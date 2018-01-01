DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (2)

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

* O anları amatör kameralar kaydetti.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Küçükçekmece'de doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada 4 katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.

Küçükçekmece'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alevler

-Çevredeki kalabalık

-Söndürme çalışmaları

-Hasar gören bina ve araç

-Olay yerinden görüntüler

01.01.2018 - 13.57 - Haber Kodu : 180101118

01.01.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180101119

01.01.2018 - 14.46 - Haber Kodu : 180101131

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(ÖZEL)

2- SOYGUNCULAR İÇERİDE ATEŞ AÇTI, POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHI BIRAKIP KAÇTI... O ANLAR KAMERADA

* O anları iş yerinin güvenlik kamerası ile bir amatör kamera kaydetti.

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,()

Gaziosmanpaşa'da, maskeli 2 kişi silahlarla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler, markette rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine paniğe kapılan soyguncular silahı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 840 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Marketin tam kapatılacağı sırada motosikletli ve maskeli 2 kişi uzun namlulu silah ve tabancayla markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, market içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada, polis ekipleri olay yerine gelerek soyguncuların teslim olması yönünde uyardı. Soyguncular, yanlarında getirdikleri silahı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına ve bir amatör kameraya yansıdı.

ÖZEL HAREKAT ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için çevrede inceleme başlattı. Özel harekat timleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, soyguncuların maskeli olduğunu ve ellerinde silah olduğunu söyledi.

POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların markete girişi

-Ateş açması

AMATÖR KAMERA

-Polisin teslim ol çağrıları

AKTÜEL

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-Olayın meydana geldiği marketten detay görüntü

-Özel harekat timlerinden görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Güvenlik şeridiyle kapatılan sokak

-Saldırganların markete geldiği motosiklet

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-Genel görüntüler

01.01.2018 - 15.13 - Haber Kodu : 180101137

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(ÖZEL)

3- 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul

Kağıthane'de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.'nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.'nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı.

"3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI"

Araç sahibi Mehmet Ali Ay, "Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı' diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.'yi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araç sahiplerinden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Mehmet Ali Ay ile röportaj

-Kaza yapan araçların çekilmesi

-Genel ve yakın detaylar

01.01.2018 - 13.12 - Haber Kodu : 180101113

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gününde anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 14.00 sıralarında çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret edip Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Mezarlıktan görüntüler

-Detaylar

01.01.2018 - 15.00 - Haber Kodu : 180101135

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5- YILIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

* İstanbul'da trafik yüzde 1....

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul'da 2018'in ilk günü yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki akıcı trafik

-Boş yollar

-Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı

-Trafikteki araçlardan detay görüntü

01.01.2018 - 11.09 - Haber Kodu : 180101095

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6- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ertan KILIÇ / İstanbul

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında iki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Haliç Köprüsü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ani şerit değiştirerek süratli seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikamette ilerleyen Halil K. idaresindeki 34 HG 1372 plakalı araç arkadan çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın araçta bulunan arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, bir süre yoğunluk yaşandı.

"KARISI HAMİLEYKEN O HAREKET YAPILIR MI?"

Kazanın görgü tanığı bir sürücü, "180 Km hızla bana makas attı. 15-20 saniye sonra kazayı gördüm. Bende kaza yapıyordum, sağa kırdım geçtim. Karısı hamileyken o hareketi yapar mı? Vicdan olur insanda. Böyle bir şey olamaz. Araçta 5 kişilerdi" diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Yaralı kadının yerden yatması

-Kocasının kadının başından beklemesi

-Trafikten görüntü

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin hamile kadına müdahalesi

-Yaralı kadının ambulansa alınması

-Sürücü ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

01.01.2018 - 09.52 - Haber Kodu : 180101078