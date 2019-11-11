DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadının hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan (40), pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan duvardan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra hayatını kaybetti.Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde kılınan namaz ardından cenazesi Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne götürülerek, burada toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Devlet Arkan'ın ölümü ile sonuçlanan ve ihmal iddialarının ortaya atılmasına neden olan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yanındaki kişi ile konuşan Arkan'ın güvenlik şeridi çekilen alana düştüğü görülüyor. Talihsiz kadın düştükten sonra bazı görevlilerin aynı yere kiremit ve kalaslar koyarak önlem almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay günü çekilen görüntüler

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7 - BÜYÜKADA'DA DALGA PANİĞİ KAMERADA

İstanbul

Büyükada'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı

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8- FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAYA GİDİYOR

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,()

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan, bugün savcılıkla yaptıkları görüşmeler sonucu cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na gideceklerini açıkladı. Teslim işlemleri yetiştirilirse cenazeler, bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serpil Alkan, savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında avukatı Aydın Egemen ile adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Egemen, "Öncelikle İstanbul Başsavcı vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek (soruşturma savcısı) savcımıza çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve Adli Tıp Kurumu'na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız" dedi. Serpil Alkan ise "Defin Ayazağa'da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

Avukat Aydın Egemen, ölen kardeşlerin Mersin'de ikamet eden ailesine de teşekkür ettiklerini belirterek "Adli Tıp Kurumu'na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin Serpil Hanım tarafından ve şahsıma da yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür. Çok ilgili ve alakalılar. Hemen cenazelerin defni için görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim işlemleri hızlandırmak için üzerlerine düşeni yaptılar" dedi. Teslim işlemlerinin tamamlanması halinde cenazeler bugün Fındıkzade, Albayrak Camii'ndeki ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Serpil Alkan ve avukatının konuşması

-Genel ve detaylar

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9- DURAN TRAFİKTE DAMATTAN 'GÖBEK MOLASI'

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,