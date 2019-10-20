DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

SON yıllarda Akdeniz'de popülasyonu hızla artan, Ege ve Marmara Denizi'nde de görülen zararlı ve zehirli balon balığının iki yıl önce Karadeniz'de görüldüğünü açıklayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr Bayram Öztürk, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Öztürk, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e gelen, ekolojik ve ekonomik zararlara yol açan, bilim insanları tarafından 'istilacı' olarak tanımlanan balon balığının Türkiye'deki durumu ve olası yeni tehditleri konusunda 'ya açıklamalarda bulundu. Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e gelen zararlı balık cinsi sayısının 100'ü geçtiğini belirten Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Balon balıkları, Akdeniz'den sonra Ege, Marmara ve bunun ötesinde artık Karadeniz'de. İki sene önce Karadeniz'de balıkların kaydını yaptık. Dolayısıyla bu yabancı türler balon balığı gibi zehirli ve zararlı olan türler Karadeniz'de ne yapacak bunu dikkatle izlememiz gerekiyor" dedi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayram Öztürk, şöyle dedi: "Balon balıkları çok saldırgan. Bunlar, belli dönemlerde oltaları, ağları parçalayan balıklar. Onun için Karadeniz'deki kıyı balıkçılığını olumsuz etkilemesini tahmin ediyoruz. Bence bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bir tedbir alması lazım. Bu tedbirlerin başında balığın olta balıkçılarına tanıtılması olmalı. Bu balık zehirli ve zararlı olduğu için bunları insanların yememesi, ellerini kaptırmaması, zehrine dokunulmaması gibi belli tedbirler almalı. Bu önemli, bilgileri kooperatifler veya il müdürlükleri yoluyla balıkçılarımıza ulaştırmaları lazım. Bu konuda bir kamuoyu, farkındalık oluşturulması gerekir. Bu tür yabancı balıkların özellikle balon, aslan, taş balığı gibi balıklar küçük balıkçılığı son derece kötü etkiliyor. Onun için belki ki Dünya Bankası kanallarını kullanarak bir fon oluşturulması gerekir. Yani onun için küçük balıkçılara bir tazminat ödenmesi gerekir. Çünkü balıkçının bu konuda hiçbir suçu yok. Süveyş Kanalı'ndan geliyor ve burada herhangi bir bölgede insanların ağlarını parçalıyor, balıklara ortak oluyor, biyoçeşitliliği tehdit ediyor, dolayısıyla bu konuda bazı ciddi tedbirlerin alınması zamanı geldi diye düşünüyorum."

Prof. Dr. Öztürk, gelişmelerin sürekli izlenmesi gerektiğini, yabancı türlerin, balıkların yanı sıra omurgasız canlıların; denizanaları, denizkestaneleri ve diğer türlerin ekosisteme, balıkçılara vereceği zarara ilişkin bir an önce ciddi çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

"BU BALIKLARI TANIMALI, YEMEMELİ, ONLARA DOKUNMAMALI"

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, Akdeniz'e gelen balon balıklarının son 10 yıl içerisinde küçük balıkçılığı ciddi biçimde olumsuz etkilemeye başladığını, buradan Ege, Marmara'da, iki yıldan bu yana da Karadeniz'de görüldüklerini anlatırken şöyle devam etti: "Bunların etkileri hemen anlaşılmaz. Etkilerinin anlaşılması için biraz zamana ihtiyaç var. O nedenle bugün 'Hemen bunu, şunu yapacak' diyemeyiz. Balıklar girdikleri yerlerde öteki türleri yiyorlar, onların besinlerine ortak oluyorlar. Diğer kıyısal ekosistem bulunan canlı türlerini tahrip ediyor, onların üstesinden geliyorlar. Dolayısıyla bu konuda izleme çalışması yapmak, balıkçıları bilgilendirmek lazım. Bu konuda daha da önemlisi belli dönemlerde bu zehirli balıklar nedeniyle ölüm olmasa da insanlarda yaralanmalar görüyoruz. Yaralanmalara karşı da tıp doktorlarının eğitilmesi lazım. Bu balıklar yenilmemeli, dokunulmamalı, dokunmamak için de tanımak lazım. Ağda çıkan balıkları tanımak, dokunmamak, bunları yememek, yaralanmalara karşı doktora, tıp merkezlerine gitmek, en doğru çözüm. Bir kent söylencesi var; 'bu balıklar yenilir, yenilse bir şey olmaz' diye. Bu balıkların Japonya'da yenildiğine dair yanlış bilgi ve kanaatler da var. Bu balıklar kesinlikle yenilmemeli. Bu balıklar bizde bir işe yaramıyor ve zararlı. Etkilerini araştırmamız, bilmemiz, balıkçıları eğiterek onlara verdiği zararı nasıl tazmin edebiliriz konusunda çalışma yapmamız ve izlememiz daha önemlisi bu konuda kamuoyu oluşturmamız gerekir."

Görüntü Dökümü:

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TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, balon balıkları ve etkilerini anlatırken

Balon balıkları ile ilgili görüntüler (Arşiv)

20.10.2019 - 12.06 - Haber Kodu : 191020043

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5- VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN PROVASI

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,()

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker,polis ve bir çok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden bir çok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak.



Görüntü Dökümü

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-Muhabir Anonsu( Ali ABLAY )

-Bando detayı

-Geçiş töreni detayı

-Öğrencilerin dans detayı

-Genel ve detay



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(Ek bilgilerle)

6- 22 YAŞINDAKİ GENÇ YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU: 5 GÖZALTI

*5 genç emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan 5 kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 5 genç emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin içeriye girmesi

-Kapıdaki vatandaşlar

-Cesedin çıkısı ve ambulansa konulması

-Gözaltına alınan beş kişi

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 07.47 Haber Kodu : 191020008

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7- D-100 KARAYOLU'NDA TORPİL ATTI, OTOBÜSÜN ALTINDA PATLADI

İSTANBUL, () D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii'nde motosikletli bir sürücünün, şaka yapmak için yakarak arkadaşlarına attığı torpillerden biri yoldan geçen halk otobüsünün altında, diğeri ise aracın egzozunda patladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mevkii'nde 3 motosikletli sürücüden biri güvenlik şeridinde durdu. Diğer arkadaşları yanına gelirken, yoruldukları için durduklarını söyleyen motosikletli, cebinden çıkardığı torpili yakmaya çalıştı. Arkadaşlarının şakalaşmak amaçlı kendisine torpil atacağını fark eden diğer motosikletli kaçmaya başladı. Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak attı. Torpil egzozun içinde patlarken, tüm bunları yaparken kahkahalar attı. D-100 Karayolu'nda hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler, o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Kask kamerası görüntüleri

-Torpili atması

-Otobüsün altında patlaması

-Egzozda patlayan torpil

-Kahkaha atmaları

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 11.35 - Haber Kodu : 191020037

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8- İSTANBUL'DA BOĞAZI'NDA SİS



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,