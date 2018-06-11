DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan aktüel görüntü)

1- DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI (4)

- Alevlerin sardığı fabrika havadan da görüntülendi

- Dumanlar birçok ilçeden görüntülendi.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Ail AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gelerek inceleme yaptı.

Vali şahin burada yaptığı açıklamada "Yangına 89 araçla müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 5 katlı. Her katı 2 bin metrekareden 10 bin metrekarelik binada yangın başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir bilgi yok. Fabrika sahiplerinin verdiği bilgiye göre de içeri de kimse yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil" dedi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre, yangının çıkmasıyla birlikte içeride bulunan çalışanları binayı terkederek; yangını itfaiyeye haber verdi. İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, yetersiz kalınca Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. 89 araç ve 185 personelle yangına müdahale sürüyor. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı kısmen kontral altına alınan yangın nedeniyle çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans da olay yerinde bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Görgü tanığı ile röp.

-Yangından etkilenen itfaiye eri

-Yangının Anadolu yakasından çekilen görüntüsü

11.06.2018 - 10.18Haber Kodu : 180611047_

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2- VALİ ŞAHİN : YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Hakan KAYA - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında 06.30 sıralarında başlayan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen Vali Şahin, "Yangına 89 araçla müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 5 katlı. Her katı 2 Bin metrekareden 10 bin metrekarelik binada yangın başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir bilgi yok. Fabrika sahiplerinin verdiğin bilgiye göre de içeri de kimse yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Valinin açıklamaları

11.06.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180611051

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3- BEYOĞLU'NDAKİ BİR OTELDE KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Kasımpaşa Bahriye Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye merdiveni ile kurtarılan vatandaşlar

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Otelden görüntü

-Genel ve Detay görüntüler

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(ÖZEL)

4- SON UMUTLARI TÜRKİYE'YDİ... LİBYALI ALİ MUHAMMED 14 YAŞINDA İLK ADIMINI ATTI

-Libya'da serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Ali Muhammed Muqaji, 14 yıl boyuncu bir çok ülkede defalarca ameliyat oldu ancak bir türlü ayağa kalkamadı.

-Ailenin son umudu Türk doktorları oldu.

-Ali Muhammed, 12 saat süren ameliyatın ardından 14 yaşında ilk adımlarını attı. Muhammed ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Haber İlknur SARGUT - Kamera: Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,()-

LİBYA'da serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Ali Muhammed Muqaji, Türkiye'de gerçekleştirilen 12 saatlik operasyon sonrası 14 yaşında ilk kez yürüdü. Heyecanı gözlerinden okunan Muqaji, "Hayatımda ilk kez ayağa kalktım, yürüdüm. Allah Türk doktorlardan razı olsun Türkiye'yi çok sevdim" dedi.

Dünyada yaklaşık her bin çocuktan 4'ü serebral palsi (SP) yani beyin felci tanısıyla hayata gözlerini açıyor. Son rakamlara göre ise dünya üzerinde yaklaşık 17 milyon çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Bunlarda biri de Libyalı Ali Muhammed Muqaji. 14 yıl önce 3 çocuklu Muqaji Ailesi'nin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Muhammed, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi hastalığına yakalandı. 6 aylıkken emeklemediği fark edilince Ali Muhammed'i hastaneye götüren aile, hastalığı ilk kez o zaman tanıdı. Ürdün, Mısır ve Tunus olmak üzere 3 ülkede defalarca ameliyat olan Ali Muhammed ve ailesi son umut olarak Türkiye'ye geldi.

"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Yaklaşık 4.5 ay önce Şişli Kolan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan tarafından muayene edilen küçük çocuk, 6'şar saatlik 2 ameliyat geçirdi. Kalça, diz ve ayak bileklerinden ameliyat olan Ali'nin kalçalarına kas uzatma, diz ve ayak bileklerine ise kemik ameliyatı yapıldı. Sonrasında gerçekleştirilen 4.5 aylık fizik tedavi süreci sonrası Ali, 14 yaşında ilk adımlarını attı. İlk kez ayağa kalkmanın ve adım atmanın mutluluğunu yaşayan Ali Muhammed Muqaji, "Ameliyatım çok güzel ve başarılı geçti Allah doktorlarımdan razı olsun. İlk kez yürüdüm çok mutlu ve sevinçliyim. Türkiye'yi de çok sevdim insanları çok iyi ve misafirperver. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

ANNE: ACI ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜĞÜMDE İÇİM SIZLIYORDU

Oğlu Ali'nin 14 yıl boyunca büyük acılar çektiğini söyleyen baba Muhammed Ali Muqaji, "Acısı çok büyüktü, kıyafetlerini kendisi giyemiyordu ve acıdan kıvranıyordu. Zaman geçtikçe kilo da kaybetmeye başladı" dedi. 14 yıl boyunca bu anı beklediğini ve oğlunun yürüdüğünü görünce gözyaşlarını tutamadığını söyleyen anne Selma Ali Engam ise yaşadığı sevinci şu sözlerle anlattı:

"Herkes oğlun ilk yürüdüğünden ne hissettin diye soruyor. O benim ilk göz ağrım, ilk evladım 14 yıldır yürüyemediğini ve acı çektiğini her gördüğümde içim sızlıyordu. Acaba oğlumun durumu ne olacak diye soruyordum. 'Allahtan umudunuz kesmeyin illa bir çare bulunur, bir ölüme çare yok' dediler. Türkiye'den Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan'ı önerdiler. Ben oğlumun yürüyeceğine inanamadım, kaygılıydım. Ahmet hocamız umut oldu. Dediği gibi Ali Muhammed ameliyattan 4 ay sonra kalkıp suyunu kendisi aldı. O anı görünce dayanamadım ağladım. Bu mutluluk anlatılamaz, Allah Türk hekimlerden razı olsun."

"İNANILMAZ BİR YÜRÜME AZMİ VAR"

Ali Muhammed'in Türkiye'ye geldiğinde durumunun kötü olduğunu söyleyen Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan, "Rehabilitasyonu çok iyi yapılmamıştı. Muayenesini ve gerekli tetkiklerini yaptık. Aileye çocuklarının bir yürüme şansı olduğunu söyledik. Ağır bir ameliyattı, iki seansta, sekiz farklı yerinden toplam 12 saatlik ameliyat geçirdi. Ama Ali'nin inanılmaz bir yürüme azmi, yaşam sevinci var. Ameliyat olalı yaklaşık 4.5 ay olmasına rağmen inanılmaz yol kat etti. Şu an tek başına walker (yürüteç) yardımıyla yürümeye başladı. Her gün çok daha iyi olacak, daha iyi yürüyecek. Artık kendi işini kendi görebilecek durumda" ifadelerini kullandı.

"AİLELER ASLA VAZGEÇMESİN"

Serebral palsi hastası olan birçok çocuğun sosyal hayattan uzaklaşarak ev hapsi yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, ailelere asla vazgeçmemelerini söyleyerek önemli tavsiyelerde bulundu:

"Bu işin birinci adımı fizik tedavi ve bu çocukların fizik tedaviyi bırakmaması gerekiyor. Hastalığın tutumuna bağlı olarak da bazen fizik tedavinin yetmediği durumlar olabiliyor. O zaman biz ortopedi olarak devreye girip birtakım düzeltici kas ve kemik ameliyatları yapıyoruz. Ali de kalça, diz ve ayak bileklerinden ameliyat oldu. Ali daha yolun başında ve bundan çok daha iyi yürüyecek. Onun gibi binlerce hastam var. Çok zor ve yorucu bir süreç her gün yaklaşık 2 saat fizik tedavi gerekiyor. Ama asla vazgeçmeyeceksiniz. Aile yıllardır mücadele ediyor ve amacına ulaştı. Aileler kesinlikle vazgeçmesin, azimle devam ettikleri takdirde bir gün ışığı görecekler."

Önümüzdeki günlerde Libya'ya dönmeye hazırlanan küçük Muhammed'in hedefi mühendis olmak.

Görüntü dökümü:

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-Ali Muhammed'in walker yardımıyla adım atması

-Ali Muhammed ve ailesinin birlikte yürüme detayları

-Ali Muhammed ve Prof. Dr. Ahmet Doğan'ın birlikte yürüme detayları

-Ali Muhammed'in röportajı

-Anne Selma Ali Engam 'ın röportajı

-Baba Muhammed Ali'nin röportajı

-Prof. Dr. Ahmet Doğan'ın röportajı

-Ali Muhammed ve kardeşi Fada'nın el sallama detayı

11.06.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180611053_

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5- RAMAZAN'DA TARLABAŞI DÜNYA SOFRASI

Haber-Kamera: CAN EROK/ İSTANBUL,()

Tarlabaşı Mahallesinde İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen evsizler, mülteciler, sokaklarda yetişmiş gençler iftar yemeğinde bir araya geldi. Tarlabaşı iftarı, Ramazan ayında altı yıldır her cumartesi günü düzenleniyor. Tarlabaşı'nın ara sokaklarında kurulan iftar sofrasında Gana, Sierra Leone, Çad, Nijerya gibi Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Taksim bölgesinde sokaklarda yetişmiş gençler ve mahalle sakinleri iftar öncesi sokağa serdikleri muşambaların üzerine ortakça sofrayı kurup iftarlarını yapıyorlar. Afrikalı göçmenler ile mahalleli beraber dua ederek oturduğu sofra bir aile havasında gerçekleşiyor.

Tarlabaşı Dayanışma Toplulugu'ndan Kadir Bal iftar yemegine özellikle Gana, Sierra Leone, Çad, Nijerya gibi ülkelerden Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'ye gelen mültecilerin de geldiğini belirterek şunları söyledi: " Bu vatansız kardeşlerimize vatansızlığı hissettirmemek için aile ortamı yaratıyoruz burada. Ayrıca sosyal eşitsizlikten ötürü insan onuruna yakışmayan durumlar yaşayan arkadaşlar da burada. Eşitlemeyi ve adaleti hedef alıp idealimizi bunun üzerine kuran bir topluluğuz. Kendi içimizde yatay olarak örgütlendik, hiyerarşik bir ilişki biçimimiz yok. Madde bağımlısı,cezaevinden yeni çıkmış gençlerle ,ülkelerini bırakıp gelmiş Afrikalı ve diğer ülkelerden kardeşlerimizi bekliyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Tarlabaşı mahallesinde yer sofrası

- Pide dağıtan gençler

- Mahalle sakinleri ile göçmenlerin sokak iftarından genel detaylar

11.06.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180611055_