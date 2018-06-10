DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

(aktüel görüntüyle)

1- ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN İLK TÖREN HOLDİNG BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK - İSTANBUL

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı. Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören'in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane'deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, "Çok sevgili Erdoğan Demirören'imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın" dedi. Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, "Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı" diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu. Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören'in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze arabası gelişi

-Tabutun getirilişi

-Koray Yanç konuşması

-Hoca Halil İbrahim Kurşun konuşması

-Yıldırım Demiören ve aile üyeleri dua okurken

-Genel ve detaylar

10.06.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180610026

10.06.2018 - 11.06 Haber Kodu : 180610029

10.06.2018 - 11.14 Haber Kodu : 180610033

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2- ERDOĞAN DEMİRÖREN'IN CENAZESİ FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.

Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin getirilmesi

-Yıldırım Demirören'in tabuta omuz vermesi

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

10.06.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180610047

10.06.2018 - 11.44 Haber Kodu : 180610048

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(ÖZEL)

3- ÖNCE İŞ YERİNİ SONRA KAMYONETİ SOYMAYA ÇALIŞTILAR

* HIRSIZLIĞI GÖREN KOMŞU HAVAYA ATEŞ AÇINCA KAÇTILAR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sultanbeyli'de komşusunun kamyonetini soymaya çalışan hırsızları gören kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Maskeli hırsızlar amaçlarına ulaşamadan kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün sabah saat 07.10'da meydana geldi. Ambalaj ve temizlik ürünleri dükkanına gelen maskeli 4 hırsız kapıyı açamayınca iş yerinin önündeki kamyonete yöneldi. Kamyonet kasasını açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş, kurusıkı tabancasıyla ateş etti. Hırsızlar panikle geldikleri minibüse binerek olay yerinden kaçtı.



SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sabaha karşı beyaz renkli bir minibüs sokaktan geçerek etrafı kontrol ediyor. Daha sonra tekrar sokağa gelen minibüsten inen yüzleri maskeli 4 kişiden biri iş yerini kontrol ederken diğer kişiler de kapalı kasa kamyoneti kontrol etti. Levyeyle bir süre iş yerinin kapısını zorlayan hırsızlar güvenlik kamerası ve alarmı görünce park halindeki kamyonete yöneliyor. Kamyonetin kapalı kasasını uzun süre açmaya çalışan hırsızları gören Şükrü Dilbaş kuru sıkı tabancayla havaya ateş etti. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.



"HIRSIZLARA KURUSIKI TABANCAYLA KOVALADIM"

Şükrü Dilbaş, "Hırsızların ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske vardı ama molotofçular gibi kafalarında şapka var hiçbir yerleri gözükmüyordu. Bir kişi de etrafı kontrol ediyordu. Devamlı sağa sola bakıyordu. Gözcülük yapıyordu. Diğerleri soymaya çalışıyordu. Ellerinde levyeyi gördüm. Kilidi demir makasıyla kesmeye çalışıyordu. Bir anda yüz yüze gelince şok oldum. Hemen bağırdım daha sonra kurusıkı tabancayı almaya gittim. Benim sesimi duyunca arabaya binip hemen kaçtılar. Ben arkalarından kurusıkı tabancayla giderken on tane mermiyi sıktım" dedi.

"HIRSIZLIK MESLEK HALİNE GELMİŞ, AĞIR CEZALAR ŞART"

İş yeri sahibi Metin Aykaç ise, "Meslek haline getirmişler hırsızlığı. Bunların önünü caydırıcı cezalar gerekli. Bir suç işleniyor ama cezası caydırıcı değil. Buna bir çare bulmak gerek. Eğer hırsızlık gerçekleşseydi dükkanımda çok zarar olacaktı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız olurdu" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Beyaz renkli minibüs sokaktan geçmesi

-Minibüsün dükkana doğru yanaşması

-Minibüsün içerisinden çıkan hırsızlar

-Bir kişi dükkanın içerisine bakması

-Diğer iki kişi kapalı kasa kamyonun kitliyle oynaması

-Minibüse gelip ellerinde levyeleri alıp kasayı açmaları

-Hırsızların uzun süre levye kitli kırmaya çalışması

-Bir kişi sokakta gözcülük yapması

-Hırsızların olay yerinden hızlıca kaçmaları

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-İş yerinden detaylar

-İş yerindeki malzemeler

-Kapalı kasa kamyon detay

-Kilitten detay

-İş yeri sahibiyle röp.

-Komşusuyla röp.

-Genel ve detaylar



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(Geniş Haber)

4- GAZİOSMANPAŞA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN



* Yangın, yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Haber - Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında tekstil fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cebeci Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle fabrikanın çevresinde panik yaşandı. Olay yerine başta Gaziosmanpaşa olmak üzere Sultangazi, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp ve Esenler'in de bulunduğu çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. İç kısımda olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorlandığı yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Fabrika ve çevredeki iş yerlerinde çalışanlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun bir duman bulutu kapladı. Yangın anını anlatan bir vatandaş, "Siyah dumanları gördüm. İşe ağabeyimi bırakıyordum. Dumanlar çok yoğundu. Bizim evin üstüne kadar geldi. İtfaiye hemen geldi. Söndürüyorlar şu anda" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Vatandaşlardan görüntü

-Röortajlar

-Cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detaylar



10.06.2018 - 09.10 Haber Kodu : 180610008

10.06.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180610010

10.06.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180610014

10.06.2018 - 10.00 Haber Kodu : 180610015

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5- ASELSAN'IN GELİŞTİRDİĞİ "LAZER SAVUNMA SİSTEMİ" BAŞARIYLA SONUÇLANDI

*ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi, altına patlayıcı madde bağlanmış mini insansız hava aracını imha etti.

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Savunma Sistemi (LSS)'nin Ankara'da gerçekleştirilen saha testleri başarıyla sonuçlandı. Zırhlı araç üzerine yerleştirilen sistemin test görüntülerinde, altına patlayıcı madde bağlanmış hava aracı tespit edilerek imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirdirme Vakfı kuruluşu olan ASELSAN'ın lazer savunma sistemleri programının son aşamasında saha testleri yapıldı. LSS adı verilen sistem, arazi ve meskun mahal kullanımı için zırhlı araç üzerine entegre edildi. Sistem, şüpheli cisimlerin ve el yapımı patlayıcıların, meskun mahalde kullanılan branda, örtü benzeri geçici engellerin ve mini insansız hava araçlarının tespit ve imhasına yönelik geliştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen testlere Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.

DRONE VE TÜP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Testlerde LSS'nin hareketli bir kara aracı üzerinde istenen bölgeye hızlıca intikali, ardından el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere, saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan ticari drone'lara karşı etkinliği gösterildi. LSS, altına patlayıcı madde bağlanmış ticari insansız hava aracını güvenli bir mesafede patlatmayı başardı. Sistem sayesinde mini insansız hava aracının kamerası da yakılarak etkisiz hale getirildi. Atım maliyeti kuruş düzeyinde olan sistem ile aracın yakıtı olduğu sürece kesintisiz atış yapılabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Lazer Savunma Sistemi'nden detaylar

-Mini insansız hava aracının imha testi

10.06.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180610017_

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6- BREZİLYALI YOLCUNUN VALİZİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Haber: Serpil KIRKESER-İSTANBUL

Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun valizinden 6,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri Brezilya'dan gelecek bir yolcunun uyuşturucu taşıyabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Brezilya uçağından inen Brezilya uyruklu A.S.L. isimli yolcu valizini almadan çıkışı yönelince takibe alındı.

Gümrük hattını geçen yolcu durduruldu; valiz de incelemeye alındı. X-ray cihazına sokulan valizde yoğunluk tespit edilince detaylı inceleme başlatıldı. Valiz içerisinde kıyafetlerin arasına gizlenmiş 6 paket bulunan ekipler paketlerdeki beyaz tozdan örnekler alarak analiz başlattı. Uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizde maddeden "kokain hidroklorür" uyarısı alındı. Yapılan tartım sonucunda ele geçirilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 6,5 kilogram kokaine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin valizi açması

-Paketlerden görüntü

-İnceleme yapılması

-Uyuşturucu uyarısı

-Detaylar

10.06.2018 -11.36 Haber Kodu : 180610046

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