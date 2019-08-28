DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şen (74)'e Cafer Çakır idaresindeki 34 AOP 22 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sol ayağından yaralanan Mustafa Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi tişörtünü çıkarıp yaşlı adamın ayağına tampon yaparak, kan kaybını engellemeye çalıştı. Olan biteni gözyaşları içerisinde izleyen Şen'in eşini vatandaşlar sakin etmeye çalıştı. Mustafa Şen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sol ayağı kırılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Cafer Çakır ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyleyen bir görgü tanığı, ışıklandırma ve üst geçit yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya yardım etmeye çalışanlar

-Akan trafik

-Şen'in eşinin ağlaması

-Ambulansın gelmesi

-Yaralının ambulansa konulması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828023

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(ÖZEL)

4- SULTANGAZİ'DE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ortalığı birine kattı. Polis ekipleri kadına kelepçe takarak ambulansa götürdü.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 128. Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen E.İ., iddiaya göre dışarı çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden bağırmaya devam eden E.İ., kendisine ve çevreye zarar vermeye başladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen E.İ. bir türlü sakinleştirilemedi. Polis ekipleri kendisine ve çevreye zarar vermesin diye E.İ.'ye ters kelepçe takıp ambulansa götürdü. E.İ., hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞEYTANIM DİYE BAĞIRIYOR

Bir mahalle sakini, "Kızımız hasta. Bakırköy'de 27 defa falan tedavi gördü. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullandığı zaman hiç kimseye bir zararı yok. Çok sevecen bir insan. Ama ilaçlarını kullanmadığı zaman hiç kimseyi tanımıyor. İlaçlarını kullanmadığı için sinir krizi geçiriyor. 'Şeytanım' diye bağırıyor. Bir gün başka bir şey bağırıyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Polisler eşliğinde E.İ.nin ambulansa götürülüşü

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detaylar

-Mahalle sakini ile röportaj

28.08.2019 - 10.03 Haber Kodu : 190828024



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(ÖZEL)

5-SULTANGAZİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Geçen yıl da inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yasin A.'nın girişimini çok sayıda kişinin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin A.'nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.'nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.'yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GEÇEN YIL DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Öte yandan, Yasin A.'nın geçen yıl da 50. Yıl Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yasin A.'nın arkadaşı, "Psikolojik bir sorunu yok. Bu iki oldu zaten. Daha önce de çıkmıştı. 8 senelik arkadaşım. Bugün de çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar eden gençten detaylar

-Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar

-Telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlardan detaylar

-Gencin kurtarılışı

-Genel ve detaylar

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828042

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6-ESENYURT'TA YASADIŞI GÖSTERİDEN GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ESENYURT'ta HDP'nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul'da yapılan operasyonları bahane ederek yasadışı gösteri yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Esenyurt'ta operasyon düzenleyerek HDP'nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul'da yapılan operasyonları bahane ederek yasadışı gösteri yapan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i savcılıktan olmak üzere toplam 2 kişi serbest bırakıldı. TEM ekiplerinin yaptığı operasyon ve aramalar polis kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Polislerin adreslerdeki araması

-Ele geçirilen dokümanlar

-Bir şüphelinin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828034