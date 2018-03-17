DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: BOĞAZLARIMIZIN TAMAMINDA YERLİ VE MİLLİ GEMİ TRAFİK SİSTEMİ KURUYORUZ

* Başbakan Yıldırım,

"Boğazlarımızın tamamında; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik."

"Son 15 yılda 14 askeri gemi projesini tamamladık, hizmete aldık. Tamamıyla mühendislerimiz tarafından dizayn edilen bu gemiler sadece Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacını değil, dost ülkelerin ihtiyacını da karşılamaktadır."

"Küresel kriz dolayasıyla dünyanın bir çok ülkesi küçüldü. Avrupa küçüldü, Amerika'da büyüme sınırlı kaldı. Gelişmiş ülkelerin tamamında büyüme çok sınırlı kaldı. Ama Türkiye ardı ardına her yıl büyümeye devam etti."

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen denizcilik zirvesinde konuştu. Yıldırım, boğazlar ile tüm sahil şeritleri boyunca yerli ve milli gemi trafik yönetim sistemi kuracaklarını, bu sistemin de bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası bir araştırma yapmış. Araştırma sonuçlarına göre bulgular şu şekilde; Türkiye'de bölünmüş yollara yapılan yatırım sayesinde son 12 yılda iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat kısaldı. İllerin kendi arasındaki ticareti yüzde 40 arttı ve bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında yüzde 1 azaldı. Ayrıca bütün iller ihracat yapar hale geldi. Göreceli olarak daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu ve tersine göç başladı. Hem karayolları, hem demiryolları hem de denizcilikte alt yapı ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır, önemli bir kaldıraçtır. Eğer ulaşmazsanız, erişemezseniz o yer sizin değildir. O yüzden de altyapı yapılan yatırım Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir" dedi.

"TÜRKİYE BU YIL DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

"Türkiye bu yıl da büyümeye devam edecek" diyen Başbakan Yıldırım, "İstihdam üretmeye, ihracatını arttırmaya devam edecek. Çünkü ülkemiz için kurduğumuz hayaller büyük. Ve bu hayallere içerisinde denizcilik sektörünün de ayrı bir yeri var. Türkiye'nin deniz hudutlarının uzunluğu kara hudutlarının 3 katı. 8 bin 483 kilometre. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizcilik sektörü elbette çok çok önemli. Dolayısıyla kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Son 16 yılda bütün alanlarda olduğu gibi denizcilik faaliyetlerinde de ciddi bir ivme yakaladık. Bugün toplam ihracatımızın parasal değer olarak yüzde 58'i, yük miktarı olarak yüzde 87'sini deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 46 ülkeyle 62 adet denizcilik anlaşmamız var" ifadesini kullandı.

"BİTİRME AŞAMASINA GELDİK"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğazlarımızın tamamında; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik. Bu şu anlama geliyor; bütün denizlerimizde seyreden gemilerin, 7-24 esasına göre uzaktan kumandayla izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması. Özellikle hemen kıyısında bulunduğumuz İstanbul Boğazı yılda 50 bine yakın gemiye hizmet veriyor. Öyle bir su yolu ki bazı noktalar 90 dereceye varan keskin dönüşler var. Böylesine zor bir güzergahta herhangi bir deniz kazası yaşanmadan bu trafiği sevk ve idare etmek manuel bir şekilde olması mümkün değil. Bu yüzden de elektronik bir gemi trafik yönetim sistemiyle bu işi en gelişmiş yöntemlerle yapıyoruz."

"HER TÜRLÜ TECRÜBEYE VE YETKİNLİĞE SAHİPTİR"

Başbakan Yıldırım, "Son 15 yılda 14 askeri gemi projesini tamamladık, hizmete aldık. Tamamıyla mühendislerimiz tarafından dizayn edilen bu gemiler sadece Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacını değil, dost ülkelerin ihtiyacını da karşılamaktadır. Şuanda yerli ve milli kaynaklarımızla dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerden birini ve kendi lojistik gemilerimizi yapabilecek teknolojiye, tecrübeye sahibiz. Hücum gemilerinden deniz altı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar bir çok projelerin yapımı gerçekleşiyor. Artık Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknolojiye sahip ürünler, dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz" dedi.

"AVRUPA KÜÇÜLDÜ, AMERİKA'DA BÜYÜME SINIRLI KALDI"

"Küresel kriz dolayasıyla dünyanın bir çok ülkesi küçüldü. Avrupa küçüldü, Amerika'da büyüme sınırlı kaldı" diyen Başbakan Yıldırım, "Gelişmiş ülkelerin tamamında büyüme çok sınırlı kaldı. Ama Türkiye ardı ardına her yıl büyümeye devam etti. Türkiye'nin yıllık ortalama büyümesi son küresel krizden bu yana yüzde 5.6. İhracatta artış devam ediyor. İstihdamda artış devam ediyor. Şu örneği verirsen herhalde daha iyi anlaşılacak; küresel kriz boyunca dünyada 10 tane büyük proje yapılmış. Bu 10 büyük alt yapı projenin 6 tanesini Türkiye yaptı" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

-Programdan detay

-Genel ve detaylar

17.03.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180317035

17.03.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180317038

17.03.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180317041

17.03.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180317044

17.03.2018 - 11.50 Haber Kodu : 180317047

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2- BÜYÜKADA ESKİ RUM YETİMHANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASTAN BİRİ

- DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK AHŞAP YAPISI ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA..

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi, tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından birisi olarak seçildi. Böylece, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 120 yıllık tarihi yapının yeniden hayata döndürülmesinin yolu açıldı.

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, 2018 yılı için Avrupa'nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirledi. 30 Haziran 2017 tarihinde yapılan başvuruyu değerlendiren seçici kurul, geçtiğimiz ocak ayında "Tehlike Altındaki 12 Kültürel Miras" alanlarından biri olarak listede Büyükada eski Rum Yetimhanesi'ni de aday gösterdi. Tarihi yapı, 15 Mart'ta açıklanan karar ile "7 kültür varlığı" nihai listesine alındı.

YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLEBİLİR

Europa Nostra, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Türkiye'den toplam 7 tarihi yapıyı tehlike alanındaki kültürel miras alanı olarak gösterdi. Kültürel miras alanları arasında Türkiye'den Büyükada Rum Yetimhanesi seçildi.

Europa Nostra'dan yapılan açıklamada, "Kültürel mirasının bu kıymetli örneklerinin bazıları bakımsızlıktan veya yetersiz yatırımlardan, bazıları uzman ve kaynak yoksunluğundan dolayı ciddi tehlike altındalar. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, programın diğer ortakları ve aday gösterenler, önümüzdeki aylarda seçilen 7 alanı ziyaret edecek ve paydaşlarla görüşecek. Çeşitli disiplinlerden uzmanlardan oluşan ekipler teknik tavsiyelerde bulunacak, bu alanların kurtarılmasına destek olacak olası maddi kaynakları belirleyecek ve geniş bir desteği harekete geçirecek. Uzmanlar, seçilen alanlarda uygulanabilir eylem planlarını bu yılın sonuna kadar oluşturacaklar" denildi.



1964'E KADAR YETİMHANE OLARAK KALDI

Dönemin toplum yapısını yansıtması açısından da önemli olan yetimhane, 1903'te Sultan 2. Abdülhamid'in yapının orijinal işlevine izin vermemesi üzerine, yapı önde gelen bir Yunan bankerin eşi tarafından satın alınıp yetimhane olarak kullanılması şartıyla İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı. 1964'te kapanana kadar bu işlevini sürdürdü. O zamandan beri ihmal edilmiş olan yapı giderek yıprandı. Mülkiyetine ve kullanım biçimine dair çözümsüzlükler, yapının bakımı hakkında belirsizliklere sebep oldu. Son olarak, mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varıldı. Yapının korunması yönünde yapılacak çalışmaların önündeki engeller kalktı.



ÇÖKME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

1980'deki yangın ile zarar gören yapı bugün olumsuz hava şartlarına tümüyle açık durumda. Denize yakın oluşu durumunu daha da kötüleştirmekte. Çatının bazı bölümleri ve köşe dikmeleri düşmüş durumda ve yetimhane bütünüyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Güvenlik ve erişilebilirlik sorunları, yapı için uygun bir yeniden kullanım işlevi bulmayı zorlaştırıyor. Olumsuz hava koşullarından korumak üzere acilen önlemler alınması için çalışmaların bir an önce başlaması gerekiyor.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Eski Rum Yetimhanesi'nden genel ve detay

-Muhabir anonsu

17.03.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180317056

17.03.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180317057

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(ÖZEL)

3- BEŞİKTAŞ'TA BOĞULMAK ÜZERE OLAN SURİYELİYİ TUR TEKNESİNDE ÇALIŞAN SURİYELİ KURTARDI

* Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul

Kabataş sahilinde boğulmak üzere olan Suriyeli genci, bir tur teknesinde çalışan Suriyeli denize atlayarak kurtardı.

Olay, Kabataş İskelesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İskelenin yanından denize atladığı belirtilen Beşar adlı Suriyeli genç, bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa bunun üzerine hemen denize atladı.

"SUYA ATLADIM, KARAYA ÇIKARDIM"

Assa, boğulmak üzere olan kişinin yanına yüzüp ona can simidi verdi. Daha sonra da kıyıya yaklaştırdı. Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan kişiyi Ümran Assa ve çevredekiler battaniyeyle ısıtmaya çalıştı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümran Assa, "Ben tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görünce suya atladım ve karaya çıkarttım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU

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-Suda çırpınan kişi

-Ümran Assa'nın boğulmak üzere olan kişiyi kurtarması

-Assa'nın çırpınan kişiyi kıyıya çıkarması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Boğulmak üzere olana kişiden detay görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan

-Suriyeli Ümran Assa ile röportaj

-Ümran Assa'dan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Boğulmak üzere olan kişinin ambulansa alınması

-Genel ve yakın detaylar

17.03.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180317030

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4- 14 MART TIP BAYRAMINDA DOKTORA GASP KAMERADA

- Hasta gibi randevu alarak geldiler, doktoru gasp ettiler.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda üroloji doktoru S.İ. kendine ait özel muayenehanesinde silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Doktoru silahla tehdit ederek kasada bulunan paraları alarak kaçan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hasta gibi randevu alarak muayenehaneye girdikleri ardından gaspı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gasp anı ise işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DOKTOR TIP BAYRAMINDA GASP EDİLMİŞTİ

Ümraniye'de 14 Mart'ta meydana gelen olayda özel muayenehaneye randevu alarak gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Doktor S.İ.'nin polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde doktorun karşısında oturarak sözde rahatsızlığını anlatan bir şüphelinin daha sonra yerinden kalkarak silahını çektiği ardından karşı koyan doktoru darp ettiği görülüyor. İki şüphelinin doktoru etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık 50 bin lira tutarında döviz ve TL'yi alarak bina önünde kendilerini bekleyen kişiyle kaçtıkları belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin suç ortağınında dışarda bir otomobilde bekleyerek gözcülük yaptığı belirlenirken, kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Polis şüpheliler H.P., Y.G. ve İ.Ç.'yi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüphelilerden birinin doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerine suçlarını itiraf eden şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp anının güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.03.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180317040

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5- İRANLI KARDEŞLERİN KAÇIRILARAK GASP EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Tuttukları güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak soyulan 3 İranlı kardeş soruşturmasında, 4 kişi daha gözaltına alındı.

2017 yılı Mayıs ayında biri kadın, 3 İranlı kardeş, Dubai, Macaristan ve Rusya'da bloke edilen hesaplarında bulunan paralarıyla ilgili çözüm aramak için Türkiye'ye gelmişti. Sütlüce'de bulunan bir otelin 2 katını kapatan 3 kardeş, tuttukları İngiliz korumaları tarafından 24 Ekim'de otel odalarından "suikast girişimi var" kaçırılmıştı. Kardeşlerin odalarında bulunan 500 bin euro değerindeki ziynet eşları ve paraları da çalınmıştı. Şüpheliler İranlı 3 kardeşi metruk bir binada bir gün tuttuktan sonra serbest bırakmıştı. 3 kardeşin bir yakının polise başvurusu üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları soruşturma sonucunda 3'ü yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 5'çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BU KEZ TÜRK GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis bu kez İranlı kardeşleri koruyan Türk güvenlik görevlilerinden 4'ünü gözaltına aldı. Şüpheliler Özgür K., Recep K., Tolga Ç. ve Burak K.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 sahte polis kimliği ve stajer avukat kimliği bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamalanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Özgür K., Recep K. ve Tolga Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Burak K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 İNGİLİZ ARANIYOR

Olayla ilgili yurt dışına kaçtığı belirlenen İngiliz vatandaşları S.C., J.A., P.B. ve P.S. aranıyor.

Görüntü Dökümü:

-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Detaylar

-OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ(ARŞİV)

- Mağdurların otelden götürülmesi

-Şüphelilerin otelden eşyaları çalması

17.03.2018 - 11.51 Haber Kodu : 180317048

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(ÖZEL)

6- TEMİZLEDİĞİ SOKAKLARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Bahçelievler'de bir temizlik görevlisinin sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu.

16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi. Bahçelievler'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun. Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun. İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çiçekli çöp arabasından görüntü

-Görevlinin çalışmasından görüntü

-Çöp kovası ve çiçeklerden detay görüntü

-Temizlik görevlisi ile röportaj

-Diğer detaylar

17.03.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180317022

