DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ÖZEL)

1- BAHÇELİEVLER'DE MAHALLELİNİN ÇEKİÇLİ "GÜRÜLTÜ" DAYAĞI KAMERADA

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL()

Bahçelievler'de mahallelinin, kahvehanede birisiyle tartışırken bağırıp gürültü yaptığını iddia ettikleri B.B.'ye attıkları meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta günü Bahçelievler Soğanlı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, B.B., kahvehanede karşılaştığı ve daha önceden aralarında sorun bulunan S.A.A. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sırasında bağrışmalar olunca kahvehanenin karşısındaki apartmandakiler gürültüden rahatsız oldu. Apartman yöneticisi bu nedenle B.B.'ye tepki gösterdi. Gösterilen tepkiye B.B. karşılık verince aralarında kavga çıktı. Aynı apartmanda kalan M. Ş. ve arkadaşları kavgaya dahil oldu. Kalabalık grup, B.B.'ye tekme, yumruk ve çekiçle girişti. B.B., aldığı darbelerin de etkisiyle bilincini kaybetti. B.B. bir süre yerde hareketsiz yatarken çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından B.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan B.B., 45 günlük iş göremezlik raporu alırken kendisini darp edenlerden şikâyetçi oldu. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kahvehaneye gelen B.B.'nin bir kişi ile tartıştığı ve bir süre sonra bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anından görüntüler

-B.B.'nin kahvehaneye gelmesi

-Kahvehane önünde grup tarafından darp edilmesi

-Dayağın ardından yerde yatması

-Kendisine yardım edenlerin, onu yerden kaldırıp sandalyeye oturmaları

-Gelen polis ekipleri

-Detaylar

09.10.2019 - 09.30 - Haber Kodu : 191009012

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2- YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE 18 TUTUKLAMA (1)

- 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 18'i tutuklandı

- Şüphelilerin hesaplarında 30 milyon lira bulunduğu kaydedildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul - İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaşa dışı bahis şebekesine yönelik 3 ilde yaptığı operasyonun detayları belli oldu. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyon 18 Eylül'de gerçekleşmişti. kameralarına yansıyan operasyon anlarında şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları berber ve kıraathanelerde basılmıştı,

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA...

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptığı incelemeleri devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun görüntüsü

09.10.2019 - 09.26 - Haber Kodu : 191009010

09.10.2019 - 09.30 - Haber Kodu : 191009013

09.10.2019 - 11.23 - Haber Kodu : 191009065

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3- PSİKİYATRİSTİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()

Bahçelievler'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan lise öğrencisi Serhat Tunçdemir'in cezai sorumluluğu tam çıktı.



ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı. İstanbul Tabip Odası avukatı da duruşmaya şikayetçi olarak katıldı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Raporu'nun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın işlediği iddia edilen ruhsatsız ateşli silahları taşıma ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini açıkladı.

SANIK AVUKATI: RAPORU KABUL ETMİYORUZ

Sanık avukatı da raporu kabul etmediklerini belirterek " Raporda savunma özetlenmiş iddianame yazılmış. Ayrıca muayene ve müşahede sonunda hastalıkları ile ilgili bilgileri yazılmış, sanığın rahatsızlığına dair bulgular yazılmış fakat sonuç olarak ceza sorumluluğun tam olduğundan bahsedilmiştir. Bu bulgular ile hukuk mahkemesinde kısıtlılık kararı verilebilir. Ölen kişinin doktor olduğundan dolayı verildiğini akla getirmiştir. Raporu kabul etmiyoruz. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz. Ya Adli Tıp Genel Kurulu'ndan ya da tam teşekküllü bir hastaneden rapor istiyoruz. Rapor çelişkilidir. Müvekkilim cezaevinde intihara teşebbüs etmiştir" dedi.

ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINACAK

Sanık Serhat Tunçdemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan da rapor alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

İddianamede, lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olduğu ve psikiyatri desteği aldığı belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

09.10.2019 - 11.41 - Haber Kodu : 191009076

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4- KIZINA İŞKENCE YAPAN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Özden ATİK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

09.10.2019 - 11.00 - Haber Kodu : 191009051

09.10.2019 - 11.04 - Haber Kodu : 191009053

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5- KADIKÖY-KARAKÖY VAPURUNDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Çağatay KENARLI-Cengiz ÇOBAN, İstanbul

Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit ederek Kocaeli Çayırova'da gözaltına aldırmıştı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

'TİKİM VAR' İDDİASI

Rıza E.'nin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Rıza E., kendisinin alkollü olarak vapura bindiğini olayı hatırlamadığını ve tiki olduğu için yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Rıza E. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Polis ekiplerine bindirilmesi

09.10.2019 - 10.38 - Haber Kodu : 191009044

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6- BÜYÜKADA'DA "KAZA" TEPKİSİ... RÖPORTAJ SIRASINDA BİLE KAZA OLUYORDU

* Büyükada'daki Çınar Caddesi'nde aşırı kalabalıktan yürümek bile zorluyken, buradan geçen fayton, bisiklet, akülü araç, motosikletler nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor.

* Büyükada'da resmi kayıtlara geçen kaza sayısı 2018 yılında 346 iken 2019 yılın ilk 7 ayında sayı 229'u buldu.

* Röportaj sırasında bile bir yaya fayton çarpıyordu. O anlar kameraya yansıdı.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, () YERLİ ve yabancı turistin gözdesi Büyükada trafik sorunu ile karşı karşıya. Yaz aylarında nüfusu 300 bini bulan Büyükada'daki Çınar Caddesi'nde aşırı kalabalıktan yürümek bile zorluyken, buradan geçen fayton, bisiklet, akülü araç, motosikletler nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor. Kaldırımları ise iş yerlerinin işgali altında, yayalar geçemiyor. Büyükada'da resmi kayıtlara geçen kaza sayısı 2018 yılında 346 iken 2019 yılın ilk 7 ayında sayı 229'u buldu. Büyükada sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

3 BİN BİSİKLET VE AKÜLÜ ARAÇ İLE 260 FATYON AYNI YOLU KULLANIYOR

Adalar Belediyesi Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Galip, Büyükada'da İstanbul'un birçok ilçesinden daha fazla trafik sorunu olduğunu belirterek, "İlçemizdeki iç ulaşım ve turistlere yönelik ulaşım tamamen faytonlarla gerçekleşiyor. Bisiklet ve elektrikli motorların da artmasıyla sorunlar başladı. Bu sıkıntılar sebebiyle de kazalar yoğunlaştı. Örneğin 2018 senesinde adalarda 497 tane resmi kaza meydana geldi. Bizim ilçemizde tek bir ana arter cadde var; Çınar Caddesi. Bu cadde 11 kilometrelik bir alan. Bu alanın içerisinde yaklaşık 2-3 bin bisiklet, 260 fayton, 3 bin tane de scooter çalışıyor. Cumartesi, pazar günü yoğunluğu içerisinde de kazalar da yoğunlaşıyor. Acil bir biçimde giderilmesi gerekliliği de hem adada yaşayan insanlar hem de turistlerin sağlığı için şarttır" dedi.

"BİSİKLET DÜKKANLARI KAPATILMASIN, ÖZEL YOL YAPILSIN"

Muhtar Rafet Galip aynı cadde üzerinde bütün araçların bir arada bulunmasının kazaları artırdığını ifade etti. Galip, "Adalar nüfusu kışın 15 bin, yazın ise 250-300 bini bulur. Bu yoğunluğun içerisinde faytonların, bisikletlerin ana artere çıkmasıyla birlikte bu kazalar kaçınılmaz oluyor. Vatandaşların da isteği bu yoğunluğun azaltılması. Son 10 yılda adada 22 bisiklet dükkanı açıldı. Aynı cadde üzerinde hepsinin çalışmasını engellememiz gerekir. Biz bisiklet dükkanlarının kapatılmasını istemiyoruz, ancak özel bisiklet yollarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

ADANIN EN BÜYÜK YARASI

Fayton çarpması sonucunda hayatını kaybeden Hatice Yürük'ün oğlu Osman Yürük "Annem kaldırımda yürürken 16-17 yaşlarında bir fayton sürücüsü durması gereken yerde durmadı, anneme vurmasıyla beraber altına aldı. Hastaneye kaldırılırdı, 3 hafta kadar yoğun bakımda kaldı ama kurtaramadık. Bütün bunların sebebi bana ve Adalılara göre denetimsizlik. 16-17 yaşındaki bir çocuk faytona çıkıyor, içindeki ve trafikteki insanları canı bu ehliyetsiz, ruhsatsız genç çocuğun elinde. Bu ne ilk ne son. Yüzlerce vaka var. Bizlerin sesi duyulmadı. Ben 62 yaşındayım kendimi bildim bileli bu fayton sorunu var. Adanın en büyük yarası bu, özellikle Büyükada'nın" diye konuştu.

"BİR BUÇUK SENE ÇALIŞAMADIM, ARABACI ERTESİ GÜN İŞİNE DEVAM ETTİ"

Büyükada'da yaşayan Muhsin Al'ın ise fayton çarpması sonucunda ayağı kırıldı. Bir buçuk yıl tedavi süreci yaşadığını söyleyen Al, "Şoförü olmadan, kendi halinde parlayan fayton peş peşe iki araba çıkmıştı. Birinden kurtuldum ikincisi çarptı. Ayağım üç yerden kırıldı, iki platin takıldı. Bir buçuk sene çalışamadım. Ama arabalar ertesi gün çalışmaya devam etti. Mağdur olan biz oldu. Yollarda bisiklet, yayalar, arabalar, akülüler hepsi aynı yolun içinde. Yayaların gideceği yol yok. Kaldırımlar zaten işgal olmuş. Kaldırımda vatandaşın yürüyeceği yol yok. Arabacı bisikletliye bağırıyor, bisikletli yayaya bağırıyor, kaçın diyor, Teksas gibi millet yaşamını zar zor sürdürüyor" dedi.

Adada yaşayan vatandaşlar ise yolda yürürken endişelendiklerini belirtiyor. Adalı Fatma Çayır, "Korkuyoruz tabii, çarpıyorlar da insanlara. Kaçamıyorsun da atla üzerine gelince. Benim eşime birçok defa fayton çarptı. Eşim yürüyemiyor, akülü arabası kırıldı" dedi.

Adalar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından verilen bilgilere göre ise;

2018 yılında Büyükada'da 346 kaza, 2019 yılının ilk 7 ayında 229 kaza meydana geldi. Yine aynı şekilde diğer adalarda ise durum şöyle;

Heybeliada, 2018 yılı 106, 2019 yılı ilk 7 ay 64 kaza

Kınalıada, 2018 yılı 29, 2019 yılı ilk 7 ay 19 kaza

Burgazada 2018 yılı 12, 2019 yılı ilk 7 ay 5 kaza meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Faytonlar, bisikletler ve yayalardan detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Sırasıyla Muhtar Rafet Garip Röp, Osman Yürük, Muhsin Al, Fatma Çayır röp

-02'43-02'46 saniye arası röp sırasında yaya kaza riski yaşıyor

-Genel ve detay

09.10.2019 - 09:38 - Haber Kodu : 191009014

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7- BÜYÜKADA DAVASI; SAVCIYA MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Taner Kılıç ve İlknur Üstün'ün de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık katıldı, avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi.

SAVCI EK SÜRE İSTEDİ

Duruşma savcısı, dosyanın içeriği ve evrakların fazlalığı nedeniyle dosyanın incelemesinin uzun sürmesi nedeniyle esas hakkında mütalaa hazırlayabilmek için ek süre talep etti. Avukatlar ise müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, incelenen emanet eşyaların iadesine karar verdi. Heyet, savcının mütalaasını hazırlaması için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edilmişti.



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8- DEVLET BÜYÜKLERİNE EYLEM YAPACAĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın devlet büyüklerini hedef alarak ses getirecek eylem yapacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerinde devlet büyükleri hedef alınarak ses getirecek eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Yapılan ortak çalışmalarda İstanbul'da eylem hazırlığı yapan 26 kişi tespit edildi. Eylem hazırlığındaki şüphelilerin 19'unun İstanbul'da, 7'sinin ise İstanbul dışında olduğunu belirleyen TEM ekipleri, 26 Eylül'de İstanbul, Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca 85 mermi 1 sahte kimlik ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. TEM ekiplerinin, firari olarak aradığı 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyonun götrüntüleri

-Polislerin içeri girmesi

-Yapılan aramalar

09.10.2019 - 10.32 - Haber Kodu : 191009039

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(ÖZEL)

9- ESENYURT'TA ALACAK VERECEK KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ESENYURT'ta inşaat işleriyle uğraşan bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Bayram Dikmen kerestecilikle uğraşan Hayati Y. ile iş yaptı. Dikmen, bir yıl önce Hayati Y.'ye yaklaşık 100 bin lira borçlandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan ikili geçtiğimiz cuma günü konuşmak için bir araya geldi. Konuşma kavgaya dönüşünce Hayati Y., belindeki bıçağı çıkardı. Dikmen'i bıçaklayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılan Bayram Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayati Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Dikmen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Bayram Dikmen'in fotoğrafı

09.10.2019 - 10.52 - Haber Kodu : 191009047

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10 - SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ



Ali AKSOYER/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de 4 gün önce otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Emrullah Yıldırım'ın (27) katil zanlısı olarak aranan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı. Olayın küfürleşme sonucu çıkan kavganın ardından meydana geldiği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sancaktepe'de 5 Ekim 2019 tarihinde saat 23.45 sıralarında yaşanan olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Sokaktan silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri yerde yatan bir kişiyle karşılaştı. Tabancayla vurularak ağır yaralandığı tespit edilen Emrullah Yıldırım hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Yıldırım, sabaha karşı hayatını kaybetti..

CİNAYET ANI KAMERADA

Yapılan çalışma sonucu cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde Emrullah Yıldırım'ın otomobiliye park etmesinin ardından, arkasından araçtan inen bir kişinin koşarak onun yanına gittiği ve ardı ardına tetiğe bastığı görüldü. Kamera görüntülerine göre Emrullah Yıldırım'ın bir ara kapıyı açarak saldırgana durması yönünde işaret yaptığı, saldırganın ise yaya olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

KATİL ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrullah Yıldırım'ı eski bir arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Emrullah Yıldırım'ın bir süredir Murat A. adlı arkadaşıyla kavgalı olduğu olay günü karşılaştıklarında aralarında küfürleşme yaşandığı öğrenildi. Küfürleşme sonucu Murat A.'nın otomobilinin içindeki Emrullah Yıldırım'a ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis firari olarak aranan Murat A.'yı önceki gece gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden uyuşturucu, yaralama ve otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet anı

-Şüphelinin adliyeye sevki

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-Olay yeri

-Polislerin cadde geniş güvenlik önlemi alması

-Zırhlı polis araçları detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Boş kovan detaylar

-Otomobilin sürücü kısmındaki cam kırılmış olması

-Otomobilden detaylar

-Genel ve detaylar

09.10.2019 - 11.35- Haber Kodu : 191009071

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11- GÜNGÖREN'DE TAHLİYE KARARI VERİLEN ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU'NDA TAŞINMA BAŞLADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, () TAHLİYE kararı verilen Güngören'deki Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıklamıştı. Bu okullardan biri olan Haznedar Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi İlkokulu'nda eğitim dün saat 17.45 itibariyle sona erdi. Okulda eğitim gören 1520 öğrencinin ise Güngören'de bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu ve Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde pazartesi günü eğitime başlayacağı öğrenildi. Bugün ise sabah saatlerinde Abdi İpekçi İlkokulunda iki bloktaki 25 derslikte bulunan sıra, masa ve yazı tahtaları görevliler eşliğinde kamyonlara yüklenerek öğrencilerin eğitim göreceği okullara götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Sıraların ve masaların taşınması

-Genel ve Detaylar

09.10.2019 - 10:34 - Haber Kodu : 191009042