DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-BAĞCILAR'DA BOŞALTILAN BİNANIN ÇEVRESİNDE OTURANLAR DA TEDİRGİN

-Mühürlenen binaların olduğu sokakta oturan İsmail Çelebi, "Kolonlar patlamış. Burada binanın karşısında oturuyoruz. Tedirginiz güvenliğimiz yok"

Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Bağcılar'da bulunan kolonlarında hasar oluşan bitişik iki bina mühürlenerek boşaltıldı. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. 20 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu binalar dün mühürlenip boşaltıldı. Zabıta ekipleri bugün de alanda güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalarda oturanların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar çevredeki otellere yerleştirildi. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

"ÇIKACAK SONUCU BEKLİYORUZ"

Sokakta dükkan işleten Hüseyin Özcan, "Bu sitenin kolonlarının çoğu patlak. Bir kadın arkadaş, dükkanı taşımaya kalkınca kolonları görmüş. Belediyeye müracaatta bulunmuş. Şu anda 20 daireyi boşalttılar. Can tehlikesi var boşaltılacak sonuçta. Yetkililerden istediğimiz burası yıkılacak, mağduriyet edilmeden yapılması. Yetkililer geldi. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.

"TEDİRGİNİZ GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Karşı apartmanda oturan İsmail Çelebi ise, "Bir arkadaşım tuttu orayı. Temizlik yaparken fark ediyor. Biz de gittik gördük. Kolonlar patlamış. Burada binanın karşısında oturuyoruz. Tedirginiz güvenliğimiz yok" dedi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bağcılar Belediyesi yıkılma tehlikesi olan binayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bağcılar Belediyesine gelen ihbar üzerine Fatih Mahallesi 1757 Sk. No.7 de 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltılmıştır. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrilmiştir. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirilmiştir. 1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Çıkacak rapor sonucuna göre kentsel dönüşüm süreci başlatılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Boşaltılan binalardan görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar röp

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

2-ARNAVUTKÖY'DE ARACI ÇEKİLEN SÜRÜCÜ, 1'İ POLİS 3 KİŞİYİ DARP ETTİ

-Otopark görevlilerinin darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

Arnavutköy'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti. Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis ve otopark görevlileri hastanede tedavi altına alındı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi V.B, sokakta hatalı park eden bir otomobili çekici ile otoparka çekti. Aracının çekildiğini haberini alan ve kick boks antrenörü olduğu öğrenilen Muhammed E., otomobilin çekildiği otoparka geldi. Muhammed E. ile otopark görevlisi 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı sırada otoparka gelen polis memuru V.B., aracı çekilen Muhammed E.'yi sakinleştirmek için yanına gitti. İddiaya göre aracı çekilen Muhammed E., tartıştığı polis memuru V.B.'ye de yumruk attı. Aldığı darbelerle kaşı açılan ve dişi kırılan V.B., olay yerine takviye polis istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, gözaltına alındı. Yumruklu saldırıya uğrayan trafik polisi V.B. ve 2 otopark çalışanı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polis memuru V.B.'ye, 10 gün iş göremez raporu verildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen takviye ekipler Muhammed E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın meydana geldiği anlar ise, otoparkın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Muhammed E. otoparka geliyor. Muhammed E. görevlilerle tartışıyor. Şüpheli daha sonra otopark görevlisine yumruk atarak, yere düşürüyor. Görüntülerin devamında çekiciden inen polis memuru V.B. yüzünü tutuyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olayın meydana geldiği otopark

-Otoparka ait güvenlik kamera görüntüsü

-Araç sahibinin otoparka gelmesi

-Görevlilerle tartışması

-Yumruklu saldırı anları

-Saldırıya uğrayan trafik polisinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.08.2019 - Haber Kodu : 190825042

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3-"90'LAR EVİ" GÖRENLERİ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()

Üsküdar'da yaşayan Ahmet Yaman (38), insanların geçmişe olan özlemini gidermek için 90'lı yıllara ait hatıraların olduğu "90larevi" adıyla bir ev oluşturdu. 90'lı yıllara ait hemen her şeyin bulunduğu ev, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Ahmet Yaman, "Buraya gelenler hep anılarına gidiyor, anılarını paylaşıyorlar. Gözyaşı döken de oluyor." dedi. Çocuklarıyla birlikte eve gelerek anılarını tazeleyen Hakan Kuğu, "Zaman zaman çocukları da getiriyorum buraya. Oynadığımız oyunları çocuklarıma öğretmek istiyorum" diye konuştu.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yaşayan ve fotoğrafçılık yapan Ahmet Yaman'ın oluşturduğu '90larevi' ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Eve giren ziyaretçiler 90'lı yıllara ait eşyalara bakıp geçmişe olan özlemini gideriyor. 90'lı yıllara ait eşyaları toplama projesini hayata geçirmek için yola çıkan Yaman, öncelikle bu fikri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaştı. Olumlu tepkiler alan Yaman, verilen eşyaları tek tek özenle topladı. Üsküdar'da müstakil bir evi '90lar evi'ne çevirdi. Evi ziyaretçilere açan Yaman, insanları anılarına döndürebilmenin müthiş bir his olduğunu söyledi.

"HEP HAYALİMDİ"

"90'ların çocukluğunu yaşadığım için hep böyle bir hayalim vardı. Böyle bir mekan oluşturmak istiyordum." diyen Yaman, "Sosyal medyadan bir duyuru yaptım. Elinde o döneme ait eşyalar olan varsa, benimle irtibata geçmeleri için duyuru yaptım. Duyuru sonrası yoğun bir ilgi gördüm. Ardından böyle şirin, müstakil bir yer oluşturarak böyle bir dizayn yaptım. 90'ların tüm eşyaları, oyuncakları mevcut. 90'larda çocuk olan herkesi buraya gelip görmeyi ve buradaki heyecanı yaşamaya beklerim." diye konuştu.

"GÖZYAŞI DÖKEN OLUYOR"

Ziyaretçilerin çocukluklarına geri döndüklerini söyleyen Yaman, "Televizyonumuzda o günün dizileri mevcut, o günün eşyalarında, oyuncaklarında çocukluklarını görecekler. Buraya gelenler hep anılarına gidiyorlar. Burada anılarını anlatanlar, mesela atariyi görenler 'Babamla böyle oynardık, hep ben kazanırdım' diyerek duygulanıyor. Gözyaşı döken de oluyor." ifadelerini kullandı.

"KUTSAL VİTRİN KÖŞESİ"

Evin en önemli köşelerinden birinin 'kutsal vitrin köşesi' olduğunu belirten Yaman, "Annelerimizin misafirler için kullandıkları kristal bardaklarının ve setinin olduğu bir köşe. Kesinlikle ne bir su içebilirdik, ne de dokunabilirdik. Dokunmak yasaktı." dedi.

O GÜNÜN OYUNCAKLARI VE YİYECEKLERİ

90'larda hemen her çocuğun vazgeçilmezi olan oyuncakları anlatan Ahmet Yaman, o dönemlerde sobalı evlerde annelerin çamaşırları kurutmak için soba borusundaki askılığın çok önemli olduğunu söyledi. Yaman, "O günün çocuklarının harçlıklarını biriktirerek almak istediği walkman'i, beline takar ve kulaklığıyla gezerdi. Yine tetris dediğimiz oyun, leblebi tozu, kasetçalarımız ve o günün sanatçılarımızın kasetleri var." ifadelerini kullandı.

"90'LARIN AYNISINI YAŞIYORUZ"

Eve gelen ziyaretçilerden tetris oynayarak çocukluk dönemini anımsayan İslam Önge, "Çok oynuyordum gençliğimde ama şimdi bunları göremiyoruz. Artık telefonda yazarsak çıkıyor. Bunları çok yaşadım. Gramafon olsun, soba olsun. Çok ısındık sobada. Masanın altına girer televizyon izlerdik. O zaman siyah beyaz televizyonumuz vardı başka bir şeyimiz yoktu. Teybimiz dersen makaralı teybimiz vardı. Aynısını yaşıyoruz burada." dedi.

"ÇOCUKLARIMI DA GETİRİYORUM, OYNADIĞIMIZ OYUNLARI ÖĞRETMEK İSTİYORUM"

Ziyaretçilerden Mustafa Kapucu ise, "90'lı yılları iyi biliyoruz. O zaman böyle telefon falan yoktu, walkmanler, küçük müzik setleri vardı. Çobanlık yapardık yanımıza alırdık. Bu ev şu anda aynı 90'lı yılları andırıyor. Bu düzeni buraya kurduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"FIRSAT BULDUKÇA GELİYORUZ "

Çocuklarıyla birlikte eve gelerek anılarını tazeleyen Hakan Kuğu, "Zaman zaman çocukları da getiriyorum buraya. Oynadığımız oyunları çocuklarıma öğretmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzu bilsinler, nasıl çocukluk geçirdiğimizi öğrensinler. Şimdi teknoloji çağındayız. Bizim zamanımızda bunlar yoktu tabi. Fırsat buldukça geliyoruz buraya, çok da güzel oldu." diyerek o dönemi bilmeyen herkesin gelmesini tavsiye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Eşya ve oyuncaklardan detaylar

-Oyuncakların ve eşyaların hikayelerinin anlatımı

-Röportajlar

-Ziyaretçilerin evdeki görüntüleri

-Muhabir anonsları (Ümit Uzun)

-Genel ve detaylar

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4-MANŞ'I YÜZEREK GEÇEN DELİVELİ: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM, GURUR DUYDUM

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () YÜZMEYE henüz iki yıl önce başlayan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Emre Deliveli, "15 saat 41 dakika yüzdükten sonra bayrağımızı çok güzel bir şekilde dalgalandırdım. Bundan da çok gurur ve mutluluk duydum" dedi.

Emre Deliveli (44), İngiltere ve Fransa'yı birbirinden ayıran, 563 km uzunluğa sahip Manş Denizi'ni, 23 Ağustos'ta 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en yaşlı erkek unvanını alan antrenörü Kamil Alsaran ile birlikte 10 ay öncesinden çalışmalara başlayan Deliveli, "Marmaris'te yaşıyorum. Turizm sektöründe çalışıyorum aynı zamanda ekonomistim. Manş'ı geçmeye Ekim 2018'de karar verdim. Aslında yüzmeyi spor olarak yapmada çok yeniyim. Ekim 2017'de katıldığım Total Immersion yüzme kampında yüzmeye başladım. Ondan sonra çok kısa zamanda uzun mesafelerde yüzebildiğimi fark ettim. Kuzey Kanalı ve Manş Denizi takım yüzüşlerindeki takım arkadaşım Deniz Kayadelen ile Datça'ya Yunanistan'daki yangın için bağış toplamak amacıyla geçen sene Temmuz ayında yüzmüştük. O yüzüşten sonra kendime güvenim daha da arttı." dedi.

"YANINIZDA GÜVENDİĞİNİZ VE SİZİ DESTEKLEYEN İNSANLARIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Manş geçişi dediğimiz, İngiltere'den Fransa'ya yüzüyorsunuz. Şu anda olduğum Dover kasabasından Fransa'ya kadar. Toplam kuş uçuşu 30 küsur kilometre. Ama gel git ve akıntılar derken 50 kilometreye kadar çıkıyor. Benim yüzüşüm 53 kilometre oldu" diyen Emre Deliveli, şunları söyledi:

"Bu süreçte yoğun bir antrenman ve hazırlık süreci yaşadım. Uzun mesafe de yüzseniz, 30 kilometre, 50 kilometre dediğiniz en azından bir 10 saatin üzerinde suda kalmanız gerekiyor. Benim yüzüşüm de 15 saat 41 dakika tuttu. Dayanıklılığınızı çok arttırmanız lazım. Aynı zamanda soğuk suya dayanıklılık da çok önemli. En sıcak zamanında bile Manş Denizi 17-18 derece oluyor. O yüzden de kışın Marmaris'te yüzerek, yüzme kampına katılarak soğuk suya dayanıklılığımı arttırdım. Bu süreçte antrenörüm Kamil Resa Alsaran'ın da çok büyük desteği oldu. Kendisi tek başına Manş Denizi'ni tek başına geçti. Bu yaz da dünyanın en zor parkurlarından olan Kuzey Kanalı yüzüşünü tamamladı. Son yüzüşümde takımım da yanımdaydı. Onlar da çok destek oldu. Deniz Kayadelen, Yasemin Bagana ve Sabancı Üniversitesi'nde hoca olan İranlı Raha Akhavan onlar da yanımdaydı. Onların da desteği çok önemliydi. Çünkü bu kadar uzun mesafe yüzünce işin zihinsel bir kısmı var. Yanınızda güvendiğiniz ve sizi destekleyen insanların olması çok önemli. Özellikle belirtmek istediğim nokta ise bu yüzüşümüzde benim son yüzüşümü hem de Manş'taki takım yüzüşümüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bağış toplamak için yaptık. Aslında yurt dışında çok yapılan bir uygulama. Manş Denizi'ni geçenler takım olsun solo olsun, hep sevdikleri hayır kurumları için bağış topluyor. Ama Türkiye'de çok yeni olduğu için biz de uzun süre düşündük, taşındık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni desteklemeye karar verdik."

"ZİHİNSEL KUVVETİMİ KORUYUP ISRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİM"

Yüzme sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Deliveli, "23 Ağustos Cuma günü 02.30'da başladım. Önce bir 2-3 saat gece yüzüşü yaptım. Gece yüzüşü bazı insanları çok korkutabiliyor ama benim çok hoşuma gidiyor. İnsanı çok rahatlatıyor. Zorluk açısından ilk 10-12 saat oldukça rahat geçti. Zorlanmadım, takımın da desteğiyle. Denizanaları vardı ama Kuzey Kanalı'nda olduğu gibi çok çok zehirli değildi. Ama sokunca acıtıyordu baya. Birkaç kere soktular. Su bayağı soğuktu ama ben 8 ay boyunca soğuk suya hazırlık süreci geçirdiğim için soğuk sudan çok rahatsız olmadım. Genelde zihinsel kuvvetimi koruyup ısrarlı bir şekilde devam ettim." diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLU, GURURLUYUM"

Deliveli, "Fransa kıyılarında her yüzücünün çıktığı yer farklı oluyor. Kayaya çıkan da var, sahile çıkan da var. Bizim şansımıza çok güzel bir kumsal geldi. Takım arkadaşlarımdan Deniz Kayadelen de bana yardım etti. Birlikte kıyıya çıktık ve Türk bayrağı açtık. 15 saat 41 dakika yüzdükten sonra bayrağımızı çok güzel bir şekilde dalgalandırdım. Bundan da çok gurur duydum, mutluluk duydum." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Emre Deliveli röp (Cep telefonu kamerası)

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(Ek görüntü ve bilgilerle)

5-VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI İÇİN ULAŞIMA KAPATILDI

-Vatandaşlar bayram provasını ilgiyle izledi.

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT /İSTANBUL,()

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı.

PROVA YAPILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için Vatan Caddesi'nde prova yapıldı. Prova öncesi Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Törene katılacak asker polis ve görevliler caddede hazır bulundu. Provada bando çalışması ve tören geçişi yapıldı. Çevredeki vatandaşlar ise provayı ilgiyle izledi.

Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Kapatılacak yollar;

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde

- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Alternatif yollar;

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- Sahil Kennedy Caddesi

Görüntü Dökümü:

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- Kapatılan Vatan Caddesinden detaylar

EK GÖRÜNTÜ//

-Provalardan görüntü

-Tören geçişi

-Atlı polisler

-Alanda hazır bekleyen asker ve polisler

-Genel ve Detaylar

