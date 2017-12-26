DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- HOLLANDA'DAKİ KÖPEKLİ ARAMAYA ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARŞILIK VERİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ()

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi. Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45'te Türk Hava Yolları'nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam'dan gelen yolcular üzerinde arama yapması kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Amsterdam'dan gelen yolcuların denetlenmesi

-Köpeklerle valizlerin aranması ve polislerin araştırması

26.12.2017 - 10.51 - Haber Kodu : 171226029

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2- TUZLA'DA PANİK YARATAN KOKU: ÇALIŞMA YAPILAN YERLERİN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi. Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar gündüz görüntülendi.

Görüntü Dökümü :

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-Çalışma yapılan yerden görüntü

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171226013

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3- İBB'DEN TUZLA'DAKİ YOĞUN KOKUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* İBB,

"İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB, İl Çevre Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sağlık Müdürlüğü AKOM'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yaptı. Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışma yapılan yerden görüntü

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171226013

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(Geniş Haber)

4- BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki plastik deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesinde, 5 katlı binanın 3. katındaki plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Bayrampaşa, Davutpaşa, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Merdiven uzatarak içeri girmeleri

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

26.12.2017 - 10.03 - Haber Kodu : 171226021

26.12.2017 - 10.28 - Haber Kodu : 171226026

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5- RÜZGAR ÇETİN'E "MUŞTA" CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Beyoğlu Asmalımescit'te 2013'te karıştığı bir kavgada, muşta kullandığı iddiasıyla yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçundan toplam 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Çetin'in kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel ise haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5.celsesi görülen duruşmaya, müşteki-sanık Rüzgar Çetin ile müşteki-sanık Ahmet İhsan Tigrel katılmadı. Her iki kişiyi avukatları temsil etti.

Rüzgar Çetin'in avukatı müvekkilinin kullandığı iddia edilen muştanın ele geçirilmediğini belirterek "Bilirkişi raporu bunun kül tablası olduğuna yöneliktir. Bu nedenle ruhsatsız silah bulundurmak suçundan müvekkilimin beraatini talep ederim. Silahla yaralama suçunun da sübuta ermediğini düşünüyoruz" diyerek müvekkilinin tehdit, hakaret suçlarını da işlemediğini öne sürdü. Ahmet İhsan Tigrel'in avukatı ise Çetin'in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararında, Rüzgar Çetin'in "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Hakaret" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Rüzgar Çetin'in, Ahmet İhsan Tigrel'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan silahtan sayılan muşta benzeri bir aletle gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Rüzgar Çetin'in gönderdiği mesajlarla tehdit suçunu işlediği de belirtilerek 3 bin lira adli para cezası verildi.

DİĞER MÜŞTEKİ-SANIK DA CEZA ALDI

Mahkeme Ahmet İhsan Tigrel'in ise "Hakaret" suçunu kendisine yönelik işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Tigrel'e, Rüzgar Çetin'i kendisine yönelik eyleme tepki olarak "Kasten yaralama" suçu işlediği gerekçesiyle bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, bu cezayı iki ayı geçmemek üzere taksitlendirilmesine de hükmetti.

CEZALAR GERİ BIRAKILMADI

Mahkeme, Rüzgar Çetin'in avukatı tarafından örnek olarak mahkemeye sunulan kül tablasının avukatına iadesine de karar verdi. Her iki müşteki-sanığın daha önce daha önce de denetim süresi için de suç işledikleri gerekçesiyle haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 30 Kasım 2013'te Asmalımescit'teki Propaganda isimli mekanda meydana geldiği belirtiliyordu. İddiaya göre Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Tigrel de Çetin'e yumruk attı. Daha sonra Çetin, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Çetin tekrar içeri girip Tigrel ile konuşmak istedi, ancak görevliler tarafından çıkarıldı. İddianamede, dışarıda bekleyen Rüzgar Çetin'in, Ahmet Tigrel'i yanına çağırdığı ve parmaklarına taktığı ve elde edilemeyen muşta ile vurarak Tigrel'i darp ettiği belirtildi. Boğuşmaya başlayan tarafları arkadaşlarının ayırdığı anlatıldı. Çetin daha sonra Tigrel'in telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği de ileri sürüldü. Rüzgar Çetin'in, "Basit yaralama", "tehdit","hakaret", "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma" suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu. Sanık Ahmet Tigrel'in ise "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapis istenirken; meşru müdafaada bulunması nedeniyle ceza verilmemesi de talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Rüzgar Çetin'in arşiv görüntüsü

26.12.2017 - 10.44 - Haber Kodu : 171226027

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6- TRAKYA'DA 36 HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trakya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakaladı.

Silivri'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık sonrası jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan operasyonlarla liderliğini S.K.'nin yaptığı 10 kişilik şebeke çökertildi. Adreslerde yapılan aramalarda silahlar da ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin Trakya bölgesinde 36 farklı hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Baskın anı

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilenler

-Genel ve detaylar

26.12.2017 - 09.55 - Haber Kodu : 171226017

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7- DEPREM UZMANI GÜNDOĞDU: TAŞINMADAN ÖNCE GEMLİK'TEKİ FAY İÇİN CİDDİ ARAŞTIRMA YAPILMALI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Jeofizik uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu,. Gemlik'in kanun hükmünde kararname (KHK) ile taşınmasına karar verilmesi kararını değerlendirirken, buradan geçen fay hattı ile ilgili kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Gündoğdu, Foça'daki Richter ölçeğine göre, 4.8 büyüklüğündeki depremin 12 Haziran'da Midilli'de kaydedilen 6.8 büyüklüğündeki Midilli depreminin tetiklemesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Gündoğdu, Kuzey Anadolu Fay hattının alt, güney kolunun Gemlik Körfezi'nden çıktığının bilinen bir gerçek olduğunu, bu nedenle pazar günü yayımlanan KHK ile taşınmasına karar verilen tarihi ilçedeki yapıların eski olduğunu, buralarda oturanların güvence altına alınmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, muhabirine yaptığı açıklamada, Gemlik'in 'Taşınma' konunun Türkiye'de örneğinin bulunmadığını belirttiği 'Kentsel Dönüşüm' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini anlatırken şöyle dedi:

"Gemlik'teki makilik alanların Hazine'ye geçirilmesi, hem de orada evleri alınacak insanların belirli bir ölçüde, belirli bir yaklaşımla yeniden konut sahibi yapılması gerekiyor. Hükümetin bu konuda tam hazırlıklı olduğunu sanmıyorum. Burada, tarihi, güzel bir kentin yerinden edilmesine karşı çıkanlar olabilir. İnsanları ikna etmek gerekiyor. Makilik alanlar tepelerde. Bütün Gemlik'i taşımak çok zor. Fay iyice araştırılır, nereden geçtiği belirlenirse ona göre tasarımını yapabilirler. Bu konuda fayın konumunun belirlenmesi öncül şart. 'Kentsel dönüşüm' veya adı ne olursa olsun adım atmadan önce o fayın nereden geçtiği bilinip, onun dışında bir yerde kenti inşa etmeleri gerekiyor. Bazı noksanlıklar olduğu açıklamalardan belli. Hükümet bu konuda henüz hazır değil. Her zaman söylüyorum: Türkiye'de kentsel dönüşüme henüz bir örnek yok. Bir ilçenin yerini değiştirmeye kalkmak çok büyük bir iddia. Bu iddianın karşılanabilmesi için altyapının çok kuvvetli olması lazım. Zemin etütlerinin çok iyi olması lazım. Fayların iyi tespit edilmesi lazım. Bütün bunlara baktığınızda bunların hiç biri yok. Orada diri fay haritası yapılmış. Ama fayın bir de yerin içinde takip edilmesi, nereden nereye kadar gittiğinin belirlenmesi gerek. Türkiye'de bunu yapacak insanlar var. Zemin etütleri, fayın, zeminin özelliklerinin belirlenmesi şart. Bir kenti mahalleyi taşıyacak çok sıkı araştırma yapılması gerekiyor. "

FOÇA'DAKİ DEPREM

Jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu, Foça'da dün kaydedilen depremi değerlendirirken geçen 12 Haziran'da Midilli açıklarında düşey fay hareketi sonucu Richter ölçeğine göre, 6.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bunu 5 gün sonra bu kez yatay fay hareketi ile 5.3 büyüklüğünde depremin izlediğini hatırlattı. Gündoğdu, şöyle dedi:

"Düşey, ardından yatay hareket olması biraz can sıkıcı oldu. Çünkü, 6.3 büyüklüğündeki düşey depremin, yatay fayı tetikleyerek 5.3 büyüklüğündeki depreme yol açtığı anlaşılıyor. Bunun devamının gelmesini aslında bu boyutta bekliyordum. Ama büyük de olabilirdi. Çünkü orada çok fay var. Midilli Adası'ndan başlayan orada düşey bir fay var. Ama Foça'ya doğru gelince işler değişiyor. Doğrultu hattında faylar var. Mesela diri fay haritasında Seferihisar fayı var. Kocaman doğrultu hattında bir fay bu. Daha oralarda bir aktivite yok. 2003'te uç kısmında bir aktivite vardı. Ondan 4 tane deprem oldu. Onlar takip ediliyor ve biliniyor. Ama bu Foça'daki olay; kuzeyde olan olaylar çok fazla bilinmiyor. 4.8; inşallah bu boyutta kalır. Benim söyleyebileceğim o. Çünkü oradaki faylardan çok emin değilim iyi bilindiğine deniz kısmını zaten çok iyi bilmiyoruz hemen Yunanistan ile sınır olduğumuz için Midilli'de o araştırmaların ne derece yapıldığını izin verildi mi verilmedi mi o konularda net bir bilgi yok. 4.8 ardından 3.9 tamamen tipik bir doğrultu fay gibi görünüyor. Ama onun mekanik çözümünü görmeden bir şey söyleyemem. Ama doğrultu hattında gidiyorsa daha bir sıkıntılı günler olabilir."

Görüntü Dökümü:

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-Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu'nun 'ya yaptığı açıklama

26.12.2017 - 10.08 - Haber Kodu : 171226023

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8- İSTANBUL SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENEN İLGİNÇ IŞIKLAR SOSYAL MEDYADA.....



Haber: Tolga ÖZBEK / İstanbul

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi. Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla 'da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

Sabiha Gökçen 'de Kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

26.12.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171226025

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9- UÇAĞA PUSH BACK ARACI ÇARPTI, YOLCULAR BAŞKA BİR UÇAKLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ankara'ya kalkış için hazırlık yapan park pozisyonundaki A-320 tipi uçağa push back aracı çarptı. Hasar gören TK 2962 sefer sayılı uçak seferden çekilerek teknik bakıma alındı. Uçağın içindeki yolcular başka uçakla 55 dakika gecikmeli olarak Ankara'ya gönderildi.



