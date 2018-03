DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- KADINI BACAĞINDAN VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Başakşehir'de bir aracın içinde tartıştığı kadını bacağından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Boş arsada park halindeki otomobildeki bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Sürücü koltuğundaki kişi silahını çekerek ateş etmeye başladı. Tartıştığı Seçil U.'yu bacağından silahla vuran kişi intihar girişimde bulundu. Başına ateş eden kişi ağır yaralandı. Çevredeki bir şantiyede çalışan görevliler sesleri duyarak aracın bulunduğu noktaya koştu. Şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı. Araç içinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Aracın cam tavanında ve kapılarında kurşun delikleri olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü :

-------------

-Araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-Olay yerinden genel görüntü

-Diğer detaylar

08.03.2018 - 11.08 Haber Kodu : 180308035

===================================

(ÖZEL)

2 - İKİ GENÇ KIZIN KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN...

* Sultanbeyli'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı.

* İki genç kız otomobille duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti. Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

-------------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Otomobilin hareket ederek karşı yöne geçmesi

-Minibüse çarpmamak için kaçması

-Kaldırıma çıkması

-Karşı yöne geçerek kaldırımda genç kızlara çarpması

-Kızların otomobil ile duvar arasında kurtulması

AKTÜEL

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Olay yerinden detay görüntüler

08.03.2018 - 10.33 Haber Kodu : 180308030

================================

3- BEYOĞLU'NDA APART OTELDE İRANLI CİNAYETİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.Polis, olay sonrası kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokakta bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saat 05.00 sıralarında seslerin geldiğini duyan apart görevlileri odanın kapısını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazımda kesikler olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.

KAÇAN İRANLI ARANIYOR

Apart yetkililerinin biri transseksüel iki İran uyruklu kişinin aynı odada kaldığını daha sonra bu kişilerden birinin ayrıldığını söylemesi üzerine polis, otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından transseksüel olduğu öne sürülen kişiye ait ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

Apart otelden görüntü

Olay yerindeki polis ekipleri

Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Cesedin çıkarılması

Cesedin cenaze aracına konulması

Genel ve detaylar



08.03.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180308020

===============================



(geniş haber)

4- FETÖ'NÜN "KADIN YAPILANMASI"NA OPERASYON : 33 GÖZALTI

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 29 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişi arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen'in yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'deki kadın yapılanmasından sorumlu kişiler oldukları belirtildi. İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü 'Bayan imamı' Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de Sakarya'da yakalandığı ancak Tetik'in başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında olduğu anlaşılınca gözaltına alınmadığı belirtildi.

==========

5- ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN, 2 BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: İstanbul

Şişli Belediyesi başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Söz konusu soruşturmaların hukuk ilkelerine uygun olarak, adil bir şekilde tamamlanacağını ümit ediyor; soruşturma sonucunda arkadaşlarımızın aklanarak görevlerinin başına döneceklerine inanıyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu görevden uzaklaştırılmıştı.

Konuyla ilgili Şişli Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemlerde gerek başka belediyelerde gerekse de belediyemizde soruşturmaların yürütüldüğü kamuoyunun malumudur. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 07 Mart 2018 tarihinde Şişli Belediyemizde görev yapan iki belediye başkan yardımcımız, soruşturmanın selameti açısından tedbir amaçlı olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Belediyemiz, kurumsallık, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden hiçbir koşulda taviz vermemektedir. Her ne şekilde olursa olsun ilgili yasa ve mevzuatlara aykırı yapılan iş ve işlemlere karşı başta başkanımız Sayın Hasan Hayri İnönü olmak üzere tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyet ve kamusal sorumluluk içerisinde davranmaktadır. Söz konusu soruşturmaların hukuk ilkelerine uygun olarak, adil bir şekilde tamamlanacağını ümit ediyor; soruşturma sonucunda arkadaşlarımızın aklanarak görevlerinin başına döneceklerine inanıyoruz."



=====================================

6- AKÜ HIRSIZI KARDEŞLER BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL

İstanbul'da baz istasyonlarından akü çalan 2 kardeş jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Jandarmanın, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı baskınlarda 4 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Zekeriyaköy'de bulunan bir baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, baz istasyonundaki 2 kişiyi aküleri çaldığı sırada gözaltına aldı.

KİRALIK ARAÇLA ÇOK SAYIDA AKÜ ÇALMIŞLAR

Şüpheliler sorgularında Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından da kiralık araç kullanarak akü çaldıklarını, bu aküleri de Davutpaşa'da bir depoda sakladıklarını itiraf etti.

DEPODAN ÇOK SAYIDA AKÜ ÇIKTI

İfadeler, doğrultusunda depoya baskın düzenleyen ekipler burada piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan çok sayıda akü ele geçirdi.

Depoda bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Aküler GSM şirketlerine teslim edilirken, 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

JANDARMA KAMERASI

//////////////////////////////////////////

-Kiralık aracın navigasyon görüntüsü

-Jandarmanın harekete geçmesi

-Baz istasyonuna gelişi

-Zanlıları yakalaması

-Baz istasyonundan görüntü

-Testere ve keski aletleri

-Zanlıların kelepçelenmesi

-Önceki baz istasyonun hırsızlığı güvenlik kamerası

-Depodan görüntü

-Depodaki akülerin görüntüsü

-Araca yüklenmesi

-Ele geçirilen malzemelerin masaüstü görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

08.03.2018 - 09.48 Haber Kodu : 180308018

==================



(ÖZEL)

7- METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Haber: Ersan SAN / İstanbul

Bahçelievler Metrobüs durağında asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.30 sırlarında Bahçelievler Metrobüs Durağından meydana geldi. Metrorbüs durağındaki üst geçide çıkan asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve asansör bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çalışması sonucu yaklaşık 25 dakika asansörde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Mahsur kalanlar, kurtarılmalarının ardından yaptıkları açıklamada korktuklarını ve fenalık geçirlerin olduğunu söylediler.



Görüntü Dökümü:

-------------------

-İtfaiye ve asansör bakım ekipleri

-Mahsur kalan kişilerin asansörden çıkmaları

-Kurtarılmalarının ardından açıklama yapmaları

08.03.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180308022

================

8- İSTANBUL'DA YAĞMUR (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN- Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ataşehir, Bağcılar ve Cevizlibağ'da bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle bazıları da kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-----------

BAĞCILAR

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

ATAŞEHİR

-Gök gürültülü sağnak yağmur

-Yağmurda koşanlardan görüntü

-Saklanmaya çalışanlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Çocuklarıyla yağmura yakalan ailelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

FATİH

-Cevizlibağ metrobüs ve tramvay istasyonlarından genel ve detay

08.03.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180308032

08.03.2018 - 10.00 Haber Kodu : 180308019

08.03.2018 - 09.18 Haber Kodu : 180308013

================