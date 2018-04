DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN SERVET ÇIKTI

* 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 8.5 kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilogram külçe gümüş, 118 bin avro...

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinden yüklü miktarda altın, dolar, gümüş ve TL çıktı.

BÖCEK VE GİZLİ KAMERA ARAMA CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına para transferi yaptıkları, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri tespit edilen 2 kişiye yönelik çalışma başlattı. 16 Mart'ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OFİSTEN SERVET ÇIKTI

Operasyonda M.S. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ve çeşitli aparatlar, böcek arama cihazı, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kullandığı belirtilen ofiste yüklü miktarda döviz, altın ve Türk lirası çıktı. Ofiste 8.5 kilogram altın, 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 118 bin Avro, 1 milyon 921 Suriye Poundu, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 47 bin BAE dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 sterlin, 100 Kanada doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.



2- 9 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9'u "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

"PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 18 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9'unun "PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

(ÖZEL)

3- İŞ MAKİNESİ CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

* Çekmeköy'de yokuş aşağıya inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi 3 otomobile çarptı.

* Sürücünün kepçeyi yere indirerek durdurabildiği iş makinesi caddede korkuya neden oldu.

* Bir esnaf, "Deprem oluyor sandık" diyerek sokağa çıktıklarını söyledi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Çekmeköy'de yokuş aşağıya kayan iş makinesi araca çarptıktan sonra çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri caddede kimsenin olamaması faciayı önledi.

KEPÇEYİ İNDİREREK DURMAYA ÇALIŞTI

Kaza Mehmet Akif Mahallesi Günyamaç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cevdet Demir, yokuşta iş makinesinin kontrolünü kaybetti. İş makinesi park hakindeki araçlara çarpmaya başladı. Araçlardan bir tanesi devrilirken diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü, iş makinesinin önündeki kepçeyi yere indirerek aracı durdurmaya çalıştı. İş makinesi önce çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kaza sırasında caddede panik yaşandı. Sesi duyarak dışarı çıkan market sahibi Ahmet Düzgün, "Deprem oluyor zannettim. Baktım kaya kaya aşağıya iniyor.Çöp kutusuna çarptı sonra direğe çarptı. Allahtan kimse yoktu o sırada" diye konuştu.

4- RACİ ŞAŞMAZ'IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNŞAAT FİRMASI YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL ()

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz'ın "Beni dolandırdırdılar" şikayeti üzerine harekete geçen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin satış yapıyormuş gibi daireleri kendi akrabalarının üzerlerine geçirdikleri iddia edildi. Dolandırıcılığın boyutlarının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, birlikte iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Raci Şaşmaz, isimlerini verdiği şüphelilerin şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia etti.

POLİS BU SABAH 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah yapılan operasyonda haklarında dolandırıcılık şikayeti bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerinden alınan şüpheliler suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise evlerinde bulunamadığı gözaltına alınmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

===================

5- İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 30 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş bölgesinde alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarda devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fatih İ.'nin yaptığı Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde iş adamı ve işletmelerin alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia edilen 36 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı baskında 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 2 çelik yelek, 202 mermi ile bir heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 30 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki aramaları devam ederken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



=====================

6- ÖZEL DESENLİ 'YÜZEN OFİS' İLGİ ÇEKİYOR

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Fenerbahçe Marina'da bulunan Hedef Yelken'e ait desenli tekne, marinadan geçenlerin dikkatini çekiyor. Mavi, kırmızı ve turuncu desenli teknede yelken eğitimi veriliyor. Tekne aynı zamanda Türkiye'deki ilk 'yüzen ofis' olma özelliği taşıyor.



"BU SAYEDE BİRÇOK İNSAN ZİYARETE GELDİ"

Hedef Yelken'in ortağı Levent Özgen, "Biz bu işe başladığımızda apartman dairesinde bir ofis tuttuk. Zaman içinde gördük ki, biz bu işi denizin üzerinde yapsak, talebeleri direkt denizin üzerine getirsek, ofis olarak denizin üzerinde otursak daha verimli ve cana yakın olacak. Onun için bu tekneyi yapmaya karar verdik. Renkleri ve desenleri bu sene ortaya çıkardık. Daha önce daha donuk renkler vardı. Tekne çok dikkat çekiyor. Kimisi 'çirkin' diyor, kimisi 'bu nedir?' diyor. Bu sayede birçok insan bizi ziyarete geldi, bayağı ilgi topladı" dedi.

Son 3-4 senedir desenli tekne akımının olduğunu söyleyen Özgen, "Karışık desen ve karışık renkleri yapıyorlar. Kolay bir iş değil aslında ama böyle bir akım var şimdi. Teknemiz ofis görevi görünüyor, bunun dışında toplam 9 tane eğitime ayırdığımız tekne var. Öğrencilerimiz sadece eğitim alıp gitmiyor, çoğu kalıcı oluyor bizimle birlikte yarışlara giriyorlar" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER, YAT YARIŞLARINA KATILABİLİYOR

Yelken Eğitmeni Can Ekin ise öğrencilerin yelkeni tanımasının ve denizi sevmesinin önemli olduğuna değindi. Ekin, "Denizciliğin ve yelkenciliğin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bilgileri en hızlı ve en doğru şekilde onlara aktararak ilerlemelerini, kendi hayatlarında yelkenin bir yer etmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'da yılın 9 ayı yat yarışları yapıldığını belirten Can Ekin, öğrencilerin yat yarışlarına katılabildiğini ve kendileri ile ekip olarak takım kurabildiklerini söyledi.



