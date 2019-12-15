DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

() BAYRAMPAŞA'da Yıldırım Mahallesi'nde, 1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı. Zaman içinde çevresine yapılan otoyollar yüzünden var olma mücadelesi veren definecilerin de hedefindeki kemer gün geçtikçe yok oluyor.Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edildikten sonra gözlerden uzak kalarak dökülmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.

"BU BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA BÖYLE OLMAZ"

Bölgede 4 yıldır hurdacılık yapan ve tarihi kemeri korumayı kendine görev edinen Ayhan Kaya, taş hırsızlarının gece saatlerinde geldiğini söyledi. Definecilerin de kemerin çevresinde derin çukurlar açtığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Gece saat 2-3 sıralarında geliyorlar, bu taşları buradan söküyorlar. Ondan sonra buralarda kazı yapıyorlar. Kalabalık geliyorlar 7-8 kişi, bunları tanımıyoruz. 4 senedir ben burada hurda toplarım. Burayı canla başla koruyorum. Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler iki yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Bunu yapmak kolay mı? Servet bu. Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz. İyi taşları alıyorlar, kötü taşları almıyorlar. Define söylentisi var, burası Kemerburgaz'a bağlanıyor. Ama burada define olmaz. Burada yerleşim alanı yok ki. Bu bir servet, ecdadımız yapmış 'alın kullanın' demiş" dedi.

Edirnekapı, Karagümrük, Beyazıt ve Fatih gibi semtlerde Reşid Paşa Türbesi, Atik Ali Paşa Camii, Sultan Mahmud Türbesi, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu toplam 37 noktaya su dağıtan tarihi kemer, halk arasında 'Şirinkemer' olarak da biliniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kemerin havadan görüntüsü

-Kemerden aktüel görüntü

-Taş sökülen yerler

-Ayhan Kaya röp

15.12.2019 - 10.01 - Haber Kodu : 191215015

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2- , 5 YILDA 7 BİN 302 YABANCI TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI RİSK ANALİZ BİRİMİ'NE GİRDİ



Hilal ÖZTÜRK- Uğur CAN- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DEMİRÖREN Haber Ajansı (), yabancı teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerinin önlenmesinde en etkili çalışmalarının yürütüldüğü İstanbul Havalimanı Risk Analiz Birimi'ne girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Risk Analiz Birimi ekiplerinin terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PYD-PKK'ya katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen teröristleri yakalama süreci tüm ayrıntılarıyla görüntülendi. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin görüşme odasına götürülerek sorgulanmasıyla devam ediyor, pasaport incelemesiyle de tamamlanıyor. Şüphelinin yabancı terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor. Aranan bir terörist olduğu belirlenirse yargı süreci başlıyor. TEM verilerine göre 2014 yılından bugüne kadar havalimanlarından Türkiye'ye ve buradan da çatışma bölgelerine geçiş yapmak isteyen DEAŞ, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra, gibi terör örgütleri üyesi ya da bağlantılı bulunan 7 bin 123 terörist inad (ülkeye sokulmamak), 179 terörist ise deport (sınırdışı) edildi. Risk Analiz Birimi, 5 yılda toplam 7 bin 302 yabancı teröristi durdurdu.

YOLCULAR ARASIDAKİ TERÖR POLİSİNİN GÖZ TEMASIYLA TAKİP BAŞLIYOR

Yabancı teröristlerle ilgili çalışmalar üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama kesintisiz göz takibiyle başlıyor. Risk Analiz Birimi ekipleri sivil kıyafetleriyle, terör örgütlerine katılımın yoğun olduğu belirlenen ülkelerden gelen uçakların yolcuları arasında dolaşıyor. Uzmanlaşmış ekipler yabancı teröristlerin profiline uyan şüpheli yolcunun yanına yaklaşarak önce kendisini tanıtıyor. Terör Şube polisi şüpheli gördüğü kişiyle ayaküstü kısa bir konuşma yapıyor. Polisin ilk tespitleri süreci başlatıyor. Şüpheli görülen kişi göz bebeklerindeki büyümeden, sık sık yere bakmasına, sesindeki titremeden sürekli yüksek sesle konuşmasına, konuşurken ellerini ovuşturmasından, çıkış noktalarını aramasına kadar birçok bedensel tepkiyle kendini ele veriyor. Polis ilk değerlendirmesinde yabancı terörist olabileceği kanaatine varırsa şüpheli özel bir odaya götürülüyor.

GÖRÜŞME ODASINDA ŞAŞIRTMALI SORULAR

İkinci aşama da risk analizi konusunda özel eğitim alan uzman terör polislerinin şüpheli görülenler ile mülakat odasında görüşme yapmasıyla devam ediyor. Risk Analiz Birimi ekibi şüpheliye bir dizi soru soruyor. Bunlar arasında kim olduğu, nerden geldiği, nereye gittiği, mesleği, medeni durumu gibi temel sorular da bulunuyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan özel sorularla şüpheli görülen kişi çözülüyor. Aynı sorunun tekrar tekrar sorulması, yaşadığı ülke, mesleği gibi konularda ayrıntılı sorularla şaşırtma tekniği uygulanıyor. Mülakat sonrası şüphelinin yabancı terörist olup olmadığı açığa çıkartılıyor.

PASAPORT TARAMASIYLA KEMİK YAPISI BİLE EŞLEŞTİRİLİYOR

Üçüncü aşamada ise pasaportun sahte olup olmadığı ile ilgili teknolojik cihazlarla inceleme yapılıyor. Ultraviyole ışınla taranan pasaportlardaki en ince detaylar inceleniyor. Pasaporttaki fotoğrafla şüpheli görülen kişinin aynı insan olup olmadığı kemik yapısı ölçümüyle de kontrol ediliyor. Pasaport ve güncel fotoğrafların karşılaştırılmasında farklılıklar ortaya çıkarılıyor. Bu üç aşamadan oluşan çalışma sistemiyle yakalanan yabancı teröristler ülkelerine geri gönderiliyor. Haklarında arama/yakalama kararı olan teröristler hakkında ise yargı süreci başlatılıyor.

TERÖRİSTLER YAKALANMAMAK İÇİN 'HİCRET EL KİTABI' BASTIRDI

Terör örgütlerinin en etkili elaman kazanma yöntemlerinden biri olan Yabancı Terörist Savaşçılardan (YTS) binlercesinin Risk Analiz Birimi tarafından yakalanması terörist DEAŞ'ın yöntem değiştirmeye zorladığı öğrenildi. Terör örgütü, risk analiz biriminden kurtulmak için, Suriye'ye geçiş yapacak sempatizanlara yönelik 'Hijrah to The Islamic State' (İslam Devletine Hicret) isimli bir el kitabı hazırladı. El kitabında terör örgütünün sempatizanlarına yolculukta tercih etmeleri gereken yol ve yöntemlerden, yanlarında neler bulunması gerektiğine kadar ayrıntılı bilgi aktardığı ortaya çıkarıldı. Terör örgütüne katılmaya gelen yabancı erkek teröristlere sakallarını kesmeleri, küpe takmaları, batılı gibi giyinmeleri, kadın teröristlere ise saçlarını açmaları, etek bluz giyinmeleri şüphe çekmeyecek görüntü vermeleri talimatları verildi. Teröristler hangi ülkelerden geldiklerinin anlaşılmaması veya dikkat çekmemesi için önce Avrupa ülkelerine gidip, bu ülkelerden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul Havalimanı'ndaki TEM polislerinin yabancı teröristlerin yakalanması ile ilgili çalışmaları

-Dış hatlarda uçağın iniş kapısında TEM polislerinin belirlediği yolcularla ön görüşmelerinin görüntüsü

-Şüpheli görülen yolcularla mülakat odasında görüşme yapılması

-Pasaportların incelenmesinin yapıldığı merkezdeki görüntüler, işlemler

-İstanbul HAvalimanı ve Risk Analiz Biriminden genel ve detay görüntüler

15.12.2019 - 11.29 - Haber Kodu : 191215030

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3- KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AFGAN GENÇ, SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,()

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

10 gün önce satın aldığı motosikletle ile sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun ölüm haberini alan ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Afgan genç ve babasının fotoğrafları

-GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Kazanın meydana geldiği yer

-Sürücünün cansız bedeni

-Motosikletten görüntü

-Polisin çalışması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yoldan görüntü

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detaylar

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4- "GÜRÜLTÜ YAPMAYIN UYUYAMIYORUM" MESAJI ATTIĞI KOMUŞULARININ SALDIRISINA UĞRADI

*O anlar kamerada

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay Bakırköy'de 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kapıya gelenler

-Kapının yumruklanması ve tekmelenmesi

-Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açması

-Kapı önündekilerin saldırıp içeri girmesi

-Kapı eşiğinde yaşanan arbede

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

15.12.2019 - 11.10 - Haber Kodu : 191215028

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5- AFRİKALI YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARDAN OLUŞAN DANS GRUBU İSTANBUL'DA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () AFRİKALI yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana'ya İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama yapıldı.

Uganda'da bir köyde yaşayan ve sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenerek ünlenen Masaka Kids Africana grubunun üyeleri, kendilerine şöhreti getiren danslarını sergilemek üzere İstanbul'a geldi. Grubun üyeleri uçaklarından havalimanına giriş yaptıkları an İngilizce olarak " İstanbul sizinle dans edecek, Hoş geldin Masaka Kids African" yazlı pankartla karşılandılar. Sürpriz karşılama töreninin akabinde grup, havalimanından ayrılmadan önce meşhur dans gösterilerinden kısa bir kesit sundu.

Görüntü dökümü:

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-Dans grubunun terminalde karşılanması

-Çocukların dans etmesi

-Detaylar

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6- İSTANBUL'DA GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

İSTANBUL'da gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu. Zeytinburnu sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gün doğumunda spor yapanlar da bu eşsiz manzarayı doyasıya yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Gün doğumunun kartpostallık görüntüsü

-Bazı vatandaşların spor yapması

-Kedileri besleyen vatandaştan görüntü

-Genel ve detaylar

15.12.2019 - 11.49 - Haber Kodu : 191215037

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7- 2. ULUSLARARASI PERKÜSYON YARIŞMASI'NDA BÜYÜK BAŞARI



Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir Müzik Akademisi öğrencileri, 2. Uluslararası İstanbul Perküsyon Yarışmasında farklı dallarda başarılara imza attı. Farklı dallarda pek çok ülkenin katıldığı yarışmada öğrenciler birincilik ve ikincilikler elde etti.

"PERKÜSYON ADINA TÜRKİYE'DE İLKLERİ YAŞATAN BİR YER"

Perküsyon Eğitmeni Berkay Akarsu, "Burası aslında Türkiye'de perküsyon adına ilkleri yaşatan bir yer. 125 kişilik dev bir kadrosu var. Sadece perküsyon çalan kişiler. Hem de diğer yarışmalar olsun, birçok konuda ilklerin olduğu bir yer burası. Hem çocuklar hem yetişkinler hem de akademikler hepsi ayrı ayrı kendi dallarında ödül alan çocuklar ve yarışmacılar oldu. Hepsi kendi alanlarında 2. Uluslararası İstanbul Perküsyon festivalinde ödül kazandı. Bu onlar için çok büyük bir başarı çünkü daha önceden müzikal bir geçmişi olmayan öğrencilerin katıldığı ve kısa zamanda hazırlandığı bir süreçti. Bizim için de onlar için de zordu. Buraya her hafta geldiler ve evlerinde de enstrümanları ile vakit geçirmek zorunda kaldılar. Severek yapmasalardı, bu kadar başarılı olabileceklerini düşünmüyorum" dedi.

3 FARKLI ÜLKE KATILDI

Yarışmaya 3 farklı ülkeden katılım olduğunu dile getiren Akarsu, "Türkiye'den katılımların çok yoğun olduğu bir yarışmaydı. Çocuk perküsyon topluluğu kendi kategorisinde birinci oldu. Akademik öğrencilerden 3 öğrenci kendi kategorilerinde birinci oldular. Yetişkin perküsyon topluluğu da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"BİR ROL MODEL OLUŞUM OLDU"

Müzik Akademisinin Kurucusu Hakan Dedeler de "Prof. Dr. Cihat Aşkın ile beraber Kuruculuğunu üstlendik. Hocamızın öğrenme metodunu kullandık. Alanında uzman birçok eğitmen, Cihat Aşkın gibi, Cana Gürmen, Erdal Sökmen gibi birçok sanatçı burada öğrenciler ile buluştu. Ve yaklaşık 50 öğrenci konservatuvar kazandı buradan. Bunun 20'si birincilikle kazandı. Ben ne zaman bir konservatuvara gitsem 'hocam hocam' diye yanıma geliyorlar ve ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir rol model oluşum oldu. Bizim rol model sürecimizden sonra yaklaşık 20'ye yakın müzik akademisi kurduk Türkiye'de. Bir çığır açtık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ JÜRİ ÜYELERİ KARŞISINDA TER DÖKTÜLER

Dünyaca ünlü jürilerin yer aldığı İstanbul 2. Uluslararası Perküsyon Yarışmasında iki birincilik elde ettiklerini vurgulayan Dedeler, "Tabii jüri üyeleri çok önemli. Başta Amerika'dan gelen David Friedman jüri başkanıydı. Engin Gürkey genel sanat yönetmeniydi. Bunun yanında Yunanistan'dan, İtalya'dan, İngiltere'den gelen birçok jüri iyesi vardı. Bu jüri üyelerinin önünde ter döktüler ve birçok yarışmacı içinden birinci olmaları bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

ALBÜMÜ ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE

2019'da 'Mahi' ismini verdiği ve çok satanlar listesinde olan albüm çalışmasından ise Dedeler, "Bu çok doğaçlama gelişti aslında bir plan yoktu ama hayatın akışında birdenbire ortaya çıkıverdi bu albüm. Bu albümde bana 'Oğur sazı' sanatçısı Erdal Yapıcı eşlik etti. 10 telli Oğur Sazı çaldı ve bu Türkiye'de bir ilk. 10 telli bir Oğur Sazı daha önce hiç kaydedilmedi. Bu süreç böyle gelişti, hadi gel kayıt yapalım dedik. Sanki konserdeymiş gibi hücum kayıt olarak bu albümü kaydettik. Bir sürpriz olarak ortaya çıktı. Bu albümün adını Mahi koydum ben, Mahi Hint Okyanusu'nda bir balığın adı. Şu anda çok satanlar listesinde. Çok mutluyuz" diye bahsetti.

Görüntü Dökümü:

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-Yetişkin Perküsyon grubu görüntüleri

-Çocuk perküsyon grubu görüntüleri

-Eğitmen ile röp.

-Akademi kurucusu ile röp.

-Genel ve detay

