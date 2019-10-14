DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Metrobüslerden ve metrobüs durağından görüntüler

-Genç kız güvenlik görevlisinin yanında (Yüzü görünmeyen başörtülü) ve polislerle giderken

-Şüpheli güvenlik görevlisi kulübesinde

-Şüpheli, polislerin arasında götürülürken ve ekip aracına bindirilirken

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5- AVCILAR'DAKİ BANKA SOYGUNCUSU KAMERADA

-AMASYA'DA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir bankaya girerek silah tehdidiyle kasadan aldığı 32 bin lira ile kaçan şüpheli Amasya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelinin üzerinden olayda kullandığı kuru sıkı silah ve 5 bin lira ele geçirildi. Daha önceden polise geliş kaydı bulunmayan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "ihtiyacım vardı. O yüzden banka soydum." dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Avcılar'da 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, silahını çekerek önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, daha sonra bankoya yönelerek silah tehdidiyle kasada bulunan 32 bin lirayı alarak, yaya halde olay yerinden kaçmıştı. Soygun anı ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

ŞÜPHELİ AMASYA DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin olaydan sonra Amasya'ya kaçtığı belirlendi. 10 Ekim'de Amasya'da yapılan operasyonda banka soyguncusu Naim D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile 5 bin lira ele geçirildi.

"İHTİYACIM VARDI O YÜZDEN SOYDUM" DEDİ.

İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "İhtiyacım vardı. O nedenle banka soydum." dediği öğrenildi. Naim D.'nin daha önceden bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Soygun anları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-ARŞİV görüntüler (olay yeri)

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6- ESENYURT'TA POLİSLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdi. Şüphelilerden biri olay yerinde yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında cezaevi firarisinin de olduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 kişi cadde üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçtıkları sırada polise ateş açan şüphelilere polis karşılık verdi. Çıkan çatışma da şüphelilerden Tolga K. ve cadde üzerinde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alınan T.K, S.Y, M.C.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Tolga K.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobil ile gelen şüpheliler yol kenarında durarak polisle çatıştığı görülüyor. Daha sonra şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik Kamerası)

-Çatışma anları

-Şüphelilerin otomobil ile gelişi

-Yol kenarında durması

-Aktüel görüntüler

-Yakalanan şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve Detaylar



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7- (ÖZEL) ÜMRANİYE'DEKİ FAR HIRSIZLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Ümraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 3 gün önce saat 02.30 sıralarında Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Berkan Uluçay, akşam saatlerinde otomobilini apartmanının önündeki sokağa park ederek evine girdi. Sabah otomobilinin yanına gelen Uluçay, aracının iki farının da yerinde olmayıp sökülerek çalındığını fark etti. Berkan Uluçay, karakola giderek şikâyette bulundu. Berkan Uluçay polis merkezinde, o gece kendi otomobilinin markası ile aynı olan 5 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayın yaşandığı saatte sokakta elektriklerin olmadığını fark etti.

"20 BİN LİRALIK HASARIM VAR"

Berkan Uluçay, "Sabah saatlerinde uyandığımda aracımın başına geldim babamla birlikte. Babamla beraber işyerimize doğru geçiyorduk. Arabamın farlarını bu şekilde gördüm. Daha öncesinde de duymuştum böyle bir far hırsızlığı yaşandığını. Aracımın başına geldiğimde direk polisi aradım. Olay yeri incelemeyi çağırdım. Güvenlik kameralarını istedim. Görüntülerde saat 02.58'de binanın, caddenin, sokağın elektriklerinin kesildiğini fark ettim. İki tane motorcu toplam 4 kişi, bir motorda iki kişi olmak üzere 4 kişi birlikte geldiler. Kaskları vardı, eldivenle çalışmışlar. Olay yeri incelemenin raporunda eldiven çıkıyor. 20 bin liralık hasarım var. Kaskom olmasına rağmen arabamda maddi değer kaybı olacak kesinlikle. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

AYNI GECEDE AYNI MARKADAN 5 ARACIN DAHA FARLARI ÇALINDI

Aynı gece bir arkadaşının aracının da farlarının çalındığını belirten Uluçay, "Kırmızı bir araç vardı, o da arkadaşımızın arabası. Ataşehir tarafında. Aynı şekilde o da gece saatlerinde onun da farları çalındı. Polis arkadaşları aradığımız zaman bize aracımızın markasını sorduktan sonra 'bugün siz üçüncü kişisiniz' dediler. Karakola gittiğim zaman orada bir hengâme gördüm. Bütün araç sahipleri oraya gelmişti şikayetçi olmak için" diye konuşu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Far hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Berkan Uluçay'ın arkadaşına ait aynı marka aracın yanına iki motosikletle birlikte 4 kişinin geldiği, iki kişinin motosikletten inerek kısa sürede aracın farlarını söktüğü ve motosiklete binerek olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik Kamerası

-Motosikletlerin aracın yanına gelmesi

-İki kişinin motosikletten inmesi

-Araçtan farların sökülmesi

-Hırsızların motora binip olay yerinden ayrılması

-Muhabir anons

-Farları çalınan araba

-Araç sahibi Berkan Uluçay ile röp

-Genel ve detay

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8- POLİS UYARDI: HIRSIZLAR KAPILARI KİLİTLENMEYEN EVLERİ TERCİH EDİYOR

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Daha önce de birçok kez yakalanan şüphelilerin, apartmanlara girerken yüzlerini kameralardan saklamaya çalıştıkları görüldü. Yetkililer hırsızların kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

KAPILARINI KİTLEMEYEN ADRESLERE GİRMİŞLER

Esenyurt ve Küçükçekmece'de Ekim ayı içinde çok sayıda evden hırsızlık olayı meydana gelmişti. Polis yaptığı çalışmada evlere giren şüphelilerin kapıları kilitlenmeyen daireleri tercih ettiğini tespit etmişti. Şüphelilerin ev sahipleri içerdeyken girdikleri dairelerden cep telefonu, kimlik, pasaport, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, kol saati gibi eşyaların yanı sıra 20 bin lira da nakit para çaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILARI AMA YİNE DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar B. (25), Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) Esenyurt'ta 10 Ekim Perşembe günü ekipler tarafından gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otomobilden hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fikri M. Resul Ö. ve Serdar B. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer hırsızların daha çok kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşların gündüz evden ayrılırken ya da akşam yatarken kapılarını mutlaka kilitlemeleri uyarısında bulundular.

Görüntü dökümü

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Güvenlik kamerasında şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları

Şüphelilerin elleriyle yüzlerini kapaması

Şüphelilerin şube çıkışı

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9- SANCAKTEPE'DE KAMYONET VE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Sancaktepe'de kamyonet ve yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Fetih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 09.00'da meydana geldi. Cadde üzerinden ilerleyen 34 FR 728 plakalı Gökhan Helman yönetimindeki kamyonet, Yamaç Sokak istikametine dönmek istediği sırada ters şeritten gelmekte olan Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

"TERS ŞERİTTEN GELİYORDU"

Kamyonet sürücüsü Gökhan Helman "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Yeşil yanınca sinyalimi verdim dönüyordum. Minibüs ters şeritten geliyordu hızlı bir şekilde. Dönerken çarptı bana. Bayağı süratliydi. Minibüste 2-3 tane hafif yaralı var." şeklinde konuştu.

Olayın görgü tanığı Osman Yalçın "Aracımızı dükkanın önüne park ettik. İş yerimizi açacaktık. Minibüs solama yaptı ve sonrasında iş yerimize girdi. Ambulans yaralılara müdahale etti." dedi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Yaralılardan görüntü

-kamyonet sürücüsü ile röp

-Görgü tanığı ile röp

-kaza yapan minibüsten görüntü

-kaza yapan kamyonetten görüntü

-genel ve detay görüntüler

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10- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, ()

Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Gümrük Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pikniğe giden ve içerisinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak şeritte ilerleyen araçla çarpışarak devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe bir süre kapatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Tel örgülerden görüntü

-Caddeden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-diğer detaylar