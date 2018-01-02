DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANIYOR (3)

- Yanan binadaki çökme anı kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Üsküdar'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ahşap binanın yanması

-Binadan çıkarılan tüpler

-Bina sakinleri ile röp

-Çökme anının görüntüsü

-Genel ve Detay

02.01.2018 - 10.37 - Haber Kodu : 180102021

02.01.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180102025

02.01.2018 - 11.09 - Haber Kodu : 180102030

02.01.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 180102034

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2- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE VİZE HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

Türkiye ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda mesai başladı. Başkonsolosluk önünde vize hareketliği yaşanıyor.

Görüntü Dökümü;

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-Vize başvurusuna gelenler

-İçeri alınmaları

-Güvenlik önlemleri

-Röportajlar



02.01.2018 - 11.37 - Haber Kodu : 180102039

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3- O-3'Ü KİLİTLEYEN KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ile

işçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Görüntü Dökümü:

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(ÖZEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Ticari araç sürücüsü ile röp

-Trafikten görüntü

-Aracın çekilmesi

-Kapanan yol

-Detaylar

02.01.2018 - 08.20 - Haber Kodu : 180102009

02.01.2018 - 09.24 - Haber Kodu : 180102011

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4- PALALI, SİLAHLI GASPÇILAR TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul

Arnavutköy'de bir tıp merkezinde görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp eden iki kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy'de bir tıp merkezinde yaşanmıştı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 gaspçı, görevlileri tehdit edip kasadaki 4 bin lira parayı alarak kayıplara karışmıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olay sonrası polis gaspçıları yakaladı. Sorguları tamamlanan Emrah Yıldırım ile Muhammet Kılınç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

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5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda Kenya'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Polis ekipleri 28 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'nda şüpheli kişileri incelemeye aldı. Narkotik polisleri, Kenya Nairobi'den gelen 24 yaşındaki A.Ç.'nin 2 valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 34 kilogram 239 gram Khat bitkisi ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.Ç. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin valizi incelemesi

-Valizde bulunan Khat bitkileri

-Genel ve detaylar

02.01.2018 - 10.50 - Haber Kodu : 180102023

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6- TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLARA 'UÇAN KÜTÜPHANE'DE EĞİTİM



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Türk ve Suriyeli çocukların ev ve sokaklarda geçirdikleri zamanı daha kaliteli ve nitelikli hale getirerek alternatif eğitim olanağı sağlarken bir arada, sosyal uyum temelli çalışmalar yapmayı hedefleyen 'Uçan Kütüphane' İstanbul'daki ikinci durağı Avcılar'da büyük ilgi gördü.

Yuva Derneği ile Alman Kültür Merkezi'nin (Goethe-Institut İstanbul) 'Destekleyici Göç ve Uyum Programı' çerçevesinde ilk olarak Mardin'de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için 'Uçan Kütüphane' adı verilen konteyner eğitim yuvası İstanbul'da ilk olarak 2016 yılında Sultanbeyli'ye 'kondu.' Burada 9 ay kalan 'Uçan Kütüphane' 2 ay önce TIR ile Avcılar'a getirilerek Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir parka yerleştirildi. Uçan Kütüphane'de sosyal uyum temelli çalışmalarla bölgedeki 7-14 yaşındaki çocukların çeşitli alanlarda öğrenme deneyimlerini geliştirmek için 13 atölye çalışması başlatıldı.

Yuva Derneği Koordinatörü Ebru Güler, 2010 yılında insan hakları eğitimi ve çevre alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, dünyanın daha adil, yaşanabilir bir yer olması için eğitim, korunma, geçim kaynakları, istihdam ve dünya vatandaşlığı gibi programlar sürdürdüklerini söyledi. Güler, şöyle dedi:

"Sultangazi'de 328 çocuğa doğrudan, 2 bin çocuğa da dolaylı etkinlikler düzenledik. Çalışma gruplarımız 'hassas gruplar' olarak nitelendirilen ailelerin çocuklarına 13 atölye programı yürütüyor. 2 ayda bir dönemlerimiz değişerek çocukları en fazla 20 kişilik gruplarla dahil ederek okullaşmalarına derslerine, öğretmenleri ile daha iyi ilişki kurmalarına destek oluyoruz."

Uygulanan programlar arasında 'Pişiriyorsak, öyleyse yeriz', 'Düşün, tasarla, üret', gibi çocukların el becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştirici etkinlikler bulunduğunu hatırlatan Güler, şöyle dedi:

"FARKLI DİLDE HİKAYELER OLUŞTURUYORUZ"

"Suriyeli ve Türk çocuklar burara bir arada. Aslında farklı dilde hikayeler oluşturuyoruz. Çocuklar Arapça'yı, hem de Türkçe'yi duyacaklar farklı bir dil biliyorlarsa o dili birbirlerine duyurarak kendi hikayelerini karakterlerle birlikte anlatacak. Uçan Kütüphane onlar için yaşayan; 2 ton ağırlığında bir fil karakteri. Ona mektuplar yazıyorlar. Burada onlar için her dili konuşuyor. İçerisinde farklı dilde kitaplar var. Her gün buradan ayrılırken 'Biz Uçan kütüphaneliyiz' diye bağırıp, onunla vedalaşıyorlar. 'Uçan kütüphane'yi 10 adımda dışarı gidebilecek ve gökyüzüne kolayca dokunabilecek bir yerde tutmalıyız. Burası aslında sokağın içeride olduğu, sokağın da dışarıda olduğu; bizim özgürleşebildiğimiz, düşüncelerimizi paylaşabildiğimiz ve yeni arkadaşlıklar edinebildiğimiz bir yer. Çocuklar arkadaşlık teması altında aslında bütün kavramlara dair yeni yolculuklara çıkıyor; Yeni dünyaları, yeni kimlikleri keşfediyorlar."

GÖNÜLLÜ GENÇLER DESTEK VERİYOR

Uçan Kütüphane'nin son durağındaki çalışmalarına Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü de destek veriyor. Proje kapsamında 18-23 yaşındaki gönüllü gençler de atölye çalışmalarına katılarak destek veriyor. 'Uçan Kütüphane'nin aktivite sorumlusu, psikolog Ezgi Uçak, çocuklarla haftanın 5 günü, 2'şer aktivite gerçekleştirdiklerini, çocukların sosyal becerilerini sosyal uyum ve adaptasyonlarına destek sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Oğlu Nihat Can'ın her gün 'Uçan Kütüphane'ye gidiş saatini sabırsızlıkla beklediğini, 1 saate yakın yol yürüyerek buraya geldiklerini anlatan Songül Büyükpınar, "Çocuklar burada özgüven kazanıyor. Kendini daha iyi hissediyor özgüveni kazanıyor. Okuldaki stresini burada atıyor. Suriyeli yaşıtları ile arkadaş oluyor, az da olsa yabancı dil öğreniyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Uçan Kütüphane'deki çocuklar

-Çocukların dışarıda oyun ve içerideki etkinliklerden görüntüler

-Çocuklar gölge oyununda ve karakterlerini canlandırırken

-Yuva Derneği Koordinatörü Ebru Güler, 'Uçan Kütüphane' ve etkinlikleri anlatırken

-'Uçan Kütüphane'nin aktivite sorumlusu, psikolog Ezgi Uçak, bilgi verirken

-Songül Büyükpınar, getirdiği oğlunun etkinliklere ilişkin görüşleri

-Çocuk ve eğitmenleri bir arada

02.01.2018 - 09.35 - Haber Kodu : 180102012

02.01.2018 - 09.37 - Haber Kodu : 180102013