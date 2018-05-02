DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntüyle)

1- DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (2)

- İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

- Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntüler

-Geminin geçişinden havadan görüntüler

02.05.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180502053_

02.05.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180502042_

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2- KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan 45 yaşındaki Serdar K.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüpheli Serdar K.'nın adliyeye sevk görüntüsü

-Serdar K.'nın adliyeye girmesi

-Genel ve detaylar

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3 - SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Seçmen listeleri

-Seçmen listelerine bakan vatandaşlar

-Muhtar Cem Çankaya ile röp.

-Genel ve detaylar

02.05.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180502024

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4- İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 4 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te metruk bir binada kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri 23 Nisan'da metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirdi. 4 kişi gözaltına aldı. 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan para cezası verilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin metruk binaya girmesi

-Ekiplerin arama yapması

-Kaçak sigaraların bulunması

-Genel ve detaylar

02.05.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180502044

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