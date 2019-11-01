DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

AVCILAR’da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi.Mektep Sokak’ta bir işyerinin önünde sabah çukur oluştuğunu ve çöken yolun içine bir otomobilin düşebileceğini gören mahalle sakinleri polis ve belediyeyi aradı. Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti. Aynı yerde işyeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ’nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü söyledi. Çetin, “Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdiö dedi.

Görüntü Dökümü:

Çöken yoldan görüntüler

İSKİ görevlileri sokakta çöken bölgede çalışma yaparken

Yaşar Çetin, İSKİ görevlilerinin 2 hafta önce yaptığı çalışma ardından iki kez sokakta çökme olduğunu öne sürerken-

01.11.2019 - 12.18 Haber Kodu : 191101100

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6-İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmur ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğu ve yağmur

01.11.2019 -09.15 Haber Kodu : 191101021

01.11.2019 - 09.38 Haber Kodu : 191101029

01.11.2019 - 09.58 Haber Kodu : 191101036

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7- EMİNÖNÜ'NDE YER ALTI KABLOLARINDA KORKUTAN PATLAMA

Ali ABLAY - İstanbul - Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çıkan duman ve alevler

01.11.2019 - 11.16 Haber Kodu : 191101065

01.11.2019 - 11.57 Haber Kodu : 191101086

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(ÖZEL)

8- BETON BLOK YÜKLÜ TIR'A ÇARPTI: HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Çatalca'da beton blok yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonet hurda yığınına dönerken sürücü itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Hezarfen Havaalanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmail Işık kamyonetiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen beton blok yüklü TIR'a çarptı.

BETON BLOĞA OK GİBİ SAPLANDI

TIR şoförü gürültü duyunca lastiğinin patladığını sandı. TIR sürücüsü, arkasına saplanan kamyonetle birlikte emniyet şeridine geçti. TIR sürücüsü, aracının arkasındaki beton bloğa saplanan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre içeriye giren beton blokla kapı arasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı İsmail Işık ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarıyla beton bloka saplanan kamyonet de saplandığı beton bloktan çıkarıldı. Ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen kamyonet olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamyonet sürücüsünün araçtan çıkarılışı

Ambulansa götürülüşü

Ekiplerden görüntü

Beton bloktan ve kamyonetten görüntü

Bloğun çıkarılışı

Diğer detaylar

01.11.2019 - 09.12 Haber Kodu : 191101020

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(ÖZEL)

9-MİSAFİRLİĞE GELEN DAYISININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRIP KAZA YAPTILAR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza Salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Köksal A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı Cemil M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı. Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen Köksal A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı. Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KORKTUM PANİK YAPTIM"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

5000 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Binalardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar

01.11.2019 - 10.09 Haber Kodu : 191101041

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10-ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ YARALI HALDE BIRAKIP KAÇTI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,()

Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda motosikletliye çarptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza saat 10.30'da D-100 yan yol Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametinde 34 RG 171 plakalı motosikletiyle Topkapı istikametine giden Cemal Yürüyen'e görgü tanıklarının iddiasına göre 34 TU 4733 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve bir süre yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. Kazayı gören diğer motosikletliler olay yerinde toplanınca kalabalığı fırsat bilen 34 TU 4733 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Cemal Yürüyen için kaza yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye taşınan Cemal Yürüyen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"RESMEN KAÇTI GİTTİ"

Görgü tanığı Tolga Türker, "Motorun suçu yok normal şeridindeydi. Bir anda ben motoru boşta gördüm. Kalabalıktan istifade bastı gitti adam. Plakasını aldık 34 TU 4733. Resmen kaçtı gitti." dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Görgü tanıkları röp

-Diğer görüntüler



01.11.2019 -11.59 Haber Kodu : 191101087

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(ÖZEL)

11- BİR İLGİNÇ ÖNLEM DAHA... RİSKLİ BİNAYA KOMODİNLİ, DOLAPLI ÖNLEM

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,