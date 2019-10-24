DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

AVCILAR'da bodrum katındaki aşırı rutubet nedeniyle betonu çürüyen, demirlerinde aşırı korozyon tespit edilen, kolon ve kirişleri çatlayan 4 katlı bina mühürlendi. 8 daireli binada oturan Serkan Altmışkara ne yapacaklarını, nereye gideceklerini şaşırdıklarını söyledi.

Üniversite Mahallesi Karadut Sokak'ta bulunan, 1995'de yaptırılan, zemin ve bodrumunda 3 işyeri bulunan, 4 katlı 8 daireli binada oturanlardan biri, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından binanın incelenmesi için Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Gelen ekipler, 24 yıllık binanın bodrum katındaki bütün kolon ve kirişlerdeki betonun adeta kumlaştığını, demirlerin aşırı derecede korozyona uğradığını, kolon ve kirişlerinde büyük çatlaklar bulunduğunu belirledi. Aşırı nem nedeniyle duvarlarındaki betonun vasfını yitirdiği, dış cephesinde de betonların döküldüğü, demirlerin ortaya çıktığı görülünce, bu binanın büyük risk taşıdığı gerekçesiyle en kısa sürede tahliye edilmesi ve yapılacak 'Performans testi' sonucuna kadar kullanıma kapatılmasını kararlaştırdı. Binada oturanlara bir günlük süre tanındı.

Verilen sürenin tamamlanmasından sonra zabıta görevlileri ile gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, burada oturanların can ve mal güvenliği açısından mühürleme işlemine başlayacaklarını bildirdi. Bina sakinleri kış mevsiminin yaklaştığı sırada gidecek yerleri olmadığını, evlerinin mühürlenmesi ile çok zor durumda kalacaklarını belirtirken kendilerine süre verilmesini istedi. Ancak, binadaki risk oranının yüksek olduğu göz önüne alınarak mühürleme işlemine başlandı. Kapıları tek tek çalarak içeridekileri tahliye eden görevliler, binayı mühürledi. Binanın yapılacak testlerden sonra 'Oturulabilir' bulunması veya 'Güçlendirilmesi gerekir' kararına göre hareket edileceği belirtildi. Mühürlemeler sırasında binadaki hasta ve yaşlı bir kişinin nakliyesi için getirilen belediye ambulansı, hastanın otomobille yakınının evine gideceğini söylemesi üzerine döndü. Görevliler, bina sakinlerine birlikte hareket ederek yapı kontrol şirketlerinden birisine giderek binaları için 'Performans testi' yaptırmasını, çıkacak rapora göre kentsel dönüşüm için başvurabileceklerine dair bilgi verdi.

Naile Efkaya, evlerinin mühürlenmesi ile birlikte kendisi gibi yaşlı eşi ile birlikte çok zor durumda kaldıklarını ifade ederken, "Deprem bizi çok fena sarstı. Devlet bize yol göstersin. Bize imkanı göstersinler uyalım. Faizsiz kredi versinler. Biz yaşlı insanlarız" dedi.

"NEREYE GİDECEĞİZ?"

Asgari ücret ile evini güçlükle geçindirmeye çalışırken, kendilerine daha önce bir tebligatta bulunulmadan önce evlerinden çıkarıldıklarını belirten işçi Serkan Altmışkara, "Görevliler, görsel olarak binayı inceledi, bunun deprem yönetmeliğine uygun olmadığına dair karar verdi. Bizi bir yere yerleştirmediler, gidecek yer göstermediler, yardımda bulunmadılar. Gidecek yerimiz yok. En azından 1 hafta, 10 gün, 1 ay süre verseler belki çözüm üretebilirdik. Dün bir bugün iki. 'Nereye giderseniz gidin', 'Sorumluluk bizde değil' dediler binayı mühürlediler. Asgari ücret ile nasıl yeni ev bulup taşınacağız, bu parayla nasıl geçineceğiz, nereye gideceğiz" diye yakındı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın genel görüntüleri

-Binanın bodrum katındaki kolon çatlakları ve dökülen beton, korozyona uğramış demirler

-Görevliler bina sakinleri ile görüşürken

-Görevliler bina kolon ve çatlakları incelerken

-Binada oturan olup olmadığı kontrol edilirken

-Bina mühürlenirken

-Binanın sıvaları elle tutularak dökülürken

-Naile Efkaya, devlet desteği istediklerini anlatırken

-İşçi, Serkan Altmışkara, ne yapacaklarını anlatırken

-Binanın yanındaki eşyalar, kafeste papağan vs.

-Genel ve detay görüntüler

-Bina mühürlenirken

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9- JANDARMADAN SAHTE MİT'Çİ OPERASYONU

- Sahte MİT'çi dolandırmak için buluştuğu kişiyle buluşmaya gelince yakalandı.

- Şebekenin, MİT'te işe alma vaadiyle 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığı tespit edildi.

Erhan TEKTEN - İstanbul - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

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10- İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önünde sabah saatlerinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu görenler durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede iş yerinin önündeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ GÖRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER

Çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. İstiklal Caddesi'nden geçenlerin bazıları merakla cesedi görmeye çalışırken bazıları ise cep telefonuyla olayı kaydettiği görüldü. Polis ekipleri sık sık vatandaşlara bekleme yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek kişiye ait olan ceset ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili



Görüntü dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önündeki ceset

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Çevrede toplanan meraklı vatandaşların cesedi görmeye çalışması

-Bazı vatandaşların cep telefonuyla olayı kaydetmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Cesedin ambulansa konulması

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

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11- APARTMANLARDAN BİSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () MALTEPE ve Kadıköy'de apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta bir binanın altındaki otoparktan, 2 bisiklet kilitleri kesilerek çalındı. Konuyla ilgili olarak Mobil Park Timleri çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek bisikletleri çalan şüphelinin 24 yaşındaki Furkan A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu firari olarak aranan Furkan A., 14 Ekim'de Maltepe Kayışdağı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Furkan A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığından da arandığı ve 5 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri 15 Ekim'de tamamlanan Furkan A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin bisikletle birlikte binadan çıkması

-Genel ve detaylar

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12- SOSYAL MEDYA MAĞDURLARININ 'SANAL ABLA'SINDAN UYARI

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,