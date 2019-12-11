DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

AVCILAR'da yer altındaki fiber kabloları değiştirmek amacıyla yapılan çalışma sırasında kullanılan iş makinesi 'Akrobatik' hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokunca kepçe operatörünün belgesine geçici olarak el konulurken, 108 TL ceza kesildi.Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir süreden bu yana yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapılırken, görevliler, yer altından geçen fiber kabloların değiştirdi. Değiştirilen eski hatların çıkarılması için bir kepçe kullanıldı. Görevliler, yerin altında çelik halata bağlanan kabloların çekilerek çıkarılabilmesi için bir kepçe getirdi. Halatın ucu kepçeye bağlanırken, kepçe operatörü kabloları çekip çıkartabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Bu çalışma sırasında aracın arka lastikleri yerden metrelerce havalanırken, kepçe ön iki lastiği üzerinde kaldı. Bu sırada halatın kopmaması, savrulmaması veya kepçenin bağlı olduğu yerden kurtularak yanından geçen diğer araçlarda bulunanların olası bir tehlike ile karşılaşması şans olarak değerlendirildi.Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ihbar üzerine gelerek bu çalışmayı durdururken, kepçe operatörü Ahmet Turan Ç.'nin belgelerini kontrol etti. Kepçe operatörüne "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yer, kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymadığı" gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra sürücü belgesine trafikte yapmış olduğu tehlikeli hareketler nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddeine dayanılarak, sağlık koşulları yerine getirilene kadar geçici olarak el konuldu. Kepçe operatörü hakkında bunun yanı sıra "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nce adli soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kepçeyle akrobatik hareket yapan operatör

-Sürücünün emniyete getirilmesi

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3- SİLİVRİ'DE KÖYLÜLERİN SU FATURASI ŞAŞKINLIĞI...

- Silivri'de mahalle statüsüne geçen köylerde su faturası bu ay yaklaşık 4 kat fazla geldi. Faturalarla şaşkınlık geçiren köylüler duruma tepki gösterdi.

- Mesut Keser,

"Geçen ay 80 lira öderken şimdi 325 lira su faturası ödedim"

"İSKİ'nin çalışanları diyor ki, ha Taksim'de oturmuşsunuz ha köyde hiç fark etmez, diyor. O zaman hayvancılığı yapmayacaksın diyor. Ne yapacağız? "

- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

"Etiler'deki yüzme havuzundaki su 4 lira ise, benim Silivri'min köyünde 4 liraya benim çiftçime veremezsiniz"

"33 köyümüzde hali hazırdaki su fiyatları yüzde 400 zamlandı. Esasında zamlandı demek doğru değil ama onlara İSKİ tarafından 5 yıl boyunca bir istisna tanınmıştı"

" İSKİ'nin tarifeler yönetmeliğinde hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var. Ama bunu nedense uzatmıyorlar"



Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, () İSTANBUL'da köy hayatı devam eden ancak mahalle statüsünde olan yerleşim merkezlerinde, su fiyatlarının metreküpü 1 liradan 4 liraya yükseldi. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köy halkı, su fiyatlarına yüzde 400 zam gelmesine tepki gösterdi.

İstanbul'da köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlar, suyu şehir içinde yaşayan vatandaşlara göre daha düşük fiyata kullanıyordu. Silivri'de bu ay faturalarındaki büyük artışı gören vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. 2008 yılında köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalle statüsüne geçirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına geçtiğimiz ay yüzde 400 zam yaptı. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için oldukça yüksek metreküplerde su harcayan köy halkı ise, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun, 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi. Hatta belli bir metreküpün üzerindeki su tüketiminde, birim fiyatı 6 liraya kadar çıkıyor.

"SERALARI SULAYAMIYORUM"

Silivri'nin Yolçatı köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Mesut Keser, "Geçen ay suyun metreküpü 1 liraydı. Bu ay birden oldu 5 lira 35 kuruş oldu. 80 lira öderken şimdi 325 lira su faturası ödedim. Geçen ay 32 ton su 46 lira, şimdiki aynı metreküp su 215 lira. Bu benim cebimden çıkıyor. Hayvancılık yapıyorum, zaten süt 2 lira. Biraz fide ekiyorum, kıvırcığım var seralarda, sulayamıyoruz. Çok mağduruz. Bunun giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HA TAKSİM'DE HA KÖYDE OTURUYORSUNUZ DİYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'ye başvurduğunu ifade eden Keser, "İlk etapta 'bir yanlışlık var' dediler. Verdim adımı, soyadımı, kimliğimi 'olamaz bu kadar' dediler. Fakat 2008'de Büyükşehir'e bağlandık. Ondan sonra biz mahalle statüsünde olduk. Suyun birim fiyatı o zaman da yükselmişti. Büyükşehir suyun fiyatını düşürdü tekrar. İSKİ'nin çalışanları diyor ki, ha Taksim'de oturmuşsunuz ha köyde hiç fark etmez, diyor. O zaman hayvancılığı yapmayacaksın diyor. Ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz biz? O zaman biz de şehire göç edeceğiz, başka çaresi yok. Bir inek günde ortalama 50 kilo su içiyor. 12 tane hayvanım var. Mağduruz şu an çok" dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI İBB'YE YAZILI TEKLİF SUNDU

Köylerde suyun birim fiyatının yeniden 1 liraya düşürülmesi için İBB'ye teklif sunduğunu dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da şunları söyledi:

"Hali hazırda İBB'nin sınırları, hizmet alanları, valiliklerin sınırlarına taşındıktan sonra köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalleye dönüştürülen köyler var İstanbul'da. 6 tane ilçe; Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Sultangazi... 6 tane ilçeye hitap eden 33 köyümüzde hali hazırdaki su fiyatları yüzde 400 zamlandı. Esasında zamlandı demek doğru değil ama onlara İSKİ tarafından 5 yıl boyunca bir istisna tanınmıştı. O da neydi? Hali hazırda köy hayatı devam eden, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin suyunun fiyatının, İstanbul'un şehir merkezindeki diğer ilçelerde olan fiyatla aynı olmaması için tarifeyi İSKİ tarifeler yönetmeliğinde yüzde 25'i geçemez. Yani bugün sizin İstanbul'da 4 liraya kullandığınız suyu, bizim çiftçilerimiz 1 liraya kullanıyordu. Fakat bu 5 yıllık süre doldu. İki aydır çiftçi 4 liraya su kullanmaya başladı. İşte bana muhtarlarımdan, köylülerimden bu şikayetler gelince ben Silivri Belediye Başkanı olarak, İBB'ye bir yazılı teklif sundum. Teklifte şunu diyordu: 'Köy hayatını bitirmeyelim, köyde üretimi, hayvancılığı destekleyelim. Bu insanları da ilçelere göçe zorlamayalım. Gelin İstanbul'un tarım üssü olabilecek Çatalca'yı, Silivri'yi bu konuda destekleyelim 33 köyümüzde su fiyatını 1 liraya indirelim' diye teklif verdim. Bu teklif AKP meclis üyeleri tarafından kabul, İyi Parti ve CHP'li meclis üyelerimiz tarafından şerh düşülerek kabul edildi"

"İSKİ BU TARİFEYİ 5 YIL UZATABİLİR AMA UZATMIYOR"

İSKİ'nin köylere uygulanan hali hazırdaki su tarifesini 5 yıl daha uzatabileceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onlar da biliyorlar aslında yaptıkları yanlışı ama bu mecliste benim üzüldüğüm bir konu var. İBB Başkanımız bizim teklifimizi meclise iade etti. Yani onaylayamayacağını söyledi. Gerekçesi de şu, 'Yasa benim önümde engel, Ankara'ya gidin, bir yasal değişiklik yapalım. Yaparsak bu suyu ben çiftçiye 1 liraya verebilirim ama hali hazırda 4 liraya vermeye devam edeceğim' dedi. Buradan şunu söylüyorum, Etiler'deki yüzme havuzundaki su 4 lira ise, benim Silivri'min köyünde 4 liraya benim çiftçime veremezsiniz. Bu 33 köy de aslında mağdur. Biz hali hazırda İstanbul'un kırsalını desteklemek zorundayız. Burada yasa çok açık, İSKİ ve İBB'nin yetkisi var. İSKİ'nin tarifeler yönetmeliğinde hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var. Ama bunu nedense uzatmıyorlar. Bunun için bizi Ankara'ya, TBMM'ye gönderiyorlar. Ben köylülerin sürekli yanında olacak bir belediye başkanı olarak hangi platforma gidilmesi gerekiyorsa oraya gideceğim. Nerede mücadele edilmesi gerekiyorsa orada mücadele edeceğim ve bu suyu 33 köye 1 liraya kullandıracağım"

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İBB meclis toplantısında Başkan Yılmaz'a yanıt olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Bu konudaki hararetinizi alkışlıyoruz. Bu bakış açınızın da yanındayız. Kanun değişikliği ile ilgili girişiminizi yapmanızı, siyasi partinizin temsilcileri bunu gruplarınızda ve meclis genel kurulunda dile getirsinler. Bizim arkadaşlarımız da aramızda bunu kendi grubuna taşıyacak. Aynı tutumu, tavrı hükümet partisi AK Partinin buradaki grup başkan vekilinden de bekliyoruz. Lütfen bunu TBMM'de gündeme getirelim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köy halkı ile röp.

-Bahçe sulama görüntüleri

-Silivri'nin bazı köylerinin havadan görüntüleri

-Silivri Belediye Başkanı ile röp.

-Faturalarını gösteren köy halkı

-İBB meclis toplantısından görüntü

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay



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4- KADINLAR İLGİ GÖSTERİYOR, UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞE SAHİP

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () KADIN cinayetlerinin ardından biber gazı kullanımı tartışmaları gündeme geldi. Ancak biber gazının satışı yasak, kullanımı da tartışmalı. Alımlar daha çok internet üzerinden yapılıyor. Uzmanlar da biber gazı tartışmalarında farklı görüşlere sahip.

Ordu'da Ceren Özdemir'in öldürülmesi, tüm Türkiye'yi üzdü. Türkiye'de satışı yasak olan biber gazı, av malzemeleri satan yerlerden ya da pasajlardan temin edilebiliyor. Ancak kanunlara göre biber gazı ile işlenmiş bir suç, silahla işlenmiş gibi sayılabiliyor.

"Avukat Rezan Epözdemir biber gazı kullanmak suç mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Türk Ceza Kanunun 6'ncı maddesi çok nettir. TCK'nın 6'ncı maddesinin F bendi silah deyiminde, 'Ateşli silâhlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler' dedikten sonra, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler. Yani bu bizim iç hukukumuzda biber gazı silah demek. Örneğin bir kimseyi biber gazıyla yaraladığınızda bıçakla veya ateşli silahla yaralamış gibi bir rejime tabi tutulursunuz. Biber gazıyla işlenmiş bir suç, bizim iç hukukumuzda silahla işlenmiş sayılıyor. Dolayısıyla bir kimseyi ateşli silahla, bıçakla ya da biber gazıyla yaralarsanız kasten yaralama suçunun nitelikli hali söz konusu"

Epözdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "İthalat izni verilmeyen bir ürünün. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar para cezası var. Satın alanlar içinse, ithalat izni olmaksızın ülkeye sokulduğunu bilerek ve ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bunu satmak da suç. Bunu bilerek bireysel olarak satın almak da suç. Ülkeye ithalat işlemi yapılmaksızın kaçak bir şekilde sokmak 3 maddenin 1'nci fıkrasına göre çok net bir biçimde belirlenmiş durumda suç"

"İNSANLAR BİR ŞEKİLDE BİBER GAZI ELE GEÇİRDİYSE CEZALANDIRILMASI İÇİN BİR DÜZENLEME YOK"

Avukat Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ise biber gazı ile ilgili doğrudan bir düzenleme olmaması sebebiyle suç sayılmayacağını ifade ederek,şunları söyledi: "Biber gazı kimyasal madde olarak kabul edilmiyor. Kimyasal maddelerin ithalatı, bulundurulması ve satın alınmasıyla ilgili bir kanunumuz var. Kanuna göre, olayları bastırıcı biyolojik madde olarak bir tanımlama yapılmış. Ancak biber gazının da ithalatı için izine ihtiyaç var. Bulundurulması ile ilgili ise kanunda herhangi bir düzenleme yok. Şu anda insanlar bir şekilde biber gazı ele geçirdiyse cezalandırılması için bir düzenleme yok. 'Kullanılması suç mu?' diye merak edenler için, burada mesele niçin ve nasıl kullandığınızla ilgili. Biber gazı bir silahtır. Herkesin aklını karıştıran nokta burası. Hem silah, hem de serbest nasıl oluyor? Bir ekmek bıçağını da bulundurmak suç değil ancak birini öldürür ya da yaralarsanız bu suç. Dolayısıyla biber gazı insana zarar verecek nitelikte bir şey olduğu için ceza kanunumuzun 6'ncı maddesine göre silah kabul ediliyor."

Prof. Dr. Yıldız, "Sonuç itibarıyla kanuni düzenleme olmadığı için biber gazını kullanmak suç değil. Bu gazın meşru çerçevede kullanılması, hukuka uygunluk sebebi ve koşulları varsa cezalandırılmıyor. Ancak bundan üçüncü kişilerin zarar görmemesi gerekir" diye konuştu.

"BİR ASTIM HASTASI ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ASTIM KRİZİNE GİREBİLİR"

Biber gazının sağlığa zararını değerlendiren Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Salih Serdar Erturan da şöyle konuştu: "Biber gazı toksik bir gaz. Özellikle vücut mukozlarını, ağız, burun, göz ilk başta etkilenen organlarımız. Bunlar etkilendiği zaman ani göz yaşarması, burun akması, hapşırık gibi olaylar başlayarak kişiyi etkisiz hale getiriyor. Esas kullanım amacı da bu. Ancak kişilerin yapısal farklılıkları ya da o kişinin astım hastası olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak solunan gaz, bronşlarda ani reaksiyona sebep olup kasılmaya ve bunun sonucunda ani bir daralmaya sebep olabilir. Bir astım hastası çok rahat bir şekilde astım krizine girebilir. Sonuç olarak kullanım durumda maruz kalan kişi için belirli riskler söz konusu olabilir."

KADINLAR ENDİŞELİ

Kadınlar ise endişeli olduklarını, biber gazı satın almayı düşündüklerini ve biber gazı taşımaya devam edeceklerini belirtti. Kendini güvensiz hissettiğini söyleyen Aslı Turan, "Ben biber gazı kullanmıyorum ama satan bir yer görsem alırım. Yanımda bulundurabilirim. Ama suç mu değil mi bilmiyorum. Ancak bir kadının güvenliği açısından taşınabilir. Artık günümüzde insanlar sebepsiz yere sizi gelip öldürebiliyorlar. Yeni de bir olay yaşandı, bu çok üzücü. Kendimi güvensiz hissediyorum" diye konuştu.

Ayça Çelik Ateş ise "Yakın zamana kadar yanımda taşıyordum. Yine taşımayı düşünüyorum. İnternet üzerinden sipariş ediyorum. Güvenliğimiz tehlikede kendi kendimizi korumak zorundayız. Önceden akşamları hava kararınca daha çok ihtiyaç duyuyorduk ama artık gündüz bile çantada değil cebimizde taşımak zorunda hissediyoruz" dedi.

Çocukları sebebiyle çantasında taşıyamadığını söyleyen Güneş Kaya da "Taşımayı düşünüyorum. Çocuklar çantamı karıştırdığı için almıyordum ama şu zamanda almak lazım. Kadınlar açısından çok tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Her şey serbest oldu. Her şey af oluyor. Adam karısını öldürüyor, 6 ay yatıyor. Bu adalet mi? Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kızıyla birlikte dolaşan anne Zeynep Açıkgöz, "Kızım kullansa çok iyi eder. Bulsam ben kendime alırım" dedi. Kızı Gizem Açıkgöz ise, "Şu zamana kadar hiç akıl etmedim ama şu zamanda gerekli diye düşünüyorum. Yasak olmasının da bir anlamı yok bence. Gerçekten lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Biber gazı şişelerinden detaylar

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Av. Rezan Epözdemir röportajı

-Vatandaş röportajı

-Av. Ali Kemal Yıldız röportajı

-Doktor Prof. Dr. Salih Serdar Erturan röp

-Genel ve detay

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(ÖZEL)

5- 'FERMUAR' AÇILMIYOR, AMBULANSLAR YOLDA KALIYOR

Özlem YURTÇU KARABULUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,