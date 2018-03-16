DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1 -CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SİLİVRİ'DE AÇIKLAMA

- Tuncay Özkan,

"Bu davadan beklentimiz özgürlüktür"

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. CHP'li vekiller adına açıklama yapan Tuncay Özkan, "Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanmakta olan Akın arkadaşımızın da diğer arkadaşlarımız gibi özgürlüğe, ailesine, Türkiye'ye, gazetesine kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" dedi.

Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nin önünde basına ayrılan alanda CHP'li milletvekilleri Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Atilla Sertel, Nihat Yeşil ve CHP Parti Meclisi'nden Erbil Aydınlık ve Gamze Pamuk Ateşli basına açıklama yaptı. Grup adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Silivri Cezaevi'nin önünde olmak arkadaşlarımla benim ne yazık ki 12 yıllık kaderimiz. Bu kaderden kurtulmak istiyoruz. Biz artık gerçeğin, hakikatin Türkiye için gömülü olduğu bu Silivri Cezaevi yerleşkesinden, bu cezaevi mantığından kurtulmak istiyoruz. Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, mutluluk istiyoruz" dedi.

"UTANÇ DAVASI"

Cumhuriyet gazetesi davasının aslında "hakikatin yokedilme davası" olduğunu ifade eden Özkan, davanın Türkiye'nin utanç davalarından biri olduğunu söyledi. Silivri'de tutsak olan gazeteciler, milletvekilleri için özgürlük istediklerini de söyleyen Özkan, "Bu böyle devam ederse felakatimiz olacak. Bunu herkesin anlaması lazım. Konuşan, düşünen eleştiren herkesin cezaevine tıkılması, herkesin adliyeye taşınması Türkiye'yi toptan bir cezaevine dönüştürür. Suç ve suçluyla mücadele böyle olmaz. Bu iddianamelerde suç yok, suçlu yok. Türkiye kandırılmaktadır. Biz hakikati biliyoruz. Türkiye için adalet, özgürlük, barış, huzur ve mutluluk istiyoruz. Bir an önce bu davaların sona ermesini Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanmakta olan Akın arkadaşımızın da diğer arkadaşlarımız gibi özgürlüğe, ailesine, Türkiye'ye, gazetesine kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" diye konuştu.

Açıklamanın ardından milletvekilleri duruşmanın yapıldığı binaya girdi.

Görüntü Dökümü

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-Tuncay Özkan açıklama

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180316025_

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(ek bilgilerle)

2- 30 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU : 30 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltın kararı bulunuyor. 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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(ek bilgilerle)

3- İSTANBUL'DA NEVRUZ ÖNCESİ TERÖR OPERASYONU : 11 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI- İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.



AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Saat 01.00 sıralarında Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilçede 19 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Örgüt tarafından önem atfedilen günler arasında bulunan 21 Mart Nevruz Kutlamaları öncesi ilimiz genelinde korsan gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün gençlik yapılanması içiresinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 16.03.2018 günü ilimiz 8 ilçede 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir" denildi.



Görüntü dökümü:

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-Operasyona giden polis araçları

-Polisin eve girişi

-Zırhlı araçtan görüntü

-Sağlık kontrolüne getirilişleri

-Koç başı ile kapının kırılması

-Sağlık kontrolünden çıkış

-Genel ve Detay görüntüler

16.03.2018 - 02.13 Haber Kodu : 180316003

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4- METRODA KADINA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bostancı Metro Durağı'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.



Görüntü Dökümü:

-Polis aracından inmesi

-Adliyeye yürümesi

-Yüzünü kapatmaya çalışması

-Soruları cevapsız bırakması

16.03.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180316028

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5 - ÜZERİNE DÖKTÜĞÜ MAZOT YANMAYINCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(),

Küçükçekmece İkitelli köprüsünde kendisini yakmaya çalışan kişi üzerine döktüğü mazotun yanmaması sonucu ölümden döndü.

Olay sabah saatlerinde İkitelli Köprüsü üzerinde meydana geldi. İsminin Tarık olduğu öğrenilen bir kişi köprü ortasına gelerek üzerine mazot döktü. Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre polis ekipleri kendini yakmak isteyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Polislerin kendisine yaklaştığını gören adam çakmağı çakınca, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Üzerine döktüğü mazotun alev almadığı kişiye itfaiye su sıktı. Kendini yakmak isteyen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kendini yakmak isteyen kişiden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Müdahale anı

Adamın polis ekiplerince alınışı

ambulansa götürülüşü

Diğer detaylar

16.03.2018 - 09.30 Haber Kodu : 180316012_

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6- GÖZÜNE KESTİRDİĞİ OTOMOBİLİ 1 DAKİKADA ÇALDI

*Hırsızlık anı kamerada

Haber: İstanbul

Bağcılar'da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Gazeteci Güngör Yılmaz, babasının tedavisi için Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Saat 09:30 sıralarında hastaneye yakın bir yerde aracını kilitleyerek park eden Yılmaz bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan Yılmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilinin çalındığını gördü. Hemen polise başvuran Yılmaz, çevreden elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını yetkililere teslim etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız, otomobilin yanına gelerek bir süre çevreyi gözetliyor. 1 dakika süren gözetlemenin ardından aracın kapısını açan hırsız aracı çalıştırarak gidiyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızın gelişi

-Çevreyi kontrol etmesi

-Araca binmesi

-Aracın gidişi

-Detaylar

16.03.2018 - 10.14 Haber Kodu : 180316018

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