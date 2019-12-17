DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1-TEKEL BAYİSİNE OTOMOBİLLE GİRMEYE ÇALIŞAN VE TEKELCİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA

-Önce otomobille girmeye çalıştı, başaramayınca tekel bayii sahibini bıçakladı.

-Kendisine alkol satılmadığını iddia eden saldırgan kamerada.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL () Maltepe'de gece saatlerinde tekel bayisine gelen müşteri, kendisine alkol satmayan tekel bayisi sahibine öfkelendi. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri dönen kişi, otomobiliyle tekel bayisinin içine girmek istedi. Başaramayan kızgın müşteri, işletme sahibini, yakınını ve bir müşteriyi bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi saat 01.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Tekel bayisine gelen müşteri, kendisine alkol satmak istemeyen tekel bayisi sahibine öfkelendi. Buradan ayrılan müşteri bir süre sonra geri gelerek otomobiliyle tekel bayisinin içine girmek istedi. Kaldırım engeline takılan aracından çıkan kızgın müşteri, elindeki bıçakla işletme sahibini, yakınını ve araya girmeye çalışan bir müşteriyi bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan müşteri Ufuk Mavi'yi gözaltına aldı. Tekel bayisi sahibi Süleyman Vargül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mavi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



"BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Tekel bayisinin sahibi Süleyman Vargül, "Geldi, 'alkol alacağım' dedi. 'Alkol yasakları var malum cezalarımız var. Satamam' dedim. Aldığı alkolü bıraktı. Geri gitti, aradan 7- 8 ve ya 10 dakika geçti. Araçla dükkânıma girmeye çalıştı. Daha önceden de tanıyordum kendisini. Gittim, dedim ki, 'Kardeşim tanışıyoruz, dostuz. Yapma böyle, bana da kendine de sıkıntı olma'. Dükkâna geri geldim. Beni bıçaklayacağını düşünmedim. Dükkâna geldiğimde bana ismimle hitap etti. Geri dönmemle bacağımı iki yerden bıçakladı. Bıçağı çekmeye çalışırken elim kesildi. Geri gittim, dolaba vurdum, omzum çıktı. Bir anda iptal oldum, ne kolum çalıştı, ne de bacağım çalıştı. Kaçmadı, benim üzerime düştü, ben ona tekme vurdum. Sonra içeride yeğenim var o geldi. Kalkmadan buna birkaç tane vurdu. Kardeşim geldi bayağı bir hırpaladık onu. Sonra polis, ambulans geldi. Beni hastaneye götürdü. Polis olay yeri inceleme yaptı. Böyle bir sorun yaşadık yani yaşıyoruz da sürekli. Bakalım hayırlısı sonumuz nereye varacak" dedi.

"O GECE ÖLDÜRÜLEBİLİRDİM"

Vargül saldırgandan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kişi yakalandı, mahkemeye çıktı tutuklandı. Sonuna kadar gideceğiz. Alkol vermediğimiz için başımıza gelen olaylar. Benim meslektaşlarımın başına da gelen var. Ben o anda, o gece öldürülebilirdim. Bakıyorsunuz, sonuçta alkol satmasak nasıl ayakta duracağız, satıyoruz yasaklardan dolayı bir dünya sıkıntı yaşıyoruz. Sözün bittiği yer derler ya gerçekten öyle. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum" diye konuştu.



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin arabasıyla tekel bayisinin içine girmeye çalıştığı, bunu fark eden işletme sahibinin müşteri ile konuşmak için dışarı çıktığı, daha sonra müşterinin elindeki bıçakla işletme sahibinin arkasından dükkanın önüne geldiği görülüyor. Müşterinin işletme sahibini vurarak yere düşürdüğü ve bıçakladığı, o sırada işletme sahibinin yakının gelip saldırgana vurduğu, saldırganın yere düştüğü, yaşanan arbedede işletme sahibinin yakınını da bıçakladığı, son olarak araya giren müşteriyi de bıçakladığı kameraya yansıyor.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Saldırganın aracıyla tekel bayisinden içeri girmeye çalışması

-İşletmecinin dışarı çıkması

-İşletmecinin dükkanın girişine geri gelmesi

-Saldırganın dükkanın girişine gelmesi

-Saldırganın işletmeciyi vurarak yere düşürmesi

-Saldırganın işletmeciyi bıçaklaması

-İşletmecinin yakınının saldırgana vurması

-Saldırganın yere düşmesi

-Saldırganın, işletme sahibinin yakınını bıçaklaması

-Saldırganın araya girmeye çalışan müşteriyi bıçaklaması

(AKTÜEL)

-Muhabir anons

-Saldırıya uğrayan tekel bayi sahibi

-Tekel bayi sahibi ile röp.

-Olayın yaşandığı tekel bayi

-Genel ve detay

17.12.2019 -12.20 Haber Kodu : 191217065

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(ÖZEL)

2- EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

- 40 dakikada 27 sürücüye ceza kesildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () RESMİ ve sivil trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Küçükyalı D-100 Karayolu'nda oluşturulan güvenlik noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Polisi fark edip, şeritlerine girenler de cezadan kurtulamadı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesti. İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı. Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi.

Ceza yazılan bir sürücü, "Emniyet şeridini kullanmaktan memur beyler ceza yazıyor şu an. Küçükyalı'ya dönecektim. Bir iki araba avantaj için refleks olarak giriyor insan. Daha dikkat edeceğim. Cezayı bilmiyorum indirimlisini ödemeye çalışacağım ama." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet şeridi ihlali yapan araçlar

-Sivil trafik ekiplerinin ihlal yapan araçların plakalarını anons etmesi

-Şerit ihlali yaparken polisleri fark eden bazı araçların tekrar kendi şeritlerine girmesi

-Sürücüler ile röp

-İhlal yapan otomobillerin durdurulması

-İhlal yapan taksilerin durdurulması

-İhlal yapan minibüslerin durdurulması

-Denetimlere katılan resmi trafik polisleri

-Trafik polislerinin sürücülerle konuşması

-Trafik polislerinin sürücülere ceza yazması

-Muhabir anons

-Genel ve detay

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3- JANDARMANIN TORBACI OPERASYONUNDA KALAŞNİKOF VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ

- Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonda 291 kilo uyuşturucu ele geçirdi

- Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Erhan TEKTEN - İstanbul - İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda "Torbacı" olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de katılımıyla arama yapıldı. Odalarda bulunan baza altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu bulundu. Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Baskından görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu ve silah

-Şüphelinin görüntüsü

-Detaylar

17.12.2019 - 09.31 Haber Kodu : 191217014

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4- SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI

Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy istikametinde giden ismi öğrenilemeyen sürücü Habibler mevkiinde kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters yöne dönen kamyonun dorsesi yola devrildi. Dorsedeki hafriyat yola saçıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Devrilen dorse

-Oluşan trafik

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar



17.12.2019 -11.36 Haber Kodu : 191217054

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5- SULTANGAZİ'DE ANNE KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulup, başından darbe alan annenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza dün saat 07.40 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a Muammer G. yönetimindeki 34 AF 3593 plakalı otomobil çarptı. Anne kız çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından darbe alan anne Rahime Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Muammer G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Vatandaşların yaralılara ilk müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelişi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kazaya karışan otomobil

-Genel ve detay görüntüler

17.12.2019 - 10.19 Haber Kodu : 191217026

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6- SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ'de ters yönde ilerleyen otomobile servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Saime Topcuoğlu (76) ve baldızı Bahriye Terzi(56)'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alan Ali Topcuoğlu(76), iddiaya göre uyarı levhasına rağmen kullandığı 34 PY 8055 plakalı otomobil ile ters yöne girdi.

O sırada Gaziosmanpaşa'dan Cebeci Mahallesi istikametine giden Göksel Çoşkun'un kullandığı 34 LVA 255 plakalı servis minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters yöne dönerek, refüje çıktı.



3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Ali Topcuoğlu, eşi Saime Topcuoğlu ve baldızı Bahriye Terzi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan yaralılara boyunluk taktı. Ardından sedyeye alınan yaralılar, vatandaşlar ve polisin yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası, trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü sağladı. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Minibüs sürücüsü Göksel Çoşkun, "Arkadaş tersten geldi. Bizde elimizden olmadan vurduk. Bir anda karşıma çıktı" dedi.

Bir görgü tanığı ise, Topcuoğlu yönetimindeki aracın ters yönden karşı yöne geçmeye çalıştığını bu sırada servis minibüsünün araca çarptığını belirterek, kazanın olduğu noktada sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

AYNI NOKTADA 'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı noktada kısa bir süre öncede yaşanan trafik kazası sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşanmıştı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir başka araca çarpmıştı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka araçların tersten yola girdiğini gördü. Araçları durduran polisler sürücülere cezai işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya ve polise rağmen bazı sürücüler ters yönden karşı yöne geçmeye devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıların araçtan çıkarılarak ambulansa alınması

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar

17.12.2019 - 09.50 Haber Kodu : 191217018

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7- FATİH'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, () Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin adet ecstacy hap, 13 kilo 256 gram kokainle birlikte tabanca, 4 şarjör, pompalı tüfek, 377 mermi, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te bir şüphelinin Binbirdirek Mahallesi Piyer Loti Caddesinde bulunan bir binanın önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı. Ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında takibe aldıkları binanın önüne Hüseyin K.(19) isimli şüphelinin geldiğini ve tedirgin davranışlar sergilediğini gözlemledi. Bunun üzerine ekipler Hüseyin K.'nın yanına giderek üst araması yaparken, üzerinde 14 gram kokain ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, takibe aldıkları binada yaşayan Çınar E.(61)'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Çınar E. yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda 150 bin adet 49 kilo 920 gram ecstacy hap, 13 kilo 256 gram kokain, tabanca, 4 şarjör, pompalı tüfek, 377 mermi, 3 hassas terazi ve çelik kasa ele geçirildi. Yakalanan Hüseyin K. ve Çınar E. , Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Çınar E.'nin evinde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, evin birçok noktasına uyuşturucu saklandığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Çınar E.'nin evinde yapılan aramalar

- silah bulunması

- uyuşturucuların bulunması

- hassas terazi ve tüfek bulunması

- şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17.12.2019 - 10.41 Haber Kodu : 191217033

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8- ARNAVUTKÖY'DEKİ SAHTE PARFÜM OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yapılan 10 adrese Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin Arnavutköy'de sahte parfüm üretimi yaptığını bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. 29 Kasım'da Arnavutköy'de bulunan 10 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serdar K.(31) , Mehmet Mihdi B. (43) ve Alaattin İ.'yi (75) yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ekipler, 768 bin 857 dolu ve boş sahte parfüm şişesi, etiketler ve aksesuarlar ele geçirdi. Ekipler, operasyonun yapıldığı 10 adresten bazılarında üretim yapıldığını belirlerken bazı adreslerin ise depo olarak kullanıldığını belirledi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok markanın parfüm şişelerinin, kapaklarının, kutularının ve etiketlerinin birebir sahtesinin yapıldığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Adreslerde yapılan aramalar

-Ürünlerin ele geçirilmesi

-Üretim tesisi

-Depolar

-Ürünlerin çıkartılması

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9-LGS'DE SORULARIN SIZDIRILMASI DAVASINDA 2 ÖĞRETMENE 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL () LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS), sınav devam ederken soruların dışarıya çıkarılmasına ilişkin açılan davada öğretmenler Hilal A. ve Aynur K., "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavında sınav devam ederken soruları dışarıya sızdırmakla suçlanan öğretmenler Hilal A. ve Aynur K. hakkında açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hilal A. ve Aynur K. ile avukatları ve müşteki Ender Önkol katıldı.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ SAVUNDU

Savunmasını yapan sanık Aynur K., 21 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "Sınavın sonlarına doğru öğrencilerin çoğu çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Son 7-8 dakikada pek öğrenci kalmayınca ben de 10 sorunun 5 tanesini yanımda bulunan telefonla çekerek sosyal bilgiler öğretmeni olan F.G. isimli arkadaşıma gönderdim. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünemedim. Amacım ona bilgi vermekti. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmamıştır. Tam tersine, bu olaydan sonra hayatım altüst oldu. Dilovası'na gönderildim. Ve orada çalıştığım gün boyunca her gün gidip geldim, bir gün bile aksatmadım" dedi.

17 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen Hilal A. ise savunmasında, bu olaydan çıkar elde etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Kararda, sanıkların 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı sorularını sınav bitmeden sınav salonu dışında bulunan kişilere gönderdiğini, sınav süresi bitmeden bilinçli olarak soruların sınav salonundan dışarıya çıkararak görevi kötüye kullandıklarını belirtti.

SUÇUN AĞIRLIĞI CEZANIN ARTMASINA NEDEN OLDU

Sanıkların bu eylemi ile devlet kurumlarının yaptıkları ve 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenirliliğine gölge düşürerek sınavın iptaline kadar gidebilecek bir gerekçe yarattıklarını, dershane ortamındaki kişilere gönderilerek haksız rekabete neden oldukları, bu şekilde kamu ve kişi zararına neden olduklarını gerekçe gösteren mahkeme, sanıkları, TCK 257/1 maddesi gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

CEZA 5 YIL SÜRE İLE ERTELENDİ

Kamu ve kişilerin uğradığı zararın durumunu nazara alarak ceza maddesinin üst sınırından hüküm kurulduğunu karara yazan mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Sanıkların cezası 5 yıl süre ile ertelendi. Mahkeme sanıkları, TCK'nın, "Görevi kötüye kullanma" suçunu düzenleyen 257/1. maddesinden cezalandırdı. TCK 257/1. madde, bu suçu işleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını düzenliyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Hilal A. ve Aynur K.'nın 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı'nda Ümraniye ve Pendik'te görev yaptıkları, sınav bitmeden sınav sorularını whatsapp üzerinden sınav salonu dışında bulunan kişilere gönderdikleri belirtiliyor. İddianamede, şüphelilerin "Görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri savunularak, haklarında TCK 257/2. maddesinde öngörülen 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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10-SULTANGAZİ'DE KUŞ GÖZLEM SERGİSİ AÇILDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun "Kuş Gözlemciliği Kulübü" öğrencilerinin hazırladığı "Kuş Gözlem Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sergide göç yolu olarak Sultangazi'den geçen kuşların fotoğraflarına da yer verildi. Sergi 16-20 Aralık tarihleri arasında doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

"İLKBAHAR VE SONBAHAR'DA İSTANBUL KUŞ CENNETİ HALİNE GELİYOR"

Sergi hakkında bilgi veren Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar, "Okulumuzda kuş gözlemciliği ile ilgili bir kulüp kurduk. Önce öğrencilerimiz havada gördükleri kuşları merak ederek başladılar buna. Daha sonra rehber kitaplar aldık. Çeşitli kuş gözlemcileri ile görüştük. İstanbul içinde çok farklı kuş gözlem gezileri yaptık. Türkiye'de 480'den fazla kuş türü var. Ve bu kuş türlerinden 300'den fazlası İstanbul'da bulunuyor. Her ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde özellikle İstanbul bir kuş cenneti haline geliyor. Başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda çok ilginç kuşlar görebiliyoruz. Yırtıcı kuşların özellikle sonbaharda göçünü görebiliyoruz. Öğrencilerimiz bunları gördüler, fotoğraflarını çekme imkanları oldu. Okulumuz Sultangazi'de bulunuyor. Bu anlamda tam bir göç yolu üzerindeyiz. En son okulumuzun bahçesinde bin 100'den fazla Şahin göçüne şahit olduk. Gökyüzü şahinle doluydu. İlkbahar'da da ötücü kuşların göçüne tanıklık ettik. Okulumuzun arka bahçesine kuşların yemlenmesi için çeşitli yiyecekler bırakıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda duyarlılık kazandı. Hayatları bir nebze olsa kuşla doldu. Etraflarını daha dikkatli incelemeye başladılar. Doğa sevgisi arttı. Bu konuda bir sergi düzenledik. Umarım okulumuzdan başlayan bu doğa sevgisi bütün ülkemize ve okullarımıza yayılır" dedi.

"1 MİLYON KUŞ İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GERİ GÖÇ BAŞLATIYOR"

İstanbul'un kuşlar için geçiş güzergahı olduğunu söyleyen Akar, "İlkbahar'da Afrika üzerinden göç eden kuşlar, göç ettikleri zaman genellikle deniz üzerinden uçmamayı tercih ediyorlar. Çünkü kanat çırptıklarında çok aşırı enerji kaybediyorlar. Bu yüzden karaların birbirine en yakın olduğu yerden geçmek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı İstanbul Boğazı tam bir kuş cenneti haline gelmiş durumda. İlkbaharda Afrika'dan gelen kuşların hepsinin tam bir huni biçiminde İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini ve kuzey Avrupa ülkelerine göç ettiklerini görüyoruz. Burada ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ve yaz sonunda sonbahar mevsiminde tekrardan yaklaşık 1 milyonu aşkın kuşun göç ederek, İstanbul üzerinden Afrika'ya doğru geri bir göç başlatıyorlar" diye konuştu.

Kuş Gözlemciliği Kulübü üyelerinden 6. Sınıf öğrencisi Furkan Aksu ise, "Bazı tecrübeler kazandım. Mesela kuşgözleri diye bir bölümümüz var. Bu bölümde kuşların gözlerini daha çok tanımaya başladım. Mesela bir kuşun tam değil de yarım fotoğrafını görsem tanımaya başlıyorum. Sergilerin bize çok katkısı oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden detaylar

-Öğretmen Ali Akar röp.

-Öğrenci ile röp.

17.12.2019 -09.53 Haber Kodu : 191217021



