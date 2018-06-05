DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- BASIN EKSPRES YOLU'NDA BAKIR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI (aktüel görüntü-2)

* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kamyondan görüntü

-Yola dökülen mazot

-Polisi önlemi

-Trafikten görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Devrilen kamyon

-Yoldan görüntü

-Detaylar

05.06.2018 -11.33 Haber Kodu : 180605054

05.06.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180605050

==================

2- TIR SÜRÜCÜSÜNÜN KAZA SONRASI BIÇAKLI DİRENİŞİ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yeri

-TIR'dan görüntü

-Polis ve itfaiye

-Elinde bıçakla beklemesi

-Detaylar

05.06.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180605018

05.06.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180605020

=============

3- İSTANBUL'DA "MAKAS" KAZASI KAMERADA

Haber: İstanbul

O-3 Bağlantı yolu Esenler mevkiinde makas atan sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı.

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönündeki kaza geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Makas atarak ilerleyen bir araç kazaya neden oldu. Makas atarak ilerleyen otomobil en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. Ancak otomobil minibüsle bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs de yol ortasında savruldu. Arkadan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza anının görüntüleri

05.06.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180605030

===========

4- ANNESİNİN ARACININ ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN KURTULUŞU KAMERADA

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL

Kemerburgaz'da 3,5 yaşındaki çocuk, annesinin kullandığı cipin altında kaldı. Kazada çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki olay geçtiğimiz hafta salı günü meydana geldi. Aracını park etmek isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada yerde emekleyen 3,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi fark etmedi. Küçük çocuk annesinin cipinin altında kaldı.

Çevredekilerin bağırması üzerine aracından inen anne Akyıldız, aracın altına baktı. Çocuğunu aracın altında gören anne hemen çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı. O anlarda genç kadının arkadaşı ve çevredekilerin de olayın şokunu yaşadığı görüldü.

Görüntü Dökümü;

--------

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

05.06.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180605055

========================

(ek bilgi ve görüntülerle)

5-ESENYURT'TA HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Esenyurt'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşar Kemal Caddesi ve bağlı sokakların tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, tüp ve çevresinde yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlamayınca tüpü alarak olay yerinden ayrıldı. Kapatılan yollar da yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

EK GÖRÜNTÜ

-Polisin gelişi

-İnceleme yapması

-Tüpü alması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Tüpten görüntü

-Polis ekipleri

-Güvenlik önlemleri

-Kapalı yollar

-Detaylar

05.06.2018 - 10.54 Haber Kodu : 180605036

05.06.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180605041

===========

6- VALİZDE YILAN, KAPLUMBAĞA, AKREP...

* Sahibi tarafından alınmayan valizden aralarında kaplumbağa, akrep ve yılanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi. Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep,kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Göröntü Dökümü:

-Valizden çıkan canlı hayvanlardan görüntüler

-Hayvanların ekipler tarafından suya konulması

-Valizden görüntüler

-Detay görüntüler

05.06.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180605032

================

7- KAMYONET OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

*Trafik tek şeritten sağlanırken diğer araçlar kaldırıma çıkarak kaza yerinden geçti.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Üsküdar'da trafiğin yavaşladığı sırada bir kamyonet, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken otobüstekiler yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 08.15 sıralarında Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Aykan'ın kullandığı 34 JC 7036 plakalı özel halk otobüsü önünde seyreden aracın durması üzerine frene bastı. Bu sırada arkadan gelen 34 LC 9992 plakalı kamyonet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI

Kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.Trafik tek şeritten sağlanırken diğer otobüsler kaza yerinden kaldırıma çıkarak geçti. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kazaya karışan otobüsün ve kamyonetin görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Yaralıların hastaneye gitmesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler



05.06.2018 - 09.41 Haber Kodu : 180605014

================================

8- MOTOSİKLETİYLE KORKULUKLARA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/İSTANBUL

Beşiktaş'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Kabataş istikametine giden motosiklet sürücüsü Muhammet Bektaş, Dolmabahçe Sarayı karşısında virajı alamayarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeşillik alana savrulan sürücü, ayağından yaralandı. Yaralı halde yerde yatan sürücü arkadaşını arayarak kaza yaptığını söyledi.

ARKADAŞININ YARDIMINA KOŞTU

Olay yerine motosikletiyle gelen arkadaşı, yaralı Muhammet Bektaş'a moral vererek yanından ayrılmadı. Kaza yerine ambulans çağrıldı, polis ekiplerine haber verildi Polis ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Yerde yatan yaralı

Arkadaşının başında bekleyen motosiklet sürücüsü

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Yoldan görüntü

Yoldaki motosiklet

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

05.06.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180605052

=============