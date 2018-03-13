DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (geniş haber)

FATİH'TE DOĞALGAZ PATLAMASI

* Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,

"İSKİ'nin arıza için yaptığı kazıda doğlagaz borusuna temas edilmiş"

* Mahalle sakini,

"Kepçeyi vurunca bomba gibi patladı"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ İSTANBUL

Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak'taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı çalışması yapılırken dogalgaz borusu patladı. Alevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki 1'i bebek 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İSKİ'NİN ÇALIŞMASI VARDI"

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, "İSKİ'nin arıza için yaptığı kazıda doğlagaz borusuna temas edilmiş" dedi. Bir çevre sakini de, "Bir iş makinesi vardı, 3 de çalışan vardı. Kepçeyi vurunca bomba gibi patladı" diye konuştu.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İGDAŞ'ın patlamayla ilgili yazılı açıklaması ise şu şekilde: Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No: 64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır

HERKES KAÇARKEN O İZLEDİ

Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. Alevler cep telefonu kameralarına da yansıdı. O görüntülerden birinde herkes kaçarken bir kişinin yanındaki çocukla birlikte yanan aracın yakınında durup olan biteni izlemesi dikkat çekti

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler (alevli)

-Yanan aracın hemen yakınında çocukla birlikte olan biteni izleyen kişi

-Olay yerinden görüntüler

-Bebeğin ambulansa götürülmesi

-Patlamanın olduğu sokak

-Demir'in açıklaması

-Mahalle sakinleriyle röp.

-Detaylar

13.03.2018 - 11.08 - Haber Kodu : 180313055

13.03.2018 - 11.20 - Haber Kodu : 180313057

13.03.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 180313059

13.03.2018 - 11.43 - Haber Kodu : 180313066

13.03.2018 - 11.56 - Haber Kodu : 180313071

13.03.2018 - 12.22 - Haber Kodu : 180313080

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2- BEYOĞLU'NDAKİ VAHŞET: LİSESİ GENCİN BABASI VE HALASININ KOCASI TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul/

Beyoğlu'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın babası Ayhan Köksal ile halasının kocası, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde önceki akşam saatlerinde bir binada bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın gözaltına alınan babası ve halasının kocası savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Savcılık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenememesi nedeniyle şüphelilerin, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmalarını talep etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ifadelerinin ardından her iki şüphelinin sevk edilen suç maddesi kapsamında tutuklanmalarına karar verdi.

BABA: ZİNCİRLEDİM AMA BEN YAKMADIM

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası Ayhan Köksal'ın polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İki şüphelinin adliyeye sevki

-Olayla ilgili görüntüler

13.03.2018 - 10.57 - Haber Kodu : 180313052

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3- SULTANBEYLİ'DEKİ İKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

* Seyyar satıcı takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Haber-Kamera: İstanbul

Sultanbeyli'de aynı gün meydana gelen iki kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk kaza kaza, dün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı şekilde ilerleyen Mehmet Demirkol idaresindeki taksi, sokak kesişiminde bir minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIL PAYI KURTULDU

İkinci kaza ise yaklaşık 1 saat sonra, Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Dörtyol ağzında çarpışan iki araçtan biri takla attı. Yol kenarındaki bir seyyar satıcı, takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan takla atan aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza da çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-İki kazanın güvenlik kamera kayıtları

13.03.2018 - 11.34 - Haber Kodu : 180313060

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4- AKÜ HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 hırsız çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan jeneratör aküsünün çalıp kiralık araçla kayıplara karıştı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz günlerde de ekipler akü hırsızlarının Beyoğlu'ndaki evine baskın düzenlendi. Operasyonda S.A. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan S.A. ile C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anınan güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların adresine baskın

-2 hırsızın gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

13.03.2018 - 09.51 - Haber Kodu : 180313026