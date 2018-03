DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASI: 3 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik olarak yürütülen, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkililerin hakkında işlem yapıldığı ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği gerekçesi ile 3.090.340,02 TL, 16 kişi ve 3 firmanın malvarlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın tesislerine el konulduğu ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirti.

132 BİN KİŞİDEN 1 MİLYAR 139 MİLYON TL TOPLANMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali detaylarını da tespit etti. Hazırlanan resme raporlara göre Mehmet Aydın tarafından kurulan ve kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olup KKTC'de kurulan Famegame Software Ltd Şti unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği, şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132.222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388.099 kişinin daha mevcut olduğu, sistem aracılığıyla 31.07.2016 tarihinden günümüze dek toplam 132.222 katılımcıdan 1.139.972.622,60 TL değerinde para toplandığı, bu süreçte katılımcılara 687.838.995,58 TL değerinde geri ödeme yapıldığı, sistemdeki malvarlığı değerinin 58.126.075,65 TL olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128.490,850 TL aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22.541.596,53 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2.971.905,011 TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin tespit edildiği, bu suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Mehmet Aydın

25.03.2018 - 14.51

(ÖZEL)

2- SARIYER'DE KEÇİ KAVGASI KAMERADA; POLİS BİBER GAZI İLE AYIRDI

* Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()

Olay dün öğleden sonra Ayazağa'da yaşandı. İddiaya göre keçisi çalınan kişiler, çaldıklarını iddia ettikleri kişileri takip ederek önlerini kesti. Haber verilmesi üzerine gelen polis önü kesilen otomobilin bagajını açtığında keçiyi buldu. Keçi, sahibine iade edildi. Polis de şüphelileri gözaltına almak istedi. Bu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiler önce karşı tarafa saldırdı sonra da gözaltına alınmamak için direndi. Bu sırada keçi de konulduğu otomobilin penceresinden atlayıp kaçtı. Polis hem kavgayı ayırmak hem de keçiyi yakalamak için çaba harcadı. Olaylar kısa sürede büyüdü. İki taraf tekme-tokat birbirine girdi. Taraflar sakinleşmeyince polis önce biber gazı sıktı sonra da havaya birkaç el ateş ederek kavgayı bitirdi. Daha sonra takviye olarak gelen polisler tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Polisin keçiyi çaldıkları iddia edilen kişileri gözaltına almaya çalışması

-Siyah otomobilin önünü kesen beyaz otomobil

-Beyaz otomobilin ön camından kaçan keçi

-Yakalanan keçinin tekrar otomobile koyulması

-Bir kişinin siyah otomobilin aynasını tekme ile kırması

-Savrulan küfürler (Ses kesilmiş)

-Tekrar kaçan keçinin tekrar otomobile koyulması ve yanına birinin oturması

-Polisin gözaltına almak istediği kişilerin tekme tokat dövülmesi

-Polisin aracının içindeki kişinin tekmelenmesi

-Polis aracındaki kişinin kendini tekmeleyen kişiye içeriden bir cisim atması

-Yere düşen kişinin tekmelenmesi

-Polisin biber gazı sıkarak kişileri dağıtması

-Silah sesi duyulması

-Genel ve detay görüntüler

25.03.2018 - 15.47

3- UBER SÜRÜCÜSÜ KADIN YOLCUYU DÖVDÜ İDDİASI



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci, çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi. Burnundan darbe alan Ekinci ile kızını araçtan indirilmiş gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu durarak yardımlarına koştu.

Ekinci kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürekledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekinci'nin takside görüntüleri

-Kanayan burnunu tutması

-Taksinin camını kapatarak soruları yanıtlamaması

-Ekinci'ye polisin ve sağlık görevlisinin gelmesi ve ambulansa bindirilmesi

-Ekinci'nin durumunu soruşturan polis ve taksiciler

-Taksici Murat Tağu'nun olayı anlatması

-Ekinci'nin polisle konuşması ve klinikte görüntüleri

-Ekinci'nin polis eşliğinde gidişi ve konuşmaması

-Saldırganın Uber sürücüsü olduğuna dair soruya kafasını sallayarak doğrulaması

-Kızının polis eşliğinde uçağa gidişi ve konuşmaması

-Detaylar



25.03.2018 - 14.12

4- HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN SOSYALİST KADIN KONGRESİ'NDE KONUŞTU:

'KADINLAR YAŞAMIN HER ALANINDA BİRLEŞMELİDİR'



Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da yapılan Sosyalist Kadın Meclisi 4. Kongresi'ne katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Ayşe Acar Başaran ile birlikte kongreye katılan Pervin Buldan, burada bir konuşma da yaptı.

HDP'nin kadın eşitliği, kadın özgürlüğü meselesinde diğer partilerden daha ileriye gittiğini, büyük çabalar sonucu büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Buldan, "Halkların Demokratik Partisi özellikle kadınların eşit temsiliyetini, tavandan tabana kadar, yaşamın her alanında, tüm karar mekanizmalarında, kadınlara söz hakkı tanıyan, kadınların eşit temsiliyetini sağlamaya çalışan bir partidir. Dolayısıyla sistemin hem yaptığımız çalışmalara kadın özgürlük mücadelesine hem de karar mekanizmalarında yer almasına yönelik çok büyük engelleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin kadın meselesinde vermiş olduğu mücadele bugün belki de dünyada çok örnek verilecek bir mücadele" dedi.



Buldan şöyle konuştu:

"Belediyelerimiz bölgede kadınların eşit temsiliyeti ve yaşamış oldukları mağduriyetler açısından birçok kurumu açmaya çaba sarf etmiş ve bu açılan kurumlar ne yazık ki belediyelerimizin elimizden alınmasıyla birlikte belediye başkanlarımızın cezaevine konulduğu bir dönemde yerlerine atanan kayyımlar tarafından bir bir kapatılarak bu haklarımız elimizden alınmaya çalışıldı. Biz şunu çok iyi biliyoruz; kadınların yıllardır vermiş oldukları özgürlük ve eşitlik mücadelesine ve bir araya gelerek örgütlenmesine karşı bir tahammülsüzlüğün göstergesidir bunlar. Çünkü onlar bizlerden korkuyorlar. Çünkü onlar kadınlardan korkuyorlar. Kadınların özgürlük mücadelesinden, eşitlik mücadelesinden korkuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclesi'nde kadın eşitliğini savunan, kadın özgürlük mücadelesini yürütmeye çalışan kadın milletvekillerimizi bir bir tutuklayarak bu mücadeleyi sekteye uğratmaya çalıştılar. Birçok milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü ki bunların içerisinde en fazla kadın milletvekillerimiz var. Figen Yüksekdağ'ı buradan bir kez daha sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. İlk milletvekilliği düşürülen sevgili Figen Yüksekdağ idi. Sevgili Sebahat Tuncel burada, aramızda. Sevgili Gülten Kışanak burada, aramızda."



"SÜREÇ ELBETTE Kİ ÇOK YAKICI BİR SÜREÇ"

"Şu anda içerisinde bulunduğumuz süreç elbette ki çok yakıcı bir süreç" diyen Buldan "Kadınlara yönelik hem cinsel taciz ve tecavüzleri hem de istismar olaylarının çok yoğun yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Elbette ki bu ülkeyi yönetenlerin, kadınlara, muhalif kesimlere, demokrasi güçlerine karşı yürütmüş oldukları cinsiyetçi bir yaklaşım var. Bu yapının bundan sonra da bu tür müdahalelerinin artacağına ve bundan sonra da kadın özgürlük mücadelesinin önüne engeller koyacağından hiçbir kuşkumuz yok. Biz biliyoruz ki onlar özellikle kadınların özgürlük mücadelesine karşı vermiş oldukları direnişi yıkmanın ve bunu engellemenin yollarını arıyorlar."şeklinde konuştu.

"'KADINLAR YAŞAMIN HER ALANINDA BİRLEŞMELİDİR"

Buldan kadınların birleşmesine ihtiyaç olduğunu belirterek "Şuna ihtiyacımız var gerçekten; kadınlar yaşamın her alanında birleşmelidir. Sosyalist kadınlar, Kürt kadınlar, emekçi kadınlar... Biz kadınlar her türlü baskıya rağmen, her türlü şiddete rağmen, her türlü engellemeye rağmen birleşmeli ve birlikte örgütlü bir güç olmanın yol ve yöntemlerini aramalıyız. Çünkü bizler bu ülkede erkeklerin almış olduğu kararlarından dolayı gözyaşı döküyoruz. Buna hiç kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Savaş tüm dünyada insanlara ölümden başka, insanlara acıdan başka, insanlara gözyaşından başka getirebileceği hiçbir şey yok. İşte onun için bizim dilimiz her zaman barış dili oldu. Bundan sonra da barış dilini, barış politikalarını ve barış saflarını hiçbir zaman terk etmeyeceğimizi ve bu anlamda ısrarcı olacağımızı da buradan ifade etmek isteriz." dedi.



Görüntü Dökümü:

-Kongrede halay görüntüsü

-Genel görüntü

-Pervin Buldan'ın konuşması

25.03.2018 - 14.43

5- SARAYBURNU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber: Taner YENER Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL

Fatih'te sahil yolunda bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Sarayburnu Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde 08.30 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle oldu: Mahmut Cemal Şahin, kullandığı 34 DV 9405 otomobili ile seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan otomobil ardından takla attı. Yan yatarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif şekilde yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Sirkeci yönü bir süre araç trafiğine kapandı. Trafik karşı yönden gelen yolda tek şeritte kontrollü olarak sağlandı.

Olay yerinde otomobil sürücüsü Mahmut Cemal Şahin'in ifadesine başvuran polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

25.03.2018 - 10.04

