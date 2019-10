DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İSTANBUL-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor." denildi.

(Havadan görüntülerle)

2-KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.

Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Çevrede polis ekipleri de önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı

3- REİNA KATLİAMI DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANMADI

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği, saldırgan Abdülkadir Masharipov'un bir numaralı sanık olduğu davada esas hakkında mütalaa açıklanmadı. 27 Ocak'a ertelenen davanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen duruşma, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görüldü. Duruşmanın 13. celsesi avukat taleplerinin alınmasıyla başladı. Duruşma savcısı değiştiği için esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 27 Ocak'a ertelendi.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.



4-ESENYURT'TA TAHTAYLA YOLDA KAYAN ÇOCUK MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL , ()

Esenyurt'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz arkadaşlarıyla birlikte parke tahtasıyla yokuş aşağı kayarak, oyun oynuyordu. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir minibüs sokağa girmek için dönüş yaptı. Küçük çocuk yokuş aşağı kayarken minibüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Durdeniz'in yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan çocuk özel otomobille Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durdeniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ŞOFÖR DE GÖZALTINDA KAÇMAMIŞ"

Ali Sayit Durdeniz'in dayısı Faruk İşgören, "Bu çocuk burada tahtayla kayıyormuş. Araba da yukarıdan geliyormuş. Bu sokağa girerken de çocuk altına girmiş. Cenazesi Adli Tıp'ta buraya getirilecek burada defnedeceğiz. Şoför de gözaltında kaçmamış. Komşunun arabasına bindirip götürmüşler çocuğu hastaneye" diye konuştu.

"KAYARKEN ARABANIN ALTINDA KALMIŞ"

Çevredeki bir esnafta yakınlarda park olmadığı için çocukların sürekli bu bölgede oyun oynadığını söyleyerek, "Çocuklar buradan sürekli kayıyor. Çocukları da sürekli uyarıyordum buradan kaymayın diye ama kayıyorlardı. Parkelerle kayıyorlar. Kayarken arabanın altında kalmış" dedi.



5- ESENYURT'TA 6 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde 1'i yabancı uyruklu 6 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta önceki gün bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıkmış 1'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi yaralanmıştı. Silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Kürşat T.'yi gözaltına aldı. Kürşat T.'nin 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' olmak suçlarından 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kürşat T.'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Kürşat T. sabah saatlerinde Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

6-ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE ARABULUCULUK ÇABALARININ ÖNDERLİĞİNİ YAPIYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen konferansta konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok sayıda dönüşüm, sistemik bir takım sorunlara ve istikrarsızlıklara yol açıyor. İhtilaf çözüm ortamı da bu değişikliklerden büyük ölçüde etkileniyor. Soğuk savaş sonrası yaşadığımız olumlu atmosfer, ne yazık ki ihtilafların artması sebebiyle şu anda inişe geçmiş durumda. Dünya nüfusunun üçte biri, yaklaşık 2 milyar kişi ihtilaflardan etkilenen ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Şiddetli ihtilaflar artık devletler arasında geleneksel savaşlar şeklinde ortaya çıkmıyor. Devlet dışı gruplar, teröristler ve suç örgütleri genellikle bu ihtilaflarda, çatışmalarda rol oynuyor. Bu günün çatışmaları artık daha uluslararası bir yapıya sahip. Diğer taraftan ihtilafı yaratan kaynaklarda da büyük bir değişim var. Terörizm, radikalleşme, iklim değişikliği, yoksulluk, aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve antisemitizm gibi yeni birtakım akımların getirdiği sınamalarla da karşı karşıyayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Çatışma olgusu artık çok daha karmaşık bir yapıya sahip. İhtilafların önlenmesi ve çözüm çabalarının da bu karmaşıklığa ayak uydurması gerekiyor. Arabuluculuk ve ihtilafların önlenmesi, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikamızın temel odak noktalarından bir tanesidir. Türkiye, devlet prensibi olarak 'Yurtta sulh cihanda sulh' kavramını benimsemiş bir devlettir. Bu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bir düstur olarak bugün de korunmaktadır. Türkiye'nin son derece yoğun bir çatışma ve ihtilaf bölgesinde bulunması, merkez üssü durumunda bulunması bu açıdan önem taşımaktadır. Bu bakımdan çok sayıda bölgesel eşgüdüm inisiyatifi içerisinde biz de arabuluculuk ve kolaylaştırma çabalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, İİT ÇERÇEVESİNDE ARABULUCULUK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME ÇABALARINI YÜRÜTÜYOR"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"10 yıl önce Finlandiya ve Birleşmiş Milletlerle (BM) 'Barış İçin Arabuluculuk' inisiyatifini başlattı. Bugün farklı kıtaları, bölgeleri ve büyük uluslararası örgütleri temsil eden BM Arabuluculuk Dostlar Grubu 59 üyeden oluşuyor. Geçen 10 yıl içerisinde grup son derece önemli katkılarda bulundu. Bunlar arasında BM Genel Kurulu'nda arabuluculuk sahasında alınan kararlar ve BM Etkin Arabuluculuk Esasları benimseniyor. Geçen ay içerisinde New York'ta grubun 10. yıl Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapıldı. BM dışında AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, İİT çerçevesinde arabuluculuk kapasitesini geliştirme çabalarını yürütüyor. Burada AGİT çerçevesinde de bir Arabuluculuk Dostlar Grubu oluşturmuş bulunuyoruz. Türkiye aynı zamanda İİT çerçevesinde bir arabuluculuk eğitim programını da hayata geçirdi."

"BM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ARABULUCULUK VE ÖNLEME ÇABALARININ ETKİSİNİ ARTIRMIŞTIR"

Çavuşoğlu, "Büyük veri ve yapay zeka özellikle ihtilaf çözümü ve uyuşmazlıkların çözümü sahasında da önem kazanmaya devam ediyor. 1850'de o dönemin İngiltere Başbakanı ilk telgrafı gördüğünde 'Bu diplomasinin sonudur.' ifadesinde bulunmuştu. Bunu aslında bugün makinelerin öğrenme çağı içinde söylemek mümkün fakat diplomasiye duyduğumuz ihtiyaç devam ediyor. Bu sebeple de diplomatların teknolojiye ayak uydurması büyük önem taşıyor. Bu sebeple ağustos ayında 11. Büyükelçiler Konferansı'nda dijital diplomasi inisiyatifini açıkladım. Bu inisiyatif çerçevesinde diplomatların dijital okuryazarlığını geliştirmeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda kurumsal kapasiteyi geliştirmek üzere adımlar atmayı hedefliyoruz. Yılın başlarında BM'nin Dijital Teknolojiler Arabuluculuk Araç Kutusu'nu açıkladı. Bu teknolojinin taraflar arasındaki iletişimi nasıl artıracağını ve kapsayıcılığa nasıl katkıda bulunacağını ortaya koymaktadır. Gelişen teknoloji çağında arabuluculuk yine de insan yoğun bir faaliyet olmaya devam etmektedir. Bu sebeple ihtilafların çözümü konusunda deneyimin ve iç görünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Barış için diplomasi atağı, BM çalışmaları çerçevesinde arabuluculuk ve önleme çabalarının etkisini artırmıştır. Bu küresel barış ve istikrara yapılan büyük bir katkıdır" dedi.

GUTERRES: İDLİB'DEKİ KONU DOLAYISIYLA ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ise "Suriye'deki trajedi 8. yılına girerken siviller en yüksek bedeli ödemeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen anayasa toplantısı çok önemli bir kilometre taşıydı. Bu toplantı gönüllü şekilde doğdukları toplara dönmelerini kolaylaştıracak. İdlib'teki konu dolayısıyla endişe duymaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ARABULUCULUK ÇABALARININ ÖNDERLİĞİNİ YAPIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Azeri bir gazetecinin Dağlık Karabağ konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine, "Dağlık Karabağ meselesini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesini diplomasi yoluyla ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yanayız ve bunun çözülmesi için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konferansla ilgili olarak ise, "Türkiye arabuluculuk çabalarının önderliğini yapıyor. Bu çalışmalarını BM, OIC ile birlikte yürütüyor" dedi.

7-GÜNGÖRENDEKİ KARDEŞ CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Güngören'de 7 ay önce aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Erdoğan Has'ın (39) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Güngören'de 15 Nisan 2019'da meydana gelen olay şöyle oldu: Karşılıklı dairelerde oturan ve aralarında kira ve mal paylaşımına dayalı alacak ve verecek meselesinden husumet bulunan Erdoğan Has ile Ergin Has olaydan 4-5 gün önce tartıştı. Gece saat 23.00'te Ergin Has, Erdoğan Has'ın kapısına dayandı ve küfürler etti, kapıyı tekmeleyerek kırdı. Ardından iki öz kardeş arasında kavga çıktı. Olay günü de Yunus Hacıosmanoğlu, Ergin Has'ı aradı ve güvercin besledikleri binanın çatı katının anahtarını almak istediğini söyledi. Ergin Has da Yunus Hacıosmanoğlu'na anahtarı verme maksatlı ganyan bayine çağırdı. Ergin Has saat 16. 00'da Erdoğan Has'ı da arayarak ganyan bayine çağırdı. İki kardeş ganyan bayiinde buluştu, aralarında yine alacak verecek meselelerini konuştu. Yunus Hacıosmanoğlu da önceden buluştuğu Serkan Şahin ile Ergin Has'tan anahtarı aldı, güvercinlere bakmaya gitti. Ergin ve Erdoğan Has kardeşler de metruk binaya güvercinlere bakmaya gitti. Erdoğan Has bina içerisinde kardeşi Ergin Has'ın göğsüne doğru ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun müdahalesiyle Ergin Has'ı bina dışına çıkaran Erdoğan Has, ardından ruhsatsız tabancasıyla polise teslim oldu.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Adli Tıp Kurumu'nca tanzim edilen otopsi tutanağında maktul Ergin Has'ın vücudundan bir adet mermi çekirdeği çıkarıldı. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede olayın tasarlama olgusuna delalet ettiği, Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de olaya yardım edenler olarak rol aldıklarını belirtti. İddianamede, şüpheli Erdoğan Has'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Diğer şüpheliler Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun da 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

