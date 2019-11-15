DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu, "İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerlerine solunum yoluyla sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokaktaki 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği eve geldi. Kerimoğlu yetkililerden bilgi aldıktan sonra 1'i çocuk 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu şunları söyledi:"İntihar eden hanımefendi kapıdan çıkmaya gayret etmiş. Zannedersem siyanürün çok ağır koku üzerinden de insan hayatını tehdit eden etkisi var. Evdeki eş yani beyefendi intihar etti ama çocuğuna ve eşine de zannedersem o ağır siyanür kokusunun etkisiyle bir zehirlenme oldu. Çünkü hanımefendi evden çıkmaya çalışmış, apartmandaki diğer komşular bunu fark etmiş ve polise haber vermişler. Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanür etkisiyle onlar da buna maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş."

"APARTMAN BOŞALTILDI, KARANTİYA ALINDI"

"Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de hastaneye nakledildi" diyen Kerimoğlu, "Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı. Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve orada bir karantina başlattık. Komşulardan hastaneye giden yok ama psikolojik olarak ağır travma altında olan aile fertlerinin diğerlerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası yok. İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerleri de solunum yoluyla onlara da sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakırköy Bld. Bşk. Bülent Kerimoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

15.11.2019 - 11.50 Haber Kodu : 191115092

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5- SİNAGOG SALDIRILARINDA ÖLENLER ANILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Saldırının 16'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Şişhane Meydanı Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve ölenlerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Karagüler, "Bundan önceki yaptığımız anmalarda hep barış ve kardeşliğe vurgu yaparken terörü hep lanetledik. Çünkü terör barış ve kardeşliğin yüreğine saplanan bir hançerdir. Terörü besleyen ve terörü işleyenler ise bu hançeri besleyen cellatlardır. Tek amaçları ise karanlık, kirli emellerini gerçekleştirmektir. Bizler her yıl bu meydanda bir araya gelerek barış ve kardeşliği haykırıyoruz" diye konuştu. Konuşmalarından sonra kalabalık, patlamanın olduğu yere yürüyüp kırmızı karanfiller bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya katılanlardan genel ve yakın detaylar

-Kalabalığın ellerindeki karanfillerden detay görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Grubun patlamanın olduğu yere yürümesi

-Patlamanın olduğu yere kırmızı karanfil bırakılması



15.11.2019 -11.06 Haber Kodu : 191115068

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6-OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL () 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak karnesiz tatil öncesi Beşiktaş'taki öğrenciler tatil heyecanı yaşadı.

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Karnesiz tatilde 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat ilkokulu öğrencileri de ara tatile girme heyecanını yaşadılar.

Görüntü Dökümü:

Öğrencilerden detay

öğrencilerle röp

Sınıftan detay

Genel ve Detaylar

15.11.2019 - 11.09 Haber Kodu : 191115070

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7-İSTANBUL'DA SAHTE PARA OPERASYONU

Ali ABLAY-Çağatay KENARLI, İSTANBUL () İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri piyasaya sürülmek için bekleyen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilirken, şebekenin piyasaya sürdüğü toplam 335 bin liraya el konuldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, sahte para basarak piyasaya süren bir şebekenin peşine düştü. 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyen ekipler sabah saatlerinde İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişiyi yakalamak için yapılan baskınlara Özel Harekat ekipleri, Polis Helikopteri de katıldı. Yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişinin ise polis ekipleri tarafından aranması devam ediyor. Öte yandan aynı şebekeden 5 kişinin ise daha önce sahte para basmak ve piyasaya sürmek suçunda tutuklandığı şuanda cezaevinde oldukları ortaya çıktı.

İZMİR'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK PARALARA DA EL KONULDU

Polis ekipleri yaptığı baskınlarda İstanbul ve Adana'dan İzmir'e yollanarak piyasaya sürülmesi için hazırlanan 100 dolarlık banknotlar halinde 15 bin dolar ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 128 bin liralık sahte banknot piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Şebeke üyelerinden ele geçirilen diğer sahte paraların da İzmir'de piyasaya sürüleceği öğrenildi.

ŞEBEKEDEN TOPLAM 335 BİR LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeye yönelik yaklaşık 1 ay içerisinde yaptığı ara operasyonlarda toplam 335 bin lira sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Paralardan görüntü

-Genel ve detaylar

15.11.2019 -12.08 Haber Kodu : 191115108



