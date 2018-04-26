DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 25 kişi işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden polis minibüsleriyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Olayla derbiyle ilgili toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Polislerin elindeki dosyalar

-Araçlara bindirilmeleri

-Araçların çıkışı

-Araçların adliyeye girişi(ÖZEL)

-Genel ve detaylar

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004

26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005

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2 - 5 İLDE KALPAZANLARA OPERASYON: 15 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu 5 ilde 25 şüpheliyi tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Balıkesir'de bulunan 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin bazı adreslerdeki işlemlerinin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile para basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak' ile 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilenlerin görüntüleri

26.04.2018 - 09.08 Haber Kodu : 180426009

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(havadan görüntülerle)

3- HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ YANGININ İZLERİ SİLİNİYOR

* Restorasyon sonrası tarihi binanın iki kulesi göründü

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı. Yenilenen kuleler, üzerinde bulunan iskelelerin sökülmesiyle ortaya çıktı. Yıllardır kapalı olan tarihi Haydarpaşa garında peronlarda bekleyen eski banliyö trenleri de başka alanlara alındı.

2016 YILINDAN BU YANA RESTORASYON SÜRÜYOR

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa garında 28 Kasım 2010 tarihinde yangın çıkmıştı. Çıkan yangında çatı tamamen kuleler de kısmen zarar görmüştü. Yangın sonrası Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarihi garın orijinal haline sadık kalarak restorasyon süreci başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin de onay verdiği süreç sonrası anıtlar kurulu kararıyla tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

109 yıldır ayakta olan tarihi binada restorasyon tüm hızıyla sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın simgelerinden deniz tarafından bulunan iki kulesindeki çalısmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üzerlerinde bulunan iskelelerinin sökülmesiyle binanın kuleleri ortaya çıktı. Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenilecek. Öte yandan hızlı tren hattı sebebiyle yıllardır peronlarda bekleyen eski banliyö trenleri de başka alanlara çekildi. Peronlar boşaltıldı.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa garı 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamirat yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Haydarpaşa Garı

-Kulelerden görüntü

-Detaylar

26.04.2018 - 10.22 Haber Kodu : 180426014

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4- 12. KATTA ASILI BULUNAN KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Bayrampaşa'da, balkon korkuluklarında asılı Olena Tyhly'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna uyruklu Olena Thyly (35) dün 25 katlı lüks sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarında asılı şekilde bulunmuştu. İtfaiye ekipleri merdivenle cesedi indirmişti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde Tyhly'nin gece saat 00.45 sıralarında siteye girdiği görülürken, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi 01.11 sıralarında siteye giriş yapıyor. Bir süre içeride kalan kişi 05.00 sıralarında ayrılıyor. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Site girişi ve içi güvenlik kamera görüntüleri

26.04.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180426026

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5- LİSE ÖĞRENCİSİNE YUMRUKLA SALDIRAN SANIĞA YAKALAMA KARARI



Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul

Kadıköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran Anıl Koray Gürbulak hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, olayın gerçekleştiği 26 Ocak 2018 tarihinden 2 gün sonra tutuklanıp 5 Şubat 2018 tarihinde de tensip zaptı ile birlikte tahliye edilen tutuksuz sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı.

Anıl Koray'ın darp ettiği B.G.K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakim, MERNİS sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan sanığa, tensiple çıkarılan duruşmaya zorla getirilme kararının tebliğ edilemediğini söyledi.

GENÇ KIZ OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur B.G.K., olay gününü anlattı. Olay günü okula gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra saldırıya uğradığını söyleyen genç kız, kendisinin hiçbir şey yapmadığı anda tanımadığı sanığın yüzüne yumruk atarak yaraladığını söyledi. B.G.K., "Sanığa, 'ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Şikayetçiyim" dedi.

Müşteki baba Bilge Murat Kutlar ise olaydan sonra kızının arayarak kendisini haberdar ettiğini belirterek, "Hemen yanına gittim. Husumetimiz olmamasına rağmen kızıma yumruk atmış. Şikayetçiyim" dedi. Baba Kutlar olayın görüntülerini de izlediğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avukatı Melike Gerek söz alarak, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

MERNİS adresi bulunamadığını gerekçe gösteren mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Anıl Koray Gürbulak'ın, Kadıköy'de 26 Şubat 2018 tarihinde okula gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi B.G.K.'ya yolda yürürken yumrukla saldırdığı anlatılıyor.

Şüphelinin hiçbir söz ve tartışma yaşamadığı B.G.K.'ya parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun kökü çevresinde 1 santimetre karelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu anlatılıyor.

Şüphelinin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

26.04.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180426040

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6- GALATA KULESİ RENGARENK...

İstanbul

2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi büyük ilgi çekti. Görsel şov çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Video mapping gösterisi

26.04.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180426011

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