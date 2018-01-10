

1- BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARLARINDAN 24'Ü TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya A grubu hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24"ü tutuklandı.

3 Ocak'ta Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 kişi ise serbest bırakıldı.



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2- JANDARMADAN 2 MİLYON LİRALIK BONZAİ OPERASYONU

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 2 milyon lira olan bonzai ve bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Yurt dışından uyuşturucu hammaddesi getirileceği istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.B'yi takibe aldı.

Yapılar takip sırasında H.B.nin başta Büyükçekmece olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde bonzai satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma H.B'yi yakalamak üzere harekete geçti. Avcılardaki evine baskın düzenleyen jandarma H:B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon lira olan 30 kilogram bonzai, 5 kilogram Bonzai hammaddesi, 5 kilogram işlenmemiş ot, 30 litre metil alkol ile çok sayıda özel maske ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

H.B'nin yurtdışından getirdiği bonzai hammaddesini Avcılar'da bulunan bir evde satışa uygun hale getirerek; Büyükçekmece başta olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde sattığı belirlendi. H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HER TARAFTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde evde yapılan arama srasında çok sayıda yere zulalanmış vaziyette uyuşturucular bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Evde yapılan arama

-Uyuşturucuların bulunması

-Ele geçirilen uyuşturucuların

masaüstü görüntüsü

-Detaylar

10.01.2018 - 09.01 Haber Kodu : 180110011

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3- ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN OTOMOBİL DEHŞET SAÇTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI



- Aşırı hızlı ilerlediği öne sürülen otomobil, önce bir yayaya çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı.

- Otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Ümraniye'de takla atan otomobil önce bir yayaya daha sonrada başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi 'nde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atmaya başladı. Araç önce yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı. Otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi. Çarptığı aracın sürücüsünü de yaralayan sürücü, araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sıkışan sürücü araçtan çıkardı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle işyeri zarar gören İsmail Aksu, "Alkollüymüş herhalde içki şişeleri vardı" diye konuştu.

Kazada sonrası takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Yerdeki alkol şişeleri

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Ters dönen aracın görüntüsü

-İşyerinden görüntü

-Kırılan camları

-İşyeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler



10.01.2018 - 09.12 Haber Kodu : 180110012

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4- BEŞİKTAŞ'TA BİR TAKSİCİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL

Beşiktaş'ta park halindeki bir taksinin sürücüsü aracı içinde ölü olarak bulundu.

Yıldızposta Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ilk incelemede olayın kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken vücudunda herhangi bir kesit ve yara izine rastlanmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Taksiden görüntü

-Taksinin içerisinde hareketsiz şekilde yatan sürücü

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Polisin incelemeleri

-Cesedin ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

10.01.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180110035

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5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ -1

* Trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekiplerinin ikna çabası sürerken Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Trafikten görüntü

-Korkuluklara çıkan kişi

-Polis ekipleri

-Detaylar

10.01.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180110033

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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 350 BİN LİRALIK TAKSİ YOLCULARIN HİZMETİNDE



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.

Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda Taksiciler Kooperatifi önemli bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler havalimanından yolcu taşımaya başladı. Müşterilere daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksi filosunu arttırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can, "Biz bu araçların sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Şuanda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz. Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüste bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsizi internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 8, TL İNDİ BİNDİ 20 TL

Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can konuşmasında şunları söyledi:

"Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL'dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz"



Görüntü Dökümü:

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-Taksiden görüntüler

-Taksinin içinden görüntüler

-Lüks taksiler

-Fahrettin Can ile röportaj

-Detay görüntüler

10.01.2018 - 09.51 Haber Kodu : 180110019

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