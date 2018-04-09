DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1-TAKSİM'DE OTELE ATEŞ AÇILMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Ateş açma anı

-Kaçışan vatandaşlar

EK GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

09.04.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180409035_

09.04.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180409049

09.04.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180409048

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2- ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA DEHŞET: ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (3)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Esenyurt'ta işine gitmek için evden çıkan kadın, eski eşi tarafından silahla başından vuruldu. Eski koca aynı silahla intihar girişimde bulundu.

Olay sabah 08.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce eşi V.H'den boşanan D.Ç., ablasının yanında yaşamaya başladı. Bu sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ç.'nin önü eski eşi V. H. tarafından kesildi. Bir süre yaşanan tartışma sonrası H., yanında getirdiği silahla Ç.,'ye ateş etti. Kadın başına isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, H., de başına ateş açarak intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları ve silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Ç., ve H.,'nin durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Görgü tanıkları ile röp.

-Fotoğraflar

-Detaylar

09.04.2018 - 09.18 Haber Kodu : 180409010

09.04.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180409019

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- (YENİDEN)

3- BAĞCILAR'DA OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

- Yoldan geçen yolcu dolu otobüste yaşanan panik anları kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.

OTOBÜSTE YAŞANAN PANİK ANI KAMERADA

Çatışma sırasında bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Sokaktan detay

-Polislerin çalışması

-Yerde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detaylar

Cep telefonu kamerasından

-Otobüsteki panik anı

09.04.2018 - 00.09 Haber Kodu : 180409002

08.04.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180408170

08.04.2018 - 22.42 Haber Kodu : 180408169

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4- GEMİNİN ÇARPTIĞI YALIDA HASAR İNCELEMESİ YAPILIYOR

* İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri yalıda çalışma yürütüyor

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar incelemesi yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik bir ekip sabah saatlerinde yalıya gelerek inceleme başlattı. Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenilirken Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme için gelmesi bekleniyor. Sahil Güvenlik ekipleri ve zabıtanın yalı çevresinde fotoğraf çekerek son durum hakkında bilgi aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Geminin çarptığı hasarlı yalının görüntüsü

-Yalıda etrafındakilerin bekleyişi

- Zabıtanın fotoğraf çekmesi

- Sahil güvenlik ekiplerinin fotoğraf çekmesi

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(ÖZEL)

5- SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL

Kağıthane'de, sinir krizi geçirerek kendine zarar veren Suriyeli kadın, polise zor anlar yaşattı. Girdiği dereden kendisini çıkarmaya çalışan polislere bıçakla saldıran kadın, 45 dakika süren çalışmaların ardından ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Deresi içinde bir kadının bıçakla kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ismi öğrenilemeyen kadını dereden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

BIÇAKLA POLİS VE İTFAİYEYE SALDIRDI

Merdiven yardımıyla dereye inen polis ve itfaiye ekipleri, kadını yukarı çıkarmak istedi. Bu sırada kadın, elindeki bıçak ile polis ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan ekipler koşarak menfezden çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri uzun süre kadın ile anlaşmaya çalışıp sakinleştirmeye çalıştı.

45 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu kadın ikna edilip dereden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansa bindirilmek isterdi. Ancak kadın bu kez de ambulansa binmemek için direndi. Güçlükle ambulansa konulan kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAÇIP BAĞIRMAYA BAŞLADI'

Hasan Karakuş "Burada bir polisi gördüm ilk başta. Polis bir bayanı kovaladı içeriye doğru. Kendi bileklerini kestiğini söylediler. Bir polis o taraftan girince buradan çıktı. Ben arabanın içerisinde oturuyordum. Bu sefer içeriye kaçtı ve bağırmaya başladı. Polise bir şeyler salladı, attı ve polis geri çıktı. Polis 'gel yardıma ihtiyacın var mı?' dedi. Büyük ihtimal yabancı uyrukluydu. İtfaiye ve ambulans geldi, çıkarttılar oradan" dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin dereye merdiven dayaması

-İtfaiye ve polisin dereye inmesi

-Polisin kadına uyarıda bulunması

-Polis ve itfaiye ekiplerinin kaçması

-Polis ve itfaiyenin kadını ikna etmeye çalışması

-Yaralı kadından detay görüntüler

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Kadının dereden çıkartılıp ambulansa alınması

-Kadının ambulansa binmemek için direnmesi

-Ambulansın gidişi

-Hasan Karakuş ile röportaj

09.04.2018 - 11,31 Haber Kodu : 180409036

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(ÖZEL)

6- KAMYONDAN YOLA HAFRİYAT DÖKÜLDÜ: İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

*Belediye ekipleri tarafından yol temizlenirken polis tarafından yakalanan sürücüye para cezası kesildi.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Kağıthanede hafriyat kamyonunun kasasının kapağının açık unutulması nedeniyle yola hafriyat döküldü. Dökülen hafriyat nedeniyle caddenin iki şeridi trafiğe kapandı. Belediye ekipleri tarafından yol temizlenirken polis tarafından yakalanan sürücüye para cezası kesildi.

Olay Cendere Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 34 BE 1929 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü şantiyeden hafriyat aldıktan sonra caddeye çıktı. İddiaya göre sürücü kamyon kasasının kapağını açık unuttu. Yola dökülen hafriyat nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Durumu gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis dubalarla hafriyatın etrafını çevirerek önlem aldı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından kamyon sürücüsü yakalanarak olay yerine getirildi. Kağıthane Belediyesi iş makineleri ve işçiler tarafından yola dökülen hafriyat ise kaldırılarak tekrar kamyona yüklendi. Yaklaşık yarım saat kapalı olan şeritler tekrar trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsüne de 500 TL para cezası kesildi.



Görüntü Dökümü

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-Yola dökülen hafriyattan görüntü

-Yolun iki şeridinin kapalı olması

-Trafik polisinden detay görüntü

-İşçilerin ve makinelerin yolda çalışması

-Hafriyat kamyonundan detay görüntü

-Kamyon şoföründen detay görüntü

-Yolun trafiğe açılması

-Kamyonun otoparka çekilmesi

-Genel ve yakın detaylar

09.04.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180409012

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