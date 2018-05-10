DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

* Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobilin sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Sultangazi'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR'ın altına girdi. Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobil sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Habibler mevkii, Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Mehmet Elik'in kullandığı 47 AAB 326 plakalı TIR'a arkadan gelen Hakan Demirci'nin kullandığı 81 AC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi. Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan TIR şoförü, araçtan inince Demirci'yi otomobilin içinde sıkışmış olarak gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Arnavutköy itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.

TELEFONU ÇALDI

İtfaiye ekipleri benzin sızan otomobilde herhangi bir yangın riskine karşı çalışma yaparken, Hakan Demirci'nin otomobilde bulunan telefonu çaldı. Sesi duyan itfaiye ekipleri bir süre çalan telefonu aradı. Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi. Yaşanan kazayı anlatan TIR şoförü Mehmet Elik, "Habibler Kavşağı'na doğru ilerlerken, trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kaza yerinden görüntü

araçtan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Telefona cevap verilmesi

Kurtarma anı cep telefonu görüntüsü

Tır şoförü ile röportaj

Diğer detaylar

10.05.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180510012

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2- BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜLERİN "PARK" KAVGASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir minibüs sürücüsü ile otobüs şoförü arasında "park" tartışması çıktı. Bıçakla geri dönen minibüs sürücüsü tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı.

Olay dün akşam saatlerinde 4. Levent Akçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir bankanın personelini almak için servis otobüsü ile yola çıkan Süleyman Karadeniz (58) cadde üzerinde yol kenarına park edilmiş bir minibüsten dolayı daralan yoldan geçemedi. Bir süre sonra park halindeki minibüsün şoförünün gelmesini bekleyen ve klakson çalan Süleyman Karadeniz yaklaşık 20 dakika sonra gelen sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında ekmek bıçağı ile dönen minibüs sürücüsü, Karadeniz'i bacağından ve kolundan bıçakladı. Bıçağı atan saldırgan aracını da olay yerinde bırakıp kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kağıthane Devlet hastanesine kaldırdı. Saldırgan sürücünün olay yerinde bıraktığı minibüs polis çekicisi ile götürüldü.

"BELEDİYE'YE AİT ARACIN SÜRÜCÜSÜYDÜ"

Olayın görgü tanığı bir kişi, "Şuraya araç park etmişti; otobüs geçemeyince klakson çaldı. Park eden aracın sürücüsü sinirli bir şekilde geldi, arkadaşlar tartıştı. Park eden aracın sürücüsü kafeye koştu, bıçak alıp geldi. Otobüs şoförünü bıçakladı. Daha sonra bıçağı atıp metroya doğru kaçtı. Bıçaklayan kişi bir belediyeye ait aracın şoförü" dedi.

"BIÇAĞI BACAĞIMA SAPLADI"

Hastanede koluna ve bacağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Süleyman Karadeniz "Ben servis almak için gidiyordum. Minibüsün park ettiği yerden dönemedim. 20 dakika bekledim. 20 dakika sonra adam geldi. 'Burası park edilecek bir yer mi?' dedim. Bana küfür etti. Hem trafiği engelledi hem de küfürlü konuştu. Bana da küfürlü konuşunca dayanamadım, indim arabadan. 'Benim canımı sıkma' dedim. Onu ittim. Sonra koşup gitti, bıçak alıp geri geldi. Arabaya girdi. Küfürlü konuşunca ittim onu aşağıya. Yeniden geldi bıçak sallamaya çalıştı. Biraz engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçağı bacağıma sapladı. Ben de bir yumruk attım aşağıya düştü. Sonra tekrar gelip kolumdan bıçakladı. Vatandaşlar koştu geldi araya girdiler. Bıçağı atıp kaçtı. Aracı bir belediye aracıydı" diye konuştu. Soruşturma başlatan polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yol kenarına park eden resmi plakalı minibüs

-Daralan yoldan geçemeyen otobüs

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Minibüsün polis çekicisine alınıp götürülmesi

-Saldırganın kullandığı bıçak

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Yaralanan Süleyman Karadeniz ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

10.05.2018 - 10.06 Haber Kodu : 180510011

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3- BEYOĞLU'NDA ASANSÖR 2. KATTAN DÜŞTÜ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda iki katlı bir midye imalathanesinde asansörle midye taşıyan bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

Olay Beyoğlu, Küçük Piyale Mahallesi, Toprak Tabya Sokak'ta bulunan bir midye imalathanesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Fatma Okta, asansöre binerek tencere içine koyduğu midyeleri imalathaneye götürmek istedi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan zemine düştü. Düşen asansörde mahsur kalan Okta, bacağından yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Okta'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik makasla asansörün demirlerini kesen itfaiye erleri, yaralı Okta'yı asansörden çıkartı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan Fatma Okta, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Asansördeki Fatma Okta'dan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekipleri tarafından yaralı Okta'nın asansörden çıkartılması

-Sedyeye konulan kadının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar

10.05.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180510021

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4- BETON MİKSERİNE ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Haber: İstanbul

Arnavutköy'de bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan beton mikserine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüs sürücü itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Sıkışan sürücü

-Kurtarma çalışmaları

-Sürücünün çıkarılması

-Beton mikseri ve minibüs

-Detaylar

10.05.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180510026_

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5- FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- İSTANBUL

Fatih'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı İMÇ Çarşısı önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'ndan Aksaray istikametine giden minibüsün sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için sola manevra yapınca kaldırıma çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü ile yaralanan yaya için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden Yunus Emre Ay "Minibüsün önüne yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Ben de ona vurmamak için manevra yaptım. Arkadaki araçta duramadı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi" dedi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde trafik durma noktasına geldi.



Görüntü Dökümü:

Kaza yapan araçlar

Olay yerindeki itfaiye ekipleri

Trafiğin yönlendirilmesi

Kazaya karışan sürücünün olayı anlatması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

10.05.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180510019

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6- TÜRK MÜHENDİSLERDEN HAVACILIK SEKTÖRÜNE "YAPAY ZEKALI" DESTEK

- HEM KAZALARI ÖNLEYECEK HEM DE YILDA 14 MİLYAR DOLAR ZARARDAN KURTARACAK

İlknur SARGUT/Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, ()

AKILLI Yabancı Madde Tespit (A-FOD) Sistemi'ni geliştiren Türk mühendisler, havacılık sektörünün problemlerinden 'uçaklarda yabancı madde hasarını' önlemeyi amaçlıyor. Pistte bulunan yabancı cisim takibini yapay zeka ile yapacaklarını belirten Ümit Yaşar Karadeniz, "Bu cisimlerin sektöre zararı yılda 14 milyar dolar. Sistemimiz 3 santimetrelik parçayı dahi tespit edecek" dedi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda uygulanan teknoloji, 3. Havalimanı için açılan ihalede İsrailli şirketle yarışıyor.

Havalimanlarında yabancı cisim takibi artık yapay zekanın elinde. ODTÜ TEKNOKENT firması Argosai mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Yabancı Madde Tespit (A-FOD) Sistemi, pistte bulunan kuş tiplerini bile tespit edebilecek. A-FOD'u geliştiren ODTÜ TEKNOKENT firması Argosai Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Karadeniz, çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını belirterek geliştirdikleri sistemin görme ve gördüğünü anlama üzerine kurulu olduğunu belirtti.

"MARTI VE LEYLEĞİ BİLE AYIRT EDEBİLECEK"

Pistlerin dinamik bir alan olduğunun altını çizen Ümit Yaşar Karadeniz, "Pist üzerinde oluşan kuşlar, yabancı maddelerin oluştuğu anda tespiti için yapay zeka teknolojisi çok faydalı. Bunu ancak yapay zeka teknolojisiyle yapmak mümkündü. Çünkü pistin üzeri çok dinamik, sürekli bir hareket halinde. Burada 3 santimetrelik bir parçayı bile görebilecek ve anlayabilecek, yağmurda ve karda bir kuşu 'bu martı, bu leylek' diye sınıflayabilecek bir teknoloji geliştirdik" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ALANINDA TEK FİRMA

Türkiye'de tek dünyada ise sayılı firmalar arasında yer aldıklarını ifade eden Karadeniz, "Biz bunu geliştirirken TÜBİTAK ve KOSGEB desteği aldık. Yapay zeka ile bu sorunu çözen dünyada birkaç firmadan birisi olduk, Türkiye'de ise tekiz. Hem FOD alanında çözüm geliştiren hem de yapay zeka teknolojisini havacılık alanında uygulayan tek firmayız. Bizim gibi dünyada radarla yapan birkaç firma daha var" dedi.

"CONCORDE KAZASININ NEDENİ YABANCI CİSİM"

A-FOD yapay zeka teknolojisini Gazipaşa Alanya Havalimanı'na kurduklarını anlatan Karadeniz, sistemin dünya üzerinde yalnızca 13 havalimanında kurulu olduğuna dikkat çekti. Paris'te Charles De Gaulle Havaalanı'ndan kalkışından birkaç dakika sonra düşen ve 113 kişinin ölümüne yol açan Concorde uçağının düşme nedeninin uçağın yakıt tankına çarpan bir cisim olduğunu hatırlatan Karadeniz sistemin havacılık sektörüne sağlayacağı faydaları şöyle anlattı:

"Böyle kazaların yaşanmaması için yola çıktık. Yabancı madde hasarının havacılık sektörüne yılda ortalama 14 milyar dolar zararı var. Bu aynı zamanda uçakların gecikmelerine, büyük aksamalara neden oluyor FOD havacılıkta ciddi problem. Bu geleneksel yöntemle yani insan gözüyle yapılırken cisimlerin yüzde 5'i bulunabiliyordu. Bu sistemle cisim pistte oluştuğu andan itibaren 3 santimetrelik bir parça dahi o dinamik içerisinde yapay zeka teknolojisi ile yakalanıp alarm üretiyor bunun sonunda da temizleniyor. Bu insan hayatını kurtarması açısından önem kazanıyor"

"3. HAVALİMANI DA ONA EMANET OLACAK"

3. Havalimanı Yabancı Madde Tespit sistemi ihalesinde yer aldıklarını da belirten Karadeniz, "Burası dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. Biz orada ihaleye katıldık. Hepsi uluslararası olmak üzere 5 tane firma ihaleye katıldı ve biz son ikiye kaldık. Dünyada bu teknolojinin kullanılması için Türkiye başta olmak üzere çalışmalar başladı. Gazipaşa Alanya Havalimanı pilot oldu, Türkiye buna 3. Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile öncülük yapacak. Kısmetse bu yıl Türkiye'de sonra da yurt dışında kurulumumuzu yaparak dünyaya açılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Havalimanı'ndan detay görüntüler

-A-FOD sisteminin işleyişiyle ilgili detaylar

-Pilot havalimanı olan Antalya Gazipaşa Havalimanı'ndan detaylar

-ODTÜ TEKNOKENT firması Argosai Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Karadeniz röportajı

-Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen sistemden detaylar

