kız çocuğu ne yapacak. Biz ne diyoruz. o çocukların tamamını devlet memuru yapacağız. Böylece hayata tutunacak" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ASLA VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Asgari ücreti 2 bin 200 liraya yükselteceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret üzerinden asla vergi almayacağız. Zaten zor bela geçiniyor. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan inanarak güvenerek Muharrem İnce'ye ve millet ittifakına oy vereceksiniz. Niye artırıyoruz? Sosyal devletin gereği olarak. Adamı aç bırakmak sosyal devlet değil o despot devlet. Çiftçiler perişan borç batığında traktörü, ürünü hacizli. Kendisini yakan çiftçi kardeşim var. Onların banka borçlarının faizini sıfırlayacağız borçlarını da yapılandıracağız. Mazotu 3 liradan vereceğiz. Çiftçi muhtaç olmasın diye yapıyoruz. Sen yata tekneye veriyorsun. Ben de traktöre veriyorum. O üretmiyor çiftçi üretiyor. esnafın stopaj vergisini kaldıracağım. Rahat bir nefes alacak.

Eğitme yeniden el atacağız. Eğitimi tepeden tırnağa yeniden inşa edeceğiz. On binlerce çocuğumuz sabah kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Bu ayıba son vereceğiz. Çocuk sabah kahvaltısını öğretmenleriyle okulda yapacak. Karnını doyuracak. Öğlen yemeğini okulda yiyecek. Çocuğu aç bırakmayacağız. Akşam servis arabasıyla eve gelecek. Parayı nerden bulacaksınız? Sen tefeciye para buluyorsun da ben bu ülkenin çocuklarına mı bulamayacağım. 1 milyon 644 bin emekli ayda Bin 500 liranın altında aylık alıyor. Seçim bildirgemize koyduk. Hiçbir emeklimiz bin 500 liranın altında aylık almayacak. En düşük bin 500 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Ona da para yok diyecekler. Tefecilere ödedikleri para 151 milyar dolar. İçerdekilere ödedikleri para 687 milyar Türk lirası. Oraya, yandaşa, akrabaya para var. Man adasından gelen 18 milyon dolar var. Emekliye, işçiye gelince para yok. Nereden bulacaksınız? Vallahi de bulacağız. Bütün bunların hesabını milletin önünde göreceğiz. 2 maaş ikramiye sözümüz aynen devam ediyor. Ona da demişlerdi. Bütün emeklilerden bayram ikramiyesinin gerekçesini ben oluşturdum ben koydum sen sandığa gittiğinde elini vicdanına koy ve sandığa öyle git" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Detaylar



13.06.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180613083

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3- FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI: 6 ESKİ FUTBOLCUNUN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik 2'si tutuklu 6 eski futbolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski futbolcular Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Ömer Çatkıç, Uğur Boral ve Zafer Biryol'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianame kabul edildi. Eski futbolcular önümüzdeki günlerde 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

13.06.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180613097_

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4- MİNİBÜS HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 10 YARALI

*Bazı yaralılar gözyaşları içinde ambulans bekledi

*Minibüste bulunan bazı koltuklar ve demir tutamaçlar yerinden söküldü.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Fatih'te yolcu indirmek için durakta bekleyen halk otobüsüne minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içindeki 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında 10. Yıl Caddesi Topkapı Alt Geçit Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Durakta yolcu indirmek için duran çift katlı Beylikdüzü-Taksim hattında çalışan özel halk otobüsüne Zeytinburnu Topkapı arasında çalışan 34 M 2780 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde savrulan şoför ve yolcular yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

KOLTUKLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı koltuklarının ve demir tutamaçlarının yerinden söküldüğü görüldü. Bazı yaralı yolcularda gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kazayı yaşayan yolculardan biri,"Otobüsü görmedi herhâlde. Direk çarptı. Otobüste 10 kişi vardı. Dağınık dağınık oturuyorduk. Önümdeki ağabeyin ayağı kırıldı sanırım. Otobüsü görmedi ya da kaçarım diye düşündü. Frene basamadan vurdu. Şoförün durumu biraz daha kötü galiba" diye konuştu. Otobüste seyahat eden bir başka yolcu ise, "Otobüste yolculuk ederken bir anda arkadan çarpışma sesi geldiğini ifade eden bir yolcu ise "Ne olduğunu da anlayamadık. İndik. Minibüsteki arkadaşlar çok kötüydü. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya bakıyoruz. Otobüste suç yok. Bütün suç minibüste. Çok hızlı bir şekilde geldi. Biz de bir şey yok da minibüstekiler çok kötüydü" dedi.

Kaza nedeniyle 10. Yıl caddesi Cevizlibağ istikametinde yoğun trafik oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralılardan görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yaralıların ambulanslara taşınması

kaza yapan otobüs ve minibüsten görüntü

Minibüs içinden görüntü

Yaralıların ağlaması

Trafikten görüntü

Yolcular ile röportaj

Diğer detaylar

13.06.2018 - 10.52 Haber Kodu : 180613048

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5- İSTANBUL TRAFİĞİNDE BU SABAH

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul'da bu sabah sürücülerin alışık olmadığı bir manzara vardı. Bayram tatilini fırsat bilip erkenden yola çıkanların etkisiyle bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. Hafta içi hemen her gün özellikle de sabah saatlerinde trafikte zor anlar geçiren sürücüler bugün gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında hafta içi normalde yüzde 30'un altında olmayan köprü yoğunluğu bile saat 07.30 sıralarında yüzde 18'e düştü.

Görüntü Dökümü:

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-Tem ve E-5'ten trafik görüntüleri

-Trafik yoğunluk haritasından istanbul'daki yoğunluk

13.06.2018 - 09.33 Haber Kodu : 180613029_

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6- ESKİ EŞİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNDU

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Ömer HASAR-İSTANBUL

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan böbrek yetmezliği hastası Daniil Smirnova (33) annesinden yapılacak nakil için soluğu Türkiye'de aldı. Tetkikler sonucu annenin kolon kanseri olduğu öğrenilince genç adamın imdadına boşandığı eşi Oksana yetişti. Genç kadının böbreğiyle hayata tutunan Smirnova, memleketinden 4 bin 924 kilometre uzaklıkta hastane odasında boşandığı eşine ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Çift şimdi ikinci baharlarını yaşamak için evlilik hazırlığı yapıyor.

Daniil ile Oksana Smirnova (29) çifti, 5 yıl önce Rusya'nın Sibirya bölgesinde dünya evine girdi. Çift, bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. 5 yıl önce başlayan böbrek yetmezliği hastalığının tedavisi için birçok ülke gezen Daniil Simirnova, tedavi için son çare olarak Türkiye'ye geldi. Annesinin böbreğini almaya hazırlanan genç adama ikinci darbe tetkiklerden geldi. Yapılan testler sonucu annesinin kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrenen genç adam ikinci kez yıkıldı. Yaşlı kadın tümörün alınması için ameliyat oldu. Yaşadığı hayal kırıklığını telefonda Rusya'daki eşi Oksana'ya anlatan Daniil hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı. Eski eşine böbreğini vermek isteyen genç kadın ilk uçakla Türkiye'ye geldi. Hızla yapılan tetkikler sonucu ameliyat masasına yatan Oksana, eski eşine hem ikinci bir hayatta hem de aşkı için yeni bir şans verdi.

"ANNEMİN HASTALIĞINI ÖĞRENDİM PLANLARIM YARIM KALDI"

Böbrek yetmezliği teşhisinin ardından tedavi için önce Almanya'ya giden Daniil Smirnova, "5 yıl önce Rusya'da hastaneye başvurdum. Böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavi için en yakın zamanda diyalize girmem gerektiği söylendi. Böbreklerde kreatin çok yüksek çıkıyordu. Almanya'ya gittim ve burada kreatini düşürmek için tedavi önerdiler. O tedaviyi görünce 5 sene boyunca diyaliz tedavisi görmeden bugüne kadar geldim. Fakat son zamanlarda kreatin çok yüksek olduğu için ya diyalize bağlı olmam ya da nakil olmam gerektiği söylendi. Araştırmalarım sonucunda Türkiye'ye gelmem gerektiğine karar verdim. Annem bana böbreğini verecekti. Tahlillerde annemin kalın bağırsağında bir tümör olduğu ortaya çıktı. Bütün planlarım yarım kaldı ne yapacağımı bilemedim" dedi.

"ESKİ EŞİM HAYATIMI KURTARDI"

Bir sene önce kendi hatası yüzünden eşinden ayrıldığını anlatan Daniil Smirnova, "Annemin hastalığı ortaya çıkınca eski eşimi aradım. Kendisi bana böbreğini vermeyi teklif etti apar topar İstanbul'a geldi. Bir gün içinde karar verip soluğu İstanbul'da aldı. Burada hemen tahliller yapıldı. Tahliller aynı gün çıktı uyumlu bulundu bu yaşadıklarımdan sonra fark ettim ki o benim hayatıma devam edeceğim tek kişi.Bundan sonra hayatıma onunla devam edip tekrar evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

"BÖBREĞİMLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU MUTLUYUM"

Çevresinin olumsuz eleştirilerine aldırmadan Türkiye'ye gelen ve eski eşine böbreğini verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Oksana Smirnova yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Eski eşime böbreğimi verdim ve kendimi şu anda çok iyi hissediyorum sadece birazcık ağrım var. Çok mutluyum o sağlığına kavuştuğu için umarım her şey çok daha güzel olur. Açıkçası çoğu yakınım İstanbul'a geldiğimi bilmiyor. Onların tepkisiyle karşılaşmamak için İstanbul'a geldiğimi söylemedim sadece burada olmam gerektiğini düşündüm ve geldim. Şu an hissettiğim tek şey heyecan ve mutluluk. Hastalık nedeniyle biz tekrardan bir araya geldik birbirimiz olmadan yaşayamayacağımızı fark ettik. Tekrardan evlenmeye karar verdik."

"ARTIK RUS HASTALAR NAKİL İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Eskiden Türklerin nakil için Rusya'ya gittiklerini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, bu durumun artık tersine döndüğüne dikkat çekti. Bunun Türk tıbbının başarısı olduğunu anlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, "Rusya'dan insanlar organ nakli olmaya Türkiye'ye geliyorlar. Bu Türk tıbbının başarısı ve organ naklinin ruhu açısından çok önemli. Eğer biz bu hazırlıkları yapmasaydık sağlıklı birey olduğunu düşündüğümüz annenin bağırsaklarında tümöre rastlamayacaktık. Hem anne ve oğlun hayatını kurtardık hem de bir aile sayemizde yeniden bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

"KADAVRADAN NAKİL ORANI YÜKSELMELİ"

Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ise kadavradan nakil oranının düşük olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, "Böbrek nakli canlı vericiden yapıldığı zaman en iyi sonucu veriyor. Türkiye'de daha çok canlı vericiden alınan böbreklerle nakil yapıyoruz. Ama herkesin vericisi yok. Ülkede çok sayıda böbrek hastası var. Dolayısıyla kadavra nakli çok yapılmadıkça bu hastalarımızın çoğunluğunun hastalığını giderici tedaviyi gerçekleştirmek mümkün değil. Türkiye'de yüzde 20 kadavradan yüzde 80 canlıdan alınan böbrekle nakil yapılıyor. Keşke daha çok organ nakli olabilseydi de kadavradan nakil yapabilseydik" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

-Smirnova ile röportaj

-Eşi ile röportaj

- Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar röportaj

-Prof. Dr. Murat Tuncer ile röportaj

-Detaylar



13.06.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180613046

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7- TAKSİM'DE JANDARMA'NIN 179'UNCU YIL KUTLAMASI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.



Görüntü Dökümü:

-Cumhuriyet Anıtı önünde bekleyen Jandarma personeli

-Anıta çelenk bırakılması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Güvenlik önlemleri

-Polis helikopterinin tur atması

-Genel ve detaylar

13.06.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180613062_

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