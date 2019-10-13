DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan aracın olay yerinde çekilmiş fotoğrafları

13.10.2019 - 10.57 - Haber Kodu : 191013030

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(ÖZEL)

5- PENDİK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

* Kaza sonrası can pazarı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

Pendik'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kurnaköy Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 VR 4571 plakalı otomobil, taklalar attıktan sonra yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobil kaza sonucu hurdaya döndü.

Kazayı görerek yardıma gelen Tuncer Şahin, "Yoldan çıktıktan sonra taklalar atmaya başladı. 4-5 takla attıktan sonra yan yattı. Bir aile vardı araçta. 2'si çocuk 4 kişi. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Yerdeki çocukların görüntüsü

-Jandarma ve ambulans görüntü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Aracın kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

13.10.2019 - 11.46 - Haber Kodu : 191013045



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6- KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNİN PARÇALARINI YOLDAN TOPLADI



Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,

Avcılar'da direksiyon başında uyukladığı öne sürülen sürücü D-100 karayolunda direğe çarptı. Savrulan otomobil yol ortasında dururken, sürücü bir süre sonra yola dağılan parçalar ve yerinden çıkan sağ lastiğini toplayarak aracına yükledi.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolunda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden Salim Adem Sarıkoç, kullandığı 34 KJ 3875 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, yaklaşık 200 metre ileride yolun ortasında durdu. Sağ ön tekerleği kopan otomobili kullanan Salim Adem Sarıkoç, açılan hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yol kenarında bir süre bekleyen polis ve yakınlarını arayan Sarıkoç, ilk yardım çantasını kaza yapan aracın 150 metre kadar gerisine bırakarak, olası yeni kazaları önlemeye çalıştı. Sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken Sarıkoç, daha sonra kazanın etkisiyle koparak savrulan bazı araç parçalarını da toplayarak otomobilin bagajına koymaya çalıştı. Salim Adem Sarıkoç, kopan ve yan yola savrulan sağ lastiğini ve aksı ile birlikte taşıyarak otomobilin yanına götürdü. Yapılan testte alkolsüz olduğu belirlenen, polislere, "Direksiyon başında uyukladım" dediği belirtilen sürücü, aracın halini cep telefonu ile görüntüledi. Sarıkoç daha sonra kaza yerine gelen bir yakını ile birlikte hurdaya dönen otomobilinin yüklendiği çekiciye binerek kaza yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobilden görüntü

-Alınan önlem

-Sürücünün araç parçalarını ve kopan lastiği toplayıp taşıması

-Polisin yolda önlem alması

-Sürücüye yapılan alkol testinden görüntü

-Sürücü aracının halini görüntülemesi

-Kaza yapan araç çekiciye yüklenmesi

-Sürücü ve yakını yüklenen otomobil ile birlikte çekiciye binmesi

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

7- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber- Kamera: Şahin BOZKURT - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,

Büyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı. Araçların arasından aldırış etmeden geçen gençler yaklaşık 60 km hıza ulaştı. Büyükçekmece D-100 yan yolda patenli 4 genç, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yol aldı. Yokuş aşağı doğru yaklaşık 60 km hıza ulaşan gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli virajlara aldırış etmeden yokuş aşağı inen gençler, sağ şeritteki trafiğin yoğunlaşması üzerine ters şeride girdi. O anlar araç içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yokuş aşağı patenle inen gençler

-Gençlerin virajlarda hızlanması

-Patenli gençlerin ters şeride geçmesi

-Genel ve detaylar

13.10.2019 - 10.28 - Haber Kodu : 191013023

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8 - SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ, İSTANBUL

Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği, engelliler için Silivri Belediyesi'ne bir TIR dolusu medikal malzeme yardımında bulundu. Malzemeleri teslim alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , "Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" dedi.

BAŞKAN YILMAZ YARDIMLARI TESLİM ALDI

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılama sözü veren Başkan Yılmaz'ın bu amaçla gösterdiği gayretler bir bir sonuçlanıyor. Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği ile yaptığı görüşmeler sonrasında, ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran anısına geçen hafta Almanya'dan yola çıkan bir TIR dolusu medikal malzeme desteği Silivri'ye geldi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardımları teslim alırken, bu yöndeki desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

BAŞKAN YILMAZ: "AMACIMIZ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN İHTİYACINI KARŞILAMAK"

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardım TIR'ını karşılayan Başkan Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği'nin engelli kardeşlerimize gönderdiği bir TIR dolusu yardımı kabul ettik. Bu kapsamda Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekilimiz Cemal Çetin'e, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol'a, Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği Başkanı Murat Çavuş'a ve EMS Lojistik sahibi Şeref Tıraş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

"RUHİ KILIÇKIRAN İSMİ VERİLSİN İSTEDİM"

Engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni projeler olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Silivri'de yaşayan tüm engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyorum. Silivri'yi engelsiz kılma adına önümüzdeki günlerde çok değerli çalışmalara imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederken, bu yardım TIR'ının isminin de çok önemli olduğunu Silivrili hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Avrupa Türk Federasyonu'ndan yola çıkan yardımlara bir şehidimizin ismi veriliyor. Bana sorduklarında ise bu yardım TIR'ına 1968'de şehit edilen ve ilk ülkücü Şehit olan Ruhi Kılıçkıran'ın ismi verilmesini istemiştim. Bu vesileyle Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizi rahmetle anıyor, tüm Silivrili hemşehrilerime saygılarımı sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

FARKLI ÖZELLİKLE TOPLAM 178 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE

Yapılan yardımlar arasında tekerlekli sandalye sayısının fazla olması dikkat çekerken, malzemelerin yedek parçaları da koliler ile beraberinde yer aldı. Araç, gereç ve ekipmanlar şu listeden oluştu: 88 adet manuel tekerlekli sandalye, 48 adet rolatör tekerlekli sandalye, 24 adet komod tekerlekli sandalye, 18 adet elektrikli tekerlekli sandalye, 4 adet hasta kaldırma lifti, 1 adet hasta taşıma aleti, 10 adet hasta yatağı, 15 adet (bilekten) koltuk değneği, 20 koli hasta bezi, 1 koli yürüteç sepeti, 1 koli tekerlekli sandalye minderi, 3 koli yedek parça ve 5 poşet oyuncak.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'ın Engelliler merkezine gelişi

-Malzemelerin indirilmesi

-Havadan görüntüler

-Belediye başkanı ile röportaj

-Genel ve detaylar