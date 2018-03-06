DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (geniş haber) KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI

* TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.

* Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Olay saat 10.15 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Tevfik Sokak'ta meydana geldi. TIR'la inşaata getirilen demirler, yoldan geçen Mehmet Utkan (59)'ın üzerine devrildi. İnşaattaki işçiler, yaralıyı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralıyı demirlerin altından çıkarıldı. Sedyeye konulan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Utkan'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Demirlerin taşınması sırasında güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen görgü tanıkları duruma tepki gösterdi.

TIR sürücüsü, ne olduğunu anlamadığını demirlerin bir anda devrildiğini söyledi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ve vatandaşların kurtarma çalışması

-Demirlerin altındaki yaralını görüntüsü

-Yaralını kurtarılması

-Ambulansa konması

-TIRdaki demirlerden görüntü

-İnşaattan görüntü

-TIR sürücüsünün ile röp

-Polis otosuna bindirilmesi

-Vatandaşlar ile

-Vatandaşların tepkisi

-Genel ve detay görüntüler



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2 - (okulun içinden görüntülerle) UÇURUMUN KENARINDAKİ BİNA BOŞ, KAPILAR DA KİLİTLİ... ÖĞRENCİLER DİĞER BLOKLARDAKİ SINIFLARDA DERS İŞLİYOR

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

İstanbul Valiliği, Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin D bloğunda eğitimin dün durdurulduğu açıklamıştı. Bu sabah saat 07.30'da ders zili çaldı. Öğrenciler, okulun diğer bloklarındaki sınıf ve atölyelerde derslerine devam ediyor.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluşmuştu. Hafta sonu yağışla birlikte okulun hemen yanındaki kazı alanında toprak kayması meydana geldi.

AÇIKLAMAYA RAĞMEN SINIFLARDA ÖĞRENCİLER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İstanbul Valiliği bunun üzerine dün saat 14.00 itibariyle binadaki öğrencilerin diğer atölyelere taşınma işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak açıklamaya rağmen akşam saatlerinde bazı öğrenciler uçurumun kenarındaki okul binasında görüntülenmişti. Bazı sınıflarda öğrencilerin olduğu görülmüştü.

BUGÜN AYNI MANZARA YAŞANMADI

Bugün aynı manzara yaşanmadı. Boşaltılan binanın kapılarının kilitliği olduğu, içeride de kimsenin olmadığı görüldü. Okul yetkilileri, 400 öğrencinin okulun diğer derslik ve atölyelerinde eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin derslerine başladığı saatte inşaat alanındaki çalışmalar da başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Boşaltılan blok

-Öğrencilerin okula girişi

-Kilitli kapılar

-Kapıya asılan duyuru

-İnşaat çalışması

-İş makinelerinden detay

-Kazılan temel

-Okuldan detay

-Toprak kaymalarının yaşandığı bölgeler

-Okulda yapımına başlanan prefabrikler

-DÜN ÇEKİLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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3- TAKSİ DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ



Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL,

Bağcılar'da bir otomobile taksi çarptı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bu taksi daha sonra bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak, apartmana doğalgaz akışını sağlayan ana boruyu patlattı. Çevreye yayılan gaz kokusundan iki kişi etkilenirken, olay yerine gelen İGDAŞ ekibi mahallenin doğalgazını keserek müdahale etti. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza dün Bağcılar İnönü Mahallesi 369. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TAF 61 plakalı İlyas Sarı yönetimindeki taksi, sokak içerisinde ilerlerken aniden önüne çıkan 34 HBV 97 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle apartmana doğalgaz akışını sağlayan ana boru patladı. Çevreye yayılan gaz kokusu mahalle sakinlerini sokağa dökerken, iki kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri alan polisler, sağlık, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İGDAŞ ekibi mahallenin doğalgazını keserek patlayan boruya müdahale etti. Çevreye yayılan gazdan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Gazdan etkilenen iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YA ÇOCUKLAR ORADA OLSAYDI ?'

Çevreye yayılan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, yaklaşık 2 saat sonra evlerine çekildi. Apartmanda oturan Ömer Yeşilyurt, " İşteydim, telefon geldi. Görüyorsun hali. Taksi binaya girmiş doğalgaz borusunu patlatmış. Ya çocuklar orada olsaydı ne olacaktı? Çocukları binanın çatısından aldım diğer binanın merdivenlerinden indirdim " dedi.

'PANİK, KORKU,HEYECAN VAR TABİİ'

Doğalgaz kutusuna çarpan taksi şoförü İlyas Sarı ise; " Yokuştan aşağı inerken diğer araçla kaza sonucu doğalgaz borusuna vurmuş olduk. Biraz panik, korku, heyecan var tabii kazanın etkisiyle. İGDAŞ ekipleri geldi olaya müdahale ettiler. Şuan için bir sıkıntı yok çok şükür" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan

-Mahallelinin sokağa çıkması

-Gazdan etkilenenler

-Röportajlar

-Ekiplerin Çalışmaları

-Genel ve detaylar

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4 - (ÖZEL) KADIKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZA DOLMUŞ ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kıza, Mesut Kılınçer yönetimindeki yolcu dolmuşu çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



"HIZLIYDI" İDDİASI

Kaza yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, genç kızın kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürerken görgü tanıkları dolmuşun hızlı olduğunu söyledi. Kazada ön camı kırılan ve kaputu ezilen dolmuş, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Sürücü ile röp

-Polis otosuna bindirilmesi

-Kazaya karışan dolmuşun görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Trafik ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

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5 - (ÖZEL) - ÇİNLİ REHBERİN ÖLDÜĞÜ İNANILMAZ KAZADA KARAR ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde 2012 yılında bir otelin giriş kapısının üstündeki taş sundurmanın üzerine düşmesi sonucu ölen Çinli turist rehberi 31 yaşındaki Hiu Fung Yeung'un ailesi, otel ve sigorta şirketi aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. 4 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, otel ve sigorta şirketi 638 bin 33 lira maddi tazminat, otelin ayrıca 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Nevşehir, Avanos'taki 5 yıldızlı bir otelin sundurma taşlarının düşmesi sonucu 23 Ekim 2012'de hayatını kaybeden Hiu Fung Yeung'un eşi Pui Fan Lee avukatları aracılığıyla bir yıl sonra otel yönetimine ve sigorta şirketi aleyhine maddi-manevi tazminat davası açtı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan yargılama 28 Aralık 2017'de karara bağlandı. Gerekçeli kararda, bilirkişi raporlarına göre Çinli rehberin olayda hiçbir kusuru olmadığının tespit edildiği belirtildi. Çinli rehberin ailesi haklı bulan mahkeme, ailenin maddi ve manevi tazminat talebini kabul etti. Mahkeme, toplam 638 bin 33 lira maddi tazminatın otel ve sigorta şirketinden faiziyle alınarak aileye verilmesine hükmetti. Mahkeme, anneye 20 bin lira ve şu anda 5 yaşında olan oğlu için 30 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminatın da otelden alınmasına karar verdi.

CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çinli rehberin ölümüne ilişkin otel şirketi yöneticisi ile sundurma duvar yapım ustasının yargılandığı dava halen Avanos Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

"AİLE OLAYLA İLGİLİ SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR"

Çinli ailenin avukatı Gökhan Cindemir, otel ve sigorta şirketince faizi ve mahkeme masrafları ile toplam 1 milyon lira tutan maddi tazminat tutarının sigorta şirketi tarafından ödendiğini belirterek "Aile her ne kadar maddi açıdan parayı tahsil etmişse de, olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını istiyor" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Avanos ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 23 Ekim 2012'de saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Çinli turist rehberi 31 yaşındaki Hiu Fung Yeung, otelin giriş kapısının önündeyken kapının üzerindeki yöresel taştan örme duvarın blok halinde devrilmesi sonucunda altında kalmıştı. Yeung, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

-Kadının fotoğrafı



