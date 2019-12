DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENEVRE'YE GİTTİ

Harun UYANIK/ İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı, Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı burada protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan İsviçre'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

-Erdoğan'ın konvoyunun havalimanına girişi

-Protokol üyeleri ile tokalaşması

-Detaylar

2- İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

-İstanbul Boğazı'ndan detay

-FSM Köprüsü'nden detay

-Balık tutanlardan detay

-Genel detaylar

-SİLİVRİ

- D100 karayolundan görüntüler

- İlçe Merkezinden görüntüler

- Apartmanlardan görüntüler

3- BAĞCILAR OTO GALERİCİLER ÇARŞISINDAKİ CİNAYET KAMERADA

Cinayet şüphelisi,

"İlk ateş ettiğimde isabet etmedi ikinci kez ateş etmek istediğimde silahım tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışınca peşinden koşup ateş ettim. Girdiği dükkanda yine ateş ettim ve öldürdüm, pişmanım"

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() Bağcılar'da araç alım satım işi yapan Abdülkadir Tay, borçlandığı Muharrrem U. tarafından silahla öldürüldü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ait anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağcılar 100. Mahallesi'nde 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da meydana geldi. İddiaya göre araba alım satımı yapan Abdülkadir Tay (54) ile Muharrrem U.(52) arasında alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ardından Muharrem U. silahıyla Abdülkadir Tay'a ateş etti. Şüpheli kurşun isabet etmemesi üzerine ikinci kez ateş etti. Şüphelinin silahı tutukluk yaptığı sırada Abdülkadir Tay olay yerinden kaçıp, oto galericinin içine girerek saklanmaya çalıştı. Ardından şüpheli oto galerisine girerek Abdülkadir Tay'ı vurdu. Şüpheli otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Abdülkadir Tay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ederken şüpheli Muharrem U. olaydan 4 gün sonra 13 Aralık Cuma günü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

"SİLAHIM TUTUKLUK YAPTI KAÇMAYA ÇALIŞINCA PEŞİNDEN KOŞUP ATEŞ ETTİM"

Şüphelinin şubedeki ifadesinde "Abdülkadir Tay'ı 4 yıldır tanırım. Araç alım satımı yaptığı için ondan araç almak istedim. 55 bin liralık çek verdim ama 2 hafta geçmesine rağmen beni oyaladı. Olay günü yanına gittim kavga ettik. Ardından belimden çıkardığım silahla ateş ettim. İlk ateş ettiğimde isabet etmedi ikinci kez ateş etmek istediğimde silahım tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışınca peşinden koşup ateş ettim. Girdiği dükkanda yine ateş ettim ve öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muharrem U. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay kameralara yansıdı. Görüntülerde Muharrem U.'nun Abdülkadir Tay'a ateş ettiği silahının tutukluk yaptığı görülüyor. Şüphelinin olay sonrası otomobiline binerek kaçması da görüntülere yansıyor.



-Şüphelinin olay yerine gelmesi anı

-İkilinin tartıştığı anlar

-Abdülkadir Tay'ın kaçmaya çalışması

-Şüphelinin olay yerinden otomobiline binerek kaçması

-Maktül Abdülkadir Tay Fotoğraf

(AKTÜEL)

-Şüphelinin şube çıkışı

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

4- HELENİSTİK, ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ... OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Sarıyer de gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait onlarca tarihi eser ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 2 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler 13 Aralık günü Sarıyer'de bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Helenistik Döneme ait İstanbul'a özgü mezar taşı, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans Dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları, Roma dönemine ait mimarı mermer parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin tarihi eserleri topladıkları ve kaçak yollarla yurt dışındaki kişilere sattıkları belirlendi.

ONLARCA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon kapsamında 21 farklı boyut ve ebatlarda üzeri bitkisel işlemeli sütun başlıkları, taş boğa başı, 3 taş mimari arkeolojik parça, üzeri insan kabartmalı sütun parçası, 2 üzeri cenaze kompozisyonlu mezar taşı, 8 üzeri kabartma betimli rölyef parçası, üzeri çift başlı kartal kabartmalı haç, kare formunda sütun mimari parça, 2 yan kenarları sarmal biçimli sütun başı, 1 sütun mimari parçası, 2 sütun altlığı olmak üzere toplam 43 taşınmaz olduğu düşünülen arkeolojik obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Yapılan operasyon polis kameralarına yansırken, ekipler buldukları tarihi eserleri özenle deponun içerisinden çıkartarak kamyona yükledi. Emniyet ekipleri tarihi eserleri İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim etti.

-Depoya girilmesi

-Tarihi eserlerin bulunması

-Tarihi eserlerin çıkartılması

-Tarihi eserlerin kamyona yüklenmesi

-Tarihi eserlerin arkeoloji müzesine getirilmesi

5-ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 11.30’sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

-Aracın yanma anı cep telefonu görüntüsü

-Yanan otobüs

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detay görüntü

(Ek görüntü ve bilgilerle)

6-KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Halil YILMAZ / İSTANBUL,()

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler adliye girişinde yüzlerini kapatırken, bir şüphelinin kafasının sargı beziyle sarıldığı görüldü.

-Şüphelilerin Bakırköy Adliyesi'ne getirilişi

-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı

-Polis aracının karakoldan çıkışı

-ARŞİV

7- İSTANBUL'DA HER SABAH AYNI MANZARA... HIRSIZLARIN YENİ HEDEFİ

- İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı

- Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor

- Basitçe sökülen farklar değerinden oldukça düşük fiyata satılıyor.

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL, () İSTANBUL'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek farları. Saniyeler içinde farları söken motosikletli hırsızlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Özellikle belli bir marka ve model otomobile sahip olan vatandaşlar, sabah kalkıp araçlarının başına geldiklerinde arabalarındaki farların yerinde olmadığını görüyor. Hırsızların, piyasa değeri oldukça yüksek olan bu parçaları kolayca ve birkaç saniye içinde yerinden çıkartıp çalması ise şaşkınlık yaratıyor.

SON ZAMANLARDA FAR HIRSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇOK İŞLEM GELDİ

Farların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor. Araçların üzerinde plastik aksam çok olduğu için tamponları kenarlarından tutup farı çekmek suretiyle kulaklarını kopartıp, tamponları açarak, plastik ayaklarla bağlı olan farları, kastırma ya da çekmek yoluyla bu ayakları kırıp dışarıya alıyorlar" şeklinde konuştu.

HASARI 30 BİN LİRAYI BULAN ARAÇLAR VAR

Farların maliyeti çok yüksek parçalar olduğunu, bu nedenle piyasada da rağbet gördüğü için hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Salur, "Aracına göre değişiyor fakat 8-10 bin lira civarında tek far maliyeti olan araçlar var. Genellikle bize başvuran hırsızlık olayları da bu markalar üzerinden geliyor. Bu tür durumlarda insanlar aracını yaptırmak istediğinde yaklaşık 20-25 bin lira gibi kendi araçlarında sadece far ve tampon hasarlarından doğan maliyetler ve hasar kayıtları oluşmaya başladı. Aracın tabii ki değenini de düşürüyor. Satmaya kalktıklarında tramer kaydı bulunduğu için bir pazarlık söz konusu oluyor. Dediğim gibi, maliyet olarak yüksek olduğu için karşılaşılan rakamlar aracın markasına göre 20-25-30 bin lirayı buluyor" dedi.

"20-25 SANİYEDE FARLARI SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"

Yaşadığı mahallede kendisininkiyle birlikte 4 aracın daha farlarının aynı gün çalındığını söyleyen far hırsızlığı mağduru Mertkan Kostan ise, "Bunun da sebebi ikinci el far parçalarının pahalı olması. Ben de mağdurum. 10 bin lira hasarım var, kaskodan karşılanacak. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Kaskoda da bir artış yaşanıyor, aracın da değeri düşüyor. O yüzden araçları otoparklara çekmek zorunda kalıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok, otoparklara çekeceğiz. Sokakta 20 saniyede farları çalıyorlar. Motorla geliyorlar, iki kişi, 20-25 saniyede farları söküp götürüyorlar. Kasklı geliyorlar, plakaları da olmuyor, bir şekilde peşine düşülmüyor" ifadelerini kullandı.

GENELLİKLE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇLARIN FARLARI ÇALINIYOR

Genellikle aynı marka ve model araçların farlarının daha çok çalındığını dile getiren Kostan, "Aynı marka aynı modellerden farlar çalınıyor. Benim arabam aslında o çok çalınan modelden değildi ama benim bile 9-10 bin lira hasarım var. O çok çalınan modellerin hasarları 25-30 bin liraya kadar varabiliyor. Lüks araçların 40 bin liraya kadar varabiliyor. Daha dün akşam Florya'da iki tane lüks aracın farları çalındı. Etiler, Florya, Kağıthane ve Beylikdüzü bölgelerinde şu anda çok fazla far hırsızlığı oluyor" şeklinde konuştu.

-Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

-Farları çalınan araçlar

-Oto sanayiden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Hasar Uzmanı ile Röp.

-Hasar Uzmanının farların nasıl bu kadar hızlı çalınabildiğini anlatması

-Mağdur ile Röp.

-Genel ve detay

8- SINAVLAR 'EMANETÇİLER'E YARADI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Alper KORKMAZ- Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL-

Okul kantini ve çevredeki işletmeler, AÖF, KPSS, YKS, ALES, TUS, DGS gibi sınav dönemlerinde, sınava alınması yasak olan cep telefonu, çanta, anahtar, takı gibi yasaklı eşyaları 3 ile 5 lira arasında değişen ücretlerle emanet olarak alıyor. Sınav boyunca öğrencilerin eşyalarını muhafaza eden emanetçiler, bu yolla günlük yüzlerce lira kazanıyor.

14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavına giren öğrencilere, kimlik kontrolü sırasında cep telefonu, çanta, anahtarlık gibi eşyalarının sınav salonuna alınmayacağı belirtildi. Yanında yakını bulunmayan öğrenciler eşyalarını okul kantini ya da çevredeki kafeterya gibi işletmelere emanet olarak bırakmak zorunda kaldı.

Sınav sebebiyle yaklaşık 10 kişinin emanet getirdiğini belirten bir kafe işletmecisi ?Hafta sonları genelde okullarımızda sınavlar oluyor. Sınavlarda insanlar mağduriyet yaşamasın diye biz de emanet olarak insanların cep telefonlarını, cüzdanlarını, çantalarını bıraktığı bir mekan olarak işletiyoruz burayı. Özel eşyalarının hepsini bırakabilirler. Cüzi rakamlar alıyoruz 2 lira 3 lira gibi sınav süresince, sonra geri veriyoruz. İçeride dolaplarımız var orada saklıyoruz. Bugün 10 kişi bıraktı. Başka yerlere de götürdükleri oluyor bu çevrede başka emanetçiler de var. Bu sistemden gayet memnunlar dedi.

KİMLİK GÖRMEDEN EŞYALARI VERMİYORUZ

Kafeterya girişine 'emanet alınır' yazısını asan Sabri Bulut ise Öğrenciler sınava girerken yanındaki emanetleri biz alıyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Kimlik görmeden eşyaları vermiyoruz. Bilgilerini alıyoruz. Sınav bittikten sonra kimlik gösterince veriyoruz. Çok değerli telefonlar oluyor. Onların hepsi bize emanet. 6-7 senedir buradayız. Bir sıkıntı yaşanmadı. 3-5 lira civarında bir ücret alıyoruz diye konuştu. Sınava giren Ecem Yıldızhan da ?Eşyalarımı okul karşısındaki kafeteryaya bıraktım. 5 lira karşılığında. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Zaten yanımda çok bir şey de yoktu diye konuştu.

MECBUREN BIRAKIYORUZ

Emanetçileri güvenilir bulmadığını ancak mecbur kaldığı için emanet bıraktığını söyleyen Sayit Ahmet Yalçın ise ?Mecburen bırakıyoruz. Girişte polisin masasına bıraksak bence daha güvenli. Boşu boşuna para veriyoruz. Bir araba anahtarına 5 lira aldılar. Talep de çok her gelen mecburen bırakıyor. Güvenli bulmuyorum ama bırakıp gidiyoruz. Arabada para var, telefon var bilgisayar var diye konuştu.

SORUMLULUĞU ALMAK ZORUNDA

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise sorumluluk aldıklarını ve bir bedeli olmasının normal olduğunu söyledi. Osmanoğlu, şöyle konuştu Cumartesi pazar okullar tatil olduğu için kantinci sınav zamanı mecbur açıyor. Arkadaşların emanetlerine sahip çıkıyor. Takdir edersiniz ki 10-15 bin liralık telefonlar var. Bunlar kaybolduğu zaman mesuliyeti kimde olacak Her okulda değil de bazı okullarda böyle bir sistem var. Bir telefon kaybolduğu zaman kantinci, 2-3 ay çalışmak zorunda o parayı çıkarmak için. Aldığı zaman da fişlerini kesiyorlar. Kaçak değil yani, kayıt altında. Kantinciler değnekçi değil. Kaybolan eşyadan sorumlular. O yüzden 2-3 lira almak normal bence. Çünkü emanete sahip çıkıyorsunuz. ÖSYM de kesinlikle telefonla girilmesini yasaklıyor. O zaman getirmesin kimse yanında. Getirdiği zaman da her şeyin bir ücreti var. Kantinci makbuz teslim etmişse onun sorumluluğu almak zorunda. Çünkü bir emanet teslim edilmiş ona. Emanet almışsa sahip çıkmak zorunda. Onun bedelini öder. Aldığımız paranın karşılığında biz fiş kesiyoruz. O da emaneti teslim aldığına dair bir belgedir. O sorumluluğu almak zorunda.

-Okuldan görüntü

-Sınavdan çıkanlardan görüntü

-Okul çevresindeki kafetaryalardan görüntü

-Emanet alınır yazısı

-Kafeterya sahibi

-Okul girişinde emanet alan görevlilerden görüntü

-Sınava girenlerin emanetlerini alması

-Vahap Osmanoğlu röp

9- İBB'NİN KİRALIK ARAÇ İHALESİ GEÇERLİ TEKLİF OLMADIĞI İÇİN ERTELENDİ



İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 2020 yılı kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi.

İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı kiralık araç ihalesini Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İhale canlı olarak da yayınlandı. İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı. İBB tarafından yaklaşık maliyet 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif sundu. İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı. İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet 8+1 minibüs, 121 adet 14+1 minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak.



-İhaleden görüntü

-Detaylar