DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN TÜFENKCİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ÇİFTLİK BANK AÇIKLAMASINA CEVAP

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

"Sayın Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank meselesiyle ilgili; 'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız"

"Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik. Müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu"

"Biz her platformda vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz. Ama sadece uyarmakla kalmayacağız. Bu tür yapılara da karşı elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiftlik Bank açıklamalarını cevap verdi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası Bilgilendirme Merkezi'nin açılışına katıldı. Tüfenkci burada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı Çiftlik Bank açıklamalarına değindi.

Bakan Tüfenkci, "Biz bugün burada bilgilendirme merkezi açıyoruz. Maalesef yaptığımız bilgilendirmelerden rahatsız olan bir muhalefet var Türkiye'de. Bu hafta grup toplantısında konuşan Sayın Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank meselesiyle ilgili; 'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız. Görmeden, duymadan, bilmeden konuşunca da karşılığı olmayan yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükümet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor. Çiftlik Bank'ı Türkiye'nin gündemine bizler getirdik. Müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında bank ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlığımız. Ve vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki bakanlıkların bir görevi de vatandaşları uyarmak" dedi.

"BİZ ÖZELLİKLE BUNA BENCER YAPILARIN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Bakan Bülent Tüfenkci "Biz özellikle buna benzer yapılar üzerinde de, belki senin haberin yok, onların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde, suç tespit ettiklerinde suç duyurusunda bulunuyorlar, savcılarımızı harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla sen hiç merak etme Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimiz her olaya müdahale ediyor. Sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol, iş başında bir hükümet var" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN DOLANDIRILMASINA KARŞI ENGEL OLACAĞIZ"

"Biz her platformda vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Tüfenkci, "Ama sadece uyarmakla kalmayacağız. Bu tür yapılara da karşı elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Tüfenkci'nin konuşması

-Açılış

-Tüfenkci'nin bilgilendirme merkezini gezmesi

-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180322033

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2- FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

13 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul,Bursa, Ankara, Adıyaman ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında öğretmen, vergi müfettişi, ve mühendislerin de olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

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3- ESENYURT'TAKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Göğsünden ağır yaralanan Ömer Tepe kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş etmişti. İrfan Tepe hayatını kaybederken Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ömer Tepe dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ahmet.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (GEÇİLDİ)

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Polisin güvenlik şeridi

-Boş kovanlar

-Yaşanan hareketlilik

-Şüpheli ile ölenin fotoğrafı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir grubun kavga etme anı

-Yaralının yerde yatması

-Yaralının ayağa kalkmaya çalışması

-Bir grubun yaralıya yardım etmesi

-Polis ekiplerinin kavga edenlere doğru gelmesi

21.03.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180321239

21.03.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180321207

21.03.2018 - 18.12 Haber Kodu : 180321199

21.03.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180321192



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4- ALAATTİN ÇAKICI LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 27 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi

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5- 1 TON 100 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA -1

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Arnavutluk'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti.

İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin 20 Mart'ta Muğla Bodrum ve Milas'ta düzenlediği operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Yapılan operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar kaydedildi. Operasyon kapsamında şebeke lideri Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 4'ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Evlerde bulunan şüphelilerin gözaltına alınması

-Adreslerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180322019

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6- JANDARMA "AVCI" İLE YAKALADI



Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuları bulan dedektör köpeği Avcı, başarısını jandarma personeliyle birlikte "bingo" yaparak kutladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Doğu illerinden getirilen uyuşturuların İstanbul'a dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve Esenyurt'ta kaldıkları yeri belirleyen jandarma site çevresinde önlem aldı. Akşam saatlerinde teslimat yapılacağını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla V.K., C.Ö., ve E.T.,'yi gözaltına aldı.

"AVCI"NIN SEVİNCİ

Şüphelilerin kaldığı evde arama yapıldı. Aramalara jandarma dedektör köpeği "Avcı" da katıldı. Avcı'nın bir dolaba tepki vermesi üzerine dolapta bulanan valizde inceleme yapıldı. Valizde 25 kilogram eroin bulundu. Avcı, jandarma personeliyle birlikte "bingo" yaparak başarısını kutladı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Eve girmesi

-Avcı'nın arama yapması

-Tepki vermesi

-Valizin açılması

-Uyuşturucuların bulunması

-Avcı'nın bingo yapması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

22.03.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180322015

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7- İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Bakırköy'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Park halindeki bir otomobilde bekleyen Ö.A., S.S. ve S.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kiraladıkları otomobille sahte içkileri bazı işyerlerine sattığını değerlendiriyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Ekiplerin araçta bulunan bir şüphelileri araçtan indirmesi

-Şüphelinin kelepçelenmesi

-Otomobilde yapılan aramalar

-Ele geçirilen sahte içkiler

-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180322018

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(ÖZEL)

8- SANCAKTEPE'DE 'YAĞMUR' KAZASI : 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Sancaktepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Büyükbakkalköyü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE 2 KAPISI KOPTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada çarpmanın şiddetiyle iki kapısı kopan araç hurda yığını haline geldi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanığı, "Araç bir anda şeritten çıkmaya başladı. Yerlerin kaygan olmasından kaynaklandı sanırım" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Kapıları kopan aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detay görüntüler



22.03.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180322034

