DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN SOYLU: AMANOSLAR'DA 40'IN ÜZERİNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Amanoslar'da yıl başından bugüne kadar başlarında bulunanlar dahil 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi"

"Şimdi de 81 ilimizin bütün merkezlerine mahalle bekçilerimizi gönderiyoruz. Bu 7 binden sonra bir 10 bin daha mahalle bekçisi alımımız olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar'da yıl başından bugüne kadar başlarında bulunanlar dahil 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

2 Ocak-15 Mayıs arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce eğitimleri verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları törenle verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtımı programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

"Büyük devlet olarak nitelendirdiğimiz hemen her devletin tarihinin bir yerlerinde, bir değişim ve yenilenme hikayesi, mutlaka vardır" diyen bakan Soylu, "Esas itibarıyla bizim tarihimizde de, bir çok ülkenin tarihinde de yönetsel eksikliklere, bir takım çağın gereklerine yönelik böyle bir çaba her zaman varolagelmiştir. Bu atılan adımlar, dönem dönem etkili olmuş ve her birisi de yapısal reformlara dönüşmüştür. Bu dönüşüm çabalarımız, her zaman bir dirençle karşılaşmıştır. Ayak uyduramayanlar, korkanlar, bazen hakimiyetini kaybedeceğini düşünen küçük ama etkili gruplar, her zaman var olmuştur. İşte, darbeler bunun açık örnekleridir. Değişime açık ve bunu talep edenler ve statükocu yapının muhafızları, kendilerini Türkiye'de 2000'lere kadar ulaştırmışlardır. Şurası da bir gerçektir ki, değişim olmadan gelişim olamıyor. Sistemi değiştirmek çoğu zaman kendini bir mecburiyet olarak dayatıyor. Türkiye, 2000'lere ulaştığında, tamamlayamadığı değişim nedeniyle, terör, ekonomi ve sistemin darbe üretmesi gibi sorunlarını kronikleştirmişti. Bugün Türkiye, bu üç sorunu itibarıyla önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ekonominin kırılganlığı büyük ölçüde azalmıştır; terör, etkili bir mücadele sonucunda bitme noktasına kadar gelmiştir. Ve siyasi anlamda istikrarı kalıcı hale getirme, sistemi darbe üretir yapıdan çıkartma üzerine kurgulanmış cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi büyük bir adım atılmıştır. Yani 2002 sonrası Türkiye, değişime olan iştahını ve mecburiyetini öne almış ve bunun karşısında duran bütün statükocu ve vesayetçi yapıları elinin tersiyle itmiştir" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE YAKALANAN TERÖRİSTLER

Soylu, Giresun Güce'de 2 PKK'lının etkisiz hale getirilmesine ilişkin şöyle konuştu:

Karadeniz'e sızan bir terör grubu vardı. Çok uzun zamandan beri emniyet görevlileri, jandarmamız onun peşindeydi. Özellikle Giresun Güce'de ikisini kıstırdılar ve etkisiz hale getirdiler. Karadeniz'de bu iş zordur. Çünkü Amanoslar'ın, Hatay'ın, Karadeniz'in örtü yapısını, ormanlık yapısını çok iyi dikkate almak zorundasınız. Gerek Amanoslar'da gerekse Karadeniz'de teröristle karşılaştığınız andan itibaren yaklaşık 1-2 metreden sonra görüntüyü kaybediyorsunuz. Çünkü hemen ya bir meşenin içerisinde oluyorlar ya da o sık ve gür ormanlarda kendilerini kaybettiriyorlar. Amanoslar'da yıl başından bugüne kadar başlarında bulunanlar dahil 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Biz orada insansız hava aracı uçurmaya başladık, yer veri terminalleri kurduk. Aşağıdan beşeri güçlerimizle foto kapanlar kurup teknolojimizi ortaya koyduk. İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla beraber sahayı yukarıdan da sıkıştırdık. Sadece hareket kabiliyetlerini mümkün olduğunca azalttık. Bir çok tedbir aldık. Bunlarla beraber bu büyük başarı elde edilmiş oldu. Afrin ile Amanoslar arasındaki bağlantı şu; Şanlıurfa'ya uzanan bir hat üzerinden Amanoslar'a intikal, oradan da batıya intikal sağlamak. Karadeniz'de de özellikle güvenlik açısında, bir istikrarsızlık ve güvenilmezlik ortaya koymak için terör örgütü çaba harcıyordu. Şimdi bu konularda gerek insansız hava araçlarımızla, gerek teknolojik gelişmeler ve polisimiz, jandarmamız, korucularımız, tüm istihbarat birimlerimiz hep birlikte sonuca ulaşmak için uyum ortaya koymuşlardır.

81 İLE MAHALLE BEKÇİSİ

Bakan Soylu, "7 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı için ilanları açtık. Biz ilk önce büyükşehirlerimize bekçi verdik. Doğu ve Güneydoğu'dan başladık. Sonra nüfusun yoğun olduğu şehirlere verdik. Şimdi de 81 ilimizin bütün merkezlerine mahalle bekçilerimizi gönderiyoruz. Bu 7 binden sonra bir 10 bin daha mahalle bekçisi alımımız olacak" dedi.

2- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON : 20 ASKER, 18 'MAHREM İMAM'A GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni bir çalışma başlatıldı. 'Mahrem imam' olarak adlandırılan sivil şahıslarla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edilen 38 kişi belirlendi. 18'i Kara ve Hava kuvvetlerinde mensup muvazzaf, 2'si kapatılan askeri öğrenci ve bu askerlerden sorumlu 18 sivil olmak üzere toplam 38 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Söz konusu şüphelilerin, daha önceden adli işlem görmedikleri ve deşifre olmadıkları öğrenildi. 18 kişi aranıyor.

3- "MERDİVENLER ÇOK" DEYİP "ÖLÜM GEÇİŞİ" YAPIYORLAR

* D-100 Karayolu Uzunçayır Mevkii'nde her sabah ve akşam aynı manzara yaşanıyor.

* Çok uzun olduğu gerekçesiyle metrobüs üst geçidini kullanmayanlar, 'kestirme' diyerek D-100'den yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.

* Karmaşanın yaşandığı yolda minibüsler de emniyet şeridinde yolcu indiriyor.

D-100 Karayolu Uzunçayır durağında hem yayalar hem de minibüsçülerin ihmalkarlığı bu kadarına da pes dedirtti. Üst geçidi kullanmayan bazı kişiler yaklaşık 100 metre yan yolda yürüyerek metrobüs durağına ulaşmaya çalışıyor. Minibüs şoförleri ise emniyet şeridinde yolcuları indirerek kazalara davetiye çıkarıyor

D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Uzunçayır durağında sabah saatleri… Her gün aynı manzara. İşe gitmek için üst geçidi kullanmayıp yolu kısaltmak isteyen bazı vatandaşlar hem kendi canını yok sayıyor hem de trafiği tehlikeye düşürüyor. Yaklaşık 100 metre yan yolda yürüyerek diğer metrobüs girişini kullanmak isteyen vatandaşlar akan trafiğe aldırmıyor.

"TEHLİKELİ AMA KULLANIYORUZ"

Üst geçit yerine yan yoldan metrobüse gitmeye çalışan İnce Çınar, "Çok tehlikeli ama buna rağmen bu yolu tercih ediyoruz. O kadar merdiven çok ki… Bel fıtığım da var, işte de çok yoruluyorum. O yüzden bu yolu kullanıyorum" dedi. Başka bir kişi ise "Üst geçit çok uzun, ekstra vakit gerekiyor. Tehlikeli ama burası daha kestirme. O yüzden bu yolu kullanmayı tercih ediyoruz" diye konuştu

MİNİBÜSÇÜLER AKAN TRAFİĞİN ORTASINDA YOLCULARI İNDİRİYOR

Öte yandan minibüsler de yolcuların canlarını hiçe sayarak D-100 karayolu yan yolundaki durağa girmeyip emniyet şeridinde yolcuları indiriyor. Minibüslerden inen yolcular bariyerlerden atlıyor. Akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçerek metrobüs durağına gitmeye çalışan yolcular kazaya davet çıkarıyor. Emniyet şeridinde minibüsten inen Güvenç Çakırkoçan "Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Herkes bariyerlerden atlaya atlaya geçmek zorunda. Şoförlerde burayı biliyorlar ve biz geçeceğimiz zaman yavaşlıyorlar. Herkes birbiriyle anlayışlı olunca da bir şekilde karşıya geçiyoruz" dedi. Başka bir yolcu ise "Başka bir seçeneğimiz yok nerede ineceğiz. Diğer taraftan insek 10 dakika yürüyeceğiz bizim de işe yetişmemiz lazım. Halka başka seçenek sunmayınca böyle oluyor" diye konuştu.

-Muhabir anonsları

-Üst geçidi kullanmayan yayalar

-Akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmeye çalışanlar

-Üst geçidi kullanmayıp yan yolda yürüyenler

-Üst geçidi kullanmayan vatandaşlarla röp

-Minibüslerin D-100 karayolunda yolcu indirmesi

-Minibüsten inen yolcularla röp

-Yolcuların bariyerlerden atlayarak metrobüs durağına gitmesi

-Genel ve detaylar

4- BEYKOZ'DA PTT SOYGUNU KAMERADA

* "Uyuşturucu krizine girdim paraları doldurun" diyerek soygun yaptı

Beykoz'da PTT şubesine giren maskeli bir kişi silah çekerek "Uyuşturucu krizine girdim paraları doldurun" diyerek soygun yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Salı günü saat 16:00 sıralarında Anadolu Hisarı'ndaki bir PTT şubesinde yaşandı. Yüzüne taktığı hasta maskesi ile PTT şubesine gelen kişi vezne personelinin telefonla konuştuğunu gördü. Personelin telefon konuşmasının bitmesiyle soyguncu silah çekerek vezne personeline poşet uzattı. Neye uğradığını şaşıran veznedar panikle kasadaki paraları poşete doldurup soyguncuya verdi. Yaklaşık 9 bin lira'nın olduğu poşeti alan soyguncu koşarak kaçtı.

"UYUŞTURUCU KRİZİNE GİRDİM PARALARI DOLDUR DEDİ"

PTT çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İfadesi alınan veznedar "Ben telefonla konuşuyordum konuşmam bittiğinde silah çekti, paraları poşete doldur uyuşturucu krizine girdim" diyerek beni tehdit etti. Korkup kasadaki paraları soyguncunun verdiği poşete koyup ona verdim" dediği öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis eşkalini tespit ettiği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Yüne taktığı beyaz hasta maskesi ile bekleyen soyguncu

-Veznedeki personelin soyguncudan habersiz telefonla konuşması

-Soyguncunun silah çekmesi

-Soyguncunun silahı vezne çalışanına doğrultması ve poşet vermesi

-Vezne çalışanının kasadaki paraları poşete doldurup soyguncuya vermesi

-Poşeti alan soyguncunun kaçması

-Genel ve detay görüntüler



5- GERİ VİTES YERİNE BİRİNCİ VİTESE TAKINCA 5 METREDEN DÜŞTÜ

Beyoğlu'nda bir sürücü geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Olay Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah evden çıkan Betül Yüksel apartmanın önüne park ettiği 34 RU 7984 plakalı otomobiline bindi.

GERİ VİTES YERİNE İLERİ VİTESE TAKTI

Otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isteyen Yüksel, dalgınlıkla geri vites yerine birince vitese aldı. Hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

SÜRÜCÜ KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADI

Gürültüyü duyarak dışarıya çıkan apartman sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yüksel'i araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobili düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM

Gürültüyü duyarak olay yerine gelen Şemdin Bayram, "Biz yan taraftaki şantiyede çalışıyoruz. Büyük bir gürültü ardından da panik oldu. Geldiğimizde araç bu şekildeydi. Hemen itfaiye ve ambulansa haber verdik. Annesinin kaza yaptığını gören oğlu da hemen aracın yanına atladı. İtfaiye ekipleri geldi ve kadını çıkarttı. Bayan çok panik halindeydi biz de bayanı sakinleştirmeye çalıştık" dedi.

-Kaza yerinden görüntü

-Olay yerindeki sağlık ve itfaiyeekipleri

-Sürücü Betül Yüksel'in görüntüsü

-Betül Yüksel'in oğlunun görüntüsü

-Evin boşluğuna düşen otomobil

-Vatandaşların olayı izlemesi

-Mahalle sakinleriyle röp

-Cep telefonuyla fotoğraf çekenler

-Ambulans ve itfaiye ekiplerinin gidişi

