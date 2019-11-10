DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde gerçekleştirilen törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, çalışan ve yolcu katıldı.Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çalarken, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu

-Sirenler

-Genel ve detaylar

10.11.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 191110043

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9- BEŞİKTAŞ'TA 09.05

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Beşiktaş Meydandan görüntü

-Sirenlerin çalmasının ardından araçlarından inenler

-Saygı duruşunda bulunanlar

-Trafik polisinin saygı duruş

-Vapur görüntüsü

-Savaş gemisi görüntüsü

10.11.2019 - 09.55 - Haber Kodu : 191110029

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10- ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan bir çok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm Diyene'" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üst geçitten görüntü

-Polislerin siren çalması

-Otomobillerinden inen sürücülerin saygı duruşu

-Üst geçitteki vatandaşların saygı duruşu

-Duraklardaki vatandaşların saygı duruşu

-Genel ve detaylar



10.11.2019 - 09.29 - Haber Kodu : 191110017

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11- AVCILAR D-100'DE 09.05

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu.

Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler saatler 09.05'i gösterdiğinde duyulan siren sesleri üzerine bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin de ellerinde Türk bayrağı vardı. Üstgeçitteki bir dilencinin de çevresindekilere bakarak, 'asker selamı' verdiği göze çarptı.

Pazar günü olması nedeniyle araç trafiğinin seyrek olduğu D-100 Karayolu'ndan geçen çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygularını anlatan bazı vatandaşlar Atatürk'ü saygı ile andıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Üstgeçitte saygı duruşunda bulunanlar

-Elinde Türk bayrağı bulananlar saygı duruşunda

-D-100 karayolunda duran sürücüler

-Asker selamı veren dilenci

-Atatürk ile ilgili röportajlar

10.11.2019 - 10.51 - Haber Kodu : 191110059