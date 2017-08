DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÖZBEK UÇAĞINDAN İSTANBUL'A TEHLİKELİ İNİŞ

* Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten havalandığı sırada arka lastiği patlayan ve sıçrayan parçalarla kanat altında hasar oluşan Özbekistan Havayolları uçağı 4,5 saatlik uçuştan sonra İstanbul'a indi.

* Kalkışı sırasında lastiğinin patladığını anlayan uçuş ekibi kuleye haber vererek olayı bildirdi. Ancak geri dönmeyen pilot İstanbul seferine devam etti.

* Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler



Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten İstanbul'a saat 04.57'de hareket eden Boeing 767 tipi uçağının sağ arka lastiği henüz belirlenemeyen nedenle kalkış sırasında patladı. Lastikten kopan parçalar kanat altına fırladı. Lastiği patlamasına rağmen seferini sürdüren uçak, İstanbul hava sahasına geldi. Uçuşu kulesine bilgi veren Özbekistan HavaYolları uçağının pilotu lastiğinin patlak olduğunu belirterek iniş izni istedi. Alınan bilgi üzerine Özbekistan Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı itfaiyesinin refakatinde saat 09.31'de sorunsuz şekilde iniş yaptı.

209 nolu köprüye Park eden uçaktaki yolcuların çıkmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri uçakta teknik incelemelerde bulundu. İncelemede, uçağın arka tekerleğinden soyulma nedeniyle kopan parçanın sağ tarafta bulunan kanada çarparak, burada hasara neden olduğu tespit edildi. Yüzeyi soyulan tekerlek değiştirildi.Teknisyenlerin çalışması kameralara yansırken uçağın kanadında bulunan flap denilen kısımlarda açıldı ve kontrol edildi. Uçağın kanadında yer yer hasar oluştuğu gözlendi. Bakıma alınacak uçak ile Taşkent'e gitmesi planlanan biletli yolcuların ise seferin durumu belirlenen kadar terminalde bekletileceği ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler

2- FİLİZ AKER'İN CENAZESİ GASİLHANEDEN ALINDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı. Aker'in bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

==============================

3- VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER'İN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYILIŞIYLA İLGİLİ BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesi olayının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili Emniyet Genel müdürlüğü tarafından soruşturma açılarak bir polis başmüfettişi görevlendirildi. . Soruşturmanın yürütüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen başmüfettişin, görüntülerin kim tarafından verildiği ve nasıl yayıldığı konusunda inceleme yaptığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamanın ardından Cinayet ve intihar olayının yürütüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen başmüfettişin olayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi. Yapılan araştırmada öncelikle sosyal medya hesaplarında yayılan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntülerinin kim tarafından çekildiği araştırılıyor. Görüntülerde odada sadece sağlık ekipleri ve görüntüleri çeken kişinin bulunduğu tespit edilirken, bu görüntülerin otel güvenlik kameralarının oda gişirişnde çektiği görüntülerde karşılaştırılacağı böyle odada bulunan kişilerin tespit edilmesi sağlanacak.

Öte yandan görüntülerin Sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla ilgili de araştırma yapıldığı belirtildi. Görüntüleri ilk paylaşan sosyal medya hesabının bulunması ve kime ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bu arada görüntülerin bazı kişiler tarafından basın kuruluşlarına para karşılığı pazarlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

=============================

4- POLİSTEN ÇİFTE OPERASYON

- 2 ayrı operasyonda 328 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

- Operasyonlar polis kamerasına böyle yansıdı

Haber-Kamera: Sİnan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şübe Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 328 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk operasyon Fatih Balat Sahili'nde yapıldı. Balkan ülkelerinden tekneye binen uyuşturucu satıcıları Yunan adalarına uğrayarak tatilci gibi davrandı. Yunan adalarından sonra İstanbul'a gelen uyuşturucu satıcıları Balat Sahili'nde alıcıya teslim etmek durdu.

TEKNEDE BASKIN

Bu sırada Narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Teknede ve alıcının otomobilinde yapılan aramada 280 kilogram skank olarak tabir edilen esrar maddesi bulundu. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin takneye baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucu maddeleri bulması yer alıyor.7 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

PORTATİF X-RAY İLE BULUNDU

İkinci operasyonda ise Doğu illerinden gelen bir otomobilden şüphelenen narkotik polisleri aracı takibe aldı. Sultanbeyli'de durdurulan araçta portatif x-ray cihazı ile arama yapıldı.X-ray cihazı otomobilin taban kısmına zulalanmış uyuşturucuları ortaya çıkardı. Tabanı açan ekipler 48 kilo 500 gram eroini ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

===========================

(geniş haber)

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

" Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için, şu mübarek günlerde dualarımızı eksik etmeyelim"

"Araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum"

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı mesajı yayınladı.

"TARİHİMİZİN İKİ ÖNEMLİ YILDÖNÜMÜNÜN HEMEN ARDINDAN KUTLUYORUZ"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Değerli vatandaşlarım, Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın; ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntılarımızı aşmamıza vesile olmasını diliyorum . Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayram günlerini, hep birlikte, manasına uygun şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Türkiye olarak, bu yılki Kurban Bayramını, 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi, tarihimizin iki önemli yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. 26 Ağustos 1071'de, Malazgirt Zaferiyle Anadolu'yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan'ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016'yı da, milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz"

"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el'an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz. Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım! Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

"TRAFİK KURALLARINA UYMALARINI HASSATEN RİCA EDİYORUM"

"Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için, şu mübarek günlerde dualarımızı eksik etmeyelim. Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum. Zira, trafik kazalarında kaybettiğimiz her bir can, sönen her bir ocak, milletçe yüreğimizi dağlıyor! Unutmayalım ki yolda kaybedilen vaktin telafisi mümkündür; ama, yitip giden canların, çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur. Bayramlarda, büyükler başta olmak üzere yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeye, küçükleri sevindirmeye; dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye azami derecede özen gösterelim! Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah'tan sağlık ve esenlikler diliyorum"

=====================

6- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE 22. "ADALET NÖBETİ"



* Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlar tarafından başlatılan "Adalet Nöbeti"nin bu hafta 22'ncisi tutuldu.

* Bu haftaki 'Adalet nöbeti'ne CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile davanın sanıklarından olan Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç ve çok sayıda avukat katıldı.



Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İstanbul /

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarının yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Mart ayında başlatılan "Adalet nöbeti" 22'nci haftasında da devam etti. Avukatlar, adliye binası içinde bulunan Themis heykelleri önünde bir süre 'adalet nöbeti' tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.



"FETÖ İLE MÜCADELE, ÖRGÜTLE SAVAŞANLARI HEDEF ALMAKTA"

Bu haftaki basın açıklamasını Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu okudu. Açıklamada şöyle denildi; "Türkiye'de hukuk, tarihinin en zor döneminden geçiyor. Ülkemiz, hukuk devleti endeksinde, dünyanın en az gelişmiş devletleriyle beraber son sıralarda yer almakta. Maalesef, ülkemize yapılmış bir haksızlık olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Bugün yazarı olduğum Cumhuriyet gazetesinden Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Emre İper anlaşılmaz gerekçelerle ve iddia dahi olmayan iddialarla tutuklu. FETÖ ile mücadele, örgütle ilgili siyasetçilere uzanmayıp bahsi geçen cemaatle herkes kol kola iken cesur bir şekilde savaşanları hedef almakta. Bunun adaletle hukukla ya da ülkede milli güvenliğin tesisiyle uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Türkiye'de hukuk devleti yeniden kurulana kadar her gün adalet nöbeti tutulması, duvarlarına asılı hukuk fakültesi diplomalarının bir gereğidir"



YARKADAŞ: 184 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Daha sonra konuşan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, "2017'nin Ağustos ayı da gazeteciler için tam bir felaket geçti. Ağustos ayında 33 gazeteci gözaltına alındı. 15 gazeteci tutuklandı. 5 gazeteciye de soruşturma açıldı. Adeta gazetecilere savaş ilan eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Şuan bizim tespit ettiğimiz rakamlara göre tam 184 gazeteci cezaevinde. Ya da cezaevine girenlerin 184'ü kendisini gazeteci olarak tarif ediyor" diye konuştu.



ERİNÇ: DİLİYORUMKİ 11 EYLÜL'DE ADALET OLASI BİR BİÇİMDE YERİNE GELİR

Davanın tutuksuz sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç de, "Cumhuriyet'e yöneltilen siyasal saldırı sonrasında 11 arkadaşımız tutuklandı. Eften püften gerekçelerle yapılan tutuklama ve yargılama daha iddianamenin açıklandığı gün çökmüştü. Diliyorum ki 11 Eylül'deki duruşmada adalet olası bir biçimde yerine gelir" ifadesinde bulundu.



