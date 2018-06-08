DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ERDOĞAN DEMİRÖREN'İ KAYBETTİK

* Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal,

" (Cenaze töreni) Resmi açıklamayı yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii düşünüyoruz"

* Uzman Dr. Özgür Şamilgil,



"Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA -İdris TİFTİKCİ- İstanbul

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneden Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

"ALLAH KALANLARA SABIRLAR VERSİN"

Şamilgil, "Buraya size acı bir haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir hastanemizde solunum yetersizliği nedeniyle takip altında olan sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakasının hastanemizin tüm personelinin tüm yoğun desteği ve çabalarıyla ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin. Erdoğan Demirören 31 Mayıs 2018 tarihinde hastanemiz yoğun bakımına alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür" dedi.

"PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Cenaze töreniyle ilgili soru üzerine Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Resmi açıklamayı yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii düşünüyoruz. Tekrar ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR ?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanede yapılan açıklamalar

-Şamilgil'in açıklaması

-Mehmet Soysal'ın açıklaması

-Hastane önünden detaylar

-Demirören'in arşiv görüntüsü



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2- MELTEM DEMİRÖREN OKTAY: NURLAR İÇİNDE YATSIN

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Meltem Demirören Oktay'ın açıklaması

-Detaylar



08.06.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180608066

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3- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOK HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen iş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Bilgisinden, deyeneminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gümüşdağ'ın açıklaması



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- (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

4- TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAMYON KAZASI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11:00 sıralarında Hasdal Kamerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. Kemerburgaz yolu üzerindeki ağır tonaj kantarına girmek için sıraya giren bir kamyona arkadan gelen bir kamyon ile kamyonet çarptı. Kazanın şiddetiyle 3 araç sürücüsü de yaralandı. Ortada kalan kamyonetin sürücüsü Muzaffer Göksel (40) aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ağır yaralı Göksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göksel'in durumunun kritik olduğu öğrenilirken diğer iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

-Kazaya karışan araçlar

-Kaza yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-Kaza nedeniyle 3. Havalimanı yönünde oluşan trafik

-Kaza sonrası gelen firma yetkilileri ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

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5- KARARSIZ SÜRÜCÜ DİREĞE ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- İSTANBUL ()

Bakırköy'de, yol ayırımında gideceği yön konusunda kararsız kalan taksi sürücüsü, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, taksi sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, 11.20 sıralarında Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Havalimanı Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TDR 54 plakalı taksinin sürücüsü Hasan Vural, İstanbul Fuar Merkezi ile Atatürk Havalimanı yol ayırımına geldiğinde hangi yöne gideceği konusunda kararsız kaldı. Vural bu sırada yol ayrımında refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Hasan Vural ile takside bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde yoğunluk yaşanırken, İstanbul Fuar Merkezi yönü devrilen direk nedeniyle trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra kaza yapan taksi ve devrilen direk ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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Yaralanan yolcudan görüntü

Kaza yapan taksiden görüntü

olay yerinden görüntü

Ambulanstaki sürücüden görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

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6- KHK İLE KAPATILAN 5 DERNEĞE FETÖ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da KHK ile kapatılan 5 dernekle ilgili FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 'Zühal İş ve Kadın Derneği', 'Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği', 'Mehtap Genç Akademi Derneği', 'Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği' ve 'Aktif Marmara Eğitimciler Derneği'nde görevli toplam 64 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 39 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Detaylar

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7- GAZETECİ ECE SEVİM ÖZTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Haber: Özden ATİK İstanbul,

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Fethullahçı Terör Örgütü (FETO) propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında sorusturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öztürk polis tarafından bugün Şile'de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün işlemleri devam ediyor.

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8 - MÜZİSYEN EŞİNİ ÖLDÜREN OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

*Babasını nasıl öldürdüğünü anlattı;

*O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı"

*"Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Bakırköy'de müzisyen olan babası İskender Küserman'ı çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Emir Küserman'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Anne Nilgün Küserman olay anında uyuduğunu belirterek, sanık oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emir Küserman ve avukatı hazır bulundu. Sanık Emir Küserman'ın annesi Nilgün Küserman da duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada savunmasını yapan Emir Küserman, evin tek çocuğu olduğunu söyleyerek, "Küçüklüğümden beri evde ailevi problemler yaşanıyordu. Babam uyuşturucu kullanıyor, bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Annemle birlikte Çanakkale'ye gittik.Yaklaşık bir buçuk ay sonra iş imkanı olmadığı için İstanbul'a geri döndük. Eve döndüğümüzde babam bir daha uyuşturucu kullanmayacağı için bize söz verdi. Ancak sözünde durmayıp tekrar uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olay günü yine annemle tartışmaya başladılar. Annemin saçını çekti ben ayrılmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm, annemi sakinleştirdim. Annem uyuduktan sonra odama geçtim. Birkaç saat sonra mutfağa geçerken babam salonda televizyon izliyordu, yüzü asıktı. Yanına gittim, amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sordum. Bana 'S…. Git. Senin gibi bir oğlum yok' dedi. O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı

bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı. Şoke oldum o an ne yapacağımı bilemedim.

Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca

üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum. Sabaha kadar uyuyamadım, intihar etmeyi düşündüm. Ancak

'Annem yalnız kalır' diye vazgeçtim. Sabah annemle nüfus idaresinde işimiz vardı. Birlikte evden çıktık. Evde bir şeyimi unuttuğumu

söyleyerek geri döndüm ve ardından Osmaniye Karakolu'na giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı.

ANNE: ŞİKAYEÇİ DEĞİLİM

Anne Nilgün Küserman olay anını görmediğini belirterek şunları söyledi: "Yine parasal konular yüzünden sorunlar yaşıyorduk. Ayın sonunu getiremiyorduk. Eşim uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu kullandığı zaman kişiliği değişiyordu. Oğlum ile bana fiziksel ve sözlü şiddet uyguluyordu. Bunaldığımız için oğlum ile Çanakkale'ye yerleştik. Ancak iş imkanı olmadığı için bir buçuk ay sonra geri dönmek zorunda kaldık. Döndüğümüzde eşim bize söz vermişti bir daha uyuşturucu kullanmayacaktı. Olay günü yine tartıştık ve saçımı çekti. Oğlum bizi ayırmak istedi, araya girdi ortalık daha fazla gerilmesin diye odama geçtim. Daha sonra oğlum

yanıma geldi. Teselli etti, ardından uyudum. Sabah uyandığımda akşam yaşadıklarımızdan dolayı eşimin uyuduğu salona hiç girmedim. Oğlumun odasına gidip uyandırdım. Çanakkale'deki ikametimizi buraya aldırmak için nüfus idaresine gidecektik, evden çıktık. Oğlum evde bir şeyini unuttuğunu söyleyerek geri döndü. Biraz gecikince merak ettim evde babasıyla yine tartışmasından endişe duydum. Eşimi aradım açmadı, eve geri döndüm. Evin önünde polis arabasını görünce olayı öğrenmiş oldum. Oğlumdan şikayetçi değilim." Duruşmada dinlenen 4 tanık da maktul İskender Küserman'ın eşi ve oğluna kötü davrandığını öne sürdü.

AVUKAT: MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE HAREKET ETMİŞTİR

Sanık avukatı da kasten öldürmenin söz konusu olmadığını, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Emir Küserman'ın ceza ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına karar veren

mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Bakırköy'de 15 Aralık 2017 tarihinde şüpheli Emir Küserman'ın babasının bıçakla ölümüne sebep olduğu anlatılıyor. İddianamede şüpheli Emir Küserman'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



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