DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ŞİLE'DE TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

*Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL

Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Sahilden görüntü

-Arama kurtarma çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

03.06.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180603082

===============

2- MUHARREM İNCE EYÜPSULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber- Kamera: Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada bir gazetecinin "(Eyüp Sultan türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine İnce şunları söyledi: "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım."

"BİSİKLETE NİYE BİNDİN" DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyologu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi. İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.



YAŞADIĞI SORUNU BAHSETTİ

Yaşadığı sağlık sorunundan bahseden Ayşe Yazıcı, "Mide ameliyatı olacaktım. Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki; 'Ameliyat olacaksın.' 'Tamam hocam', dedim. Daha şartları söylemeden '5 bin lira bıçak parası' dedi. 'Nasıl dedim bıçak parası, zaten devlet size para veriyor.' Bunu, Allah razı olsun Tayyip de kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Sonra Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçim ile gittim. 1 lira da bıçak parası vermedim" dedi. İnce, bunun üzerine "Eniştenin sağlığı iyi mi? Görüşürüz, selam söyle" diyerek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Muharrem İnce ve vatandaş arasında diyalog

-İnce'nin Eyüpsultan türbesinden çıkışı

-İnce'nin açıklamaları

-Detaylar

03.06.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180603083

==============

3- MUHARREM İNCE BALIK TUTTU

Haber: İstanbul

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

İnce Kağıthane'deki mitinginin ardından Eyüp'e geçti. Unkapanı Köprüsü'nde inen İnce ve beraberindekiler, olta atan balıkçılarla sohbet etti. Bir balıkçıdan aldığı oltayı sallayan İnce, balık tuttu. İnce daha sonra tuttuğu balığı iğneden çıkararak denize attı.

Görüntü Dökümü:

-İnce'nin balık tutması

-Balığı geri atması

-Detaylar

03.06.2018 - 14.00 Haber Kodu : 180603080

==================

4- (yeniden)- MUHARREM İNCE, HÜSAMETTİN CİNDORUK'U ZİYARET ETTİ

*İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile saat 10:00'da Cindoruk'un evinin bulunduğu sokağa geldi. İnce ve beraberindekileri Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Muharrem İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemelerinde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, basına ortak bir açıklama yaptı.

"ÇOK POLİTİK BİR ÇOCUKTUM"

İnce, genç yaşlarda babasıyla siyaset konusunda tartışma yaşadığını belirterek, "Çok politik bir çocuktum ben. Çok genç yaşlarda siyasete ilgi duyan birisi olarak ben Ecevitçiydim, babam Demirelciydi. 13-14 yaşındayken bu konuda çok çelişki içerisindeydik, tartışma içerisindeydik. Bende bugün rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulundum. Kendisinin tavsiyelerini dinledik. Türkiye'de önemli hizmetlerde bulunmuş, deneyimli bir siyasetçiden bilgiler aldık, tecrübelerini dinledik. Hayır duasını aldık. Ziyaret ettik, takdir kendilerinindir" dedi.

"960-1971-1980 ASKERİ DARBELERİN MAĞDURUYUM"

İnce'nin ardından açıklama yapan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatı boyunca birçok askeri darbe yaşadığını belirterek "1958 yılında Rahşan Ecevit'in babası Namık Zeki Aral'ın avukatlığını yaptım. 60 yıldan fazla bir süre önce Namık Zeki Aral çok önemli bir ekonomi profesörüydü. Hükümeti tenkit eden bir yazıdan ötürü ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Ecevit benim dostumdu ve kayınpederine büyük şefkat gösteren ince ruhlu bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ona mensup birisiyle olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum 1960-1971-1980 askeri darbeleri yaşamış bir adamım. Bu darbelerin mağduruyum. Tutuklandım, Yassıada'da rahmetlileri savundum. Askeri idarelerle kavga ettim, başıma gelmedik iş kalmadı. Hepsi doğru. Ama şöyle bir şey düşünüyorum: Ne 1960'ta ne 1971'de ne de 1980'de darbeyi yapan generaller tek bir başına iktidar olmayı heves etmediler. Hatta parlamenter rejime karşı ihtilal yaptıkları halde parlamentoları açtılar, güçlendirdiler ama tek başlarına Cumhurbaşkanı olmak, başkanlık seçimi getirmek gibi bir yola sapmadılar" diye konuştu.

Cindoruk şöyle devam etti: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu başkanlık sistemi demokratik değildir, bu bir maceradır. Bu Afrika modeli bir başkanlık sistemidir, Habeşistan modelidir. Buna benzer bir model sadece Habeşistan'da ve Afrika devletlerinin bazı küçük devletlerinde var. O nedenle tutunması zor. Cumhuriyeti savunan, Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyeti yaşatan herkesin bu rejime karşı elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor" dedi.

"MUHARREM İNCE'Yİ FRANSIZ CUMHURBAŞKANI MACRON'A BENZETİYORUM"

Muharrem İnce'yi Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a benzeten Cindoruk, İnce'nin Macron gibi halk tarafından benimsendiğini belirterek, "Sevgili Muharrem İnce çok önemli bir görev yapıyor. Türk halkının kahramanı oldu. Ben onu Macron'a benzetiyorum. Macron'u nasıl Fransız halkı desteklediyse Türk halkı da Muharrem İnce'yi benimsedi, tuttu. Onunla bir kurtuluş yolu bulacağımıza inanıyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanı'ndan da ısrarından vazgeçmesini tecrübeli bir ağabeyi olarak rica ediyorum. Ama o belli bir yola girmiştir. O macerayı durdurmak görevi Türk halkına düşüyor. Bu bir seçim değildir, bu bir referandumdur.Türk halkı bu devleti kuran meclisten vazgeçecek veya vazgeçmeyecek, bunun dışındaki bütün izahlar yanlıştır. O nedenle sayın İnce'nin bugün ziyareti vesilesiyle bu fikirlerimi söylüyorum. Allah memleketimizi bu maceradan korusun" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Muharrem İnce ve beraberindekilerin gelişi

-Eski Ekonomi Bakanının Muharrem İnce'yi karşılaması

-Ziyaret sonrası ortak basın açıklaması yapılması

-Muharrem İnce'nin konuşması

-Cindoruk'un konuşması

-İnce'nin gidişi

-Genel ve detaylar

03.06.2018 - 12.23 Haber Kodu : 180603047

=================

5- MUHARREM İNCE KAĞITHANE MİTİNGİNDE KONUŞTU

*Muharrem İnce:

"Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. ama o generalin apoletlerini sökeceğim"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de miting yaptı. Burada halkı selamlayan İnce, kürsüden yakın koruması dahil herkesin inmesini istedi. İnce, "Apoletlerini sökeceğim" sözlerini de tekrarladı. Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde seçmenlerle buluşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK'nın disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi. İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun" diye konuştu.

KÜRSÜDEN HERKESİ İNDİRDİ

İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce'yi çatılardan izleyenler de oldu. İnce, öz çekim yaparak mitingi sonlandırdı ve Eyüpsultan'daki mitinge hareket etti.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mitingden görüntü

-Detaylar



03.06.2018 - 12.23 Haber Kodu : 180603048

03.06.2018 - 2.25 Haber Kodu : 180603049

03.06.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180603051



======================

6- (ÖZEL)İSTANBUL'DA UBER VE SCOTTY DENETİMİ

*Bağdat Caddesi'ndeki denetimlerde 26 araç, 3 motosiklet sürücüsü ile 29 yolcuya para cezası verildi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Denetim Noktası

-Sivil trafik ekiplerin çalışması

-UBER araçları denetime takılması

-Sürücülerin ve yolcuların evrakları

-Motosiklet araçları denetime takılması

-Sürücülerin ve yolcuların tespit tutanağına yazı yazmaları

-Ekiplerin denetimde sürücü ve yolcularla konuşması

-Genel ve detaylar

03.06.2018 - 10.21 Haber Kodu : 180603016

=============

7 - (ÖZEL) TELEFONLA KONUŞURKEN HOROZUN SALDIRISINA UĞRADI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL

Beylerbeyi'nde telefonla konuşurken horozun saldırısına uğrayan Abbas Özen dengesini kaybedip yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Beylerbeyi'nde bir villanın önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Villanın önündeki kümesinden çıkan horoz o sırada yoldan geçen Abbas Özen'e saldırdı. Telefonla konuştuğu sırada neye uğradığını şaşıran Özen yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Özen horozu uzaklaştırmak için tekme savurdu. İlk tekmeyi savuşturan horoz, Özen'in peşinden gitmeye devam edince ikinci tekmeyi yedi. Özen daha sonra yoluna devam etti. Horoz saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TELEFONLA KONUŞURKEN HOROZ BANA SALDIRDI

Horozla yaşadığı anları anlatan Abbas Özen "Cuma günü namaza giderken horoz bana saldırdı. O anda bir boşluğuma gelerek yere düştüm. Düştüğüm anda telefonum kırıldı, bileğim ağrıdı. Etrafımdaki insanlara çaktırmamak için kendimi bir an önce toparlamaya çalıştım. Ama yine de etkilendim. Kendimi savunmak için bir şeyler yaptım. Kendimi savunmaya fırsat bile kalmadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Horozun görüntüsü

-Telefonda konuşan Özen'in cadde yürümesi

-Horozunun saldırması

-Yere düşen Abbas Özen

-Etrafında bulunan vatandaşlar

-Yerden kalk Abbas Özen tepki vermesi

-Horozla birlikte yürümeleri

-Genel ve detaylar



AKTUEL GÖRÜNTÜ

-------------

-Kümesten detaylar

-Abbas Özen cadde yürümesi ve kümese gitmesi

-Horozdan detaylar

-Abbas Özen ile röp.

-Genel ve detaylar

03.06.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180603079

======================