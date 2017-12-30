DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (geniş haber) EVİN DUVARINI YIKILDI, BETON SALONA DOLDU... BABA İLE 6 AYLIK OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Eyüpsultan'da, inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü beton bitişikte bulunan 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıkarak odaya döküldü. Betonun altında kalan Ali Şevket Güner ve 6 aylık Ertuğrul Gazi, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ile bebeğin tedavisi sürüyor.

Olay, Yeşilpınar'da bulunan Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen beton, yıkılan duvardan odaya döküldü. Bu sırada, salonda oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans aracında ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından inşaat çalışması durduruldu. Bina sakinlerinden Çetin Ulutaş, bitişikteki inşaatın önlem alınmadan yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Duvarın yıkılarak betonun döküldüğü daire kullanılamaz hale geldi. Salondaki birçok eşya ise dökülen çimentonun altında kaldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği daireden görüntü

-Betonun boşaldığı salondan görüntü

-Betonun altında kalan eşyalar

-Bina sakini ile röportaj

-Olay yerindeki polislerden detay görüntüler

-İnşaattan görüntü

-Beton dökme aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

30.12.2017 - 12.00 - Haber Kodu : 171230059

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2- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KAPALIÇARŞI'NIN ÇATISINA SON KİREMİTLER DÖŞENİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Harun UYANIK / İstanbul

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı'da yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan restorasyonunda sona yaklaşılıyor. 3 aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve alt yapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı'nın çatısında artık kırmızı kiremitler var. Kapalıçarşı'yı artık 100 yıl su basmayacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Osmanlı döneminden kalan ve dışardan müdahaleler sonucu tahrip olan su drenaj kanallarını içerden adeta anjiyo yapar gibi açıp onarıp kaplayarak tamir ediyoruz. Bütün bu çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak" dedi. Öte yandan Kapalıçarşı'nın merkezi bir şekilde ısıtılıp soğutulması için hazırlanan projenin bilim kurulundan onay beklediğini söyleyen Mustafa Demir, onayın gelmesinin ardından klima dış aparatlarının da çatıdan kaldırılacağını belirtti.

KIRMIZI KİREMİTLİ KAPALIÇARŞI

Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamayı içeren restorasyona çatı kısmından başlanmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren 7 aylık çalışmanın ardından Kapalıçarşı'nın çatısı kırmızı kiremitlerle örtüldü. Titizlikle yürütülen çalışmalarda önce eski kiremitler kaldırılmış, daha sonra çatı zeminin aslına uygun bir şekilde düzeltilmişti. Su geçirmez çatı malzemesinin döşenmesinin ardından kiremitler döşenmeye başlanmıştı.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN ÖZEL KULÜBELER YAPILDI

Çatıda şu anda kiremitlerin yüzde 80'lik bir kısmı döşendiği gözlenirken, çatının su depoları, çanak antenlerle dolu adeta çöplüğü andıran halinden eser kalmadığı görüldü. Çatıda bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonları için özel kulübeler yapılırken, daha önceden geliş güzel döşenmiş kablolar da fiber optik kablolarla değiştirilerek özel kanallar içine alınacak. Çalışmaların hızla tamamlanması için onlarca işçi çatı üzerinde yapılan yollardaki çalışması ise devam ediyor.

KAPALIÇARŞIYA MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ GELİYOR

Kapalıçarşı'nın restorasyonunda inceleme yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'nın yılda 91 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğunu belirterek, "Burası herhangi bir tarihi eser değil. Yaptığımız restorasyonun her aşamasının Anıtlar Kurulu ve bilim heyetimiz tarafından onanması gerekiyor. Bu nedenle bölgede çok dikkatli bir çalışma sürdürüyoruz. Çalışmada eski kiremitler söküldü. Bunların altında sonradan atılan 30 santime varan betonlar vardı. Bunlar temizlendi, su izolasyonu yapıldı . Kiremitlerin büyük bölümü yerine yerleştirildi. Daha önceden gelişigüzel döşenen kablolar fiber optik kablolarla değiştirilip kanallara konuyor. baz istasyonları için özel odalar yapıldı. Ayrıca merkezi ısıtma ve soğutma sistemi için hazırlanan projeyi bilim kurulundan onay bekleniyor. Bu projenin yapılmasıyla çatıda bulunan klima aparatları da sökülecek" diye konuştu.

KAPALIÇARŞININ SU KANALLARINA ADETA "ANJİYO" YAPILIYOR

Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık drenaj kanallarına adeta anjiyo yapıldığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Bu su kanalları yıllar içinde ve dışardan yapılan müdahaleler sonucu tahrip olmuş durumdaydı. Alt yapıda büyük sıkıntılar vardı. İSKİ ile yaptığımız çalışmalar sonucu tarihi çarşıyı, kazmak yerine başka bir yöntem geliştirdik. Teknolojik aletlerle bu kanallara girerek tahrip olmuş bölgeleri onarıyoruz iç taraflarını kaplıyor adeta bir anjiyo ameliyatındaki gibi "stend" takıyoruz. " dedi. Şu anda toplam uzunluğu 3 bin 700 metre olan su kanallarının yüzde 50'si tamamlanmış durumda" ifadesini kullandı.

"ESNAF DUVARLARI YIKIP, KAZARAK DÜKKANINA BODRUM YAPMIŞ"

Kapalıçarşı'nın daha önceden sahipsiz kaldığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yapılan kanun değişikliğinin ardından Kapalıçarşı'nın artık seçimle gelen bir yönetimi var. Daha önceden esnaf yer kazanmak için taşıyıcı duvarları yıkmış, bodrum olmayan dükkanlarda kazı yaparak kendilerine bodrum yapmış, duvarları inceltip vitrin yapmış. alt yapıda bu kadar büyük sorunlara da bunlar neden olmuş. Bu çalışmaların ardından dünya çapındaki bu eser artık en azından 100 yıl daha problem yaşamadan ayakta kalacak" şeklinde konuştu.

KAPALIÇARŞI YILLARDIR ALARM VERİYORDU

110 bin 868 metre kare bir alana sahip olan 45 bin metre kare kapalı alanı bulunan ve her gün 300 ile 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı yıllardır alarm veriyordu. Tarihi binanın çatısı adeta bir klima ve çanak anten tarlasına dönerken, tonlarca ağırlıktaki plastik su depolarının gelişi güzel yerleştirilmesi tarihi yapı için büyük tehlike oluşturuyordu. Kapalıçarşı'nın içinde bulunan bazı kemerlerde çökme meydana gelmiş, tavanda oluşan çatlaklar, büyüyerek bazı yerlerde 10 santimetreyi geçmişti. Çökme tehlikesi geçiren iç tavan kemerlerinden bazıları demirle desteklenmişti. 2012 yılında James Bond serisinin filmi "Skyfall"'ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı'nın çatısının durumu çekimler sırasında gündeme gelmişti. O tarihlerde binanın çatısının ve içinin restorasyonun yapılmasına karar verilirken, binanın tarihi bir yapı olması ve gerekli izinler için başlatılan çalışmalar bürokrasinin çarkları arasında kaybolmuş 2016 yılına kadar beklemek gerekmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalıçarşı'nın havadan görüntüsü

-Çalışmalardan detay

-Fatih Belediye Başkanı ile röp.

-Genel ve detaylar

30.12.2017 - 10.35 - Haber Kodu : 171230041

30.12.2017 - 10.36 - Haber Kodu : 171230042

30.12.2017 - 10.38 - Haber Kodu : 171230043

30.12.2017 - 10.39 - Haber Kodu : 171230044

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3- CHP'Lİ YARKADAŞ: KAPANMA PARTİSİ, ÇOCUK İSTİSMARIDIR

Haber: İstanbul

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada paylaşılan ve hangi okulda çekildiği belli olmayan "kapanma partisi" fotoğraflarını TBMM'ye taşıdığını açıkladı.

Yarkadaş, "Okulda kapanma partisi" başlıklı fotoğrafları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderdiğini belirterek, "Sayın Yılmaz, bu istismarın sorumlusu sizsiniz" notunu yazdığını da ifade etti. Küçük yaştaki çocuklara "türban takmalarını kutlama partisi" düzenlendiğini belirten Yarkadaş, "Çocuklarımız ağır bir istismarla karşı karşıya" dedi. CHP'li Barış Yarkadaş , "Henüz kendi başlarına tercih yapma yeteneğine kavuşamamış çocuklara zorla türban taktırılıyor. Sonra bu çocuklar öğretmen eşliğinde 'Kapanma Partisi' adlı etkinliğe katılıyor. Ellerine pankartlar tutuşturulan çocuklar, arkadaşlarına 'Sen de kapan' çağrısı yapıyor. İşte bu istismarın, inanç sömürüsünün ve yaşam biçimi dayatmanın ve zorbalığın başka bir örneğidir" diye konuştu. Yarkadaş, Milli Eğetim Bakanı İsmet Yılmaz'ı açıklama yapmaya davet etti

Görüntü Dökümü:

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-Yarkadaş'ın açıklaması

-Söz konusu fotoğraflar

30.12.2017 - 09.45 - Haber Kodu : 171230023

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4- "HAYALET" MAGANDA GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ SABAH SERBEST KALDI



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtikten sonra bu anları telefonuyla kaydeden trafik magandası geceyi karakolda geçirdikten sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinde geçtiğimiz hafta yayılan görüntülerde bir kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtiği ve daha sonra bu şekilde yola devam ettiği video tepki çekmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis yaptığı sanal takiple şüphelinin kimliğini belirleyerek dün Bağcılar'da gözaltına almıştı. Şüpheli Y.A.İ. suçunu itiraf ederken benzer videolara özenerek böyle bir şey yaptığını söylemişti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde "tehlikeli araç kullanmak" suçundan ceza kesilen şüpheli adli işlem yapılması için Çengelköy Karakoluna teslim edilmişti. Savcılığın mevcutlu istediği şüpheli Y.A.İ. geceyi karakolda geçirdikten sonra sabah saatlerinde adlieye çıkarıldı. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Sürücünün köprüden geçerken çektiği görüntü



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5- (düzelterek yeniden) - YUSUF HALAÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kayseri bağımsız Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu ile eşi, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, Yusuf Halaçoğlu ve Neval Konuk Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın yaşandığı Tem Otoyolu Kurtköy mevkii

- Görgü tanığı ile röportaj

- Genel ve detay

30.12.2017 - 02.39 Haber Kodu : 171230007

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6- GASP ÇETESİNE İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Şırnak'tan gelen kuyumcu Erkam E.'nin aracının önünü keserek silahıi tehditle 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 100 bin lira ve tabancalar ele geçirildi. Gasp çetesine daha önce yapılan operasyonda da 7 kişi gözaltına alınmıştı.

2 MİLYON 200 BİN DOLAR GASP ETMİŞLERDİ

İstanbul polisi, altın almaya gelen Erkam E. İsimli kuyumcunun aracının önü keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye yürüttüğü soruşturma ilk operasyonu 26 Ağustos'ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti.

ÇETEYE İKİNCİ OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesiyle bağlantılı olan şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Şişli, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında iki kadının da bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca, ve şüphelilere ait sahte kimlikler ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç., O.T., ile Sedef K. ve Gülbahar B.'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden bazılarının daha önceden suç kaydı bulunduğu ve mahkemeler tarafından arandığı tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüyheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedef G. ile İ.Ö. serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen tabancalar

-Genel ve detaylar

30.12.2017 - 12.32 - Haber Kodu : 171230064

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7- DİSK: ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2 BİN 300 TL OLMASI GEREKİYORDU

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

DİSK asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, " İşçilerin ve sendikaların görüşü her zaman olduğu gibi yine dikkate alınmadı" denildi.

DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun yaptığı yazılı açıklamada şu şekilde:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılı için net asgari ücreti 199 TL artışla Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 1603 TL olarak belirledi. Karar hükümet ve işveren ittifakı ile alındı. İşçilerin ve sendikaların görüşü her zaman olduğu gibi yine dikkate alınmadı. Hükümet işverenlerle kol kola girdi, işçiye 199 TL zammı reva gördü. Hükümetin "asgari ücrette yüzde 14,2'lik artış sağladık, böylece işçiyi enflasyona ezdirmedikö iddiası gerçeği yansıtmıyor. İşçinin ve ailesinin geçimi sağlaması mümkün olmayan bir ücrete yüzde 14,2 zam yapmakla övünmek abesle iştigaldir. Asgari ücretin geçim ücreti düzeyinde belirlenmesi gerekmektedir.

Hükümet, devlet kurumlarının verilerini dahi dikkate almadı. Saptanan asgari ücret TÜİK tarafından hesaplanan ve komisyona sunulan bir işçinin asgari geçim tutarının çok altındadır. TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunduğu raporda bir işçinin asgari geçim tutarını 2017 Kasım ayı için 1893 TL olarak saptamıştı. Hükümet 2018'in tümü için 1603 TL dedi. Asgari ücret devletin kendi kurumunun hesapladığı tutarın en az 290 TL altındadır. Hükümet ve işveren bloku sadece işçilerin ve sendikaların taleplerini değil devletin istatistik kurumunun saptadığı verileri de dikkate almadı"

"BU FARK NEDEN ASGARİ ÜCRETE YANSIMIYOR?"

"Öte yandan asgari ücretin 1603 TL olduğu iddiası yanıltıcıdır. AGİ hariç asgari ücret 1451 TL'dir ve işverenlerin ödeyeceği miktar budur. Asgari ücretlinin eline geçecek 1603 TL'nin 152 TL'si devlet tarafından ödenmektedir.

Saptanan asgari ücret işçilerin ekonomik büyümeden pay alamaması anlamına geliyor. Ülke ekonomisinin yüzde 11 büyüdüğünün iddia edildiği koşullarda bu fark neden asgari ücrete yansımıyor? Eğer asgari ücrete enflasyon + büyüme kadar zam yapılsaydı, asgari ücretin en az 2 bin 300 TL olması gerekiyordu. Konfederasyonumuzun talebi buydu. İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen hükümet, işverenlere teşvikte ise yine cömert davrandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işverenlere dönük asgari ücret desteğinin devam edeceğini söyledi. İşverenlerin asgari ücrete evet demek için bu şartı ileri sürdüğü ve hükümetin de işverenlerin bu isteğini kabul ettiği sır değil. Bunun anlamı asgari ücret artışının maliyetini işverenlerin sırtından alıp halkın, emekçinin sırtına yıkmak demektir. Devam eden işverenlere dönük 100 TL asgari ücret desteği ve 5 puan SGK prim indirimi ile asgari ücretin işverenlere maliyeti iyice düşürülmüş olacak"

"SIKIYSA SİZ BU ÜCRETLE BİR AY VEYA BİR GÜN GEÇİRİN DİYORUZ!

"Hükümet işverenler için cömert teşviklere devam ederken, işçilere büyümeden, millî gelir artışından pay vermeye yanaşmadı, dahası brüt asgari ücretten 426 TL kesinti yapılmasına karar verdi.

Bu asgari ücret, milyonlarca asgari ücretlinin ve ailelerinin bir yıl daha açlık sınırının altında yaşamaları anlamına gelmektedir! Asgari ücretliye ve ailesine ayda 1603 TL, günde 53 TL ücreti reva görenlere, sıkıysa siz bu ücretle bir ay veya bir gün geçirin diyoruz!

DİSK olarak tekrar ediyoruz: Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır! Asgari ücret büyümeden pay almalıdır! Asgari ücret saptanırken işçi ve ailesi birlikte dikkate alınmalıdır! "



