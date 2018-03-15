DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (2)

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i makinist bazı yolcular yaralandı.

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan tramvaylar

-Yaralılar

-Yaralıların hastaneye kaldırılması

-Detaylar

15.03.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180315053

15.03.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180315055

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2- İRAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ÖLEN LIANA HANANEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Törene gelenler

-Cenaze töreni

-Polis önlemi

-Genel ve detaylar

15.03.2018 - 12.13 Haber Kodu : 180315061

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3- BENİ BEKLE... MİNİK KALPLİ MELEĞİM

- Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan...

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

Görüntü Dökümü:

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-İlanın görüntüsü

-Gezer'in görüntüsü

15.03.2018 -09.14 Haber Kodu : 180315014

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4- 15 TEMMUZ'DA TOPKULE'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

- ALBAY SAİT ERTÜRK İLE POLİS MEMURU SERDAR GÖKBAYRAK'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ TOPKULE KIŞLASI'NDA DARBECİLERİN TOPLANMASI, DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNANLARIN HAZIRLIKLARI VE DARBECİLERİN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

*11 dakika 32 saniyelik görüntü dava dosyasına girdi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı, darbe teşebbüsü günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni görüntüler girdi.

11 DAKİKA 32 SANİYELİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Dava dosyasına giren 11 dakika 32 saniyelik görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü planlama toplantısı ile

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında Topkule Kışlası'nda yaşanan hareketlilik yer alıyor. Darbeden bir gün önce

tugay komutanının kışladaki darbe teşebbüsünden haberdar subaylarla yaptığı toplantıya ilişkin hareketliliğin olduğu görüntülerde 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23.20'de darbeci subayların eylemler için haber merkezinden ayrılmaları, 02.22'de de A Haber TV kanalına işgal için giden ekibin geri dönüş görüntülere yansıyor.

Yine aynı görüntülerde saat 02.36'da helikopter ile Doğan Medya Center binasına giden askerlerin kışladaki haber merkezinden çıkışları ile dönüşleri de yer alırken, darbeci subaylar ile helikopter personellerinin haber merkezinde saat 04.20'de toplandığı görülüyor. Albay Davut Ala ve Albay Sait Ertürk komutasındaki vatansever unsurların saat 04.43'de komutanlık binasına gelişlerinin de

yansıdığı görüntülerde darbeci askerlerin çatışmak için haber merkezinden çıkışları da yine görüntülere yansıyor. Görüntülerde,

çatışmanın başladığı an ile yüzbaşı Sedat Çelik'in de çatışmanın olduğu yöne bir kaç kez hedef aldığı anlar da görülüyor. Sabaha

doğru darbeci askerlerin kışladan kaçışları ile kışla içerisindeki askerlerin teslim alınmaları ve emniyet güçlerinin saat 09.17'de

kışlaya girişleri de yine görüntülere yansıyor. Yunanistan'a kaçan darbeci helikopter personelinin de kışladan kaçışları kameraya yansıyor.Öte yandan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün 18. duruşması tahliye taleplerinin alınması ile devam edecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede darbe teşebbüsüne destek için bölgeye giden aralarında rütbelilerin de bulunduğu 132 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede darbe girişiminin karşısında durmak ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve şikayetçi Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sağlanarak, kışladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kışlası'na girdikleri belirtiliyor. İddianamede, kışladaki darbeci askerlerin emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ateş etmeye başlaması üzerine çıkan çatışmada, polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, 5 polis memurunun da yaralandığı ifade ediliyor. Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalığın üzerine ateş edildiği ve açılan ateş sonucu darbe girişimini engellemeye çalışan Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber televizyon kanalının işgali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa TIR garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandaşlar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandaşlarla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kışlada yaşanan hareketlilik

-DArbecilerin kışladan ayrımaları

-DArbeci subayların kışlaya dönmesi

-Çatışmanın başladığı an

-Yüzbaşı Sedat Çelik'in çatışmanın olduğu yöne ateş etmesi

-Askerlerin kışladan kaçmaları

-Kışlada teslim alınan askerler

-Emniyet güçlerinin kışlaya girişi

-Genel ve detaylar

15.03.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180315027

15.03.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180315028

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5- TUZLA'DA ANTREPO RAFLAR İŞÇİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 4 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Tuzla'da antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.

İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Antreponun görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Röportaj

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

15.03.2018 - 10.25 Haber Kodu : 180315026

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(Geniş haber)

6- ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEHŞETİNE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

*Bilirkişi raporundan;

"Şüphelinin kaza esnasında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder kolu ile yavaşlama cihetine gittiği ancak bunun yeterli olamayacağını anladığında manevra ile araçlardan kaçma yolunu tercih ederek yaya kaldırımına çıktığı ve otobüs durağına girdiği..."

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL

Üsküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durakta bekleyenlere çarparak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURAKTA BULUNAN 5 KİŞİYE ÇARPTI

Üsküdar'da 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Karakaya'nın Kadıköy - Ataşehir hattında çalışan özel halk otobüsünde şoförlük yaptığı, olay günü (1 Şubat 2018) saat 09.30 Kadıköy'den hareket ettiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada aracın hakimiyetini kaybettiği, durakta bekleyen Turan Duman'ın idaresindeki İETT otobüsünün arkasına doğru yaklaştığı, aracın arkasına geldiğinde aracını durduramayarak sağından geçip durağa girdiği, durakta bekleyen Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Perihan Çelik, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'a çarptıktan sonra yaklaşık 68 metre sonra durduğu belirtildi.

Otobüsün sağ arka çamurluk iç kısmında kan lekelerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde öldükleri, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın da yaralandığı, Bergizal Erdoğan'ın ifadesinde eşi Mustafa Erdoğan ile durakta beklerken otobüsün otobüsün insanların üzerinden geçtiğini, eşinin öldüğünü, şoförden şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: ŞOFÖR ASLİ KUSURLU

İddianamede soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, araçta herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı, şüphelinin kaza esnasında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder kolu ile yavaşlama cihetine gittiği ancak bunun yeterli olamayacağını anladığında manevra ile araçlardan kaçma yolunu tercih ederek yaya kaldırımına çıktığı ve otobüs durağına girdiği tespitine yer veriliyor. Şoförün kaza anında aracı tek elle kullandığı belirtilen raporda, şoförün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, koltuk amortisör sisteminin iptal durumunda olması nedeniyle şüphelinin sürücü koltuğunda kendisini tutamayarak aracın kontrolüne hakim olamadığı, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47, 52, 56 ve 84. maddelerini ihlal ederek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, kaza anında durakta bulunan İETT otobüsünün şoförü Turan Duman'ın herhangi bir kusurunun da bulunmadığı kaydedildi.

'ÖNÜNDE BULUNAN MİNİBÜS VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPMAK YERİNE ONLARIN SAĞINDAN GEÇİP DURAKTAKİ YOLCULARA ÇARPTIĞI...'

İddianamede, "Şüpheli Selim Karakaya'nın kaza yaptığı durağa yaklaşırken ayak ile frenleme yapmak yerine direksiyon sağ alt kısmında bulunan retarder kolu ile yavaşlamak isterken aracın kontrolünü kaybettiği, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma, oradan da otobüs durağına ilerleyerek duraktaki yolculara çarptığı, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın yaralanmalarına neden olduğu" belirtildi. İddianamede Selim Karakaya'nın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

-Şoförün görüntüsü



15.03.2018 - 10.17 Haber Kodu : 180315024

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7- ESKİ MİLLETVEKİLİ ADNAN YILDIZ'IN EŞİ VE KIZININ ÖLDÜĞÜ DAVADA KARAR

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Bakırköy'de 4 yıl önce eski milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız'ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Beşir Artukoğlu'nu 69 yıl hapis cezasına çarptırırken, 2 sanığa da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Bir sanığın da beraatine karar veren mahkeme heyeti, 4 yıl önce meydana gelen eylemin katliam niteliğinde olduğunu kararında tekrar vurguladı ve sanıklara iyi hal indirimi de uygulamadı.

İstinaf Mahkemesi, sanık Mehmet Beşir Artukoğlu'nun Türk Ceza Kanunun 38/3 maddesi'nde yer alan indirim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli kararında tartışılmasına hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, İhsan Şimşek, Oktay Güneş ile taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan şikayetçiler eski milletvekili Adnan Yıldız, Kemal Yıldız ve Kamil Yıldız da duruşmaya katıldı.

SANIK ŞİMŞEK: PARA İÇİN CAN ALMAM

Duruşmada söz alan sanık İhsan Şimşek, "Ben para için can almam. Suçsuz olduğumu defalarca söyledim. Adaletinize sığınıyorum.Ben nasıl insan öldürebilirim? Adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

SANIK MURAT TUYMAZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Tutuksuz sanıklardan Murat Tuymaz'ın "Nitelikli yağmaya teşebbüs","Adnan Yıldız'ı kasten öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız ve Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.

SANIK ARTUKOĞLU 69 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu'nu "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl, "Adnan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl ile "Ferize Yıldız'ı kasten öldürmek" suçundan 25 yıl ve "Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, istinafın kararı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun 38/3 maddesinde yer alan "Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladığı" gerekçesiyle sanık Artukoğlu'na verilen tüm cezalarda indirim uyguladı.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 28 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıklardan Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Adnan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız'ı kasten öldürmek" ve "Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, eylemin katliam niteliğinde olduğunu belirterek sanıklar Artukoğlu, Güneş ve Şimşek'e "İyi hal" indirimi uygulamadı, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheliler Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek ve Oktay Güneş, Adnan Yıldız'ın döviz büfesine ait paralarını yanında taşıdığını öğrendi ve bu parayı almak için birlikte hareket etti. Olayda ölen şüpheli Mehmet Doğu Yeşilel ile olayda yaralanan şüpheli Mehmet Beşir Artukoğlu, bir motosiklet ile olay günü sabah erken saatlerde Adnan Yıldız'ın oturduğu apartmana yakın bir yere giderek beklemeye başladı. 08.30 sıralarında Adnan Yıldız, 08.35 sıralarında kızı Betül Yıldız (35) evden çıktı. Şüpheliler Yeşilel ve Artukoğlu para taşıdıklarını düşündükleri Betül Yıldız'a doğru yöneldi. Çıkan olayda Mehmet Doğu Yeşilel, Betül Yıldız'ı ve silah sesi üzerine evden çıkan annesi Ferize Yıldız'ı silahla öldürdü, Adnan Yıldız'ı da yaraladı. Silah sesi duyan Kemal Yıldız, babasının silahını alarak evden çıktı ve Mehmet Doğu Yeşilel'i öldürdü, Artukoğlu'nu da yaraladı. Olayda Adnan Yıldız da Mehmet Beşir Artukoğlu'nu yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'da açılan dava kapsamında sanıkların yargılaması Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. Davayı 2017 yılının Mart ayında karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Betül ve Ferize Yıldız'ın kasten öldürmek" ve "Adnan Yıldız'a karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Murat Tuymaz'ı da tüm suçlardan beratina hükmetmişti. Müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve oğlu Kemal Yıldız'ı, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle beraatlerine karar verilmişti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVANIN BOZULMASINA KARAR VERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına 6 Kasım 2017 tarihinde karar verdi.Bozma kararında sanık Artukoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle (Faillik) hüküm kurulduğunu belirtildi. Sanık Artukoğlu'nun azmettirme sonucu atılı suçları işlediği, olayın detaylarını ve azmettiricileri kollukta avukat huzurunda verdiği ifadesinde anlattığını kaydeden 1. Ceza Dairesi bu beyanların da hükme esas alınarak hüküm kurulduğunu kaydetti. Daire, sanık Artukoğlu'nun TCK 38/3 maddesi'nde yer alan indirim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli kararında tartışılmasına hükmederek, yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermişti.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı motosikletli saldırgana müdahale

-Saldırıya uğrayan otomobilin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yerdeki silah

-Detaylar

15.03.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180315042





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