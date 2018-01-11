

1- İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

*Kış lastiği takmayan araç sürücülerine 715 lira para cezası kesildi.

Habar-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM- Alper KORKMAZ-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Ceza kesilen bir toplu taşıma aracındaki bazı yolcular ise aracın bekletilmesine tepki göstererek araçtan inerek, işe yürüyerek gitti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Büyükdere Caddesi'nde toplu taşıma ve ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Araçları durduran ekipler araçların lastiklerini kontrol etti. Kış lastiği bulunmayan sürücülere 715 lira ceza kesilirken, lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere ise 108 lira para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Ruhi Pastıl "Kar lastiği ebadım uygun olmadığı için cezai işlem uygulandı. Kış lastiğim vardı, uygulamadan da haberim vardı ama lastiğimin ebadı uygun olmadığı için ceza kesildi. En düşük ceza zaten 108 lira ceza uygulandı. Uygulama doğru yapılan doğru. Ama bizim geçen yılki kar lastiği olduğu için ebadı standartların altına düşmüş" dedi.

YOLCULAR İŞE GEÇ KALINCA YÜRÜYEREK İŞE GİTTİ

Denetleme kapsamında durdurulan bir toplu taşıma aracında bulunan yolcular ise aracın bekletilmesine tepki gösterdi. İşe geç kaldıklarını belirten yolcular araçlardan inerek işe yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Duruma tepki gösteren bir yolcu ise " Halimizi görüyorsunuz. İşe gitmeye çalışıyoruz. Sabah sabah yapılacak iş mi bu? Bu kadar insan şimdi ne olacak ? Bunun bir saati olmalı. Bu saatte yapılmamalı. Ne yapacağız işe yürüyerek gideceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

-Uygulamadan görüntü

-Kış lastiklerinin denetlenmesi

-Lastiklerinin ebatlarının ölçülmesi

-Ebadı uygun olmayan araçlara ceza kesilmesi

-Ceza kesilen taksi sürücüsü

-Taksi sürücüsüyle röp.

-Kış lastiği uygun olmayan otobüse ceza kesilmesi

-Otobüsteki yolcuların bu uygulamanın sabah saatlerinde olmasına tepki göstermesi

-Tepki gösteren bir yolcunun yürüyerek işe gitmesi

-Genel ve detaylar

BAKIRKÖY

-Trafik ekiplerinin araçları durduruşu

-Lastiklerini kontrol edilişi

-Ehliyet ve muayene kontrolü

-Ceza kesilişi

-Diğer detaylar

11.01.2018 - 09.13 Haber Kodu : 180111014

11.01.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180111016

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-2 SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON: 14 GÖZALTI

- PLAJDA EĞLENDİLER; KEBAPÇIDA YAKALANDILAR

*Phishing adı verilen yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.

*Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla lüks bir hayat sürdükleri ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirlendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Phishing adı verilen yöntemle kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaad eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri phishing adı verilen sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği belirlendi. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonla 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 4 harddisk, şüphelilera ait cip, 19 cep telefonu ve 15 bin 587 lira ele geçirildi.



219 KİŞİDEN 370 BİN LİRA, 5 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çekildiğini, şüphelilerin hard disklerinde yapılan aramalarda 5 bin kişinin bilgilerine ulaşıldığı ve polis ekiplerinin bu kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİLERİN LÜKS YAŞAMI ORTAYA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalayarak gözaltına alması ve adliyeye sevk etmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yaptığı incelemede elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam sürdüğünü ve paraları harcamalarına ait görüntülere ulaştı. Emniyet yetkilileri vatandaşları bankaların kendi siteleri haricinde hiçbir şekilde banka reklamlarına tıklamamaları konusunda uyardı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin paraları çekmesi

-Şüphelilerin gözaltına alınmaları

-Şüphelilerin lüks hayatlarına ilişkin görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen cip

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen bilgisayar ve telefonlar

-Ele geçirilen paralar ve hard diskler

-Genel ve detaylar



11.01.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180111045_

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3- KUAFÖRDE ÇALIŞAN KIZI EVİN BOŞ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR, ÇETE BAŞI "ANA"SI SOYUYORDU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL

İstanbul'da güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapan elebaşılığını "Ana" lakaplı Azize Ö.(56)' nın yaptığı hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızların mağdurları tespit etme yöntemi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Polis soruşturmasında Azize Ö.'nün bir kuaförde çalışan kızı Z.Ö'nün (35), işyerine gelen kadınlarla dostluk kurarak ev adreslerini öğrendiği, bir kez daha geldiklerinde, onları oyalayarak annesine "Ev boş hırsızlık yapabilirsiniz." diye mesaj attığı tespit edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, polis firari olan Z.Ö.'yü yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

ÇETE LİDERİ ANA LAKAPLI 56 YAŞINDA BİR KADIN ÇIKTI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir hırsızlık çetesi daha çökertildi. Polis artan şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada güvenlik kameralarını kullanarak 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Beyoğlu'nda iki ayrı adrese yapılan baskında çetenin elebaşı olduğu öğrenilen "Ana" lakaplı Azize Ö. ile hırsızlıkları gerçekleştiren Barış T.(22) ile Serhat U.(24) ve Talip B.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait mermiler, kapıları açmakta kullanılan tornavida, çekiş gibi malzemeler ile bir adet muşta ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada hırsızlık çetesinin mağdurlarını bulma yöntemi ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Çete lideri Azize Ö.'nün kızı Z.Ö.'nün bir kuaförde çalıştığı ve gelen kadınlarla dostluk kurduğu tespit edildi. Z.Ö.'nün yalnız yaşayan ve sohbet sırasında evde paraları olduğunu belirleyebildiği müşterilerinin bir bahaneyle ev adreslerini öğrendiği, bir kez daha geldiklerinde ise annesine "Ev boş, hırsızlık yapabilirsiniz." mesajı attığı tespit edildi. Mesaj gelmesi üzerine adresi alan çete üyelerinin evde kimsenin bulunmadığını bildikleri eve girerek ziynet eşyası ve elektronik eşyaları çaldıkları öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ortadan kaybolan Azile Ö.'nün kızı Z.Ö.'yü yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuya giderek bozdurmaları

-Evlere giriş çıkış anları

-Adliyeye sevk edilmeleri

11.01.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180111049

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4- AV TÜFEĞİYLE 6. KATTAN ATEŞ AÇAN SAVCI VE HAKİMİN OĞLUNA 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Ataköy'de 4 ay önce 9 katlı savcı hakim lojmanlarının 6. katındaki evlerinin penceresinde av tüfeğiyle ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen babası savcı ve annesi hakim olan G.S.G.(20) hakkında "Olası kasıtla basit yaralama" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından 10 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. G.S.G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Eylül 'de meydana gelen olay şöyle oldu: Cumhuriyet Savcısı A.G. ile hâkime K.A.G.'nin 20 yaşındaki oğlu G.S.G., A.A.Ö.'ye ait kafenin yan tarafında kız arkadaşı ile yüksek sesle tartışmaya başladı. Kafede oturanlar tartışmadan rahatsız olunca kafe sahibi A.A.Ö.'de sesin geldiği tarafa baktı. A.A.Ö.'nün bakışlardan rahatsız olan G.S.G. de o sinirle kafedeki şahısların üzerine yürüdü. Çıkan tartışama ve itiş -kakış sonrasında hızla olay yerinden ayrılan G.S.G. yakında bulunan evinin bulunduğu binanın 6. katındaki dairesine çıkarak, odasına geçti. G.S.G. av tüfeği ile pencereden kafe çalışanlarına yönelik av fişeği ile bir kaç el ateş etti, bu sırada mağdur A.P. (61) de seken saçmalardan hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, G.S.G.'yi gözaltına aldı. G.S.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeği ise ele geçirilemedi.

4 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede şüpheli G.S.G.'nin "Olası kasıtla basit yaralama" ve "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından 10 aydan 4 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, şüpheli G.S.G. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARINDAN TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, şüpheli G.S.G. hakkında S.Y., E.P. ve Ü.E.'ye karşı "tehdit" ve "hakaret" suçlarından takipsizlik kararı verdi.

BAZI SUÇLAR YÖNÜNDE DOSYALAR UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Öte yandan şüphelilerden kafe sahibi A.A.Ö. ve E.P.'nin müşteki G.S.G.'ye karşı "basit yaralama" suçu ile yine G.S.G.'nin kafe sahibi A.A.Ö.'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarına ilişkin dosyalarında uzlaşmaya tabi olması nedeniyle ayırma kararı verildi. Söz konusu dosyalar Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler (6 eylül 2017)



11.01.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180111047

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5- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLDU



Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Beşiktaş İskelesi'nden görüntü

-Kız Kulesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180111030

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6- ÜSKÜDAR'DA ANA İSALE HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLEREK SU VERİLMEYE BAŞLANDI

Haber: İSTANBUL

Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza giderildi ve su verilmeye başlandı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır. Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır" denildi.

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