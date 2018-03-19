DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- PALALI, SİLAHLI GASPÇILAR KAMERADA

- ESENLER'DE MARKET SOYAN GAPÇILAR YAKALANDI



Haber; Çağatay KENARLI, İstanbul

Esenler'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir market 10 Şubat'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde ise pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar, müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, Y.U.'nun ise 'Hırsızlık', Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' ve 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası - Polis Kamerası)

-Şüphelilerin markete girmesi

-Şüphelilerin kasiyeri korkutarak kasadan paraları alması

-Şüphelilerin marketten çıkışı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

19.03.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180319047

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2- LÜKS SİTEDE KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA

* Kadıköy'de yüzleri maskeli 4 kişi, lüks sitedeki bir evden çelik para kasasını alarak kayıplara karıştı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerinde ki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı. Aracın içinde kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri

19.03.2018 - 12.38 Haber Kodu : 180319045

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3- UBER SÜRÜCÜSÜNDEN DAYAK İDDİASI

- Yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradığını iddia eden UBER sürücüsünün dişleri kırıldı.

Haber: İstanbul

Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğünü öne sürdü.

Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'ndeki bir konser salonunun önündeki olay cumartesi gecesi meydana geldi.

UBER sürücüsü Kemal Kuru (47)'nun iddiasına göre, konser salonu civarından aldığı çağrı üzerine buraya yöneldi. Konser salonu önüne gelen Kemal Kuru önce bir kişinin hakaret ederek saldırdığını söyledi. Ardından bu kişinin yanındakiler de Kuru'ya saldırdı. Kemal Kuru, 10 kişi olduğunu öne sürdüğü saldırganlanr tarafından dakikalarca dövüldü. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Salonun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştı. Darp raporu alan Kuru, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:

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-UBER sürücüsünün olayı anlatması (cep telefonu kamerası)

19.03.2018 - 11.51 Haber Kodu : 180319034_

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4- İSTİNAF MAHKEMESİ, CUMHURİYET VAKFI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI'NIN İPTALİNE İLİŞKİN YEREL MAHKEMENİN KARARI ONADI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, ()

İstinaf Mahkemesi, Alev Coşkun'un açtığı davada, Coşkun'un yönetim kuruluna seçilmediği Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısını iptal eden yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkeme gerekçe olarak da söz konusu toplantıda Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay'ın vekaleten temsil edilmesini gösterdi. İstinaf, bu kişilerin toplantıda şahsen oy kullanmaları gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını onadı. Cumhuriyet Vakfı'nın bu karara karşı Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile Cumhuriyet Vakfı eski Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu, 2016 yılında İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Cumhuriyet Vakfı ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine dava açtılar.

Davacılar, Alev Coşkun'un yönetim dışı kaldığı ve Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminin belirlendiği 18 Şubat 2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu Kararı'nın iptalini istediler. Davacılar, 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı ile yönetimden uzaklaştırıldıklarını, bu toplantının vakıf senedine aykırı yapıldığını savundular. Cumhuriyet Vakfı Kuruluş Senedi'ne göre Cumhuriyet Vakfı'nın 12 üyeden oluştuğunu savunan davacılar, bu kuruluş senedine göre toplantı nisap sayısının yarıdan fazlası olduğunu, yönetim dışı kaldıkları 18 Şubat 2014 tarihli toplantının ise 6 kişi ile yapıldığını, bu nedenle yeterli çoğunluk ile toplantının yapılmadığını öne sürerek, 18 Şubat 2018 tarihli Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istediler.

DAVACILAR DAVANIN REDDİNİ İSTEDİLER

Cumhuriyet Vakfı davaya sunduğu yanıt dilekçesinde, 7 Ekim 2013 tarihinde görevi sona eren davacıların bu tarihten sonra Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini, vakıf ile ilgilerinin kalmadığını savundular. Vakıf, yanıt dilekçesinde, Cumhuriyet Vakfı'nın resmi senedine göre toplantı yapılarak karar alındığını belirterek, "Cumhuriyet Vakfı resmi senedinin hükümlerine göre toplantı yaparak karar alındığı, senedin 11. maddesinde toplantı nisabının belirlendiğini, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi için gerekli çoğunluk ile toplantı yapıldığını, yönetim kurulunun oluşturulması için herhangi bir toplantı nisabının maddede belirtilmediğini" savunarak davanın reddini istediler.

YEREL MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Davaya bakan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Mayıs 2017 tarihinde karar duruşmasını yaptı. Davaya konu 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı toplantısında alınan kararların 6 üye ile alındığını, vakıf senedine göre kararların toplantı nisap sayısının yarıdan fazla olan 7 üye ile alınması gerektiğini, 6 üye ile alınan bu kararın mutlak butlanla batıl olduğunu gerekçe göstererek davanın kabulüne, Önder Çelik'in vakıf yönetim kuruluna seçildiği 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararların iptaline karar verdi.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Cumhuriyet Vakfı, Avukatı Tora Pekin ile kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Pekin, davacılar Alev Coşkun ve Şevket Tokuş'un yeterli oy alamadıkları için Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini savunarak, davacı İnan Kıraç ve Nevzat Tüfekçioğlu'nun istifa etmeleri, Aydın Aybay'ın da vefat etmesi nedeni ile yönetim kurulunun fiilen 9 kişiye indiğini, toplantının 6 kişi ile yapıldığını, bunun da toplantı nisabına uygun olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ: VAKIF YÖNETİCİLERİ VEKALETEN OY KULLANAMAZ

Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 28 Şubat 2018 tarihinde Cumhuriyet Vakfı'nın İstinaf başvurusunu reddetti. 4. Hukuk Dairesi, davaya konu 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı toplantısının 6 kişi ile yapıldığını, bunlardan Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay'ın vekalet ile temsil edildiğini, Yargıtay kararlarına göre vekalet ile temsilin yasaya uygun olmadığını, üyelerin şahsen oy kullanması gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Bu gerekçe ile Cumhuriyet Vakfı'nın İstinaf başvurusunu esastan reddeden 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Cumhuriyet Vakfı'nın bu karara karşı Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

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5- CHP'Lİ GÜLAY YEDEKCİ ADLİYE ÖNÜNDE KRAVAT KESTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ümit TÜRK / İSTANBUL, ()

Mersin'de 5 kişinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalan 22 yaşındaki Sinem için sosyal medyada dayanışma çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci adliye önünde de basın açıklaması yaptı. "Geçtiğimiz günlerde zihinsel engelli bir kızımıza 5 kişinin tecavüz etmesi ve bunun karşılığına o kızımızın sadece bağırmıyor olmasından dolayı 5 vahşi yaratığın salıverilmiş olmasını kabul etmiyoruz" diyen Yedekci, "Caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, onların ceza indirimi alması kabul edilemez. Ve gerek Sinem için, gerek sesinin çıkaramayan herkes için bu kravatları kesiyoruz ve artık iyi hal indirimleri son bulsun istiyoruz" diyerek kravat kesti.

CHP'li Gülay Yedekci Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda beraberindeki grupla gelerek basın açıklaması yaptı. Yedekçi, şunları söyledi: "Türkiye'de gün geçmiyor ki, kadın istismarıyla, çocuk istismarıyla ilgili bir haber çıkmasın. Bunu çok büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Ülkemizde 6784 sayılı yasa var ve imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi var. Ama bunların Türkiye'de uygulayıcılar tarafından uygulanamıyor ya da uygulanmıyor olmasından da büyük üzüntü duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde zihinsel engelli bir kızımıza 5 kişinin tecavüz etmesi ve bunun karşılığına o kızımızın sadece bağırmıyor olmasından dolayı 5 vahşi yaratığın salıverilmiş olmasını kabul etmiyoruz. O bağırmadı diye çocuklar cinsel istismara uğradığında sesleri çıkmadı diye, kadınlar cinsel istismara uğradı diye sesi çıkmadı diye, bu canavarların dışarı salıverilmesini kabul etmiyoruz. Biz bütün bağıramayanlar adına buradayız. Sessiz herkesin çığlığı olmak için buradayız. İnsanlar kendilerini ifade edemiyor olabilirler, insanlar adliyede, karakolda geri çevriliyor olabilirler. Biz onların sesi olmak zorundayız. Ve burada hep beraber, en yüksek sesle haykıracağız. Ve herkes için Sinem için de haykıracağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz."

KRAVAT KESİP ATTI

İyi hal indirimini de eleştiren Yedekci, "Burada söylemek istediğmiz çok açıktır, iyi hal indiriminin yapılması caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, onların ceza indirimi alması kabul edilemez. Bunu protesto ediyoruz ve bir kravat kesmenin ve bu kravatların artık bir ehemmiyetinin olmadığını söylemek istiyoruz. Kravat taktığı için ceza indirimi almamalıdır. Ve gerek Sinem için, gerek sesinin çıkaramayan herkes için bu kravatları kesiyoruz ve artık iyi hal indirimleri son bulsun istiyoruz" diyerek kravat keserek yere attı.

HAKİMLERE DE SESLENDİ

Konuşmasında hakimlere de seslenen Gülay Yedekci, "22 yaşında olan ama zeka yaşı 11 olduğu raporlarla tespit edilen ve kendi konusu komşusu tarafından 5 kişi tarafından camiye, eve, sokağın bir köşesine götürülüp defalarca tecavüz edilen kızımız için haykırıyoruz. Üç yaşındaki çocuklar için haykırıyoruz. 38 günlük bebek için haykırıyoruz. 9 aylık bebek için haykırıyoruz. Tecavüze uğrayan ama bulunduğu koşullar sebebiyle ses çıkaramayan bütün kadınlar için haykırıyoruz. 'Kırmızı ruj sürdü' diye tecavüz edilmesinde ceza indirimi uygulayan hakimlere sesleniyoruz, kravat taktı diye ceza indirimi uygulayan hakimlere sesleniyoruz. Lütfen görevinizi vicdanınızla beraber yapın ve iyi hal indirimi artık kullanılmasın. Çocuklar, kadınlar ve engelliler huzur içinde yaşayabilsinler. Çocuklarımızı, engellileri koruyamayacaksak niye varız. Hep birlikte dayanışma halinde olmalıyız" diye konuştu.

"Hak, hukuk, adalet" diye slogan atan grup, açıklamanın ardından ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gülay Yedekci açıklama

-Kravat kesilmesi

-Genel ve detaylar...

19.03.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180319042_

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6- İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı.

Polis, Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen K.Z.'yi 7 Mart'ta gözaltına aldı. Terör örgütü TKEP/L 'ye üyelikten kaydı bulunan K.Z.'nin yakalandığı evde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. 14 Mart'ta adliyeye sevk edilen K.Z. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.