DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI (Görüntülerle)

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Çete tarafından dolandırılan 100'ün üzerinde vatandaş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince çetenin yaptığı vurgunun yaklaşık 100 milyon lira dolayında olduğu değerlendiriliyor.

2- İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜ

-Yolu trafiğe kapatıp drift yaptılar.

-Konvoyda bulunan lüks araçlardan birinde çakar olduğu görüldü.

İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar kameralara yansıdı.

Görüntüler geçen cumartesi günü Başakşehir'de kaydedildi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı. Konvoy Başakşehir'de yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki motosikletliler burada 'drift' yaptı.

KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR

Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.

3-DEPREMDE ZARAR GÖREN VETERİNER FAKÜLTESİ KONTEYNERLERDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, ()

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan inceleme sonucu kapatılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, geçici olarak Van depreminde kullanılan konteynerlerde hizmet verecek.

Silivri depreminden sonra alanında Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Avcılar'daki İÜC Kampusünde bulunan, polikliniklerinde haftanın 7 günü 24 saat, günde 150-200 hasta hayvana hizmet verilen Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında inceleme yapıldı. İÜC Rektörlüğü, kolon ve kirişlerindeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilen Veteriner Fakültesi'nin yanı sıra bünyesinde faaliyet gösteren hastaneyi tesadüf eseri "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"nden bir gün önce kapatma kararı aldı. Başhekim Prof. Dr. Oktay Düzgün, kapatma kararından önce 'nın sorularını yanıtlarken dahiliyenin yanı sıra kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet verdiklerini açıklamıştı.

KIZILAY KONTEYNERLERİ ÜNİVERSİTEDE

İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, kapatılan Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 22 Ekim Salı gününden itibaren konteynerde yeniden hizmet vereceklerini söyledi. Prof. Dr. Kaşıkçı, 'ya yaptığı açıklamada Silivri depreminde fakültenin yanı sıra hastanenin de zarar gördüğünü, merkez binanın İÜC Rektörlüğü'nün aldığı kararla kullanıma kapatıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Eğitime 20 gün eğitime ara verildi. Boşaltılan binadaki hocalar ve eğitim ile ilgili her şeyimiz Büyükçekmece İÜC Kampüsüne taşındı. Veteriner Fakültesi'ndekii 2 bloğa yerleşti. Hastanemiz de zarar gördüğü için binadan karotlar alındı. Hastane binasının durumu incelenecek ve kesin karar verilecek. Yıkılacak veya yerinde kalacak. Rektörümüz sayın Prof. Dr. Nuri Aydın'ın temasları ile Kızılay'dan acil konteynerler getirildi. Bu konteynerlerle en azından hızlı biçimde polikliniklerimizi çalıştırmak istiyoruz. Burası yılda yaklaşık 60 bin hasta hayvana bakılan fakülte hastanesi. Dolayısıyla biz bu hizmete ara veremeyiz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Önce konteynerlerde poliklinik hizmetlerine başlayacağız. Daha sonra bu konteynerleri daha modern hale çevirip, en azından bu binaların durumu netleşinceye kadar buralarda eğitimimize tedavilerimize devam edeceğiz. Rektörlüğümüz de bizim gibi seferber olmuş durumda. Ciddi bir fakülteyiz, ciddi bir eğitim veriyoruz. Çok sayıda hasta hayvanı tedavi ediyoruz. Bunlara ara vermememiz lazım. O nedenle hummalı bir çalışma yapılıyor. Hocalarımız da ne zaman hizmete başlayacağımızı soruyor. Binaların yıkılması ile ilgili net bir karar olmaması da herkesi olumsuz yönde etkiliyor. 1200 dolayında öğrencimiz var. Fakültemizin teorik derslerinin tamamı yine orada verilecek. Burada sadece uygulamalar yapılacak. Büyükçekmece'de bize ayrılan 2 blokta laboratuvarlarımız hazır. Salı günü 22 Ekim'de eğitime başlayacaklar. Burada da hasta tedavi ve uygulamaları da salı günü burada başlayacak. İlk aşamada ameliyat olmayacak."

DESTEK ÇAĞRISI

Dekan Prof. Dr. Kaşıkçı, önümüzdeki günlerde gelecek ve tenis kortu sahasına yerleştirilenlerin yanına konulacak ek konteynerler sayesinde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyatlara da başlanacağını bildirirken, "Şimdiye kadar Kızılay'dan 6 konteyner geldi. Bunlar Van'da Veteriner Fakültesi'nin kullandığı konteynerler. Her an en az 50 öğrenci ve hocamız olacak. Bu olağanüstü günleri atlatmaya çalışıyoruz. 10 konteyner daha gelecek. Beklentimiz odur. Şu anda üniversitemiz çok yoğun çalışıyor. Bize destek vermek isteyen kuruluşlardan, devlet, özel sektörden de destek bekliyoruz. Uygun konteynerlere ihtiyacımız var. Çok sayıda hastamız var. Hastanemiz 10 bin metrekare alan üzerinde kuruluydu. Burada 15 konteyner yetmeyebilir. Mümkün olduğunca bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Her konteyner işimizi kolaylaştıracaktır" dedi.

ÖNCE POLİKLİNİK HİZMETLERİ AMELİYATLAR DAHA SONRA

İÜC Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse de 1999 depreminden sonra üniversite binalarının güçlendirilmesine rağmen, akademisyen, öğrenci ve idarecilerin güvenliğini ve sağlıklı ortamda çalışmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Köse, binaları riskli görülen iki fakülteyi başka yere taşıdıklarını hayvanlara hizmet veren hastanenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını anlatırken, "Hastanemizi önce poliklinik, daha sonra ameliyatlara açmak durumundayız. Bize Kızılay ve AFAD'tan gönderilen konteynerlerin yetersiz olduğunu tespit ettik. Ek konteynerler getirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu arada binalardan taşınma süreci devam ediyor. 22 Ekim'de eğitim ve öğretimimiz yeniden başlayacak. Yurtlarımızdaki 700 öğrencimizin yerleşimlerini sağladık. 2 günde sorunsuz tahliye etmeleri kolay değildi. Sonuca doğru gidiyoruz" dedi.

4-BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Güzel yönetimindeki 34 LAF 989 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Serkan Güzel ve servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Serkan Güzel'i çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

5-FATİH'TE DOLANDIRICILIK YAPAN SAHTE İRANLI POLİSLER YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan İran uyruklu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 bin 420 Dolar, 225 Euro, bin 300 lira para ve 30 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz ile 27 Eylül tarihleri arasında kendilerini polis olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan 4 kişiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptıklarını belirledikleri İran uyruklu Ali J.(46), Muhammad C.(30), Serdar C.(24) ve Ahmad B.(30)'yi Şehzadebaşı Caddesi'nde bir otomobilde görerek kovalamaya başladı. Şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelileri kısa bir süre yakaladı. Ekipler gözaltına aldığı Ali J., Muhammad C., Serdar C. ve Ahmad B.'nin üst aramalarında toplam 2 bin 420 Dolar, 225 Euro, bin 300 lira para ve 30 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi Fatih Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Eylül'de sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

6-AMERİKALI ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIKLARA MÜEBBET HAPİS

ŞİŞLİ'deki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Amerikalı Loren Irville Senseman'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Suriyeli tutuklu sanıklar Marey El Esat (20) ve Baha Haci Hasan (20) getirildi. Sanıkların avukatları ve Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de salonda hazır bulundu.

"PİŞMANIM"

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklara savcının istediği ceza tercüman aracılığıyla anlatıldı. Sanıklardan Baha Haci Hasan son söz olarak, " Ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum " dedi. Diğer sanık Marey El Esat ise, "Pişmanım" dedi.

SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Marey El Esat ve Baha Haci Hasan'ın, Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'a karşı "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten insan öldürme" suçunu işlediklerini sabit gördü. Heyet, sanıkların kişiliği, olayın oluş şeklini göz önüne alarak sanıklar için önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak ceza müebbet hapis cezasına indirildi. Sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat, "Nitelikli yağma" suçundan da ayrı ayrı 12 yıl 6 ay ceza almalarına hükmetti.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay tarihi 26 Ağustos 2018'de sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat'ın, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik de yapmış olan maktül Loren Irville Senseman'ı evinde öldürdükleri anlatılıyordu. Maktülün cesedinin banyoda ve çürümeye başlamışken bulunduğu, evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtiliyordu. Her iki sanığın, "Tasarlayarak öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

7- BAKAN PAKDEMİRLİ: DÜNYADA AÇLIK VE OBEZİTE SORUNU OLMASINA RAĞMEN ÜRETİLEN GIDANIN HER YIL ÜÇTE BİRİ İSRAF EDİLMEKTEDİR



Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

İstanbul'da '5'nci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi' düzenlendi. 'Gıda Sektöründe Değişim' teması ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİŞ) iş birliğinde, Tarım Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO tarafından düzenlenen zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık, israf ve sağlıksız beslenme konularına değindi. Pakdemirli, "Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl, açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme gelmekte her insanın yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilme hakları değerlendirilmektedir. Örneğin ABD'de yaşayan bir çocukla, Kenya'da yaşayan bir çocuk arasında, yaşam kalitesi açısından onlarca yıl, yüzlerce fark bulunmaktadır. Birinin yemediği ekmekler ve tenezzül etmediği yemekler çöpe atılırken, diğeri bir dilim ekmeğe, bir yudum temiz suya ulaşamadan ve çoğu zaman yaşını bile dolduramadan hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da, üretilen gıdanın, her yıl üçte biri kaybedilmekte ya da israf edilmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ"

Pakdemirli, "800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Türkiye'ye baktığımızda da, diğer dünya ülkeleri gibi maalesef, ülkemizin de obez nüfus barındırması açısından ilk 10'a girdiğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obez olarak belirlenmiştir ki bu tehlike çanları çalıyor, demektir. Bu gidişe dur demek için, 39. Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak niyetindeyiz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlık olarak 2030'a kadar açlığa son verme hedeflerimiz var. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekeceğiz. Bu amaçla bakanlık olarak bütün planlarımızı, kriz yönetimi yerine, risk yönetimi esasına dayanarak hazırlıyoruz. Bazı şeylerin kıymeti, yokluğunda yahut kıtlığında ortaya çıkıyor, muhakkak hepimiz bunun bilincindeyiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Türkiye arasında gıda ve tarım ortaklık 2. Dönemi çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan 4 projenin de imzaları atıldı. Zirvede, Altıparmak A.Ş, Çiftçi Ramazan Özdemir, Çiftçi Fatma Andaç ve AFAD'a sürdürülebilir gıdaya ve açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Dünya Gıda Ödülü verildi.

8- PROF. ÇAKIR: 5.8'LİK DEPREM CİDDİ BİR UYARIYDI

MARMARA Depremi'nin 20'inci yılında yerli ve yabancı uzmanlar İstanbul'da bir araya geldi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Depremler önceden kestirilemez. Bunları da burada tartışmamızın gereği yok. 26 Eylül'de olan 5.8'lik deprem çok ciddi bir depremdi. Ciddi bir uyarıydı, bu bir şanstı" dedi. Çakır, "Kötü binalardan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Fransız deprem bilimci Louis Geli de "Marmara fayının özelliği denizle kaplı olması. Yani burada faya doğrudan bir erişim yok. Bu durum fayın üzerinin suyla kaplı olması dışında Kalifornia'ya çok benziyor. Bizim Kalifornia San Andreas fayı hakkındaki bilgi seviyemize ulaşmanız için, Marmara Denizi'nde deniz tabanı gozlem evlerine ihtiyacınız var." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) her yıl düzenlediği Uluslararası Deprem Sempozyumu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. Yılında İstanbul'da gerçekleşiyor. İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda, deprem konusunda uzman yerli ve yabancı pek çok önemli isim bir araya gedi. Dün başlayan ve iki gün daha devam edecek olan sempozyumda, Marmara Denizi'nde son 20 yılda gerçekleştirilen araştırmaların bulguları da paylaşılacak. Ayrıca beklenen İstanbul depreminin de masaya yatırılacağı sempozyum, yapılacak bilimsel oturum ve panellerin ardından 18 Ekim'de sona erecek.

DÜNYACA ÜNLÜ YER BİLİMCİLER İSTANBUL'DA

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Bu aslında her yıl düzenlenen bir konferans. Bu sene 23.sünü yapıyoruz. Tabii Marmara depremlerinin 20. yılı olması münasebetiyle İstanbul'da düzenliyoruz bu toplantıyı. Zaten ilki de İTÜ tarafından burada düzenlenmişti. Son 20 yılda özellikle Marmara'da yapılan çalışmaların özeti sunuldu. Çeşitli geniş araştırmaları, jeodezi araştırmaları, sismoloji araştırmalarında gelinen nokta nedir, başka neler yapılması gerekir. Bu konuda özel bir oturum düzenlendi. İlk gün. Yarın da Marmara'nın etrafında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde depremlerle ilgili konuşmalar olacak. Burada dünyaca ünlü yerbilimciler var. Geçen gün biliyorsunuz 3 önemli bilim adamına fahri diploma verildi. Bunun dışında onlar kadar meşhur bilim adamları da katılıyor. Örneğin Roger Bilham var. Amerikadan, Fransada'dan, Almanya'dan birçok yerden. Özellikle Türkiye'de ve Marmara'da çalışmış 20 yıldır bunun üzerinde zaman, emek, para harcamış, makaleler yazmış, yeni bulgular elde etmiş kişiler var" şeklinde konuştu

"DEPREMLER ÖNCEDEN KESTİRİLEMEZ"

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak ise Prof. Dr. Çakır, "Maalesef ben yeni nesil deprem tahmincisi değilim. Eski nesilim, diyorum. Depremler önceden kestirilemez. Önceden kestirdiğini söyleyen varsa bunlar bilimsel olmayan yöntemlere başvuruyorlar. Bunları da burada tartışmamızın gereği yok. Deprem olacak. Her an olabilir. Özellikle 26 Eylül'de olan 5.8'lik deprem çok ciddi bir depremdi. Ciddi bir uyarıydı. Bu bir şanstı. Özellikle de kırılmasını beklediğimiz fayın ucunda meydana geldi. Dolayısıyla gerçekten bu kırılacak fayı tetikleyip, 7.1, 7.2 büyüklüğündeki bir depremi her an üretebilir. Şu an konuşurken deprem olabilir. Dolayısıyla yapılması gereken, devletin bir an evvel binalarını kontrol ettirmesi, oturulmayacak kadar kötü olanların yıkılması, boşaltılması. Bir şekilde eski bina stoklarının eritilmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması yapılabilir. Yani biz yer bilimciler olarak tehlikenin varlığını, büyüklüğünü ortaya koyduk. Dolayısıyla artık yapılması gereken yer bilimcilerin işi değil, karar vericilerin, karar merciindeki insanların, deprem hasarını, can ve mal kaybını azaltmak için yapılması gereken alınması gereken ne önlem varsa bunların alınması gerekiyor. Vali yardımcımız da buradaydı. Sağ olsunlar geldiler, bizi dinlediler ve durumun ehemmiyetini de anladılar özellikle bu yer bilimleri araştırmalarının deniz araştırmasındaki önemini anladılar. Kendisi de biraz bahsetti. Devlet de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Olası deprem senaryoları var vesaire. Dolayısıyla bir şekilde aynı şeyleri söylüyoruz. İnsanları depremler değil binalar öldürür. Bu kötü binalardan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZ TABANINDA GÖZLEM EVLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Marmara fayı ile ilgili yorumlarda bulunan Fransız deprem bilimci Louis Geli, "Marmara fayının özelliği denizle kaplı olması. Yani burada faya doğrudan bir erişim yok. Bu durum fayın üzerinin suyla kaplı olması dışında California'ya çok benziyor. Yani bu durumda tam olarak ölçüm yapamazsınız. Bizim California San Andreas fayı hakkındaki bilgi seviyemize ulaşmanız için, Marmara Denizi'nde deniz tabanı gozlemevlerine ihtiyacınız var. Yani Türkiye'nin bu gözlemevlerini kurması, depremleri ve sismik faaliyetleri ölçmek ve ayrıca Anadolu ve Avrasya plakaları arasındaki hareketleri ölçmek icin oldukça önemli." dedi.

-Genel ve detay