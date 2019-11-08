DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

() İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen salı günü düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple belirlendi. Polis ekipleri geçen salı günü 21 ilçede bulunan 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile toplam 3 milyon 128 bin 610 lira ve 540 dolar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin kullandığı 4 lüks araca da el konuldu.

ATM SORUMLUSU FETÖ FİRARİSİ ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerden M.A.'nın şebekenin ATM sorumlusu olduğunu belirledi. M.A.'nın yapılan sorgulamasında FETÖ'den kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

PARALARI KRİPTO PARALARA ÇEVİREREK KOLAY TAŞIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, sanal bahis şebekesinin kasası için çalışan kuryeler olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların oynadığı bahislerden toplanan paralar, sistemin çağrı merkezine QR kodlarla iletiliyor. Sistemin çağrı merkezi ise bu kodları İstanbul genelinde çalışan kuryelerine bildirerek özellikle akşam 18.00 sabah 06.00 saatleri arasında tüm ilçelerde bulunan bankamatikler aracılığıyla çekerek, üst kuryelere veriyor ve paraları güvenli ev olarak belirledikleri kasaya götürüyor. Kasalarda toplanan paralar, kripto para birimlerine çevrilerek daha kolay taşınması da sağlanıyor.

ELBİSE DOLABINDAN ÇIKAN PARALAR POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden para çekme anları ve topladıkları paraları valizlerle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir rezidansa getirmeleri yer aldı. Polis ekiplerinin rezidansta yaptığı aramalar sırasında elbise dolabı ve evde bulunan çekmecelerde saklanan paraların ele geçirilmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 41 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Kapının açılması

-Özel harekat ekiplerinin görüntüleri

-Polis ekiplerinin eve girmesi

-Evde yapılan aramalar

-Çekmece ve dolaptan çıkan paralar

-Ele geçirilen paraların sayılması

-Genel ve detaylar

08.11.2019 - 10.21- Haber Kodu : 191108045

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2- SERVİS ARACININ EZDİĞİ EYLÜL'DEN GERİYE DANS EDERKEN ÇEKİLEN BU GÖRÜNTÜLER KALDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük Eylül'ün ardından ise bu görüntüler kaldı.

Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu dün akşam toprağa verildi. Acılı baba ve yakınları Eylül için taziyeleri kabul ederken, Eylül'ün son çekilen videoları ortaya çıktı. Babası tarafından çekilen videoda Eylül evinde dans ederken görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Eylül'ün çekilen son videosu

-Eylül'ün fotoğrafları

08.11.2019 - 11.16 -Haber Kodu : 191108081

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3- SERVİS ARACININ EZDİĞİ EYLÜL'ÜN BABASI: SORUMLULAR HAKKINDA DAVACIYIM

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL ,()-AVCILAR'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül'ün babası , büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan sonuna kadar davacı olacağını söyledi. Acılı baba Cahit Mirzaoğlu "Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım. Kızım okulunu çok seviyordu, avukat olmak istiyordu" diye konuştu.

Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu için Muş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde dualar edildi. Acılı baba ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

"BAŞKASININ BAŞINA DA GELEBİLİR"

Ortada büyük bir ihmal olduğunu söyleyen baba Cahit Mirzaoğlu, "Servis aracının okul bahçesine girmemesi lazımdı. Yolda sokakta olmamış okul bahçesinde olmuş. Okul bahçesinde Eylül gibi yüzlerce çocuk var. Bugün bana yarın başkasının başına da gelebilir. Okulun büyük ihmali var. Yarın başka bir okulda da olabilir. Okulun içinde aracın ne işi var. Orada bir manevra yapar geri geri gelir ona çarpmaz başkasına çarpar. bir de çarpmamış üzerinden geçmiş. Çok ağır bir ceza almalı. Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım" diye konuştu.

"BÜYÜYÜNCE AVUKAT OLACAKTI"

Olay sırasında yine dernekte olduğunu belirten baba Mirzaoğlu, "Annesi yanındaymış, annesi bayılmış zaten. O an uzaklaşmış yanından. Başka bir telefondan aradılar Eylül'e araba çarptı dediler. Dua ettim ufak bir şeydir diye. Buradan okula kadar koştum bir kilometre falan. Orada ikinci bir ihmal orada ambulansı beklemeye gerek yok ki. Belki kurtulacaktı. Orada birisi kucaklayıp arabaya atıp hastaneye götüremez miydi ?" dedi. Küçük Eylül'ün okulunu çok sevdiğini söyleyen baba Mirzaoğlu " Kızım derslerinde çok başarılıydı. 6 kardeşler 4 kızım var Eylül en küçükleriydi zaten. 8 yaşındaydı 2. sınıfa gidiyordu. Okulunu çok seviyordu. Avukat olmak istiyordu" dedi.

Bir başka yakını da büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Duruma tepki gösteren Hüsamettin Tayboğa "Hepimizin çocukları var. Ateş düştüğü yeri yakar ama hepimizin çocuğu da bu şekilde gidebilir" diye konuştu.

DÜN DEFNEDİLDİ

Okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu, dün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, evine getirildi. Küçük Eylül'ün dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenyurt, Kıraç Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Baba ve yakını ile röportaj

Dua edilmesi

Taziyelerin kabul edilmesi

Diğer detaylar

08.11.2019 - 11.05 -Haber Kodu : 191108067

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4- AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÜM: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OKULA GELMEDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi. Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü. Öte yandan sabah saatlerinde okul bahçesine gelen belediye ekipleri de kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

"TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN "

3. sınıfa giden çocuğunu ders yapılmadığı için okula almaya gelen Şafak Akgül isimli bir veli , "Dün akşam yarın okullar var demişlerdi. Sonradan öğretmen haber verdi az öğrenci olduğu için ders yok diye. Çocuğumu almaya geldim. Bizim sınıfımızda bir tek benim kızım vardı. Bizde tedirgin olduk bizim tek istediğimiz okul giriş çıkış saatlerinde araç gidip gelmesin. Tek isteğimiz bu. Öğrenci çıkış saatlerinde kapatılsın sonra açılsın" diye konuştu. 4. sınıfa giden bir öğrencide okula geldiğini ancak kimse olmadığı için geri döndüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik çalışmalarından görüntü

-Okul önünden görüntü

-Velilerden görüntü

-Veli ve öğrenci ile röportaj

-Genel ve detaylar



08.11.2019 - 09.26- Haber Kodu : 191108021

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5- SON BİR AYDA 510 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)

Çağatay KENARLI-Ali ABLAY İSTANBUL, İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Yapılan Narkotik operasyonları polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik operasyonlarından görüntüler

-Genel ve detaylar

08.11.2019 - 11.32 Haber Kodu : 191108083_

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6-SULTANAHMET CAMİİ'NİN KAPILARI 400 YIL SONRA AYNI TEKNİKLE YENİLENİYOR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Güven USTA / İSTANBUL, () SULTANAHMET Camii'nin kapılarına, döneminde kullanılan tekniklerle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılıyor. Kapıların restorasyon işlemini yapan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş, "Camileri dolaşan insanlarımız kapılara hiç dikkat etmiyorlar. Halbuki ne kadar müthiş eserler olduğunu bir anlayabilseler onlar bile bunlara çok değer verecekler." dedi.

Osmanlı mimarisinin en görkemli, İstanbul'un simge eserlerinden olan ve dönemin padişahı 1. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii'nde restorasyon işlemi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlamıştı. Turistlerin Blue Mosque (Mavi Cami) olarak bildiği, 400 yıllık tarihi olan camiinin kapılarının restorasyon çalışmalarını yapan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş Demirören Haber Ajansı'na () yaptıkları restorasyon ve konservasyon (mimarinin yapıldığı dönemde kullanılan malzemelere uygun yapılan işlem) çalışmalarını anlattı.

KAPILARIN EN İNCE DETAYINA KADAR FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİYOR

27 yıldır restorasyon işiyle uğraşan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş, "Atölyemizdeki bu kapılar caminin batı cephesindeki cümle kapılarıdır. Restorasyona başlamadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğünden kontrole geliyorlar. Kontrollerin yanı sıra bilim kurulu üyelerimiz var. Çok değerli hocalarımız var. O hocalarımız denetimleriyle ve istişareleri sonucunda kapılarımızın restorasyonuna başlıyoruz. Kapılarımız restorasyonuna başlamadan, kapılarımız sökülmeden önce profesyonel fotoğraf makineleriyle fotoğrafları çekiliyor. En ince detayına kadar fotoğrafları çekiliyor." dedi.

"OSMANLI NE KULLANDIYSA BİZ DE ONU KULLANIYORUZ"

Kapıların Sultanahmet Camii'nin yanında kurulan atölyeye kalabalık bir ekip yardımıyla taşındığını söyleyen Cengiz Beşiktaş, "Atölyemize taşınan kapılar, temizlenerek konservasyona hazırlanıyor. Konservasyona başlamadan önce bilim kurulundan gelen hocalarımızın denetimlerinde, kullanacağımız ahşabı, malzemenin en ince ayrıntısına göre tespit ederek işleme başlıyoruz. Aslına uygun olarak Osmanlı ne kullandıysa biz de onu kullanıyoruz. Mesela sedef dediğimiz sedef deniz kabuğunu kullanıyoruz. Abanoz ağacı dediğimiz simsiyah ağaç var onu kullanıyoruz. Büyükbaş hayvanların kemiklerini kullanıyoruz. Bu kullandığımız malzemeler çok uzun süre bozulmadan kalabilen malzemelerdir." şeklinde konuştu.

SEDEF DENİZ KABUĞU 2 MİLİM HALİNE GETİRİLİYOR…

Kullandığı deniz kabuğunu anlatan Cengiz Beşiktaş, "Bu okyanus sedefi olarak geçer. Bu yurtdışından geliyor. Bunu biz parça parça kareler halinde kesiyoruz. Kare olarak kestiğimiz parçaları zımparalarla incelterek 2 mm haline getiriyoruz. Bu sedefin her bir karesinden 1 tane sedef alabiliyorsun. Bunları da günlerce, saatlerce incelterek bu hale getirebiliyoruz. Şekil verdiğimiz sedef deniz kabuklarını, yerleri düşmüş sedeflerin şablonlarını çıkartarak sedefin üstüne yapıştırıyoruz. Sedefin üstüne yapıştırdığımız parçaları kıl testeresiyle keserek yerine alıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

SEDEFLER KEMİK TUTKALIYLA YAPIŞTIRILIYOR…

Hazırlanan sedeflerin yapıştırılma esnasında kullandıkları tutkalı anlatan Cengiz Beşiktaş, "Sedefleri yapıştırırken, boncuk tutkalı dediğimiz sürekli ocak üstünde kaynayan, bir başka adı da kemik tutkalını kullanıyoruz. Kemik tutkalı sürekli kaynatılarak eritilir. Kemik tutkalının özelliği de kuruduğu zaman kemikleşmesidir. Osmanlının kullandığı birebir aynı tutkaldır. Bu tutkalı kullanmamızın tek nedeni zor olduğundandır. Sürekli kaynaması gerekir. Sürekli sıcak olması gerekir." diye konuştu.

DOKULAR TAMAMİYLE EL EMEĞİ…

Kapı üzerinde bulunan işlemelerin konservasyon işlemi hakkında Cengiz Beşiktaş, "Kapı kenarlarındaki bu filetoları da kendimiz hazırlıyoruz. 7 parçanın birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen fileto dediğimiz bir sistemdir. Bunu yaparken abanoz ağacı, kemik, maun ve kurşunu tek tek milimine göre kesilip yerine sıkıştırıyoruz. Kapı üstündeki beyaz dokunun hayvan kemiklerinden sağlandığını belirten Beşiktaş, "Bu büyükbaş hayvanlarını baldır kemikleri olarak geçer. Bu kemikleri suda 3-4 gün kaynatıyoruz. Kaynatılan kemiklerin ilikleri boşaldıktan sonra ikiye kesilip zımpara ve sprey motor yardımıyla 2 milim haline getiriyoruz. Filetonik işçiliğine göre bu kemikleri inceltiyoruz. Kemik kesinlikle çürümez. Kaynatıldığı için de içerisindeki bütün pisliklerden arındırılmış oluyor. Kemik, kemik tutkalıyla birleştiği zaman ömrüne ömür katıyor." dedi.

"BİRAZ SABIR VE DİKKAT İSTEYEN BİR İŞ"

Sedefkar ustalığını Türkiye'de sayılı kişinin yaptığını ifade eden Beşiktaş, şöyle devam etti:

"Burada ben dahil 9 kişi çalışıyoruz. 10 ya da 15 kişi ya var ya yok. Yeni arkadaşlar geliyor desek yalan olacak. Gelen arkadaşlar da kaçıyorlar. Biraz sabır ve dikkat isteyen bir şey. Kız arkadaşlarımız var burada. Onlar da bu işi severek yapıyorlar. Bu mesleği çok severek yaptım. Sevmeden bu meslek yapılmaz. Bu duygu bu zevk hiçbir yerde yok. Osmanlı bu eserleri o kadar güzel teknikler kullanarak yapmışlar ki biz bu eserlerin restorasyonunu yapıp konservasyonu yapıp yerine koyduğumuzda, eski görkemini geri kazandırdığımızdaki mutluluk hiçbir şeye değmez. Bu anlatılmayacak kadar müthiş bir duygu. Bazı ustalarımız geliyor bize 'deli işçi' diyorlar. Ben rastlantı eseri bu işe başladım. O zamana kadar camilerde böyle restorasyon işi olduğunu bilmiyordum. Camileri dolaşan insanlarımız kapılara hiç dikkat etmiyorlar. Halbuki ne kadar müthiş eserler olduğu bir anlayabilseler onlar bile bunlara çok değer verecekler."

Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş'ın atölyesine, bilim kurulu tarafından tespit edilip fotoğrafları çekilen ve restore edilmek üzere 230 kapının geldiği öğrenildi. Gelen kapılardan 24'ü kündekari, 2'si sedef ve 1 tanesi büyük kapı olmak üzere toplam 27 kapının restorasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapılardan detaylar

-Restorasyon işleminden detay

-Restorasyon ve konservasyon işleminden detay

-Sedafkar Ustası Cengiz Beşiktaş röportaj

-Kullanılan malzemelerden detay

-Yeni gelen kapıdan detay

-Bitimine yaklaşılan kapıdan detay

-Muhabir Anonsu

-Caminin havadan ve yerden çekilen arşiv görüntüleri (2. klip)

08.11.2019 - 10.21 Haber Kodu : 191108046

08.11.2019 - 10.23 Haber Kodu : 191108047

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7-KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış 2400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam sahte 500 bin Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

BANKAMATİKLERDE KONTROLÜNÜ YAPIN

Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.

Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Baskından görüntü

-Ele geçirilen para

-Şüpheliler

08.11.2019 - 09.21-Haber Kodu : 191108020

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8 - BEYOĞLU'NDA İŞE GİTMEK İÇİN ARAÇLARININ BAŞINA GELENLER ŞOK YAŞADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL

BEYOĞLU'nda sokakta park halinde bulunan 6 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Beyoğlu'nda sabah işlerine gitmek için otomobillerinin başına gelen sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta park halindeki 6 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Araç sahipleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa ürede olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemelerde bulundu. Bazı araçların yan camları bazı araçların arka camları kırılırken bazı araçların içerisinde de taş olduğu görüldü.

SABAH ÖĞRENDİLER

Aracının arka camı kırılan Lütfi Lortoğlu "Sabah işe gitmek için aracımın başına geldiğimde aracımı bu şekilde buldum.Herhalde gece burada kavga etmişler. Benim de aracımın arka camını kırmışlar. Aracın içinde taş var; taşın üzerinde de kan var. Ben de polisi aradım. Polisin gelmesini bekliyorum. Başka araçlarda da zarar var. Rahatsızın biri çıkmış. Araçların camlarını kıra kıra gitmiş.Bunu kim yaptıysa bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Polis, sokak üzerinde araçların camlarını kıranları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Sokak üzerinde camları kırılan araçlar

Aracının arka camı kırılan kişi ile röp.

Polisin olay yerine gelmesi

Polisin araçları incelemesi

Araçların içindeki taşlar

Genel ve detaylar

08.11.2019 - 11.08 Haber Kodu : 191108068

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9- İSTANBUL'DA ÇAKAR DENETİMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI- İstanbul - AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın üzerinden 5 gün geçti. İstanbul'da dün akşam yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araca rastlanılmadı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında denetim yaptı. Kesilen cezalar ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımının önünü geçtiği görüldü. Ekipler tarafından denetlenen araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için hiçbir cezai işlem uygulanmadı. Çakar kullanma yetkisi ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde devletin en üst protokolünde bulunan araçlara ait.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü trafiği araç detayı

-Denetim yapılan araçlardan detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Çakar detayı

08.11.2019 - 09.50-Haber Kodu : 191108030



