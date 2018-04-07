DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2



1 - TGC SANCAKTAR, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Tuzla'da inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TGC Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen tank çıkarma gemisi TGC Sancaktar, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

"ULUSLARARASI SULARDA EMNİYETLİ SEYİR YAPABİLECEK"

Teslim töreninde konuşan Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "Askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında, geçmişte yurt dışından tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün milli imkanlarla yapılıyor olduğu görülmektedir. Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşaası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teslim ettiğimiz 40'a yakın platform bulunmakta olup, halihazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platformun inşa ve modernizasyonuna yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Dünyada sayılı ülkelerde bulunan bu kapsamdaki kabiliyetlerimizi arttıracak ve bunların kalıcılığını sağlayacak adımların atılmasına devam edeceğiz. Yaptığımız yoğun testleri tamamlayarak bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edeceğimiz gemimiz Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz hareket alanları ile çevre ve uzak denizlerin uluslararası sularında emniyetli seyir yapabilecektir" dedi.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ DÜNYANIN EN ETKİLİ DENİZ GÜÇLERİNDEN BİRİDİR"

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ise, "Bin yıla uzanan tarihiyle ülkemizin bekası ve çıkarları uğruna çevre denizlerimiz ve dünya denizlerinde etkinlikle varlık gösteren Deniz Kuvvetlerimiz bugün gelinen noktada hem bölgemizin hem de dünya barışının teminatı ve dünyanın en etkili deniz güçlerinden biridir. Bununla birlikte bölgemizde yaşanan gelişmeler ve hızla değişin güvenlik denklemi Deniz Kuvvetlerimizin operatif ve stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikta etmektedir. Bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından birisi de etkin güç aktarım kapasitesine, başka bir deyişle istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesinde bulundurabilecek bir deniz kuvvetlerine sahip olmaktır. Güç aktarım kapasitemizin geliştirilmesi yönündeki gelişmeler 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hız kazanmış, son dönemde de yine yerli ve milli olarak inşa edilen süratli amfibi gemiler ile bu alanda önemli bir imkan sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

ANT İÇİP GEMİYE BİNDİLER

Konuşmaların ardından TCG Sancaktar Komutanı Deniz Yarbay Serhan Ateş'e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal tarafından hizmete giriş belgesi ve komutan flandrası verildi. Daha sonra da Yarbay Serhan Ateş ant içip personelle birlikte gemiye bindi.

NÜKLEER KORUMALI

Sacaktar tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Geminin üst binası balistik korumalı. Sancaktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip. Yerli ve özgün tasarım ile tamamen çelik olarak inşa edilen Sancaktar'da, 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu bulunuyor. Gemide, ayrıca, her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 adet LCVP çıkarma aracı yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEBİLİYOR

Sancaktar gemisinde, beklenen sürat değerlerini ve manevra kabiliyetini sağlayabilmek üzere her biri 4 dizel makine, 2 ridakşınger, 2 şaft sistemi, 2 değişken açılı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi bulunuyor. Gemide ayrıca, iki adet tünel tip baş itici bulunuyor. Gemide elektrik üretimi, 4 ana jeneratörle sağlanıyor. Gemide ayrıca, bir adet acil durum jeneratörü de bulunuyor. Bunların dışında gemide yerli üretim olan Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu (STAMP) ile beraber pek çok elektronik sistem ve silah sistemi de yer alıyor.

SANCAKTAR'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-Toplam Boy: 138.75 m

-Su Hattı Boyu: 130.80 m

-En: 19,60 m

-Deplasman: 7254 ton

-Maksimum Sürat : 18 knot

-Denizde Kalma : 15 knot sürat ile en az 5000 deniz mili; 30 gün

-Yatak Kapasitesi : 566 adet

-Personel Kapasitesi: Toplam 486 Kişi

-Gemi Personeli: 12 Subay, 51 Astsubay, 66 Er (Toplam 129 Kişi)

-Ortak Harekat Grubu Personeli: 17 Subay

-Amfibi Personel: 350 Kişi

-Taşıma Kapasitesi: 1200 ton çeşitli Yük/Araç

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlar

-Gemiden detaylar

-Konuşmalar

-Hizmete giriş belgesi ve komutan flandrası verilmesi

-Gemi komutanının ant içmesi

-Personelin gemiye binmesi

-Genel ve detaylar

07.04.2018 - 13.26 Haber Kodu : 180407085

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2- CHP SAĞLIK KOMİSYONU, 6'NCI BÖLGE ÇALIŞTAYI'NI İSTANBUL'DA YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL,

CHP Sağlık Komisyonu'nun İstanbul'da düzenlediği 6'ncı Bölge Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili olarak, "İnşaatın yapımında bir yangın çıkmıştı. Bu kez inşaat bittikten ve çalışmaya başladıktan sonra yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. 3 kuruş kâr edecekler diye izolasyon malzemeleri, dış cephe kaplamalarını özensiz bir şekilde seçtiklerinde neler yaşanabileceğini gördük. Umut ediyoruz bu bir ders olur" dedi.

CHP Sağlık Komisyonu'nun 6'ncı Bölge Çalıştayı, İstanbul'da düzenlendi. Cağaloğlu'ndaki İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleşen toplantıya CHP'nin Muğla Milletvekili, Nurettin Demir, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer ile sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 6'ncısını yaptıkları çalıştaylarla özellikle sağlıkla ilgili kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, tabip odalarını, eczacılar odalarını ve diş hekimleri odalarının temsilcilerinin görüş ve önerilerini topladıklarını ifade etti. Demir, çalıştayla ilgili olarak "Özellikle 2019 sonrası sağlık sisteminin nasıl yönetilmesi gerektiği, sağlıktaki bu çöküşün nasıl düzeltileceği, halkın sağlığına kavuşturulacak noktaya nasıl getirileceği politikalarını oluşturacağız" dedi.

"EĞİTİM VE SAĞLIĞIN NASIL PİYASALAŞTIRILDIĞINI ADIM ADIM GÖRÜYORUZ"

Sağlık ve eğitim sisteminin büyük sorunları olduğunu kaydeden Nurettin Demir, şunları söyledi:

"Üniversitelerin içine düştükleri nokta, özellikle Eskişehir'deki öğretim üyelerinin nasıl katledildiğini, olayın nasıl adım adım geldiğini gördük. Türkiye'de önce eğitim sistemi, üniversiteler kanserleşti. Kanserleşen dokunun nasıl apseleştiği ve o apsenin Eskişehir'de nasıl patladığını gördük ve büyük üzüntü içerisine girdik. Asıl bu, kanserin Türkiye'de eğitim ve sağlık sistemini nasıl saracağının bir belirtisi. Eğitim ve sağlığın nasıl piyasalaştırıldığını adım adım görüyoruz. Bugün genel sağlık primlerini ödeyemeyen 3 ila 3,5 milyon insanımız var. Hiçbir şekilde bunlar sağlık hizmeti alamıyorlar. Tek olarak ücretsiz alan acil servisler kaldı. Acil servislerde tıka basa doldu, taştı. Hekimler ve sağlık çalışanları bunalım geçirir, intihar eder, şiddete uğrar noktaya geldi. Türkiye'de sizlerle birlikte sağlık sistemini rahatlatacağız. Halkımıza ücretsiz daha kaliteli sağlık hizmeti vermenin adımlarını atıyoruz."

ALİ ŞEKER SAĞLIK SİSTEMİ SORUNLARINI ANLATTI

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise daha önce 5 farklı bölgede yaptıkları çalıştaylarda her bölgenin kendine özel sorunları olduğunu gördüklerini ancak genel olarak Türkiye'nin ortak sağlık sorunları olduğunu altını çizdi. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşmakta gittikçe zorlandığını altını çizen Şeker, "Sağlık sistemi çok ciddi bir buhran ve sıkıntı yaşıyor" dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİ TÜRKİYE'NİN TOPYEKÜN BÜTÇESİNİ ÇÖKERTEBİLECEK BİR BOYUTTA"

Ali Şeker, "Bir yandan koruyucu sağlık hizmetleri aşı ile ilgili anti propagandalar, aile hekimliğinin içinde bulunduğu sorunlar, sağlık ocağı sisteminin çökertilmesi; görmediğimiz bir takım bulaşıcı hastalıkları yine Türkiye'de yaşamaya başladık. Bir yandan da şehir hastaneleri var. Şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık bütçesini de değil topyekün bütçesini çökertebilecek bir boyutta ve maliyette karşımıza çıkıyor. 20-25 yıl boyunca sağlıkta bu alanda kira ödemek dışında sağlığa bir bütçe kalmayacak. Bizim bugünden itibaren bu sisteme dair çözüm üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN

Hekimlerin iş güvenliği sorunları olduğunu vurgulayan CHP'li Şeker, önceki gün Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın üzerine açıklamalarda bulundu.

"UMUT EDİYORUZ BU BİR DERS OLUR"

Şeker, "İnşaatın yapımında bir yangın çıkmıştı. Bu kez inşaat bittikten ve çalışmaya başladıktan sonra yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Ancak bu bize gösterdiki çalışanların da hastaların da canlarının, sağlıklarının hiçbir kıymeti yok. 3 kuruş kâr edecekler diye izolasyon malzemeleri, dış cephe kaplamalarını özensiz bir şekilde seçtiklerinde neler yaşanabileceğini gördük. Umut ediyoruz bu bir ders olur. İstanbul dikey yapılaşmadan dolayı yangın güvenliği olmayan bir şehir haline geldi. Derme çatma yangın sistemleriyle o devasa binalar göstermelik olarak yangına karşı güvenliymiş gibi gösteriliyor. Halbuki bunların birçoğu göstermelik. Daha büyük acılar yaşanmaması için bunlara denetimler getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HİDROJEN SİYANÜR DÖKÜLMESİ

Ali Şeker, çevre sağlığı ve çevre sağlığının insan üzerindeki etkileri üzerine yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'de TEM otoyolu kenarına hidrojen siyanürün dökülmesini hatırlatarak, "En büyük şehirde insanlar ortama siyanür dökebiliyorlar. Bu da insanların, hayvanların, canlıların yaşamına son verebiliyor. Bu konuda da yapılacak çok şeyler var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ KONUŞTULAR

6'ncı Bölge Çalıştayı'na İstanbul'un yanı sıra Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ'dan gelen başta Tabip Odaları ve Dişhekimleri Odaları temsilcileri olmak üzere sağlık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Görüntü Dökümü

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-CHP Sağlık Komisyonu üyeleri

-Çalıştaya katılanlar

-Açılış konuşmaları

-Nurettin Demir'in konuşması

-İstanbul Milletvekili Şeker'in konşuması

-STK temsilcilerinin konuşması

-Genel ve detaylar



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(ek bilgi ve görüntülerle)

3- BAŞAKŞEHİR'DE TANKER DEHŞETİ KAMERADA; 12 ARACA ÇARPTI CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza saat 08.00 sıralarında İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Azer Aliyev arızalanan 34 TZ 0024 plakalı tankerini tamir etmek için yol kenarına park etti. Tankerin altına giren Aliyev bir süre burada tamir için uğraşırken tanker kaymaya başladı. Aliyev kayan tankerin altından yaralı olarak çıkarken tanker, seyir halindeki araçlara çarparak ilerledi. 12 araca zarar veren tanker refüje çarparak durdu. İhbar üzerine oIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zarar gören araçlar ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

"KAÇAMADIK KALDIK ALTINDA"

Aracı tankerin altında kalan bir sürücü , " Ben gördüğümde tanker geri geri kayıyordu. Kaçamadık kaldık altında. Tamir ediyorlarmış, o sırada freni boşalmış. Tanker sürücü yaralı herhalde" diye konuştu. Olay anını anlatan bir başka sürücü ise ," İyiyiz bir şeyimiz yok. Aracı bozulmuş duruyormuş, sürücüsüz şekilde kaya kaya geldi. Araçları biçe biçe anca durdu. Beni de kaldırıp refüje attı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Tankerin kayması

-Sürücünün çıkması

-Diğer araçlara çarpması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Caddeden görnütü

-Tankerden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Detaylar



07.04.2018 - 08.45 Haber Kodu : 180407005

07.04.2018 - 09.00 Haber Kodu : 180407007

07.04.2018 - 10.06 Haber Kodu : 180407012

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4- YANAN HASTANEDEKİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

Hastane binasında polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Yangından sonra boşaltılan ve emniyet şeridi ile girişleri kapatılan binaya, görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Yangından sonra soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan incelemeler devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Binadan genel ve detay görüntü

-İnceleme yapılması

-Savcılık görevlisinin incelemenin ardından ayrılması

-Güvenlik önlemlerinden görüntüler

-Hastanenin çeşitli cephelerinden görüntü



07.04.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180407054_

07.04.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180407082

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5- HDP'Lİ GRUBA BARET YASAĞI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi HDP İstanbul İl Örgütü baret takarak Taksim'de bildiri dağıtmak istedi. Polis grubun toplu olarak ve baret takarak bildiri dağıtmasına izin vermedi.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esen Güldemir de aralarında yer aldığı grup, Kazancı Yokuşu'ndan toplu halde İstiklal Caddesi'ne çıkmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından polis grubun dağınık bir şekilde bildiri dağıtımına izin verdi. Polis, grubun içinde bazılarının taktığı baretlerle bildiri dağıtılmaması yönünde de uyarı da bulundu. Bunun üzerine baretlerini çıkartıp ellerinde taşıyan partililer de bildiri dağıtımı yaptı. Çevik kuvvet polislerinin de eşlik ettiği grubun bildiri dağıtımı Galatasaray Lisesi önünde son buldu.

Görüntü dökümü:

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-Grubun toplanması

-Adıyaman'ın açıklaması

-Baret takan HDP'liler

-Polis ve grup arasındaki tartışma

-Çevik kuvvet polisleri

-Baret çıkartan grup üyeleri

-Ellerinde baretlerle bildiri dağıtanlar

-Bildiri dağıtımı

-Çevik kuvvet polislerinin yürüyüşü

-Genel ve detaylar

07.04.2018 - 13.21 Haber Kodu : 180407080