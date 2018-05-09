DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- MEHMET ŞİMŞEK'TEN 'ENFLASYON' VE 'KUR' AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Enflasyon dinamiklerine baktığınız zaman kur eksenli bir baskı söz konusu. Ama önemli ölçüde reel ekonomiden kopuk, döviz piyasası söz konusudur. Bu endişelerin hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, hem de seçim sonrası bu zor dönemin geride kalacağı, yeni bir reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB)'nin 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Şimşek, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon üzerine konuşan Mehmet Şimşek, piyasalardaki endişeleri anladıklarını ve bunun küresel arka planını iyi okuduklarını söyledi. Şimşek, "Enflasyon dinamiklerine baktığınız zaman kur eksenli bir baskı söz konusu. Ama önemli ölçüde reel ekonomiden kopuk, döviz piyasası söz konusudur. Bu endişelerin hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, hem de seçim sonrası bu zor dönemin geride kalacağı, yeni bir reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum. Reel ekonomik faaliyet düzeyinden kopuk, para piyasaları ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin son bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyonun güçlü bir çabayla, bütüncül bir yaklaşımla tekrar tek haneye indirilmesini mümkün görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BARDAĞIN YARI BOŞ OLDUĞUNA DAİR PİYASANIN YAKLAŞIMI VAR"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin içeride ve dışarıda özellikle de yanı başında yaşanan jeopolitik gerginliklere, FETÖ darbe girişiminin küresel ilişki ağındaki tahribatına rağmen çok güçlü reel ekonomik performans ortaya koyduklarını aktardı.

Büyük resme odaklanılmasında fayda olduğunu kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin seçim dönemindeyiz diye tedbir alınmayacak varsayımı yanlıştır. Hiçbir kurumumuzun özellikle de Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Gerekeni geçmişte yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Reel ekonomi çok daha farklı dengelere işaret ediyor. Dengesizlikler önemli ölçüde önümüzdeki dönemde inanıyorum ki iyileşmeye devam edecektir. Turizmde güçlü bir toparlanma var. Petrol fiyatlarının artışı olumsuz gibi görünebilir. Doğru; doğrudan etkisi olumsuz ama dolaylı etkisi olumlu. Bizim firmalarımız petrol ihraç eden ülkelerde çok daha büyük işler yapacaklar, çok daha yüksek gelir elde edecekler. Dolayısıyla bardağın yarı boş olduğuna dair piyasanın yaklaşımı var. Aslında bardak yarı dolu en azından. Yarısından fazlası bile dolu. Türkiye'nin makro ekonomik temellerine baktığımızda, önümüzdeki dönem vizyon ve kararlılığımıza baktığımız zaman inanıyorum ki piyasalardaki dalgalanmada; 2006'da bir şeyler yaşanmıştı. 2008 ve 2009 yaşanmıştı. Birçok dönemde bu tür dönemsel bir takım piyasaların endişelerinin zirveye çıktığı dönemler yaşanmıştır. Ama bunların hepsi geçici olmuştur. Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam etmiştir."

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Mehmet Şimşek'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 12.18 Haber Kodu : 180509045

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2- GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIDA ÇALIŞMA BAŞLADI

* Askılama yöntemiyle, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmaları başlandı.

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına başalanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yalıdaki askılama çalışması

(ARŞİV)

-Yalının havadan görüntüleri

-Geminin yalıya çarpma anı

09.05.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180509043

09.05.2018 - 12.22 Haber Kodu : 180509046

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3- ATAKÖY SAHİLİNDEKİ DEV ARAZİ "TOKİ PARK" OLACAK

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ataköy'de mülkiyeti kendisine ait olan 60 bin metrekarelik Baruthane arazisinin imar planını iptal ederek halka açık park yapmaya karar verdi. Böylece 320 yıl önce barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılmaya başlanan "Baruthane-i Amire", betonlaşmaktan kurtuldu.

Sahil yolunun Ataköy bölümünde yeşil kalmış nadir alanlardan birisi olan gösterilen tarihî Baruthane arazisindeki gayrimenkul projesi, TOKİ tarafından iptal edildi. Mülkiyeti TOKİ'de olan ve 2010 yılında yapılan ihale ile özel sektöre devredilen alanın, "TOKİ Park" adıyla halka açık park yapılmasına karar verildi. Alandaki tarihî binaların da restore edilmesi kararlaştırıldı.

PROJEDE TOKİ VE İBB ORTAKLIĞI

Osmanlı döneminde barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılan "Baruthane-i Amire", günübirlik turizm alanı ilan edildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan arazi, 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredildi. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığıyla hayata geçirilecek. 564 ada 160 parselde bulunan, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrilen alandaki çalışmalar için İBB ile TOKİ arasında protokol de imzalandı. İBB, 25 yıllığına kiraladığı arazide restoran ve sosyal tesisler açacak. Ayrıca park ve rekreasyon alanı "TOKİ Park" olarak isimlendirilecek. Parkın idaresi de belediyeye ait olacak.

320 YILLIK TARİH

1698 yılında başlayan Bakırköy Baruthanesi'nin inşaatı, 1700 yılında tamamlandı. Aynı yıl üretime başladıktan sonra diğer baruthaneler arasında özel bir yer edinen Bakırköy Baruthanesi, etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. İstanbul Baruthanesi olarak da bilinen bu baruthane, 1725 yılında bir yangın geçirdi. Daha sonra onarılarak faaliyetini yeniden sürdürdü. Bakırköy Baruthanesi kurulurken su gücünden yararlanılmak istenildi ancak buradaki su, çarkları döndürmeye yeterli olmadığından baruthane hayvan gücüyle önce Baruthane Nazırlığı'na, sonrasında ise Tophane-i Amire'ye bağlandı. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresi'ne geçen baruthane, 1955'te Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na devredildi. Arazi daha sonra Türkiye Emlak Bankası'na satıldı. Son olarak mülkiyeti TOKİ'de olan 60 bin metrekarelik dev alanın, üzerinde yükselecek inşaat projesi iptal edilerek park olarak kullanılmasına karar verildi.

DEVLET YÖNETİCİLERİ KAHVE İÇER, BARUT FABRİKASINI İZLERDİ

320 yıl önce kullanılmaya başlanan alanın içerisinde, Osmanlı döneminden kalan yapılar da bulunuyor. Bunlardan birisi olan Ataköy Kulesi'nin terasına çıkış bölümüne yazılan yazıda, "Ataköy Kulesi Sultan Murat zamanında padişahlığa ait olan barut fabrikasını izlemek gayesi ile yapılmıştır. Sultan buradaki çalışmaları özellikle kendisi kontrol eder ve bu terasta sık sık kahve içerdi" ifadeleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Baruthane'nin yer ve hava görüntüleri

-TOKİ'nin park projesine ait görseller

-İptal edilen projeye ait görseller

-Muhabir anonsları

09.05.2018 - 10.28 - Haber Kodu : 180509019

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4- İSTANBUL'DA 2 YENİ GÜMRÜK VE TİCARET MERKEZİ KURULACAK

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da iki yeni gümrük ve ticaret merkezi kurulacağını söyledi.

Sefaköy'de Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı'na katılan Bakan Tüfenkci, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda iki Gümrük ve Ticaret Merkezi yapılacağını açıkladı.

Bakan Tüfenkci, Gümrük'te lojistik faaliyetlerinin öneminin altını çizerek, gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin ekonomiye ciddi yükler getirdiğini söyledi. Tüfenkci, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütünün yapmış olduğu bir çalışmada dünya ticaretinde maliyetlerin yüzde 15'ini gümrük işlemleri oluşturmakta. Bu oranda yüzde 1'lik bir azalma dünya ekonomisine yaklaşık 40 milyara yakın bir katkı sağlamaktadır. Yine aynı kuruluşun yapmış olduğu bir çalışma göre ise eşyanın ithalat ve ihracat işlemleri için fazladan 1 günlük beklemesi ticarete yüzde 4 oranında bir etki yapmaktadır. Azaltmaktadır yani. Ayrıca uluslararası kara taşımacılığı birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre taşımalıkta harcanan toplam sürenin yaklaşık yüzde 40'ının sınır kapılarında beklemelerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan lojistik performans endeksi raporuna göre gümrük işlemlerinin hızının yarı yarıya artırılması durumunda dünya çapında 33 milyar dolarlık bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzden özellikle gümrükle lojistik etkinliğin artırılmasında büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. Bizde bu bilinç içerisinde hareket ederek hem gümrük işlemlerini hızlandırma hem maliyetleri azaltma aynı zaman da yeni modelleme yük çalışmaları ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve ihracat hedeflerini yakalama bakımından yeni katkılar sunma bakımından bu akıl konferansını düzenliyoruz" dedi.

2 GÜMRÜK TİCARET MERKEZİ

Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü; "İnşallah birini Anadolu, diğerini de Avrupa Yakası'nda kuracağımız, Gümrük ve Ticaret Merkezleriyle göz bebeğimiz İstanbul'umuza, uluslararası ticaret üssü niteliği taşıyan, gelişmiş altyapıyla donatılmış, yenilikçi bir anlayışla yeni bir tesis kazandırmış olacağız. Gümrük ve Ticaret Merkezilerine ilişkin fizibilite çalışmamız, bakanlığımızın Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup akademisyen ekiple müştereken yürütülmektedir. Projemiz kapsamındaki tüm paydaşlarla inşallah bir araya getirerek, görüş ve öneri değerlendirmelerini de aldıktan sonra; özellikle bu konferanstan sonra biraz daha bu işleri hızlandırmak istiyoruz."



Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Bakanın açıklamaları

09.05.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180509038

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5- KARIŞIKLIKTAN YARARLANIP KARGO ŞİRKETİNDEN 164 BİN LİRA DEĞERİNDE TELEFON ÇALDI

*Hırsızlık anı kamerada

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İstanbul'da 16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir kargo şirketinin sevkiyatı sırasında karışıklıktan yararlanarak 164 bin lira değerindeki telefonları çalması kameralara yansıdı.

İstanbul'da polise başvuran bir kargo şirketi yetkilisi 164 bin lira değerindeki müşterilere ait telefonların çalındığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İkitelli'deki iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde 2 kişiden birinin gözcülük yaptığı diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Barbaros Akdi ve Ülker Çevik polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin 16 ayrı hırsızlıktan arandığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı otomobil, 3 sahte plaka, 5 adet kontak anahtarı, 1 adet jammer, 2 tablet ile 164 bin liralık cep telefonu ele geçirildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir şüpheli gözcülük yaparken diğeri ise kargo şirketine geliyor. Çalışanlar kargoları araca yüklerken yanlarına gelen şüpheli 2 koliyi alarak aracın önüne koyuyor. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra kolileri alarak uzaklaşıyor. Kolileri diğer şüpheliye bırakan kişi bir süre sonra tekrar gelip bir koli daha alarak uzaklaşıyor. Şüphelinin 164 bin lira değerindeki telefonları aldığı belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

09.05.2018 - 11.51 Haber Kodu : 180509030

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(ek bilgi ve görüntülerle)

6- SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sarıyer'de emniyet ve belediyenin düzenlediği ortak operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların satıldığı belirlenen bazı metruk binalar da yıkılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında daha önce uyuşturucu satıldığı ve saklandığını belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi. Çayırbaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyona çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat polisleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Çayırbaşı Çeşme Sokak'ta yoğunlaşan operasyonda, evlerin içinde küçük paketler haline getirilmiş çok sayıda uyuşturucu bulundu. Arama yapılan bir binanın köşesine sıkıştırılmış poşetin içinden de satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Zabıta ekipleri de kaçak olduğu belirlenen 9 binayı boşaltıyor. Binaların yıkılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Boşaltılan binalar

-Binalardan çıkan eşyaların araçlara konması

-Bir evin duvarında ele geçirilen uyuşturucu

-Aramalarda bulunan uyuşturucu maddeler

-Aramalardan görüntü (cep telefonu)

-Bulunan maddeler (cep telefonu)

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 07.24 - Haber Kodu : 180509005

09.05.2018 - 10.31 - Haber Kodu : 180509021



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7- KALPAZANLAR TUTUKLANDI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik yaptığı eşzamanlı operasyonda 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya sahte para süren şüphelilere yönelik İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya, Balıkesir'de bulunan 38 adrese 26 Nisan'da eşzamanlı operasyon düzenleyerek 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 20, 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile bunların basımında kullanılan yazıcılar ile 48 çek yaprağı ele geçirilmişti.

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Faruk Ömer C.'nin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak' ile 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve para basımında kullanılan yazıcılar sergilendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirelen sahte paralar

-Para basımında kullanılan yazıcılar

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180509029

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8- TGC TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı muhabiri İrfan Sapmaz "Filistinli Göstericinin Vurulma Anları" başlıklı TV haberi ile TV Haber Dalında ödüle değer bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 59.sunu düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim'de bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.Törene gazeteciler, TGC üyeleri, STK Temsilcileri, ekonomi ve siyaset dünyasının isimleri katıldı.

TGC BAŞKANI OLCAYTO: GAZETECİLİK ONURLU BİR MESLEKTİR

Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun açılış konuşması ile başladı. Olcayto; "Ödül alan arkadaşlarımız çok zor bir dönemde yine de habercilik yapılabildiğini gösterdiler. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Gazetecilik her dönemde yapılabilir. Yeter ki yolunu bilin. Gazetecilik, eleştirel gazeteciliktir. Bundan vazgeçmeyin. Arkadaşlarımız da bunu yaptılar. En zor koşullarda bile çok iyi haberler sergilemeyi başardılar" dedi.

MUHABİRİNE TELEVİZYON-HABER DALINDA ÖDÜL

Daha sonra ödül törenine geçildi. Basın,Televizyon-Radyo ve İnternet olmak üzere üç ana dalda toplam 23 ödül sahiplerine verildi. Televizyon -Haber DalındaDoğan Haber Ajansı muhabiri İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı'nın yayınladığı "Filistinli Göstericinin Vurulma Anları" başlıklı TV haberi ile ödülü almaya hak kazandı. Sapmaz ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Öncelikle uzun yıllardır üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne, jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sahada heyecanımı paylaşan Doğan Haber Ajansı'ndaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törende ödülleri kazananlar ise şöyle oldu;

BASIN-HABER:

-Siyasal: Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi'nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Tank Değil Ben Çarptım" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

-Ekonomi: Burak Coşan Hürriyet Gazetesi'nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan "Ekmeğimizle Oynuyorlar" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

-Haber Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Ohal İstismarı" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

-Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi'nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan "Tez Pazarı'nda Kapı 3 Bin TL'den Açılıyor" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

-Sağlık: Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi'nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Verem Turistleri" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

-Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi'nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan "Hasbahçe'ye İmar" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

-Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi'nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan "Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

-Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Antalyaspor'da Menajer Vurgunu" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

-Araştırma: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi'nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan "Dönüşüm İnsanları" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

-Röportaj- Söyleşi: Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi'nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan "Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni:

-Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi'nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu.

-İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi'nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu.

-Karikatür: Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı.

-Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi'nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan "Adaleti Yolda Arayanlar" fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu.

TELEVİZYON-RADYO

-TV Haber Dalında

*İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı'nın yayınladığı "Filistinli Göstericinin Vurulma Anları" başlıklı TV haberi ile ödüle değer bulundu.

-TV Haber Araştırma Dalında

*Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Hayallere Engel" başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

-TV Haber Program Dalında

-Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV'de yayınlanan "5N1K: Reza Zarrab Özel" konulu haber programı ile ödüle değer bulundu.

-TV Belgesel Dalında

*Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV'de yayınlanan "Bilun: Sürgünün Son Tanığı" belgeseli ile ödüle değer bulundu.

-TV Kültür Sanat Dalında

Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı.

-Tv Spor Dalında

*Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV'de yayınlanan "Efsane Boksör Marcel Cerdanö başlıklı programı ile ödüle değer bulundu.

-TV Kamera Çalışması Dalında

*Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Her Şey Vatan İçin" başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

-Radyo Haber-Program Dalında

*Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo'da yayınlanan Cinayet Masası programı ile ödüle değer bulundu.

İNTERNET

-İnternet Haber Dalında

*Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan "Google Aramalarında Türkiye'nin Gizli Portresiö başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu

-İnternet Röportaj Dalında

*Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan "IŞİD'den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın" başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk'e verilmesini kararlaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Olcayto'nun konuşması

-Ödül töreninden detaylar

-Dha muhabirinin ödül alması

-Ödül alanların toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detaylar

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