DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMENİN ONLAR İÇİN BİR ARTI DEĞER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" ( Macron'un açıklamaları) Ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm"

"(ABD'nin korumaları hakkındaki kararı) Bu başlı başına skandaldır. Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir"



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamara: Güven USTA / İstanbul

Bayram namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruma müdürü de dahil koruma görevlileriyle ilgili ABD'de mahkemenin tutuklama talep eden iddianameyi kabul etmesiyle ilgili," Bu başlı başına bir skandaldır. ABD'de adaletin nasıl çalıştığının çok açık ve net bir skandal ifadesidir"dedi. Savcılığın tutuklama istemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırarak tepki gösterdiğini hatırlatan Erdoğan," Gerekli uyarıları kendilerine yaptılar. Bu başlı başına bir skandaldır. ABD'de adaletin nasıl çalıştığının çok açık ve net bir skandal ifadesidir. BM Genel Kuruluna gelen misafirleri ABD'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. ABD'nin güvenlik ekipleri bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü. PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı ? Onlar da tabi ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler" diye konuştu.

ABD'NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

İddianameyi hazırlayan savcının Obama döneminden kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Böyle bir iddia hazırlamış olması vesaire bunların hiçbirisi bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde oraya gideceğiz. Orada fırsat bulursak bunları da, sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz. Ve şuanda Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız onlar da, bu konuyla ilgili gerekli görüşmeleri zaten sürdürüyorlar. Fakat ABD'deki bu gelişmeler iyi gelişmeler değil. Hala bir FETÖ çetesinin koruma altında olduğu bir ülkedir ABD. Bölücü terör örgütü PKK'nın adeta koruma altında olduğu bir ülke konumuna düşmüştür ABD. ABD'nin bütün gelişmeler karşısında, ben ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

MACRON'UN SÖZLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Le Point dergisine verdiği röportajla ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Ben o dergiye verilen mülakatta bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onların bir artı değer olduğunu düşündüm"d edi. Macron'un ne demek istediğini çözme noktasında olmadığını söyleyen Erdoğan, " Benim bildiğim tek şey var. Görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim. Ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilen mülakatta bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onların bir artı değer olduğunu düşündüm" diye konuştu.

ARAKAN MESAJI

Kurban bayramının İslam dünyası için birliğe vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramına ne yazık ki, İslam dünyası çok mahsun giriyor. Bir tarafta Suriye'deki, Irak'taki çatışmalar, diğer tarafta Arakan'daki çatışmalar. Bizim de malum terörle vermekte olduğumuz mücadele, bunların hepsi bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Öyle veya böyle, tabi ki bizler bu mücadelemizi ülkemizin içerisinde sınırlarımıza yönelik herhangi bir tehdide karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Fakat Arakan olayı, özellikle farklı bir felaket içeriyor. Şuanda 20 bine varan o mazlum insanların Bangladeş'e geçiyor olması, topraklarını köyleri yakılarak terk ediyor olması ve yüzlerce Müslümanın öldürülmesi, bunlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Ama ne yazık ki insanlık bunlara duyarsız. Bu arada ben şuanda İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak gerekli görüşmelerimizi İslam ülkeleri liderleriyle, bunun dışında BM Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptım. Ve BM Mülteciler Yüksek Konseyi noktasında da bu çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.

12 DEV ADAMI ZİYARETİ

A milli Basketbol takımının antrenmanına dün gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili de konuşan Erdoğan, " Başdanışmanım bildiğiniz gibi Hidayet kardeşimiz, NBA'de birincil oyununu oynamış ve Türkiye'nin medarı iftiharı olan birisi ve şuanda da Federasyon başkanı. Birlikte şöyle son hazırlıkları izleyelim dedik. Ve dün son hazırlıkları birlikte izleme fırsatımız oldu. Bugün de tabi önemli bir müsabakaya çıkacaklar. Rusya tabi önemli bir rakip. Temennimiz odur ki, hem bir bugünkü müsabakaya çıkmadan kendilerine bir heyecan, acaba bir onlara yüreklendirme yapabilir miyiz diye, böyle bir ziyaretimiz olsun. Hem antrenmanlarını da izleyelim istedim. Kendileriyle de orada sıcak görüşmelerimiz oldu. Ve kendilerine bu akşam yapacakları Rusya maçında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram süresince İstanbul'da olacağını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar

01.09.2017 - 08.59 Haber Kodu : 170901028_

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2- ERDOĞAN POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne uğrayarak polislerle bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın aracının görüntüsü

- Tarabya'dan görüntü

- Karakoldan detay

01.09.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170901047

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM : BU KONUDA BM'NİN DAHA AKTİF OLMASI LAZIM.

* Başbakan Binali Yıldırım,

"(Arakan'daki insanlık dramı) Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım"

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul/

Başbakan Binali Yıldırım, Arakan'da yaşanan insanlık dramına ilişkin, "Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, milletle beraber yine bir Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle bu bayramın tüm milletin birliğine,

beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"KIRGINLIKLARI GİDERSİNLER, KUCAKLAŞSINLAR"

Bayramların, kırgınlıkların yok olduğu, barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kırgın olan vatandaşlarımız, bunu fırsat bilerek kırgınlıkları gidersinler, kucaklaşsınlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttırsınlar. Bu bayramda sınır kapılarında, yurdun çeşitli yerlerinde milletin güvenliği, huzuru için, ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden, bu uğurda şehit olan bütün güvenlik birimlerine, askerlere, koruculara, jandarmaya, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, gazileri de şükranla yad ediyorum. 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

"Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın her bir yanında bu bayramı, bayram tadında geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Tekrar milletimizin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ YOLLARIN KURALI OLUR"

Bayramda yola çıkanlara ve tatile gidenlere de seslenen Yıldırım, "Aman siz siz olun, kurallara uyun. Yollarda sevinciniz, üzüntüye dönüşmesin. Unutmayalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyarsak, sağ salim sevdiklerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"BM'NİN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIR HALE GELDİ"

Başbakan Yıldırım basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Arakan'daki insanlık dramına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, Arakan'da yaşanan katliamın yeni olmadığını hatırlattı .

Yıldırım, "Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde BM'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir" diye konuştu.

Uluslararası toplumun daha aktif olması ve bu konuda farklı standardı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Zulüm, her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu bu zulmün, bu katliamın durdurulması ve orada

yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtelif devlet adamlarıyla, devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler var. Bizim gayretlerimiz var. Bunlar devam edecek. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık

önünde hesabını verecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın camiden çıkışı

-Basın mensuplarıyla bayramlaşma

-Binali Yıldırım'ın kahvaltı yapması

-Kafeden çıkışı

-Başbakanın aracına binişi

-Genel ve detaylar

01.09.2017 - 09.32 Haber Kodu : 170901035_

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,

Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı.

Saat 05.30 sıralarında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte camiye gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak sabah namazını kıldı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret eden Yıldırım, burada dua etti. Tekrar camiye geçen Binali Yıldırım, bayram namazını kıldı.

Cemaatle bayramlaşan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının da bayramını kutladı.

SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI

Binali Yıldırım, daha sonra cami karşısındaki bir kafeye geçerek burada kahvaltı yaptı. Yıldırım'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Erol kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti. Başbakan Yıldırım, kahvaltının ardından saat 09.00 sıralarında Süleymaniye'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın camiden çıkışı

-Basın mensuplarıyla bayramlaşma

-Binali Yıldırım'ın kahvaltı yapması

-Kafeden çıkışı

-Başbakanın aracına binişi

-Genel ve detaylar

01.09.2017 - 09.32 Haber Kodu : 170901035_

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- KURBAN KESİM MERKEZLERİ VE ÇEVRESİNDE İZDİHAM VAR

Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı. Bayram namazının ardından alana gelen vatandaşlar, kesim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüyle kurban kesim alanı ve çadırlar

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6- İSTANBUL'DA KAÇAK KESİMLER (1)

* Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlıkları bahçelerde, yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Sinan BİLGİLİ - Hakan KAYA - İSTANBUL

İstanbul'da yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti. İstanbul'un bazı semtlerinde yeşillik alanlarda kesilen kurbanlıklar aynı alanda etler parçalara ayrıldı. Sultangazi'de bazı kişiler boş arazide kurbanlarını sabah erken saatlerinde kesmeye başladı. Başakşehir Şahintepesi'nde de aynı manzara vardı. Kimi vatandaşlar boş arazide kurban keserken kimisi de kurbanlarını kesmeye hazırlanıyordu. Esenyurt'ta da benzer görüntüler kameraya yansıdı.

Şişli'de de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine bazı bölgelerdeki oto yıkamacılar ve açık alanları tercih etti. Sabah saatlerinde kurbanlıkları oto yıkama dükkanlarına getirenler ı kesimi buralarda yaptı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KESİM

Çocukların da bulunduğu alanda kurbanlıkları güçlükle yere yatıranlar çocukların gözleri önünde kesim kaptı.

PARK KASABA DÖNDÜ

Kağıthane'de de bazı vatandaşlar kestikleri kurbanlıkların etlerini parçalamak için parkları tercih etti. Bir kişi de eti parkta bulunan spor aletine asarak temizlediği görüldü. Yine Kağıthane'de bir kişinin evinin bahçesinde kestiği kurbanı iş makinesine bağlayarak temizlemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Sultangazi'de kurban kesenler

-Başakşehir'de kurban kesenler

-Esenyurt'ta kurban kesenler

//ŞİŞLİ

-Oto yıkamacılarda hayvan kesim alanına çevrilmesi

-Oto yıkamacılarda hayvanların kesilmesi

-Oto yıkamacılardan genel ve yakın detaylar

-Evinin bahçesinde kesilen kesilen hayvanı iş makinesine asmasından genel ve yakın detaylar

//KAĞITHANE

-Yeşillik alandan kesim yapılması

-Çocuk parkında kurban etlerinin parçalamaya çalışan kişilerden detay görüntü

-Spor aletlerinde et parçalamaya çalışanlardan detay görüntü

01.09.2017 - 10.48 Haber Kodu : 170901046

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(ÖZEL)

7- OTO TAMİRHANESİNDE DANA KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Ümraniye'de bir oto sanayi sitesinde kesilmek için getirilen dana bir tamirhanenin boşluğuna düştü. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurbanlık hayvan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı.

Sabah saatlerinde kesim için getirilen dana bir oto tamirhanesinde araçların altına bakılan boşluğa düştü. Yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki boşluğa düşen kurbanlık danayı çevredekiler kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin kurtarıcı aracı kurbanlığı düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı .Kurbanlık vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı. Kurtarma çalışmalarında ilk denemede başarısız olunca dana yere düştü. Daha sonraki denemede kurbanlık düştü yerden çıkarıldı. Kurtarılan dana kaçmaması için iple demire bağlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Oto sanayi sitesinden görüntü

-Tamirhanenin boşluk bölümüne düşen dananın görüntüsü

-Vatandaşların kurtarmaya çalışması

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

-Dananın yere düşmesi

-Vinç ile çıkarılması

-Bir duvarın kenarına bağlanması

-Genel ve detay görüntüler





