DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ 4 NİSAN'DA ANKARA'DA BULUŞACAK

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınarak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yapılacak.

SURİYE ZİRVESİ 4 NİSAN'DA

Suriye konulu üçlü zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacağı ifade edildi.

2- YOLDAN ÇIKAN ARAÇ FİDANLIĞA DÜŞTÜ :3 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Çekmeköy Şile yolunda kontrolden çıkan araç fidanlığa düştü. Taklalar atan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şeklide yaralanırken, sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza saat 09.00 sıralarında Şile Yolu Nişantepe mevkii Ümraniye istikametinden meydana geldi. Timur Karaman'ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki fidanlığa düştü.Taklalar atarak durabilen araçta bulanan sürücü Timur Karaman ve Kadir Koca hafif şeklide yaralanırken, sürücünün eşi Dilek Karaman araçta sıkıştı.

İTFİAYE KURTARDI

Kazayı gören fidanlık çalışanları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaran 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan kadın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Bir görgü tanığı "Önümde ilerliyordu. Bir anda yoldan çıkarak fidanlığa uçtu. Taklalar atmaya başladı. İtfaiye ve ambulansa haber verdik " diye konuştu. Kazada fidanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

31.03.2018



3- KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI

*Gidecekleri yerleri olmadığını söyleyen bir bina sakini gözyaşlarına boğuldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Küçükçekmece'de 4 katlı bina kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri sesleri duyunca kendilerini dışarı atarken, başka gidecekleri yerleri olmadığını söyleyen bir bina sakini ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi, Civciv Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri kolanlarında çatlaklar oluşmaya başladığını görünce büyük bir korkuyla dışarı çıktıklar. Apartman sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağa gelen görevliler, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ

Çatlakları gören ve büyük korku yaşayan bina sakinleri çocuklarıyla birlikte bina karşısında beklemeye başladı. Gözyaşları içinde başka gidecekleri yeri olmadığını söyleyen Yasemin Kın, "Biz hepimiz çoluk çocuk dışarıda kaldık. Ne yapacağız? Kimsemiz yok. Nereye gideceğiz?" diye konuştu. Daha önce de çatlaklar oluştuğunu farkettiklerini ve sallandıklarını söyleyen bina sakinleri yetkililerden duruma çözüm bulmalarını istedi. Bina önüne gelen belediye ekipleri ve diğer görevlilerin incelemeleri sürüyor.

31.03.2018

4- ET HIRSIZLARINA ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlar özel harekat polisi destekli operasyonla yakalandı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER /İSTANBUL

İstanbul'da önce park edilmiş kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan daha sonra fiyatı arttığı için et hırsızlığına yönelen 10 kişilik hırsızlık şebekesi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin son işlerinde çaldıkları 1 ton 800 kilogram etten 1 tonu şebekeye ait soğuk hava deposunda ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları etlerin bir kısmını da kendileri yedikleri tespit edildi.

FİYATI ARTAN ŞEYLERİ ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul'da bir süredir hırsızlık yapan bir şebekeye yönelik operasyon başlattı. Hırsızların önce tekstil mallarını çaldıkları ancak daha sonra mazot hırsızlığına yöneldikleri tespit edildi. Şüphelilerin park halindeki kamyonların yanına yaklaşarak depo kapaklarını kırdıkları ve kurdukları özel düzenekle mazot depolarını boşalttıkları tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerin bir süre sonrada fiyatı arttığı için "Et" çalmaya karar verdiklerini bu amaçla girdikleri Gaziosmanpaşa'da bir et toptancısından 1 ton 800 kilogram et çaldıklarını belirledi.

ÖNCE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 22 Mart'ta İstanbul'un 9 ilçesinde tespit edilen 14 ayrı adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda liderliğini Ercan K.(45)'in yaptığı 10 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

ÇALINAN ETLERİN BİR KISMINI YEMİŞLER

Şüpheliler tarafından kiralanan soğuk hava deposunda 10 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da bir et toptancısından çalınan 1 ton 800 kilogram etin 1 tonu ele geçirildi. Kalan etlerin bir kısmının kasaplara satıldığı bir kısmının ise şebeke üyeleri tarafından yenildiği belirlendi.



HIRSIZLIK İÇİN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİDE SATIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin sahte belgelerle araç kiraladıkları, hırsızlıklarda bu araçları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu araçları geri vermeyip, başka hırsızlık çetelerine 3 ile 5 bin lira arasında değişen paralara sattıkları öğrenildi.

Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

5- (ÖZEL) -SOKAK HAYVANLARININ MAKAM ARACI

* Belediye başkanının hayvan sevgisi... Esenyurt Belediye başkanı, makam aracının bagajına doldurduğu mamaları yolda gördüğü sokak hayvanlarına veriyor. Bunla yetinmeyen belediye başkanı verdiği talimatla belediyeye ait 700 araca da mama koydurdu.

* Belediye araçlarıyla sokak hayvanlarını yiyeceksiz bırakmıyor.

Haber: İlknur SARGUT Kamera: Özgür KUMANOVALI -İSTANBUL

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 'aç hayvan kalmasın' sloganıyla 'bagajda mama' uygulamasını başlattı. Sokak hayvanları için makam aracının bagajını kutu kutu mamayla dolduran Başkan Alatepe bununla yetinmedi, temizlik işlerinde kullanılan kamyonlardan, müdürlerin araçlarına kadar belediyeye ait 700 araca da mama koydurdu. Alatepe, göreve başladığı 3 aylık süre içinde sokak hayvanlarına yaklaşık 2 ton mama verdiklerini belirtti.

YILLARA DAYANAN GÖNÜLLÜLÜK

Sokak hayvanlarına yönelik şiddet, kötü muamele ile bu şiddeti uygulayan kişilere verilmesi gereken cezaların tartışıldığı şu günlerde gönüllülüğe dayalı ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen 'bagajda mama' uygulaması herkesi duygulandıracak cinsten. Yaklaşık 10 yıl önce meclis üyesi olduğu dönemden itibaren aracının bagajında küçük dostları için mama taşımaya başlayan Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna oturunca bunu daha çok sokak hayvanına ulaştırmak için kolları sıvadı. 'Bagajda mama' projesiyle başta kendi makam aracı olmak üzere belediyede bulunan tüm araçların bagajlarına kedi ve köpek mamalarının bulunduğu kutuları yerleştirten Ali Murat Alatepe, 'Hayvanlar bize emanet' düşüncesiyle uygulamaya başladıklarını söyledi.

"BELEDİYE PERSONELİ UYGULAMAYI ÇOK SEVDİ"

Temizlik işlerinde kullanılan kamyonlardan, müdürlerin araçlarına kadar 650-700 araca mama kutularını yerleştirdiklerini belirten Alatepe, belediye personelinin uygulamayı çok sevdiğini söyledi. İnsanlık görevimizi yerine getiriyoruz diyen Ali Murat Alatepe, "Aracımızla seyir halindeyken kedi veya köpek dostlarımızı gördüğümüzde iniyoruz. Aç olduğunu hissettiğimiz hayvanın önüne 15 gün içinde doğada yok olan özel kutumuzun içindeki mamayı bırakıyoruz. Çünkü sevmek, sevindirmek güzel şey ve biz insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bu hayvanlar Allah'ın bize bıraktığı sessiz emanetler" ifadelerini kullandı.

"MAMA FİRMALARI SPONSOR OLMAK İSTİYOR"

3 ayda yaklaşık 2 ton mama harcadıklarını belirten Alatepe, uygulamanın yüksek maliyet içermediğine dikkat çekti. Uyguladıkları sistemi diğer belediyelere anlatmaya hazır olduklarını söyleyen Alatepe, "Belediyelerin bütçelerine bakınca bunların maliyeti bütçenin yüzde 0.1'i kadar bile etmiyor. O da insanımızın hayvanlara hediyesi olsun. Zaten mama firmaları bunu karşılamak için bizimle devamlı irtibata geçiyor. Bu nedenle biz de bu uygulamayı diğer belediyelere anlatmaya hazırız. Diğer belediyelerimize bunu yazıyla bildireceğiz" diye konuştu.

"HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLAR CEZALARI ÇEKSİN"

Hayvanlara yapılan kötü muameleye de değinen Alatepe, hayvanları insanlardan ayırmadığını ifade etti. Alatepe, "Tek farkları konuşamıyorlar, akılları var mantıkları yok. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, dolayısıyla hayvanlara yapılan kötü muamele karşısında bir insana yapılmış gibi ceza verilmeli. Yaşanan bazı olaylar gerçekten vahşet. O kişilere Allah akıl fikir versin tabi ama, bizim kanunlarımız da ceza versin istiyoruz. Bununla ilgili hükümetimiz çok radikal kararlar alacak, inşallah bu kararlar hayvanseverleri memnun edecek. Gerekirse yürüyüş yapalım yeter ki bu insanlar cezalarını çeksin" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞ DA BAGAJINDA MAMA BULUNDURACAK"

'Bagajda mama' uygulamasını geliştirerek vatandaşlara da sunacaklarını kaydeden Alatepe, "Mama kutularını vatandaşlara da teslim edeceğiz. Bir 'Alo' ile bunlara ulaşabilecekler. Halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kadına, insana şiddetin olduğu yerde hayvana şiddeti nasıl önleyeceğiz bilmiyorum ama el birliği ile önleyemeyeceğimiz şey yok. Herkes aracının bagajında mama bulundursun, bu hayvanlar bize emanet herkesin haberi olsun" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi'ne ait barınak ve belediyenin bahçesinde oluşturulan özel alanda ayrıca engelli hayvanların da bakımları yapılıyor.



